Медведев предупреждава: Москва ще счита изземване на руски активи от ЕС за повод за война

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев предупреди, че ако Европейският съюз изземе замразените руски активи, това може да се разглежда от Москва като повод за война, предава "Ройтерс", цитирана от News.bg.

„Ако Европейският съюз се опита да открадне руски активи, замразени в Белгия, под предлог на така наречения 'репарационен заем', Русия може да сметне този ход за casus belli с всички съответни последици за Брюксел и отделните държави членки на ЕС“, заяви Медведев.

Изявлението му идва ден след като Европейската комисия предложи безпрецедентното използване на замразени руски активи или международни заеми за набиране на 90 милиарда евро в подкрепа на Украйна, за да се финансират армията и основните услуги на страната.