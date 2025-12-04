Новини
Медведев предупреждава: Москва ще счита изземване на руски активи от ЕС за повод за война
  Тема: Украйна

Медведев предупреждава: Москва ще счита изземване на руски активи от ЕС за повод за война

4 Декември, 2025 09:32 1 644 78

Русия остро реагира на предложението на ЕС за използване на активи за финансиране на Украйна

Медведев предупреждава: Москва ще счита изземване на руски активи от ЕС за повод за война - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев предупреди, че ако Европейският съюз изземе замразените руски активи, това може да се разглежда от Москва като повод за война, предава "Ройтерс", цитирана от News.bg.

„Ако Европейският съюз се опита да открадне руски активи, замразени в Белгия, под предлог на така наречения 'репарационен заем', Русия може да сметне този ход за casus belli с всички съответни последици за Брюксел и отделните държави членки на ЕС“, заяви Медведев.

Изявлението му идва ден след като Европейската комисия предложи безпрецедентното използване на замразени руски активи или международни заеми за набиране на 90 милиарда евро в подкрепа на Украйна, за да се финансират армията и основните услуги на страната.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 34 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пресолена

    23 43 Отговор
    та вие биете и убивате в украйна и още не сте обявили война....по-кротко с думите.....

    Коментиран от #46, #48, #56

    09:34 04.12.2025

  • 2 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    46 15 Отговор
    НАТО вече заяви за планове да отделя по 1 млрд. евро ежемесечно през 2026 г. за закупуване на оръжие за Киев. Не е тайна, че и ние ще плащаме солидарно за плановете на НАТО.

    Коментиран от #7, #19, #29

    09:35 04.12.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    20 26 Отговор
    аре бе ...пиянка

    Коментиран от #16

    09:35 04.12.2025

  • 4 Цървул

    14 11 Отговор
    Шах .

    09:36 04.12.2025

  • 5 брюксел

    20 14 Отговор
    на мушка👍

    09:36 04.12.2025

  • 6 Войнолюбец

    32 15 Отговор
    Време е някой да натрие носа на атланто-фашистите управляващи Европа днес, след като евро.ейците ги търпят безропотно на власт

    09:37 04.12.2025

  • 7 скачал с 2 пръста на площада ха ха ха

    22 13 Отговор

    До коментар #2 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":

    ще плащаме , ама е важно че има банани във магазина, всеки ден изяждам по едно бананче от кеф

    09:37 04.12.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    29 14 Отговор
    Отново Мощен РУСКИ юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    09:38 04.12.2025

  • 9 шеломов вова

    13 8 Отговор
    финландия на гладно не бива!

    09:38 04.12.2025

  • 10 ТттттТ

    23 12 Отговор
    Абе ще има май лобут по евро чукондурите-натам отиват работите...Брюксел си го търси от десетилетия-и добре че руснаците са търпеливи. Че и ние ще го отнесем заради евро "елита" в ЕС

    09:38 04.12.2025

  • 11 Сорос

    18 28 Отговор
    5 години сте още в Покровск... на 19 км от руската граница. Как ще воювате с великите сили буахахахха???

    Коментиран от #31

    09:39 04.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 az СВО Победа 80

    16 12 Отговор
    Ква стана тя, а? !

    На коледната украса в Брюксел ще има Орешници!

    🤣🤣🤣

    09:39 04.12.2025

  • 14 Синя София

    13 8 Отговор
    Напротив,това е специална операция на ЕС срещу Русия и агресията срещу Украйна

    09:40 04.12.2025

  • 15 Този не изтрезнява

    17 16 Отговор
    Няма бензин в Бензиностанцията, но явно алкохол има

    09:40 04.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 пешо

    17 14 Отговор
    ха ха тея с Украйна не могат да се оправят тръгнали са срещу Европа

    09:40 04.12.2025

  • 18 селянин

    10 10 Отговор
    Силно се надявам да започнат война с ЕС, дано направят тази глупост.

    09:41 04.12.2025

  • 19 това е целта

    14 8 Отговор

    До коментар #2 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":

    То за това беше целият зор да ни набутат. Да ни ограбят, да вдигнат цените поне тройно, както вече става, за да издържаме Украйна и въоръжаването на Европа. Както и без път завръщане назад. Вижте Гърция - като влезе в еврозоната я прелъгаха няколко години с милиардни заеми, и после - здрава секира и хомот. Сега все повече обедняват и стават пъна трагедия, но не могат да направят нищо - вече друг притежава държавата им. От 01.01.2026 г. и с нас ще е така. Със съществената разлика, че при Гърция поне нямаше война, а при нас и това ще направят.

