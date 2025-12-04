Медведев предупреждава: Москва ще счита изземване на руски активи от ЕС за повод за война

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев предупреди, че ако Европейският съюз изземе замразените руски активи, това може да се разглежда от Москва като повод за война, предава "Ройтерс", цитирана от News.bg.
„Ако Европейският съюз се опита да открадне руски активи, замразени в Белгия, под предлог на така наречения 'репарационен заем', Русия може да сметне този ход за casus belli с всички съответни последици за Брюксел и отделните държави членки на ЕС“, заяви Медведев.
Изявлението му идва ден след като Европейската комисия предложи безпрецедентното използване на замразени руски активи или международни заеми за набиране на 90 милиарда евро в подкрепа на Украйна, за да се финансират армията и основните услуги на страната.
1 пресолена
Коментиран от #46, #48, #56
09:34 04.12.2025
2 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
Коментиран от #7, #19, #29
09:35 04.12.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #16
09:35 04.12.2025
4 Цървул
09:36 04.12.2025
5 брюксел
09:36 04.12.2025
6 Войнолюбец
09:37 04.12.2025
7 скачал с 2 пръста на площада ха ха ха
До коментар #2 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":ще плащаме , ама е важно че има банани във магазина, всеки ден изяждам по едно бананче от кеф
09:37 04.12.2025
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
09:38 04.12.2025
9 шеломов вова
09:38 04.12.2025
10 ТттттТ
09:38 04.12.2025
11 Сорос
Коментиран от #31
09:39 04.12.2025
13 az СВО Победа 80
На коледната украса в Брюксел ще има Орешници!
🤣🤣🤣
09:39 04.12.2025
14 Синя София
09:40 04.12.2025
15 Този не изтрезнява
09:40 04.12.2025
17 пешо
09:40 04.12.2025
18 селянин
09:41 04.12.2025
19 това е целта
До коментар #2 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":То за това беше целият зор да ни набутат. Да ни ограбят, да вдигнат цените поне тройно, както вече става, за да издържаме Украйна и въоръжаването на Европа. Както и без път завръщане назад. Вижте Гърция - като влезе в еврозоната я прелъгаха няколко години с милиардни заеми, и после - здрава секира и хомот. Сега все повече обедняват и стават пъна трагедия, но не могат да направят нищо - вече друг притежава държавата им. От 01.01.2026 г. и с нас ще е така. Със съществената разлика, че при Гърция поне нямаше война, а при нас и това ще направят.
Коментиран от #24
09:43 04.12.2025
21 az СВО Победа 80
1. Война ЕС срещу РФ ще завърши до часове.
2. САЩ ще стоят настрана. Ще се включат накрая при подялбата на онова, което остане от ЕС.
Коментиран от #26, #28
09:44 04.12.2025
22 Варненец
09:45 04.12.2025
23 Варненец
09:46 04.12.2025
24 Един от онези
До коментар #19 от "това е целта":Мушмул, ти в Гърция ходил ли си?
Преди и сега - дали не се справят? Вярно комунистите бяха почнали дараздават заеми на калпак държавен, но балончето гръмна - сега са си ОК!
Коментиран от #63
09:46 04.12.2025
26 Много руски 💩💩💩папкаш
До коментар #21 от "az СВО Победа 80":Намали ги малко.
09:48 04.12.2025
27 Алкохолог
09:48 04.12.2025
28 Наздраве купейка
До коментар #21 от "az СВО Победа 80":Брюксел за 3 дни!
09:49 04.12.2025
29 стоян
До коментар #2 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":До 2 ком - путин война води в Европа така че ще плащаме - хубавото е че и вие путинофилите плащате с всяка покупка чрез данък ддс 20% - путин увеличи ддс на 22 % и рузнаците плащат за да има пари за войната
09:49 04.12.2025
30 Фори
Коментиран от #61
09:49 04.12.2025
31 аааахахахааа
До коментар #11 от "Сорос":Не виждаш ли как? От бункера със заплахи по на кило водка заедно с другата убавица Маша.
09:49 04.12.2025
32 9398
09:50 04.12.2025
33 Pyccкий Карлик
09:50 04.12.2025
34 Я пък тоя
Ще има бай-бай свят. Ще останат само някои племена в амазонската джунгла, но не е сигурно.
09:51 04.12.2025
35 000
09:51 04.12.2025
36 Матрьошка
Коментиран от #41
09:51 04.12.2025
38 Брюкселско зеле
09:53 04.12.2025
40 Алкохолог
09:53 04.12.2025
41 000
До коментар #36 от "Матрьошка":Няма да се стигне. Ес е приключен.
09:55 04.12.2025
42 Медвед
Коментиран от #49
09:55 04.12.2025
43 Точно така
09:55 04.12.2025
44 Хмхмхмхмхм
Коментиран от #58
09:56 04.12.2025
45 Факти
Коментиран от #68
09:56 04.12.2025
46 Ееееех, че хубаво!
