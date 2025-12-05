Новини
Свят »
САЩ »
САЩ: Има риск от цивилизационно заличаване в Европа
  Тема: Кризата с бежанците

САЩ: Има риск от цивилизационно заличаване в Европа

5 Декември, 2025 14:32 2 057 43

  • европа-
  • белият дом-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • мигранти

Сигурността по границите трябва да е основен елемент в националната сигурност, се казва в документа

САЩ: Има риск от цивилизационно заличаване в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вашингтон отправи днес предупреждение относно риска от "цивилизационно заличаване в Европа" и заяви, че ако настоящите тенденции продължат, то европейският континент ще бъде неразпознаваем след 20 години и дори по-рано. Това предупреждение Белият дом отправи в документ от 33 страници, дефиниращ стратегията на САЩ за националната сигурност и публикуван днес.

С текста се е запознала френската информационна агенция Франс прес. В документа се отправя призив и САЩ да възстановят американското превъзходство в Латинска Америка, предаде БТА.

САЩ искат да сложат край на масовата миграция по света и да превърнат контрола по границите в главен елемент на американската национална сигурност, се посочва още в текста.

"Ерата на масовите миграции трябва да приключи. Сигурността по границите трябва да е основен елемент в националната сигурност“, се казва в документа.

„Ние трябва да защитаваме нашата страна срещу инвазиите, не само срещу неконтролируемите миграции, но също и срещу трансграничните заплахи, като тероризма, наркотиците, шпионажа и трафика на хора“, се добавя в документа.

В него Белият дом призовава Япония и Южна Корея да направят повече, за да подкрепят отбраната на Тайван пред Китай.

"Ние трябва да подтикнем тези страни да увеличат разходите си за отбрана, като поставят акцента върху нужните способности за разубеждаване на противниците да атакуват Тайван“, се казва в документа, публикуван днес.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Британия 🇬🇧

    51 8 Отговор
    Прави са, тъпите американци европейските перверзници имат вид на олигофрени и са за лудницата

    Коментиран от #9, #35

    14:33 05.12.2025

  • 2 Европа

    29 6 Отговор
    Учим арабски и четем Корана, след нас вие сте следващите.

    14:35 05.12.2025

  • 3 Пич

    47 6 Отговор
    Леле майко....... тъпите Урсулианци са толкова тъпи , че се наложи на говедарите да го кажат в прав текст !!!

    Коментиран от #36

    14:37 05.12.2025

  • 4 Гориил

    35 6 Отговор
    В Европа цари разочарование и неудовлетвореност от диваците в политическия елит.Тези хора задоволяват само собствените си амбиции.

    14:37 05.12.2025

  • 5 Ивелин Михайлов

    20 5 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ ПОСТРОИ НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК В СВЕТА С 2400 АКЦИОНЕРИ ЗА ДА СПРЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННОТО ЗАЛИЧАВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ ГЕРБАВАТА ЧАЛГА!

    14:37 05.12.2025

  • 6 долу сащ

    18 5 Отговор
    рискъ го създадоха умишлено другарчетата на къшнър зеленски натаняху сорос.... Белия човек трябва да изчезне като единствена заплаха за хегемонията на евреите, план от времната на Ленин. и Маркс

    14:38 05.12.2025

  • 7 Kaлпазанин

    20 4 Отговор
    Кой го казва ,най големите крадци убийци и подпалвачи на войни

    14:38 05.12.2025

  • 8 Исторически парк

    18 2 Отговор
    за 2024 в сащ са влезли 3 000 000 мигри, а за 2025 са влезли 90 хиляди ;) 99% спад на мигрите само да има желание !

    14:39 05.12.2025

  • 9 Рошко

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "Британия 🇬🇧":

    Тъпите американци са водени от внучетата на "умните"британци ,демек няма разлика

    Коментиран от #14

    14:39 05.12.2025

  • 10 Ивелин Михайлов

    18 2 Отговор
    сащ депортираха 4 милиона муслими и латиноси тая година

    14:41 05.12.2025

  • 11 Град Симитли

    18 3 Отговор
    На нашенските "демократи" първата им работа беше да премахнат инженерните съоръжения по границите, после ликвидираха и гранични войски..
    ... Сега чадата им ходят по "Мария Луиза" да търсят арабски удоволствия!

    14:41 05.12.2025

  • 12 Българин

    11 11 Отговор
    ЖЕНИТЕ ГЛАСУВАТ ЗА ЛИБЕРАСТИ, ЗА ДА ВНАСЯТ ЧЕРНИ С ГОЛЕМИ ТОПУЗИ! ИЗВОД - ТРЯБВА ОТНОВО ДА СЕ ЗАБРАНИ НА ВСИЧКИ ЖЕНИ ДА ИМАТ ПРАВО НА ГЛАС!