    Коментиран от #24

    09:43 04.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 az СВО Победа 80

    15 17 Отговор
    Накратко:

    1. Война ЕС срещу РФ ще завърши до часове.

    2. САЩ ще стоят настрана. Ще се включат накрая при подялбата на онова, което остане от ЕС.

    Коментиран от #26, #28

    09:44 04.12.2025

  • 22 Варненец

    12 12 Отговор
    Блатни провокатори, освен война и пиене нищо друго няма в главите ви.... утрепки!

    09:45 04.12.2025

  • 23 Варненец

    11 7 Отговор
    Тук всички смели копейки които подкрепят война, първи ще се накедзат и ще се скрият в дупките си.

    09:46 04.12.2025

  • 24 Един от онези

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "това е целта":

    Мушмул, ти в Гърция ходил ли си?
    Преди и сега - дали не се справят? Вярно комунистите бяха почнали дараздават заеми на калпак държавен, но балончето гръмна - сега са си ОК!

    Коментиран от #63

    09:46 04.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Много руски 💩💩💩папкаш

    13 3 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 80":

    Намали ги малко.

    09:48 04.12.2025

  • 27 Алкохолог

    9 10 Отговор
    Съгласен съм, че ползването на руски деньги за трепането на руснаци е неприятно, но смятам че пияндeто нема против да се използват за хуманни цели, за възстановяването на украинските градове и репарации. Разбирам че им трябват спешно тези деньги, но на Украйна също и трябват.

    09:48 04.12.2025

  • 28 Наздраве купейка

    9 4 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 80":

    Брюксел за 3 дни!

    09:49 04.12.2025

  • 29 стоян

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":

    До 2 ком - путин война води в Европа така че ще плащаме - хубавото е че и вие путинофилите плащате с всяка покупка чрез данък ддс 20% - путин увеличи ддс на 22 % и рузнаците плащат за да има пари за войната

    09:49 04.12.2025

  • 30 Фори

    7 6 Отговор
    Това е директна заплаха че Русия ще нападне Европа .Как да вярваш на приказките на Путин , когато всички около него искат незабавно да нападнат Европа?

    Коментиран от #61

    09:49 04.12.2025

  • 31 аааахахахааа

    8 6 Отговор

    До коментар #11 от "Сорос":

    Не виждаш ли как? От бункера със заплахи по на кило водка заедно с другата убавица Маша.

    09:49 04.12.2025

  • 32 9398

    4 5 Отговор
    Пълен смешник.

    09:50 04.12.2025

  • 33 Pyccкий Карлик

    6 3 Отговор
    Епта матушката си, несчастник 😄👎

    09:50 04.12.2025

  • 34 Я пък тоя

    7 3 Отговор
    Да е жив и здрав Путин, че дойде ли тоя, ще натисне червения бутон.
    Ще има бай-бай свят. Ще останат само някои племена в амазонската джунгла, но не е сигурно.

    09:51 04.12.2025

  • 35 000

    6 5 Отговор
    Нищо няма да се изземе. Ес няма думата.

    09:51 04.12.2025

  • 36 Матрьошка

    10 4 Отговор
    Еврогейските лидери упорито водят Европа към катастрофа и война с Русия. Ако се стигне до там резултата ще е катастрофален за европейците.

    Коментиран от #41

    09:51 04.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Брюкселско зеле

    8 3 Отговор
    Белгийците са уплашени, защото първо руснаците тях ще ударят , ако им вземат активите.

    09:53 04.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Алкохолог

    6 5 Отговор
    Тея кремалньонци все са костюмирани като за погребението им!

    09:53 04.12.2025

  • 41 000

    3 5 Отговор

    До коментар #36 от "Матрьошка":

    Няма да се стигне. Ес е приключен.

    09:55 04.12.2025

  • 42 Медвед

    8 7 Отговор
    Европа се е разложила напълно. Фашизма набира скорост. Русия трябва да освободи Европа отново.

    Коментиран от #49

    09:55 04.12.2025

  • 43 Точно така

    6 6 Отговор
    Корумпираната евробанда е чао,ще бъде прибрана в Гуантанамо.но не е излишно да им се какво ги очаква ,ако откраднат руските пари .тези разбират само от НПК и онова другото

    09:55 04.12.2025

  • 44 Хмхмхмхмхм

    6 7 Отговор
    аааа, този пак е на литър водка и сельодка... Ми хубу. България пък ще счита незаконното едностранно спиране на доставката на руски природен газ от страна на русия/ газпром/, за казус белли. Пак подчертавам, за руските политици- ИМА, СЪЩЕСТВУВА космическа технология,която е НАД ядрените ракети, тя се нарича квантов компютър и България притежава таъв, но русия- НЕ. Когато се пренасочат всичките ви руски изстреляни ракети срещу ЕС държавите така, че да паднат на руска територия, кви ще ги редите, м....Да се знае- над 60 процента от държавите- членове на ЕС , ИМАТ квантови компютри над 34 кюбита- т.е. за военни цели. А да видим сега как русия ще напада ЕС държави- ха ха ха ха . Ще има закачени негоддни руски раети в София- на елхата, ха ха ха ха...

