На 1 декември румънските медии съобщиха, че президентът на страната Никушор Дан е връчил награда на ветерана от Втората световна войната Йон Василе Бану.

Новината бе коментирана от говорителя на МВнР на Русия Мария Захарова в нейния Телеграм канал. Ено пълният текст:

"За напомняне,

Румънската армия започва войната като съюзник на Вермахта през 1941 г. и я завършва на страната на съюзниците. Може да се предположи, че ветеранът е получил наградата за ролята си в унищожаването на нацизма.

Но не.

Внимание, цитат от президента на Румъния:

„На 107 години г-н Йон Василе Бану въплъщава квинтесенцията на любовта към родината си: човек, който едва на 21 години се присъединява към румънската армия и безкористно се бори за освобождението на Бесарабия през 1941 г. и на фронтовата линия в Донския завой през 1942 г.“ Още един Гунка. /б.р. Ярослав Гунка, украински ветеран от ВСВ, който бе поканен и приветстван на 98 г. в парламента на Канада през 2023 г./

С други думи, наградата е връчена специално за борба на страната на Хитлер. Според румънски изследователи, Йон Василе Бану е служил в 89-ти полк, който е бил част от 13-та дивизия. Тази дивизия е действала през 1941 г. в Приднестровието, Одеска област и други райони на Съветска Украйна. Там румънската армия, често в тясно сътрудничество с айнзацгрупите, екзекуционните части на СС, е участвала в Холокоста. 89-ти полк е бил в Одеска област от 22 до 24 октомври 1941 г., когато са били убити десетки хиляди евреи.

Президентът на Румъния, очевидно за първи път от края на Втората световна война, е връчил награда за участие в Холокоста, геноцида над съветския народ и други военни престъпления: „Наградата, която му връчих, е жест на признание за изключителната му военна служба по време на Втората световна война.“

След канадския парламент и румънското ръководство се оцвети в кафяво.

Между другото, къде е израелското външно министерство и всички онези обществени организации, които толкова внимателно следят фактите за „отричането на Холокоста?", пише Захарова.