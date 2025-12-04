Русия съобщава за масирана атака с украински дронове

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че през изминалата нощ руските системи за противовъздушна отбрана са унищожили общо 76 украински дрона от самолетен тип, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

По информация на ведомството най-голям брой от безпилотните летателни апарати - 21, са били неутрализирани над територията на Крим. Още 16 дрона са свалени над Ростовска област.

Руският военен щаб уточнява още, че един дрон е бил унищожен и над Московска област.