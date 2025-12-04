Русия съобщава за масирана атака с украински дронове

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че през изминалата нощ руските системи за противовъздушна отбрана са унищожили общо 76 украински дрона от самолетен тип, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
По информация на ведомството най-голям брой от безпилотните летателни апарати - 21, са били неутрализирани над територията на Крим. Още 16 дрона са свалени над Ростовска област.
Руският военен щаб уточнява още, че един дрон е бил унищожен и над Московска област.
1 Путин многоходовия бакшиш
09:00 04.12.2025
2 Бомби над Москва
09:01 04.12.2025
3 Пълен потър
09:02 04.12.2025
4 Путин милиционерчето
09:02 04.12.2025
5 Pyccкий Карлик
3025г 😁😁😁
09:16 04.12.2025
6 Злобното Джуджи
Ако мислите че вече знаете за Русия всичко, не сте видели стълбищата в грохналите панелки ....😄😄😄
Коментиран от #8
09:22 04.12.2025
7 Плешива първопричина
09:28 04.12.2025
8 Я пък тоя
До коментар #6 от "Злобното Джуджи":Първо отиди и виж, после пиши!
Може и да излъжеш някой, но не и тези които са били там.
А сега се разходи до Филиповци, снимай гетото и напиши: Това е България, ама дали ще е истина.
Коментиран от #9
09:34 04.12.2025
9 наблюдател
До коментар #8 от "Я пък тоя":До 8 ком -гледах кадри от руския град Липецк дето имало тракторен завод - сега само празни блокове и разбити улици от времето на сталин - гледай мизерията в,, обманутъй русиянин ,, по ютуб снимано от рузнаци живеещи в русия
09:45 04.12.2025
10 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха
09:51 04.12.2025