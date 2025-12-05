САЩ: Има риск от цивилизационно заличаване в Европа

Вашингтон отправи днес предупреждение относно риска от "цивилизационно заличаване в Европа" и заяви, че ако настоящите тенденции продължат, то европейският континент ще бъде неразпознаваем след 20 години и дори по-рано. Това предупреждение Белият дом отправи в документ от 33 страници, дефиниращ стратегията на САЩ за националната сигурност и публикуван днес.
С текста се е запознала френската информационна агенция Франс прес. В документа се отправя призив и САЩ да възстановят американското превъзходство в Латинска Америка, предаде БТА.
САЩ искат да сложат край на масовата миграция по света и да превърнат контрола по границите в главен елемент на американската национална сигурност, се посочва още в текста.
"Ерата на масовите миграции трябва да приключи. Сигурността по границите трябва да е основен елемент в националната сигурност“, се казва в документа.
„Ние трябва да защитаваме нашата страна срещу инвазиите, не само срещу неконтролируемите миграции, но също и срещу трансграничните заплахи, като тероризма, наркотиците, шпионажа и трафика на хора“, се добавя в документа.
В него Белият дом призовава Япония и Южна Корея да направят повече, за да подкрепят отбраната на Тайван пред Китай.
"Ние трябва да подтикнем тези страни да увеличат разходите си за отбрана, като поставят акцента върху нужните способности за разубеждаване на противниците да атакуват Тайван“, се казва в документа, публикуван днес.
1 Британия 🇬🇧
Коментиран от #9, #35
14:33 05.12.2025
2 Европа
14:35 05.12.2025
3 Пич
Коментиран от #36
14:37 05.12.2025
4 Гориил
14:37 05.12.2025
5 Ивелин Михайлов
14:37 05.12.2025
6 долу сащ
14:38 05.12.2025
7 Kaлпазанин
14:38 05.12.2025
8 Исторически парк
14:39 05.12.2025
9 Рошко
До коментар #1 от "Британия 🇬🇧":Тъпите американци са водени от внучетата на "умните"британци ,демек няма разлика
Коментиран от #14
14:39 05.12.2025
10 Ивелин Михайлов
14:41 05.12.2025
11 Град Симитли
... Сега чадата им ходят по "Мария Луиза" да търсят арабски удоволствия!
14:41 05.12.2025
12 Българин
14:42 05.12.2025
13 факуса
14:42 05.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Атина Палада
Авиокомпанията Gullivair :- на седмица 7 линии София -Пакистан! Три линии до един град и четири до друг пакистански град.
Пакистан явно е привлекателна дестинация за българите ,че 7 линии в седмицата...Или пакистанци ще летят за София?
14:46 05.12.2025
17 Британия 🇬🇧
Коментиран от #31
14:47 05.12.2025
18 Тръмп
14:47 05.12.2025
19 пресолена
14:47 05.12.2025
20 Юрий Гагарин, космонавт
Родната ми Масква се превърна в Масквабад, джамиите са повече от закусвалните, а Ивановците са заменени от Рачиболизади, Джанибеци и гюбеци 😁
Коментиран от #29
14:48 05.12.2025
21 Хммм,
14:48 05.12.2025
22 Време е
Социолозите да кажат колко е здравословния процет мигранти....
Сигурно е нещо като 100 човека на 100 000 европейци....
Коментиран от #26
14:52 05.12.2025
23 Няма риск за цяла Европа,
Русия не се самозалчава като празноглавите европейци в еС.
А Русия е 40% от територията на Европа.
Грузия, Унгария, БелоРусия и Полша също отказаха да се самозаличат.
Дори Турция отказа да се замозаличи.
Самозаличава се еС = Вторият Вавилон по указание на юдо-сатанистът, спекулантът финансист и мега-капиталист (милиардер) Сорос и неговото синче - лика прилика с баща си.
14:53 05.12.2025
24 манипулира
Коментиран от #37, #38
14:53 05.12.2025
25 Цензура
Администрацията на Тръмп просто казва очевадното. Със западната третина на Европа ще бъде свършено, ако не се вземат екстрени мерки: не само че гряниците трябва да се затворят и да се защитават с оръжие, но и вече нахлулите в Европа мигри трябва да бъдат прогонени без никакви компромиси - а ако си зъбят, да бъдат смaзани с оръжие. А всички еврогeйски политици и НПО - толерирали нашествениците или подпомагали нахлуването им - да бъдат съдени и обeсени.
14:55 05.12.2025
26 Трябва микробиолозите
До коментар #22 от "Време е":да се произнесат какво е безопасното микробно число за здравословното функциониране на европейската екосистема.
14:56 05.12.2025
27 Някой
14:57 05.12.2025
28 НРБългария
Коментиран от #40
14:59 05.12.2025
29 Българин
До коментар #20 от "Юрий Гагарин, космонавт":ти първо иди на лъвов мост и после им се смей
14:59 05.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Атина Палада
До коментар #17 от "Британия 🇬🇧":Племе от кръвосмешение са британците..:))) всичките са братовчеди...
Коментиран от #42
15:02 05.12.2025
32 Долу ЕС
15:04 05.12.2025
33 Феникс
15:04 05.12.2025
34 Механик
Необратимото се е случило вече и то благодарение на щедрата журналистическо-пропагандна помощ на медиите.
15:05 05.12.2025
35 Да бе да
До коментар #1 от "Британия 🇬🇧":Така както сбирщайна заличи индианската нали?
15:09 05.12.2025
36 Зъл пес
До коментар #3 от "Пич":А говедарите къде прогониха местното индианско население?
15:11 05.12.2025
37 Ивелин Михайлов
До коментар #24 от "манипулира":Тръмп е путинист?!
15:11 05.12.2025
38 Исторически парк
До коментар #24 от "манипулира":а ти си байданистки тролей
15:11 05.12.2025
39 Ползвам английски и позачетох документа
15:16 05.12.2025
40 Батур Тумаджин
До коментар #28 от "НРБългария":"... с Русия и славянството ..."
В Русия няма славяни, само ние манголците !!!
Славяните са в Украйна и Беларус.
15:17 05.12.2025
41 Цвете
15:20 05.12.2025
42 Нашия ген е най-ценен
До коментар #31 от "Атина Палада":Социализма като затворена система спомогна да го запазим, без да го объркваме.
Сега, както го докарахме на ген, някой с калпав ген да ни научи как се управлява държава.
15:20 05.12.2025
43 Цвете
15:20 05.12.2025