    14:42 05.12.2025

  • 13 факуса

    13 2 Отговор
    първо говедата да спрат да разоряват държавите на мигриращите

    14:42 05.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Атина Палада

    16 1 Отговор
    България открива авиолинии София -Пакистан.
    Авиокомпанията Gullivair :- на седмица 7 линии София -Пакистан! Три линии до един град и четири до друг пакистански град.
    Пакистан явно е привлекателна дестинация за българите ,че 7 линии в седмицата...Или пакистанци ще летят за София?

    14:46 05.12.2025

  • 17 Британия 🇬🇧

    2 11 Отговор
    Британците са отделно чисто племе и нямат нищо общо с тези тъпи американци мелези между нидерландски френски испански и италиански емигрирали клошари

    Коментиран от #31

    14:47 05.12.2025

  • 18 Тръмп

    7 4 Отговор
    Сбогом Шенген

    14:47 05.12.2025

  • 19 пресолена

    5 2 Отговор
    байдън и ко разклатиха ес на ляво. тръмп я тика на дясно и ес се прекърши . съвършена тактика от чичо сам. така е като си загубил няколко войни....

    14:47 05.12.2025

  • 20 Юрий Гагарин, космонавт

    4 9 Отговор
    Това е правда !!!
    Родната ми Масква се превърна в Масквабад, джамиите са повече от закусвалните, а Ивановците са заменени от Рачиболизади, Джанибеци и гюбеци 😁

    Коментиран от #29

    14:48 05.12.2025

  • 21 Хммм,

    3 4 Отговор
    Донбре, че поне в цивилизационно отношение се отличаваме от САЩ, а за сегашния им президент няма да отваряме изобщо дума.

    14:48 05.12.2025

  • 22 Време е

    4 1 Отговор
    Има здравословен процент миграция, така че да не се образуват гета и все пак да е възможно чужденци , които искат да работят, да могат след преминаване на определени процедури. Нещо като зелена карта за Европа.
    Социолозите да кажат колко е здравословния процет мигранти....
    Сигурно е нещо като 100 човека на 100 000 европейци....

    Коментиран от #26

    14:52 05.12.2025

  • 23 Няма риск за цяла Европа,

    8 0 Отговор
    а само за празноглавите европейци в еС.

    Русия не се самозалчава като празноглавите европейци в еС.

    А Русия е 40% от територията на Европа.

    Грузия, Унгария, БелоРусия и Полша също отказаха да се самозаличат.

    Дори Турция отказа да се замозаличи.

    Самозаличава се еС = Вторият Вавилон по указание на юдо-сатанистът, спекулантът финансист и мега-капиталист (милиардер) Сорос и неговото синче - лика прилика с баща си.

    14:53 05.12.2025

  • 24 манипулира

    2 7 Отговор
    Мария днес ударно манипулира .Сайта е путинистки..

    Коментиран от #37, #38

    14:53 05.12.2025

  • 25 Цензура

    5 0 Отговор
    Не САЩ го казва, а новата администрация !!! Да напомня ли кой отприщи талибaно-нигъpските opди към Европа? - Живoтнoто обонго, което разруши Либия и Сирия с тая цел !!!
    Администрацията на Тръмп просто казва очевадното. Със западната третина на Европа ще бъде свършено, ако не се вземат екстрени мерки: не само че гряниците трябва да се затворят и да се защитават с оръжие, но и вече нахлулите в Европа мигри трябва да бъдат прогонени без никакви компромиси - а ако си зъбят, да бъдат смaзани с оръжие. А всички еврогeйски политици и НПО - толерирали нашествениците или подпомагали нахлуването им - да бъдат съдени и обeсени.

    14:55 05.12.2025

  • 26 Трябва микробиолозите

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Време е":

    да се произнесат какво е безопасното микробно число за здравословното функциониране на европейската екосистема.

    14:56 05.12.2025

  • 27 Някой

    2 0 Отговор
    Аз преди някой друга година написах, че очаквам до 20 години в Европа да има войни отвътре от имигранти.

    14:57 05.12.2025

  • 28 НРБългария

    5 0 Отговор
    Е да де ! Той народа затова скача и иска да е с Русия и славянството и тогава знаете никой не смееше да ни докосне .Запада дойде измука всичко ,заличи ни поминака и сега просто ни изхвърля като ненужни . Нашите предатели обаче , чак еврото ни набутват в такъв критичен момент . Викайте отговорни политици и незабавно към Москва да се договаряме с братушките , иначе Халифат

    Коментиран от #40

    14:59 05.12.2025

  • 29 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Юрий Гагарин, космонавт":

    ти първо иди на лъвов мост и после им се смей

    14:59 05.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Британия 🇬🇧":

    Племе от кръвосмешение са британците..:))) всичките са братовчеди...