До коментар #1 от "пресолена":Ще ви изтрият от лицето на земята!😂😂😂
09:58 04.12.2025
47 ХиХи
09:58 04.12.2025
48 За ком 1
До коментар #1 от "пресолена":Ти как би се почувствал,ако вкарваш приходи ,от работа,бизнес, в която и да е банка,но в определен момент, просто си се скарал,дори сбил с някой съсед, целия домсъвет ,да реши ,да те " накаже" като ти блокира твойте законни средства,а още по бруталното: да натисне банката,да ги преведе на съседа,като" компенсация".Опасното при такъв сценарий е,че могъщи държави,с огромен финансов ресурс, примерно емиратите от Персийския залив, след подобна " постъпка/ буквално кражба, ще започнат масова защита на свой авоари ,като валутни депозити,злато,ценни книжа на огромни компании.Просто ще започнат масово изтегляне и прехвърляне към безопасни зони.Става въпрос не за милиард- два а чудовищни по размер активи- сумарно измерими в трилиони.Това ще удари и двете резервни валути- долар и евро.
09:58 04.12.2025
49 Хмхмхмхмхм
До коментар #42 от "Медвед":пробвайте с вашите руски ядрени ракети, а ние ще извади квантовите компютри на ЕС държавите за военна употреба. Накрая да няма- олелее малеее, що минах на страната на губещите руснаци...
Коментиран от #75
09:58 04.12.2025
50 Архимандрисандрит Бибиян
09:59 04.12.2025
51 Касиера
09:59 04.12.2025
52 От тук от там
10:00 04.12.2025
53 Мунчо
Откога го чакаме това изказване - да се изземат още днес, да го видя как ще си подвие опашката между краката руския пудел!!
Коментиран от #57, #59
10:01 04.12.2025
54 Мухаа ха!
До коментар #20 от "Един от онези":Плешивите,голошиести пишман ястреби от ЕС, да палят свещи за здравето на Путин.Защото има биволско търпение и държавник от световна величина.Ако в неговия стол седеше Медведев,СВО да е приключила още през пролетта на 2022 , а ЕС и байдънчо само щяха де гледат слисани,без време за реакция.
10:03 04.12.2025
55 Вижте кво!
Русия винаги е била и си остава наш враг!!!
10:04 04.12.2025
56 Хохо Бохо
До коментар #1 от "пресолена":Ми радвай се ма, че не са го направили. Ако обявят война ще имат законно право да нанасят удари по складовете в Полша и по снабдителните линии
10:05 04.12.2025
57 Хмхмхмхмхм
До коментар #53 от "Мунчо":Всички ЕС държави с квантови компютри над 34 кюбита се обединяват и на русия й се зайка зайката/. ВСЯКА ракета може да бъде пренасочена чрез такъв компютър, защото той разбива ВСЯКА парола , а когато се поеме управлението над електронната част/ изкуствения интелект за насочване на ракетата- каквато и да е тя. , може да се направи пренасочване на целта й.;0 Но това е болното място за руснаците, защпто те не могат да направят квантов комп с 1 кюбит, а не могат , защото само една държава в света произвежда част от квантовата машина, без която машината не може да работи, а тази държава е член на ЕС;0
Коментиран от #64
10:08 04.12.2025
58 Я пък тоя
До коментар #44 от "Хмхмхмхмхм":Я се осъзнай, защо спря газа за България?
България отказа да плаща и тогава спря доставката на газ.
Безплатен обяд няма.
Или паметта ви е къса, или сте патологичен лъжец.
Коментиран от #65
10:09 04.12.2025
59 Хмхмхмхмхм
До коментар #53 от "Мунчо":Китайците имат квантови машини за военна употребам, но И ТЕ купуват въпросната част от ЕС държавата, както правят и САЩ, ;0
10:11 04.12.2025
60 ха, ха, ха...
10:12 04.12.2025
61 Те провокациите
До коментар #30 от "Фори":до това водят.Поосле следват вопли за водена ,, пълномащабна и непровокирана” агресия.Cassus belli означава повод за започване на война.
10:13 04.12.2025
62 Ззз
Коментиран от #70
10:15 04.12.2025
64 Я пък тоя
До коментар #57 от "Хмхмхмхмхм":Може да бъде пренасочена, ско я засекат.
Второ за засичане, разбиване на парола и пренасочване е необходимо време, до тогава ракетата ще е стигнала целта. А ве я се образовайте за ракетите и тогава пишете мечти. Лекции няма да изнасяме.
Бай бабо мечка да не те срещне.
Коментиран от #69
10:15 04.12.2025
65 Хмхмхмхмхм
До коментар #58 от "Я пък тоя":/...България отказа да плаща и тогава спря доставката на газ.../ Руска ЛЪЖА. Бългаия си изпълняваше законно догодвоора, в който плащането в рубли НЕ БЕШЕ ВПИСАНО като законна валута за плащане на доставката на руския тръбен газ. Плащането ставаше САМО в изрично посочената в договора валута, а рублата НЕ БЕШЕ ВПИСАНА там. Ако бяхме започнали да плащаме в рубли, Българищ щеше да е неизправната страна на договора , която го нарушава и газпром щеше да предяви иск срещу България за милиони долари. Като не си юрист и не знаеш тези неща, къде си пъхаш гагата , а...
10:16 04.12.2025
66 Путин бункера
10:16 04.12.2025
67 Василеску
10:16 04.12.2025
68 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #45 от "Факти":"Русия буквално плаща на украинската армия да убива руснаци. Чудя се защо Путин 4 години се ослушва и не напада Европа. Дали не е защото затъна на 100 км от руската граница още през 2022 г.? Тази война ще влезе в учебниците като най-голямата изцепка на 21-ви век."
Не Русия плаща, а фалиралата Европа, която сега се чуди от къде точно да вземе пари защото парите свършиха. Това само след три и половина години. Европейците нямат и сантим вече.
Това с нападението на Европа го измислиха провалените европейски лидери ка Акушерката, Суриката, Макрон и Стармър. Приключи ли конфликта в Украйна, приключват и те.
Относно "затъването" на Путин, ще цитирам независимо медии, на които им е все едно какво ще се случи с Украйна:
"Ходът на историята не се променя…Руската вълна помете всичко по пътя си, но повечето западни медии крият какво се случва на 1350-километровия фронт в Украйна… Руснаците напредват навсякъде. Покровск е загубен, Мирноград е загубен, Константиновка е загубен, Новопавливка в Днепропетровск е загубен, Гуляйполе вече е обкръжен, докато в южната част на Запорожие руснаците се насочват към Григориевка, югоизточно от Запорожие. На север Сиверск е напълно обкръжен, украинската логистика е прекъсната, с за Лиман обратното броене започна."
Междувременно, Тръмп заяви, че най-лошото за Украйна тепърва предстои, италианският външен министър Антонио Таяни изрази мнеие, че Украйна „скоро няма да се нуждае от оръжия“, а унгарският външен министър Пе
Коментиран от #72
10:18 04.12.2025
69 Хмхмхмхмхм
До коментар #64 от "Я пък тоя":/...Може да бъде пренасочена, ско я засекат.../ Глупости, тук става въпорос за концелптуално различно устройство- декриптират се всички пароли на еклектронното устройство, което помага за електронното насочване на ракетата, поема се контрола върху него и се преенасочва ракетата- напр. глонасс- ха ха ха- и руснаците са аут
Коментиран от #76
10:18 04.12.2025
70 Обяснителна бележка
До коментар #62 от "Ззз":Путин ще откъсне от залъка на беднио руснак, за да цъфти войната! В свободния Запад това не може да се случи!
10:20 04.12.2025
71 !!!?
10:20 04.12.2025
72 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #68 от "Ъъъъъъъъъъ":Междувременно, Тръмп заяви, че най-лошото за Украйна тепърва предстои, италианският външен министър Антонио Таяни изрази мнеие, че Украйна „скоро няма да се нуждае от оръжия“, а унгарският външен министър Петер Сийярто нарече вярата в победата на Украйна „илюзия“, отбелязвайки, че мащабните доставки на оръжие не са довели до повратна точка на бойното поле. Финландският президент Александър Стуб също призова страната си да се подготви за мирно споразумение, което може да не е в съответствие с концепцията за „справедлив мир“.
И, да - тази война ще влезне в учебниците като "най-голямата изцепка на НАТО и Европа през 21-ви век.
10:20 04.12.2025
73 Айде, накрая изкараха и пияния
10:24 04.12.2025
74 Само че
Коментиран от #77
10:25 04.12.2025
75 Квантова ти е само
До коментар #49 от "Хмхмхмхмхм":на тебе мало-умщината.
10:27 04.12.2025
76 Я пък тоя
До коментар #69 от "Хмхмхмхмхм":Глупости, на ракетата може предварително да се зададат координати, след изтрелване се изключва устройството, което помага за електронното насочване на ракетата, ракетста си лети по зададените първоначално координати, става самостоятелна единица.
А ве не ме вкарвайте в обяснителен режим, четете и ще знаете.
Да могат да променят параметрите, преди да е изстреляна ракетата, след това е късно.
Както и да е, четете и ще разберете.
10:28 04.12.2025
77 Хмхмхмхмхм
До коментар #74 от "Само че":Тя вече плаща- не може да създаде квантов компютър, защото част от системата му се произвежда само в една държава в света, и тази държава е част от ЕС, а русия е под санкции в ЕС. Това означава, че русия вече е загубила квантовата надпревара и не разполага с такова супероръжие -квантовия компютър, защото няма как да го създаде без тази част;0
10:29 04.12.2025
78 Макробиолог
10:30 04.12.2025