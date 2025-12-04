Новини
Вадефул: Германия е готова да използва замразените руски активи, за да помогне на Украйна
Вадефул: Германия е готова да използва замразените руски активи, за да помогне на Украйна

4 Декември, 2025 14:54 666 33

Германия проучва правните възможности за фонд с военни репарации, предложен от Брюксел

Вадефул: Германия е готова да използва замразените руски активи, за да помогне на Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че Берлин е теоретично готов да разгледа възможността замразените в страната руски държавни активи да бъдат предоставени на фонд за военни репарации за Украйна, както предлага Европейската комисия, съобщава ДПА, предава БТА.

Въпреки това плановете първо трябва да бъдат преразгледани, посочи Вадефул преди годишната среща на Съвета на министрите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) във Виена. Министърът отбеляза, че става дума за „неизследвана правна територия“, но Берлин следва ясна политическа цел: активите да бъдат използваеми, за да получи Украйна необходимата финансова подкрепа, а Русия да понесе отговорност за започнатата от нея война.

Вадефул уточни, че Германия е в тесни консултации с всички държави членки на ЕС, с цел да се постигне ползотворен резултат на Европейския съвет преди Коледа. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се надява лидерите на блока на следващата среща на върха на 18-19 декември да се споразумеят за използването на замразените руски активи за подпомагане на Украйна.

До момента Германия не е разкрила точния размер на средствата на руската централна банка, които се държат в страната.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    24 1 Отговор
    Кражбата си е кражба, както и да я наричате ‼️

    Коментиран от #21

    14:58 04.12.2025

  • 2 Германските самоубийци

    20 0 Отговор
    са готови да пожертват цяла Европа, не само себе си.

    Не им е за пръв път.

    Прав им път, крива им пътека!

    В Европа има и нормални държави, които няма да допуснат децата и внуците на германските нацисти отново да подпалят европейския континент.

    Коментиран от #25

    14:58 04.12.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    16 0 Отговор
    Путин каза, че няма да има с кой да преговаря в Европа!
    Камък върху камък няма да остане!

    14:59 04.12.2025

  • 4 Не пип

    16 0 Отговор
    Че пляс ще има после.

    14:59 04.12.2025

  • 5 Маскалия няма да прости на Европа, че

    1 15 Отговор
    Европа живее по добре от Маскалия!

    Коментиран от #12, #13, #15

    14:59 04.12.2025

  • 6 Хасковски каунь

    15 0 Отговор
    Германия вото си иска, но да не намесва България във финансиране на изгубена кауза.
    Достатъчно Тикви и Шопари ни грабят

    15:00 04.12.2025

  • 7 Дон Дони

    18 0 Отговор
    Сами ще си зидате берлинската стена!!!

    15:00 04.12.2025

  • 8 Нещастници

    14 0 Отговор
    как стои въпроса с израелските активи в ЕС и правната отговорност за това за Газа питам?

    15:01 04.12.2025

  • 9 Германия може да

    13 0 Отговор
    ми използва замразените 💩💩💩 да помогне на Украйна.

    15:01 04.12.2025

  • 10 Коиловци брадърс

    16 0 Отговор
    Немците са генетично увредена нация.

    Коментиран от #17

    15:01 04.12.2025

  • 11 Аоо

    11 0 Отговор
    И аз съм готова да използвам чужди пари, но кой ще ми ги дати и неискам да плащам, той да плаща.

    15:02 04.12.2025

  • 12 Абе, важното е

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Маскалия няма да прости на Европа, че":

    контраступа да върви....

    15:03 04.12.2025

  • 13 Аоо

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Маскалия няма да прости на Европа, че":

    На чужд гръб, ограбвайки други се живее лесно и приятно.

    15:03 04.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тимур Миндич

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Маскалия няма да прости на Европа, че":

    Боли ме златната тоалетна и златното биде!

    15:03 04.12.2025

  • 16 Я пък тоя

    9 0 Отговор
    Германия е готова, но не баш.
    Първо ще разглежда.

    15:03 04.12.2025

  • 17 Я пък тоя

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "Коиловци брадърс":

    Руснаците много са ги били по главите, затова.

