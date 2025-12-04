Новини
Хакан Фидан: Мирът между Русия и Украйна е възможен, ако диалогът не спира

4 Декември, 2025 12:54, обновена 4 Декември, 2025 12:58 497 9

Турция отново заяви готовност да бъде домакин на преки преговори между страните

Хакан Фидан: Мирът между Русия и Украйна е възможен, ако диалогът не спира - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Турският външен министър Хакан Фидан изрази умерен оптимизъм относно възможността за постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна, като подчерта, че ключовото условие за успех е непрекъснатият диалог между двете страни. Той направи изявлението си в Брюксел, където участва в среща на външните министри от НАТО, предава БТА.

По думите му най-важното в процеса на преговорите е страните да останат на масата, независимо от трудностите. Фидан посочи, че от дългогодишната си практика като посредник е убеден, че дори при силно разминаване в позициите, ако има готовност за разговор, винаги съществува възможност за компромис.

Според него специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, ще има ключова роля за сближаването на позициите между Москва и Киев. Фидан отбеляза, че освен териториалните въпроси и стратегическите цели на Русия, преговорите засягат пряко и сигурността на Европа. Той подчерта, че бъдещото мирно споразумение няма да означава просто край на войната, а ще постави основите на нова система за сигурност на континента.

Турският външен министър посочи още, че всяка страна в момента търси максимални гаранции за собствената си сигурност, тъй като евентуалният мир ще има дългосрочни последици за бъдещите политически и геостратегически процеси. По думите му сегашните дискусии показват, че участниците правят сложни геополитически сметки за рисковете и ползите след края на конфликта.

Фидан потвърди, че Турция отново е заявила готовност да бъде домакин на директни преговори между Русия и Украйна. По негови думи Москва има положително отношение към такава възможност, а Анкара очаква подобна позиция и от страна на Киев. Той подчерта, че след постигане на рамково споразумение срещи лице в лице са необходими за изчистване на детайлите, а Турция е най-подходящото място за това, доказала се вече като надежден посредник при предишните кръгове разговори в Истанбул.

Външният министър коментира и срещите си с колегите от България и Румъния във връзка със сигурността в Черно море. Той подчерта значението на съвместната противоминна група в рамките на НАТО между трите страни и посочи, че последните атаки срещу търговски кораби са потвърдили опасенията на Анкара за разширяването на географията и средствата на войната.

Фидан акцентира, че сигурността в Черно море е от решаващо значение не само за търговията, но и за подводната инфраструктура, енергетиката и риболова. Той напомни, че докато Турция има излаз към няколко морета, за България и Румъния Черно море е единственият морски коридор, което прави рисковете за тях още по-сериозни.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще .....след последния

    3 0 Отговор
    и на полската граница.
    Престанете да ни занимавате с този полуразложен Труд защото ми писна.

    13:01 04.12.2025

  • 2 Мустафа Кемал Ататюрк

    2 3 Отговор
    Мирът между Украйна и Русия ще настъпи, га Туркия им наложи десятък и прибере Крим 👍

    Коментиран от #7

    13:02 04.12.2025

  • 3 Българин

    2 1 Отговор
    Какъв мир? Чакаме контра на контра- контра настъплението. Русия вече няма чипове, ни перални.

    13:08 04.12.2025

  • 4 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Мир би бил възможен, когато поне едната страна се изтощи. Дори да се завземат територии, те трябва и да се отстояват при евентуална контра офанзива.

    Коментиран от #5

    13:12 04.12.2025

  • 5 И ВСУ като направи една контра

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хипотетично":

    и ще спре чак в Москва. Розови мечти и лелеяни съдби на едни брюкселски понита.
    И като паднат от розовите облаци на земята и пак тази действителност......
    А може марсианците да им пратят летящи чинии......

    13:18 04.12.2025

  • 6 да, ама не

    2 0 Отговор
    Тази война не е като никоя друга от преди. Ще завърши единствено когато нито един не може да се обяви за победител. Нито Русия, нито Украйна. После и двете ще трябва дълго да се възстановяват за да не се стигне до сложни ситуации като сега. Ако Украйна победи и бъде подпомогната за бързо възстановяване, никой не може да гарантира, че след 20 или повече години няма да се превърне в нова "Турция, Унгария или Словакия" с които днес определени среди си имат проблеми.

    13:30 04.12.2025

  • 7 Мурка

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мустафа Кемал Ататюрк":

    на шипка всичко е спокоино

    13:44 04.12.2025

  • 8 Дедо

    0 0 Отговор
    Мир не е възможен за момента според мен, но Фидан е умен човек и мисля, че е най подготвения за поста си. това което казва за участието на Турция като домакин на преговорите наистина е разумно.

    14:04 04.12.2025

  • 9 А за мира в турция кво ще каже тоя

    0 0 Отговор
    там диктатора ердоган не спира да тормози държавата, млади, стари, опозиция, всички

    14:06 04.12.2025

Новини по държави:
