Новини
Свят »
Русия »
Русия съобщава за масирана атака с украински дронове

Русия съобщава за масирана атака с украински дронове

4 Декември, 2025 08:57 953 10

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • атака

Според Москва противовъздушната отбрана е свалила 76 безпилотни апарата за една нощ

Русия съобщава за масирана атака с украински дронове - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че през изминалата нощ руските системи за противовъздушна отбрана са унищожили общо 76 украински дрона от самолетен тип, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

По информация на ведомството най-голям брой от безпилотните летателни апарати - 21, са били неутрализирани над територията на Крим. Още 16 дрона са свалени над Ростовска област.

Руският военен щаб уточнява още, че един дрон е бил унищожен и над Московска област.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин многоходовия бакшиш

    10 6 Отговор
    Сорос ни нареди да станем... "многоходови" 🙈🙈🙈😅😅😅🤣🤣

    09:00 04.12.2025

  • 2 Бомби над Москва

    14 6 Отговор
    Да напомня на купеите че днес е ден 1522 от 3-дневната милиционерска операцийка.

    09:01 04.12.2025

  • 3 Пълен потър

    14 5 Отговор
    Путлер е най-загадъчния бакшиш сред бакшишите.

    09:02 04.12.2025

  • 4 Путин милиционерчето

    13 4 Отговор
    Още малко остана и сме... в Киев.

    09:02 04.12.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    9 1 Отговор
    Плохое утро товарищи, в Русия пятницата явно почва от четвъртък. Все по плану, пабеда и Одеса будут за нами !!!
    3025г 😁😁😁

    09:16 04.12.2025

  • 6 Злобното Джуджи

    9 1 Отговор
    Между другото това на снимката не се отломки от дронове, а прословутата руска "чистота и порядък".
    Ако мислите че вече знаете за Русия всичко, не сте видели стълбищата в грохналите панелки ....😄😄😄

    Коментиран от #8

    09:22 04.12.2025

  • 7 Плешива първопричина

    7 0 Отговор
    Руснята дали свали отломките? Те са най-опасната част на бпла.

    09:28 04.12.2025

  • 8 Я пък тоя

    0 5 Отговор

    До коментар #6 от "Злобното Джуджи":

    Първо отиди и виж, после пиши!
    Може и да излъжеш някой, но не и тези които са били там.
    А сега се разходи до Филиповци, снимай гетото и напиши: Това е България, ама дали ще е истина.

    Коментиран от #9

    09:34 04.12.2025

  • 9 наблюдател

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Я пък тоя":

    До 8 ком -гледах кадри от руския град Липецк дето имало тракторен завод - сега само празни блокове и разбити улици от времето на сталин - гледай мизерията в,, обманутъй русиянин ,, по ютуб снимано от рузнаци живеещи в русия

    09:45 04.12.2025

  • 10 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    1 3 Отговор
    И всичките са свалени ха ха

    09:51 04.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания