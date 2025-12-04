Вадефул: Германия е готова да използва замразените руски активи, за да помогне на Украйна

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че Берлин е теоретично готов да разгледа възможността замразените в страната руски държавни активи да бъдат предоставени на фонд за военни репарации за Украйна, както предлага Европейската комисия, съобщава ДПА, предава БТА.
Въпреки това плановете първо трябва да бъдат преразгледани, посочи Вадефул преди годишната среща на Съвета на министрите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) във Виена. Министърът отбеляза, че става дума за „неизследвана правна територия“, но Берлин следва ясна политическа цел: активите да бъдат използваеми, за да получи Украйна необходимата финансова подкрепа, а Русия да понесе отговорност за започнатата от нея война.
Вадефул уточни, че Германия е в тесни консултации с всички държави членки на ЕС, с цел да се постигне ползотворен резултат на Европейския съвет преди Коледа. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се надява лидерите на блока на следващата среща на върха на 18-19 декември да се споразумеят за използването на замразените руски активи за подпомагане на Украйна.
До момента Германия не е разкрила точния размер на средствата на руската централна банка, които се държат в страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Коментиран от #21
14:58 04.12.2025
2 Германските самоубийци
Не им е за пръв път.
Прав им път, крива им пътека!
В Европа има и нормални държави, които няма да допуснат децата и внуците на германските нацисти отново да подпалят европейския континент.
Коментиран от #25
14:58 04.12.2025
3 Ганя Путинофила
Камък върху камък няма да остане!
14:59 04.12.2025
4 Не пип
14:59 04.12.2025
5 Маскалия няма да прости на Европа, че
Коментиран от #12, #13, #15
14:59 04.12.2025
6 Хасковски каунь
Достатъчно Тикви и Шопари ни грабят
15:00 04.12.2025
7 Дон Дони
15:00 04.12.2025
8 Нещастници
15:01 04.12.2025
9 Германия може да
15:01 04.12.2025
10 Коиловци брадърс
Коментиран от #17
15:01 04.12.2025
11 Аоо
15:02 04.12.2025
12 Абе, важното е
До коментар #5 от "Маскалия няма да прости на Европа, че":контраступа да върви....
15:03 04.12.2025
13 Аоо
До коментар #5 от "Маскалия няма да прости на Европа, че":На чужд гръб, ограбвайки други се живее лесно и приятно.
15:03 04.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тимур Миндич
До коментар #5 от "Маскалия няма да прости на Европа, че":Боли ме златната тоалетна и златното биде!
15:03 04.12.2025
16 Я пък тоя
Първо ще разглежда.
15:03 04.12.2025
17 Я пък тоя
До коментар #10 от "Коиловци брадърс":Руснаците много са ги били по главите, затова.
15:05 04.12.2025
18 ООрана държава
15:06 04.12.2025
19 Хм...
15:08 04.12.2025
20 Германците така изкле цаха Рашата, че
Коментиран от #30
15:09 04.12.2025
21 Ха,ха,ха
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Белгийският премиер: Русия няма да загуби в Украйна, това е илюзия. Ще направя всичко, за да не дам активите ѝ.
Белгийският политик отбеляза, че дори по време на Втората световна война средствата на Германия не са били конфискувани. Де Вевер подчерта, че активите се замразяват по време на войната, а след нейния край страната трябва да върне всички или част от активите си, за да компенсира победителите за щетите.
15:09 04.12.2025
22 пешо
15:13 04.12.2025
23 Миролюб Войнов, икономист
Достоевски и Дарвин аплодират прави.
Я тоже 😄😄👍
15:18 04.12.2025
24 гост
1. Отчаяно иска да бъде като Петър Велики, строителят на империя.
2. Отчаяно не иска да бъде като Николай II, който беше разстрелян от собствените си поданици.
И едва когато Путин сметне, че второто е по-вероятно да се случи от първото, чак тогава мирните преговори за Украйна ще станат реалистични.
И е важно да се уточни - не когато второто обективно ще е по-близо да се случи, не! А само когато в главата на Путин това възприятие ще е по-близо.
15:19 04.12.2025
25 Пенсионер 69 годишен
До коментар #2 от "Германските самоубийци":Американският окупационен корпус в Германия е гарант, че световна война няма да се случи, разпалена от германските варвари.
15:22 04.12.2025
26 Хахахахаха
15:25 04.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хубаво гледайте !
15:29 04.12.2025
29 УСА боклук
15:30 04.12.2025
30 Пенсионер 69 годишен
До коментар #20 от "Германците така изкле цаха Рашата, че":Германските ВАРВАРИ станаха причина за гибелта на 200 милиона души по целия свят в две разпалени от тях световни войни. ВАРВАРИТЕ от Германия и Европа не само разрушиха 70 000 съветски градове и села, а избиха и населението. Затова Германия беше разделена и там все още има американски окупационни воиски. Имаше и съветски, но глуп@кът Горби ги изтегли и обрече офицерите на мизерия.
15:32 04.12.2025
31 УдоМача
15:33 04.12.2025
32 Пенсионер 69 годишен
15:39 04.12.2025
33 Ние сме
15:44 04.12.2025