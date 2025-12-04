Хакан Фидан: Мирът между Русия и Украйна е възможен, ако диалогът не спира

Турският външен министър Хакан Фидан изрази умерен оптимизъм относно възможността за постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна, като подчерта, че ключовото условие за успех е непрекъснатият диалог между двете страни. Той направи изявлението си в Брюксел, където участва в среща на външните министри от НАТО, предава БТА.
По думите му най-важното в процеса на преговорите е страните да останат на масата, независимо от трудностите. Фидан посочи, че от дългогодишната си практика като посредник е убеден, че дори при силно разминаване в позициите, ако има готовност за разговор, винаги съществува възможност за компромис.
Според него специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, ще има ключова роля за сближаването на позициите между Москва и Киев. Фидан отбеляза, че освен териториалните въпроси и стратегическите цели на Русия, преговорите засягат пряко и сигурността на Европа. Той подчерта, че бъдещото мирно споразумение няма да означава просто край на войната, а ще постави основите на нова система за сигурност на континента.
Турският външен министър посочи още, че всяка страна в момента търси максимални гаранции за собствената си сигурност, тъй като евентуалният мир ще има дългосрочни последици за бъдещите политически и геостратегически процеси. По думите му сегашните дискусии показват, че участниците правят сложни геополитически сметки за рисковете и ползите след края на конфликта.
Фидан потвърди, че Турция отново е заявила готовност да бъде домакин на директни преговори между Русия и Украйна. По негови думи Москва има положително отношение към такава възможност, а Анкара очаква подобна позиция и от страна на Киев. Той подчерта, че след постигане на рамково споразумение срещи лице в лице са необходими за изчистване на детайлите, а Турция е най-подходящото място за това, доказала се вече като надежден посредник при предишните кръгове разговори в Истанбул.
Външният министър коментира и срещите си с колегите от България и Румъния във връзка със сигурността в Черно море. Той подчерта значението на съвместната противоминна група в рамките на НАТО между трите страни и посочи, че последните атаки срещу търговски кораби са потвърдили опасенията на Анкара за разширяването на географията и средствата на войната.
Фидан акцентира, че сигурността в Черно море е от решаващо значение не само за търговията, но и за подводната инфраструктура, енергетиката и риболова. Той напомни, че докато Турция има излаз към няколко морета, за България и Румъния Черно море е единственият морски коридор, което прави рисковете за тях още по-сериозни.
1 Ще .....след последния
Престанете да ни занимавате с този полуразложен Труд защото ми писна.
13:01 04.12.2025
2 Мустафа Кемал Ататюрк
Коментиран от #7
13:02 04.12.2025
3 Българин
13:08 04.12.2025
4 Хипотетично
Коментиран от #5
13:12 04.12.2025
5 И ВСУ като направи една контра
До коментар #4 от "Хипотетично":и ще спре чак в Москва. Розови мечти и лелеяни съдби на едни брюкселски понита.
И като паднат от розовите облаци на земята и пак тази действителност......
А може марсианците да им пратят летящи чинии......
13:18 04.12.2025
6 да, ама не
13:30 04.12.2025
7 Мурка
До коментар #2 от "Мустафа Кемал Ататюрк":на шипка всичко е спокоино
13:44 04.12.2025
8 Дедо
14:04 04.12.2025
9 А за мира в турция кво ще каже тоя
14:06 04.12.2025