    Коментиран от #58

    09:56 04.12.2025

  • 45 Факти

    6 5 Отговор
    Медведев още не е разбрал, че доходността от блокираните руски активи е 15 милиарда на година и те отиват в Украйна под формата на оръжие. Русия буквално плаща на украинската армия да убива руснаци. Чудя се защо Путин 4 години се ослушва и не напада Европа. Дали не е защото затъна на 100 км от руската граница още през 2022 г.? Тази война ще влезе в учебниците като най-голямата изцепка на 21-ви век.

    Коментиран от #68

    09:56 04.12.2025

  • 46 Ееееех, че хубаво!

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "пресолена":

    Ще ви изтрият от лицето на земята!😂😂😂

    09:58 04.12.2025

  • 47 ХиХи

    4 5 Отговор
    Юрожеовете да са готвят, Русия е на военни релси от 2 години и туй оръжие кво да го прай, след зеля сте вие, нема ви са размине, най-малко до Източен Дойчланд ще стигне, ако има кой да я спре нататък

    09:58 04.12.2025

  • 48 За ком 1

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "пресолена":

    Ти как би се почувствал,ако вкарваш приходи ,от работа,бизнес, в която и да е банка,но в определен момент, просто си се скарал,дори сбил с някой съсед, целия домсъвет ,да реши ,да те " накаже" като ти блокира твойте законни средства,а още по бруталното: да натисне банката,да ги преведе на съседа,като" компенсация".Опасното при такъв сценарий е,че могъщи държави,с огромен финансов ресурс, примерно емиратите от Персийския залив, след подобна " постъпка/ буквално кражба, ще започнат масова защита на свой авоари ,като валутни депозити,злато,ценни книжа на огромни компании.Просто ще започнат масово изтегляне и прехвърляне към безопасни зони.Става въпрос не за милиард- два а чудовищни по размер активи- сумарно измерими в трилиони.Това ще удари и двете резервни валути- долар и евро.

    09:58 04.12.2025

  • 49 Хмхмхмхмхм

    4 6 Отговор

    До коментар #42 от "Медвед":

    пробвайте с вашите руски ядрени ракети, а ние ще извади квантовите компютри на ЕС държавите за военна употреба. Накрая да няма- олелее малеее, що минах на страната на губещите руснаци...

    Коментиран от #75

    09:58 04.12.2025

  • 50 Архимандрисандрит Бибиян

    4 4 Отговор
    Менделя с два метра пораства бутилйочката коги аргясва. Ама дали че го видиме на линията на прикосновение при така желаното од рашистите боестълкновение? Само с пиене не става,зад врата мо требва да удари некоя лопата права!

    09:59 04.12.2025

  • 51 Касиера

    5 4 Отговор
    Късно е митя, на деньгите вече е направена разбивка по различни направления!

    09:59 04.12.2025

  • 52 От тук от там

    5 4 Отговор
    Коя банка ще си плюе на имиджа, да разреши, да се теглят чужди авоари? Що не се пробват в Швейцария.

    10:00 04.12.2025

  • 53 Мунчо

    5 6 Отговор
    Супер ,
    Откога го чакаме това изказване - да се изземат още днес, да го видя как ще си подвие опашката между краката руския пудел!!

    Коментиран от #57, #59

    10:01 04.12.2025

  • 54 Мухаа ха!

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Един от онези":

    Плешивите,голошиести пишман ястреби от ЕС, да палят свещи за здравето на Путин.Защото има биволско търпение и държавник от световна величина.Ако в неговия стол седеше Медведев,СВО да е приключила още през пролетта на 2022 , а ЕС и байдънчо само щяха де гледат слисани,без време за реакция.

    10:03 04.12.2025

  • 55 Вижте кво!

    5 3 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш враг!!!