    Коментиран от #42

    15:02 05.12.2025

  • 32 Долу ЕС

    2 0 Отговор
    не чух нищо за англия, там белите да не стават повече? докато има американски и арабски фондации в скапания ес и не спре тотално емиграцията , белия човек е напът да изчене и си е виновен сам... нпо та права .... ето ви резултата

    15:04 05.12.2025

  • 33 Феникс

    3 0 Отговор
    Само да спомена че не далеч от дома ми има професионална гимназия - техникум! Беше едно от елитните училища в градчето ми , но в момента 95 процента от учениците там са цигани, като казвам 95%, не преувеличавам!

    15:04 05.12.2025

  • 34 Механик

    4 0 Отговор
    То хубаво, ама кво от това? Мама Меркел ги покани и те дойдоха. Помните ли снимките на разплакани момиченца с кученце в ръце? Помните ли когато триехте коментарите в които ние ползвахме думата ИМИГРАНТИ а вие държахте да ги наричаме БЕЖАНЦИ?
    Необратимото се е случило вече и то благодарение на щедрата журналистическо-пропагандна помощ на медиите.

    15:05 05.12.2025

  • 35 Да бе да

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Британия 🇬🇧":

    Така както сбирщайна заличи индианската нали?

    15:09 05.12.2025

  • 36 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    А говедарите къде прогониха местното индианско население?

    15:11 05.12.2025

  • 37 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "манипулира":

    Тръмп е путинист?!

    15:11 05.12.2025

  • 38 Исторически парк

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "манипулира":

    а ти си байданистки тролей

    15:11 05.12.2025

  • 39 Ползвам английски и позачетох документа

    0 0 Отговор
    Политическа стратегия, писана вероятно от Ванс... Изтървали са, че Европа строяла най-големите химически заводи в света в Китай. Това е големият зор на тия момчета: ЕС да не се разбере с китайчета, като обаче не се допусне и да стане федерална система. Истината е (и то си го пише), че Европата като блок е най-важния пазар за САЩ (3 пъти по-голям от Китай), на-важният им външен източник на върхови технологии (всички такива ходят в САЩ, като стане ясно, че ги бива), най-важният им геополитически партньор. Ако ЕС обърне към Китай, играта от 1.5, 2 към 1 става наобратно. За мен е мистерия само, при това положение, защо се дървят американчетата, а нашите идиотчета защо не бутат за повече СЕЩ за които иска. Гигантите като Унгария, Словакия (и България) да ходят при БРИКС като искат. Там размитат да им дават милиарди годишно бадева...

    15:16 05.12.2025

  • 40 Батур Тумаджин

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "НРБългария":

    "... с Русия и славянството ..."

    В Русия няма славяни, само ние манголците !!!
    Славяните са в Украйна и Беларус.

    15:17 05.12.2025

  • 41 Цвете

    1 0 Отговор
    ОТ КЪДЕ " ДОЛЕТЯ " ТОВА СЪОБЩЕНИЕ? ЕВРОПА Е БИЛА И ЩЕ СИ ОСТАНЕ ВО ВЕКИ ВЕКОВ, ДА МУ МИСЛЯТ ПИСАЧИТЕ И СЪДИСТИТЕ, КОИТО ИСКАТ ДА ГРОМЯТ НАЙ- КРАСИВИЯ КОНТИНЕНТ НА ЗЕМЯТА. 🍀🌹💯🍀🌹💯🍀🌹💯🫶

    15:20 05.12.2025

  • 42 Нашия ген е най-ценен

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    Социализма като затворена система спомогна да го запазим, без да го объркваме.
    Сега, както го докарахме на ген, някой с калпав ген да ни научи как се управлява държава.

    15:20 05.12.2025

  • 43 Цвете

    0 0 Отговор
    ОТ КЪДЕ " ДОЛЕТЯ " ТОВА СЪОБЩЕНИЕ? ЕВРОПА Е БИЛА И ЩЕ СИ ОСТАНЕ ВО ВЕКИ ВЕКОВ, ДА МУ МИСЛЯТ ПИСАЧИТЕ И СЪДИСТИТЕ, КОИТО ИСКАТ ДА ГРОМЯТ НАЙ- КРАСИВИЯ КОНТИНЕНТ НА ЗЕМЯТА. 🍀🌹💯🍀🌹💯🍀🌹💯🫶

    15:20 05.12.2025