    15:05 04.12.2025

  • 18 ООрана държава

    7 0 Отговор
    После сами си плащайте съдебните дела, компенсациите и лихвите, ние няма да плащаме за вашите найвни грешки

    15:06 04.12.2025

  • 19 Хм...

    12 0 Отговор
    После да не питаме със сълзи в очичките "а нас заШто?". И да се пръкне втора Германия, отново.

    15:08 04.12.2025

  • 20 Германците така изкле цаха Рашата, че

    0 11 Отговор
    още им държи влага! 37 милиона монголци, по малко!

    Коментиран от #30

    15:09 04.12.2025

  • 21 Ха,ха,ха

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Белгийският премиер: Русия няма да загуби в Украйна, това е илюзия. Ще направя всичко, за да не дам активите ѝ.

    Белгийският политик отбеляза, че дори по време на Втората световна война средствата на Германия не са били конфискувани. Де Вевер подчерта, че активите се замразяват по време на войната, а след нейния край страната трябва да върне всички или част от активите си, за да компенсира победителите за щетите.

    15:09 04.12.2025

  • 22 пешо

    7 0 Отговор
    ще сложим знамето пак в берлин

    15:13 04.12.2025

  • 23 Миролюб Войнов, икономист

    2 2 Отговор
    Демек да разбираме че Русийката е толкова глупава, че си плаща да я убиват със собствените и пари ???
    Достоевски и Дарвин аплодират прави.
    Я тоже 😄😄👍

    15:18 04.12.2025

  • 24 гост

    2 7 Отговор
    Путин отчаяно не иска да бъде като Николай II, когото разстреляха собствените му поданици ! Владимир Путин отдавна се бори с две състояния:
    1. Отчаяно иска да бъде като Петър Велики, строителят на империя.
    2. Отчаяно не иска да бъде като Николай II, който беше разстрелян от собствените си поданици.
    И едва когато Путин сметне, че второто е по-вероятно да се случи от първото, чак тогава мирните преговори за Украйна ще станат реалистични.
    И е важно да се уточни - не когато второто обективно ще е по-близо да се случи, не! А само когато в главата на Путин това възприятие ще е по-близо.

    15:19 04.12.2025

  • 25 Пенсионер 69 годишен

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Германските самоубийци":

    Американският окупационен корпус в Германия е гарант, че световна война няма да се случи, разпалена от германските варвари.

    15:22 04.12.2025

  • 26 Хахахахаха

    4 0 Отговор
    Вадефул: Германия е готова да открадне замразените руски активи, за да помогне на Украйна.

    15:25 04.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хубаво гледайте !

    4 0 Отговор
    С тези западни крадци искат да станем комбина евроатлантиците ни . После солидарно с крадците и мизерните гань овци ще ядат справедливи шамари от братушките !

    15:29 04.12.2025

  • 29 УСА боклук

    2 0 Отговор
    Никой не те спира

    15:30 04.12.2025

  • 30 Пенсионер 69 годишен

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Германците така изкле цаха Рашата, че":

    Германските ВАРВАРИ станаха причина за гибелта на 200 милиона души по целия свят в две разпалени от тях световни войни. ВАРВАРИТЕ от Германия и Европа не само разрушиха 70 000 съветски градове и села, а избиха и населението. Затова Германия беше разделена и там все още има американски окупационни воиски. Имаше и съветски, но глуп@кът Горби ги изтегли и обрече офицерите на мизерия.

    15:32 04.12.2025

  • 31 УдоМача

    4 0 Отговор
    Германия да внимава как помага щото после на нея няма да има кой да помогне :DD

    15:33 04.12.2025

  • 32 Пенсионер 69 годишен

    2 0 Отговор
    Ако САЩ оттеглят доверието си към германския канцлер, той е ДЛЪЖЕН да си подаде оставката по договора за капитулация на Германия във ВСВ. По този начин косвено Германия и ЕС се управляват от Доналд Тръмп. Какво желаят коалицията на желаещите няма никакво значение.

    15:39 04.12.2025

  • 33 Ние сме

    1 0 Отговор
    Винаги готови да откраднем

    15:44 04.12.2025

