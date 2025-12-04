Германия - с най-много милиардери в Европа

Вълна от наследства и изгодни инвестиции в модерни технологии е довела до рекордно ниво състоянието на милиардерите по света . То вече възлиза на 15,8 трилиона долара (13,6 трилиона евро), увеличението за една година е с 13 процента, сочат изчисленията на швейцарската банка UBS.

Огромната сума е в ръцете на група, която се разраства: сега милиардерите са 2919, а година по-рано са били 2682. 91 от новите милиардери дължат присъствието си в елитния клуб на наследство. Мъжете решително надделяват над жените - 2545 срещу 374.

Според UBS в следващите десетилетия броят на милиардерите ще продължи да расте , тъй като трансферът на състояния се ускорява все повече.

Германия - най-състоятелният регион на Западна Европа

Броят на милиардерите в Германия е нараснал с една трета и е достигнал 156 , пише АРД. Респективно във Федералнаа република живеят повече милиардери, отколкото във всяка друга европейска страна. Една четвърт от тях са натрупали състоянието си самостоятелно, а общо парите им възлизат на 692,1 милиарда долара. USB отбелязва, че това превръща Германия в най-състоятелния регион на Западна Европа.

"След Втората световна война в Германия бе създадена солидна индустриална база, която и до днес насърчава иновациите и растежа", констатират швейцарските банкери. Германия е водеща в редица отрасли - от фармацевтичната промишлност през машиностроенето до потребителските стоки - и предлага широка основа за предприемачески успех, отбелязва още USB.

Най-много са милиардерите в САЩ

Все пак в сравнение с рекордьора САЩ броят на милиардерите в Германия е малък: 942 души отвъд океана разполагат с общо състояние от около 6,9 трилиона долара. Китай следва с 470 милиардери, чието общо състояние е 1,8 трилиона долара.