    10:04 04.12.2025

  • 56 Хохо Бохо

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "пресолена":

    Ми радвай се ма, че не са го направили. Ако обявят война ще имат законно право да нанасят удари по складовете в Полша и по снабдителните линии

    10:05 04.12.2025

  • 57 Хмхмхмхмхм

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "Мунчо":

    Всички ЕС държави с квантови компютри над 34 кюбита се обединяват и на русия й се зайка зайката/. ВСЯКА ракета може да бъде пренасочена чрез такъв компютър, защото той разбива ВСЯКА парола , а когато се поеме управлението над електронната част/ изкуствения интелект за насочване на ракетата- каквато и да е тя. , може да се направи пренасочване на целта й.;0 Но това е болното място за руснаците, защпто те не могат да направят квантов комп с 1 кюбит, а не могат , защото само една държава в света произвежда част от квантовата машина, без която машината не може да работи, а тази държава е член на ЕС;0

    Коментиран от #64

    10:08 04.12.2025

  • 58 Я пък тоя

    5 3 Отговор

    До коментар #44 от "Хмхмхмхмхм":

    Я се осъзнай, защо спря газа за България?
    България отказа да плаща и тогава спря доставката на газ.
    Безплатен обяд няма.
    Или паметта ви е къса, или сте патологичен лъжец.

    Коментиран от #65

    10:09 04.12.2025

  • 59 Хмхмхмхмхм

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Мунчо":

    Китайците имат квантови машини за военна употребам, но И ТЕ купуват въпросната част от ЕС държавата, както правят и САЩ, ;0

    10:11 04.12.2025

  • 60 ха, ха, ха...

    2 2 Отговор
    Русия сега с една Украйна вече 4 години не може да се справи, която не разполага нито с достатъчно хора, нито с достатъчно количество добро оръжие, а тръгнала да се пери на повече от 30 държави едновременно. Те само да доставят нужните оръжия на Украйна в достатъчни количества и макар с недостиг на хора войната ще свърши за седмица. С кого по напред ще с сблъска Русия, с Германия ли, С Франция ли, С Обединеното кралство ли, с Турция ли или с всички държави от НАТО едновременно?

    10:12 04.12.2025

  • 61 Те провокациите

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Фори":

    до това водят.Поосле следват вопли за водена ,, пълномащабна и непровокирана” агресия.Cassus belli означава повод за започване на война.

    10:13 04.12.2025

  • 62 Ззз

    5 1 Отговор
    Нали розовите понита ежедневно ни учат колко е богат и развит ес и колко е пропаднала Русия? Как така богатия ЕС не може сам да финансира Украйна, а иска да краде пари от бедната Русия?

    Коментиран от #70

    10:15 04.12.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Я пък тоя

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "Хмхмхмхмхм":

    Може да бъде пренасочена, ско я засекат.
    Второ за засичане, разбиване на парола и пренасочване е необходимо време, до тогава ракетата ще е стигнала целта. А ве я се образовайте за ракетите и тогава пишете мечти. Лекции няма да изнасяме.
    Бай бабо мечка да не те срещне.

    Коментиран от #69

    10:15 04.12.2025

  • 65 Хмхмхмхмхм

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "Я пък тоя":

    /...България отказа да плаща и тогава спря доставката на газ.../ Руска ЛЪЖА. Бългаия си изпълняваше законно догодвоора, в който плащането в рубли НЕ БЕШЕ ВПИСАНО като законна валута за плащане на доставката на руския тръбен газ. Плащането ставаше САМО в изрично посочената в договора валута, а рублата НЕ БЕШЕ ВПИСАНА там. Ако бяхме започнали да плащаме в рубли, Българищ щеше да е неизправната страна на договора , която го нарушава и газпром щеше да предяви иск срещу България за милиони долари. Като не си юрист и не знаеш тези неща, къде си пъхаш гагата , а...

    10:16 04.12.2025

  • 66 Путин бункера

    2 3 Отговор
    Митя, оди при братко Ким за помоч! Пари нема, действай!

    10:16 04.12.2025

  • 67 Василеску

    4 2 Отговор
    Преди повече от два месеца предупредих, че това намерение на Урсула Фон дер само до това ще доведе. Война за пари. Войните са за пари и ресурси. Учудвам се, че Медвед се изхожда толкова късно с такова изявление. Оставка за ЕК.

    10:16 04.12.2025

  • 68 Ъъъъъъъъъъ

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Факти":

    "Русия буквално плаща на украинската армия да убива руснаци. Чудя се защо Путин 4 години се ослушва и не напада Европа. Дали не е защото затъна на 100 км от руската граница още през 2022 г.? Тази война ще влезе в учебниците като най-голямата изцепка на 21-ви век."

