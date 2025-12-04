Новини
Германия - с най-много милиардери в Европа

4 Декември, 2025 19:14 1 012 27

Милиардерите по света са се увеличили, нараснал е и броят на супербогатите в Германия

Германия - с най-много милиардери в Европа - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Вълна от наследства и изгодни инвестиции в модерни технологии е довела до рекордно ниво състоянието на милиардерите по света . То вече възлиза на 15,8 трилиона долара (13,6 трилиона евро), увеличението за една година е с 13 процента, сочат изчисленията на швейцарската банка UBS.

Огромната сума е в ръцете на група, която се разраства: сега милиардерите са 2919, а година по-рано са били 2682. 91 от новите милиардери дължат присъствието си в елитния клуб на наследство. Мъжете решително надделяват над жените - 2545 срещу 374.

Според UBS в следващите десетилетия броят на милиардерите ще продължи да расте , тъй като трансферът на състояния се ускорява все повече.

Германия - най-състоятелният регион на Западна Европа

Броят на милиардерите в Германия е нараснал с една трета и е достигнал 156 , пише АРД. Респективно във Федералнаа република живеят повече милиардери, отколкото във всяка друга европейска страна. Една четвърт от тях са натрупали състоянието си самостоятелно, а общо парите им възлизат на 692,1 милиарда долара. USB отбелязва, че това превръща Германия в най-състоятелния регион на Западна Европа.

"След Втората световна война в Германия бе създадена солидна индустриална база, която и до днес насърчава иновациите и растежа", констатират швейцарските банкери. Германия е водеща в редица отрасли - от фармацевтичната промишлност през машиностроенето до потребителските стоки - и предлага широка основа за предприемачески успех, отбелязва още USB.

Най-много са милиардерите в САЩ

Все пак в сравнение с рекордьора САЩ броят на милиардерите в Германия е малък: 942 души отвъд океана разполагат с общо състояние от около 6,9 трилиона долара. Китай следва с 470 милиардери, чието общо състояние е 1,8 трилиона долара.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Яшар

    16 4 Отговор
    Лоша работа . Защото бедните ставаме по бедни

    Коментиран от #4

    19:17 04.12.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    17 6 Отговор
    За да има няколко милиардера, трябва да има огромна маса от бедняци да подхранват тия милиардери!

    Коментиран от #6

    19:18 04.12.2025

  • 3 Ганьо

    2 5 Отговор
    и мойто име е там

    19:19 04.12.2025

  • 4 Цезар

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Нали знаеш за бедните ,като вятара

    Коментиран от #7

    19:19 04.12.2025

  • 5 бою циганина

    8 3 Отговор
    с моите на 10 млрд съм доста напред в класациите...... а свинята Д има повече

    19:22 04.12.2025

  • 6 прав си

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    По време на комунистическа СССР при управлението на комуниста Брежнев нямаше милиардери,но по време на капиталистическа Русия при управлението на комуниста Путин милиардерите са близо 200

    Коментиран от #16

    19:26 04.12.2025

  • 7 отец Цезар

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цезар":

    вятЪра

    19:26 04.12.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    10 1 Отговор
    В ръцете на най-богатите 10% от населението на Земята е съсредоточено 90% от богатството на планетата ❗

    19:27 04.12.2025

  • 9 Германия потъва в клозета на еС

    6 3 Отговор
    Заедно с Франция, Италия, Гърция, България...

    След ПСВ всички германци са били милиардери и трилиардери, с толкова големи богатства са се сдобили - с два милиона избити германцки войници по фронтовете и с пусти пазари...

    След ВСВ отново са се замогнали - с 10 милиона избити германци и с разрушени градове и села.

    Сега правят трети опит всички германци да забогатеят, както в предните две световни войни...

    Мерц твърди, че ще им се получи заслуженото...

    19:30 04.12.2025

  • 10 Кабакрадев

    4 0 Отговор
    Щото не знаят гер...бавите кметове у нас що милио...ни имат от заплати....сега новият месия-милиар..дерът Сви...нчо пак ще сложи 1,2 мили...арда настрани.........има сили...конки да храни в Дубай.

    19:32 04.12.2025

  • 11 Пич

    7 0 Отговор
    Урсула :
    - Маани ги тия , само с милиардите които гепих от ковида ги бия като маче у дирег!

    19:33 04.12.2025

  • 12 Кабакрадев

    3 0 Отговор
    Щото не знаят гер...бавите кметове у нас що милио...ни имат от заплати....сега новият месия-милиар..дерът Сви...нчо пак ще сложи 1,2 мили...арда настрани.........има сили...конки да храни в Дубай.

    19:33 04.12.2025

  • 13 Дас Хаген

    3 0 Отговор
    Нали Китай е комунизъм защо води на демократична Европа?

    19:33 04.12.2025

  • 14 Нормално

    2 1 Отговор
    В Германия да са най много все пак е най голямата държава в ЕС!

    Коментиран от #20

    19:36 04.12.2025

  • 15 Узаконените кражби при капитализма

    3 0 Отговор
    са почвата, върху която никнат милиардерите.

    "Някой чупи рекорда; някой пада зад борда. Продължавай напред - тука има си ред" (цинично крадлив буржоазен ред).

    19:39 04.12.2025

  • 16 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "прав си":

    Ха,че при капитализЪма е така.
    Един евреин каза какво е комунизъм и какво капитализъм:-
    "Комунизъм е -щастие за всички и затвор за онези,които не вярват в това.Капитализъм е - един има площадка за излитане на самолет,а други ровят в кофите за боклук"!
    Така беше определил евреина .

    Коментиран от #19

    19:40 04.12.2025

  • 17 ДОН ХУАН

    2 0 Отговор
    Натюфската пропаганда е хумористичен жанр.

    19:40 04.12.2025

  • 18 Ролан

    3 0 Отговор
    То е скачен съд . Повече богати -повече бедни!😉

    Коментиран от #23

    19:42 04.12.2025

  • 19 прав си

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    И комуниста,другаря Путин от две десетилетия управлява капиталистическа Русия.

    Коментиран от #22

    19:43 04.12.2025

  • 20 Зелето без свинското

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Нормално":

    А пък и печатницата е там. БНБ само стотинки(центове) ще печата, да има пенциите да се занимават да броят.

    19:43 04.12.2025

  • 21 Нормално

    2 0 Отговор
    Немчугите крадат от цяла Европа.

    19:45 04.12.2025

  • 22 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "прав си":

    Какъв комунист е Путин бе хахо? В Русия е див капитализъм.

    19:46 04.12.2025

  • 23 БОЛШЕВИК

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ролан":

    Малко много богати, повече много бедни! Това е същността на капитализма.

    Коментиран от #24

    19:46 04.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пенчо питанката

    1 0 Отговор
    USB или UВS
    😁

    19:58 04.12.2025

  • 26 парите им възлизат на 692,1 милиарда

    3 0 Отговор
    eто парите на германските милиардери
    да ги дадат на бункера да ги усвои дорде са живи
    вместо да си точат зъбите за авоарите на Мечока който ще ги подпука ако ги щипнат

    20:01 04.12.2025

  • 27 Анонимен

    2 0 Отговор
    Мхм, а сега за разцвета на немската икономика напишете.

    20:19 04.12.2025

