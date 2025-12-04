Вадефул: Германия е готова да използва замразените руски активи, за да помогне на Украйна

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че Берлин е теоретично готов да разгледа възможността замразените в страната руски държавни активи да бъдат предоставени на фонд за военни репарации за Украйна, както предлага Европейската комисия, съобщава ДПА, предава БТА.

Въпреки това плановете първо трябва да бъдат преразгледани, посочи Вадефул преди годишната среща на Съвета на министрите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) във Виена. Министърът отбеляза, че става дума за „неизследвана правна територия“, но Берлин следва ясна политическа цел: активите да бъдат използваеми, за да получи Украйна необходимата финансова подкрепа, а Русия да понесе отговорност за започнатата от нея война.

Вадефул уточни, че Германия е в тесни консултации с всички държави членки на ЕС, с цел да се постигне ползотворен резултат на Европейския съвет преди Коледа. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се надява лидерите на блока на следващата среща на върха на 18-19 декември да се споразумеят за използването на замразените руски активи за подпомагане на Украйна.

До момента Германия не е разкрила точния размер на средствата на руската централна банка, които се държат в страната.