    Не Русия плаща, а фалиралата Европа, която сега се чуди от къде точно да вземе пари защото парите свършиха. Това само след три и половина години. Европейците нямат и сантим вече.

    Това с нападението на Европа го измислиха провалените европейски лидери ка Акушерката, Суриката, Макрон и Стармър. Приключи ли конфликта в Украйна, приключват и те.

    Относно "затъването" на Путин, ще цитирам независимо медии, на които им е все едно какво ще се случи с Украйна:

    "Ходът на историята не се променя…Руската вълна помете всичко по пътя си, но повечето западни медии крият какво се случва на 1350-километровия фронт в Украйна… Руснаците напредват навсякъде. Покровск е загубен, Мирноград е загубен, Константиновка е загубен, Новопавливка в Днепропетровск е загубен, Гуляйполе вече е обкръжен, докато в южната част на Запорожие руснаците се насочват към Григориевка, югоизточно от Запорожие. На север Сиверск е напълно обкръжен, украинската логистика е прекъсната, с за Лиман обратното броене започна."

    Междувременно, Тръмп заяви, че най-лошото за Украйна тепърва предстои, италианският външен министър Антонио Таяни изрази мнеие, че Украйна „скоро няма да се нуждае от оръжия“, а унгарският външен министър Пе

    Коментиран от #72

    10:18 04.12.2025

  • 69 Хмхмхмхмхм

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Я пък тоя":

    /...Може да бъде пренасочена, ско я засекат.../ Глупости, тук става въпорос за концелптуално различно устройство- декриптират се всички пароли на еклектронното устройство, което помага за електронното насочване на ракетата, поема се контрола върху него и се преенасочва ракетата- напр. глонасс- ха ха ха- и руснаците са аут

    Коментиран от #76

    10:18 04.12.2025

  • 70 Обяснителна бележка

    3 2 Отговор

    До коментар #62 от "Ззз":

    Путин ще откъсне от залъка на беднио руснак, за да цъфти войната! В свободния Запад това не може да се случи!

    10:20 04.12.2025

  • 71 !!!?

    3 1 Отговор
    Къркандето на Кремъл отново заплашва...значи "победата" не върви по план !!!?

    10:20 04.12.2025

  • 72 Ъъъъъъъъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Ъъъъъъъъъъ":

    Междувременно, Тръмп заяви, че най-лошото за Украйна тепърва предстои, италианският външен министър Антонио Таяни изрази мнеие, че Украйна „скоро няма да се нуждае от оръжия“, а унгарският външен министър Петер Сийярто нарече вярата в победата на Украйна „илюзия“, отбелязвайки, че мащабните доставки на оръжие не са довели до повратна точка на бойното поле. Финландският президент Александър Стуб също призова страната си да се подготви за мирно споразумение, което може да не е в съответствие с концепцията за „справедлив мир“.

    И, да - тази война ще влезне в учебниците като "най-голямата изцепка на НАТО и Европа през 21-ви век.

    10:20 04.12.2025

  • 73 Айде, накрая изкараха и пияния

    1 2 Отговор
    да плаши гаргите - явно са разбрали на къде отива работата

    10:24 04.12.2025

  • 74 Само че

    1 0 Отговор
    Русия ще си плаща за разрушенията в Украйна

    Коментиран от #77

    10:25 04.12.2025

  • 75 Квантова ти е само

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Хмхмхмхмхм":

    на тебе мало-умщината.

    10:27 04.12.2025

  • 76 Я пък тоя

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Хмхмхмхмхм":

    Глупости, на ракетата може предварително да се зададат координати, след изтрелване се изключва устройството, което помага за електронното насочване на ракетата, ракетста си лети по зададените първоначално координати, става самостоятелна единица.
    А ве не ме вкарвайте в обяснителен режим, четете и ще знаете.
    Да могат да променят параметрите, преди да е изстреляна ракетата, след това е късно.
    Както и да е, четете и ще разберете.

    10:28 04.12.2025

  • 77 Хмхмхмхмхм

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "Само че":

    Тя вече плаща- не може да създаде квантов компютър, защото част от системата му се произвежда само в една държава в света, и тази държава е част от ЕС, а русия е под санкции в ЕС. Това означава, че русия вече е загубила квантовата надпревара и не разполага с такова супероръжие -квантовия компютър, защото няма как да го създаде без тази част;0

    10:29 04.12.2025

  • 78 Макробиолог

    1 0 Отговор
    Европа за кой ли път настъпи същата мотика.Отново чикагската школа победи,след като провокираха конфликта сега са в ролята на миротворци.Вместо Германия, на евтини ресурси се радват Индия и Китай.

    10:30 04.12.2025

