Новини
Свят »
Румъния »
Захарова: Румънският президент награди 107-годишен нацист, къде е израелското МВнР?!

Захарова: Румънският президент награди 107-годишен нацист, къде е израелското МВнР?!

4 Декември, 2025 20:40, обновена 4 Декември, 2025 20:55 1 688 28

  • румъния-
  • ветеран-
  • война-
  • награда-
  • президент-
  • никушор дан

Говорителката на руското външно министерство коментира наградата, връчена от държавния глава на Румъния Никушор Дан на ветерана от Втората световна война Йон Василе Бану

Захарова: Румънският президент награди 107-годишен нацист, къде е израелското МВнР?! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 1 декември румънските медии съобщиха, че президентът на страната Никушор Дан е връчил награда на ветерана от Втората световна войната Йон Василе Бану.

Новината бе коментирана от говорителя на МВнР на Русия Мария Захарова в нейния Телеграм канал. Ено пълният текст:

"За напомняне,

Румънската армия започва войната като съюзник на Вермахта през 1941 г. и я завършва на страната на съюзниците. Може да се предположи, че ветеранът е получил наградата за ролята си в унищожаването на нацизма.

Но не.

Внимание, цитат от президента на Румъния:
„На 107 години г-н Йон Василе Бану въплъщава квинтесенцията на любовта към родината си: човек, който едва на 21 години се присъединява към румънската армия и безкористно се бори за освобождението на Бесарабия през 1941 г. и на фронтовата линия в Донския завой през 1942 г.“ Още един Гунка. /б.р. Ярослав Гунка, украински ветеран от ВСВ, който бе поканен и приветстван на 98 г. в парламента на Канада през 2023 г./

С други думи, наградата е връчена специално за борба на страната на Хитлер. Според румънски изследователи, Йон Василе Бану е служил в 89-ти полк, който е бил част от 13-та дивизия. Тази дивизия е действала през 1941 г. в Приднестровието, Одеска област и други райони на Съветска Украйна. Там румънската армия, често в тясно сътрудничество с айнзацгрупите, екзекуционните части на СС, е участвала в Холокоста. 89-ти полк е бил в Одеска област от 22 до 24 октомври 1941 г., когато са били убити десетки хиляди евреи.

Президентът на Румъния, очевидно за първи път от края на Втората световна война, е връчил награда за участие в Холокоста, геноцида над съветския народ и други военни престъпления: „Наградата, която му връчих, е жест на признание за изключителната му военна служба по време на Втората световна война.“

След канадския парламент и румънското ръководство се оцвети в кафяво.

Между другото, къде е израелското външно министерство и всички онези обществени организации, които толкова внимателно следят фактите за „отричането на Холокоста?", пише Захарова.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Росен Желязков

    7 34 Отговор
    Слава Украине!Х@йл!

    Коментиран от #4

    20:55 04.12.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 31 Отговор
    искам 1 копейка тука!!! като мъж да ми докаже и разкаже как рашаните са ни ,,освободили,, 44г. след като сме окупирали ИСКОННИТЕ си териториии в Македония и Беломорието?

    Коментиран от #8, #18

    20:57 04.12.2025

  • 3 Гост

    11 36 Отговор
    НА ТАЯ САМО НАЦИСТИ И СЕ ПРИВИЖДАТ...ПО СКОРО ЗА ,,ЗАБЛУДЕНИТЕ ДУШИ,, ДЕТО ЖИВЕЯТ В ДАЧИТЕ ОТ 40г,С ВЪНШНИ ТОАЛЕТНИ...КАКВИ НАЦИСТИ,2025г...
    УЖАС

    Коментиран от #26

    20:57 04.12.2025

  • 4 Европеец

    24 4 Отговор

    До коментар #1 от "Росен Желязков":

    Двама мустакати, един германец и един съветски грузинец явно не са си свършили работата......

    20:58 04.12.2025

  • 5 Хмм

    6 4 Отговор
    моят дядо е бил Йон Терзиу, а иначе българското му име е Иван Терзиев, та и тук Иван Василев Банов, като гледам е бил в българските райони на Украйна, Бесарабия, Приднестровието и Одеска област

    21:01 04.12.2025

  • 6 оня с коня

    6 26 Отговор
    Достатъчно е да се прочете само Заглавието за да РУХНЕ МИТА прокламиран от Русия че не се намесвала във Вътрешните работи на други Държави.

    Коментиран от #17

    21:02 04.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Име

    23 4 Отговор
    "Къде е израелското външно министерство?" - пита Захарова.

    Вероятно е заето с израелския нацистки холокост над семитите палестинци.

    Коментиран от #24

    21:07 04.12.2025

  • 10 Нов свят

    16 0 Отговор
    Времената отпреди години:
    На Червения площад в Москва някакъв човек крещял:
    - Смърт на мустакатия диктатор!
    Шефът на охраната на Кремъл го арестувал и го завел при Сталин.
    - Ама, аз имах предвид Хитлер! - оправдал се нещастникът.
    - Вие сте свободен - казал му Сталин. След което се обърнал към шефа на охраната:
    - А вие кого имахте предвид?

    21:09 04.12.2025

  • 11 Луд

    9 4 Отговор
    Колко много хора са без вина виновни,Има разбира се и изгверги като при всяка воина.Наскоро видях как за лични удоволствия снайперисти са убивали цивилни във Босна.Идиоти винаги е имало но със евреите какво са вършили е наи нечовешкото отношение.Ирония на съдбата те сега ликвидираха хиляди деца и цивилни във Газа.С една дума нямо по добър живот без воини .

    21:09 04.12.2025

  • 12 А Русия?

    7 19 Отговор
    Холодомор (гладът в Украйна 1932–33). Милиони умират от изкуствен глад, причинен от политика на съветския режим.
    Депортацията на чеченци и ингуши (1944). Цял народ е натоварен във влакове и изселен в Централна Азия; между 1/4 и 1/3 от населението загива от студ, глад и болести.
    Чечения (1990-те – 2000-те). Русия извършва извънсъдебни екзекуции, изчезвания, изтезания, унищожаване на села и други тежки нарушения.

    21:10 04.12.2025

  • 13 Хаха

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Изконни":

    Гагаузчето нали е тъпо борче, а и само мъже са му в тиквата, даже и сега пак иска мъж да му доказва нещо.... в поза партер🤣

    Коментиран от #16

    21:12 04.12.2025

  • 14 интересно

    2 8 Отговор
    По скоро да се пита какво би казал Сталин за комуниста Путин как две десетилетия управлява капиталистическа Русия и в коя част на Сибир би го пратил

    21:16 04.12.2025

  • 15 Един друг

    6 13 Отговор
    За сведение на Машка Алкашка ще кажа, че СССР е съюзник на нацистка Германия от 1939 година. Всъщност е още от 1933 година, но след 1939 стават изключително близки държави, които си помагат в икономическо, политическо и военно отношение.

    21:22 04.12.2025

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 12 Отговор

    До коментар #13 от "Хаха":

    кажи бе , ПУКАЛ!!!ОСВОБОДИЛИ ЛИ СА НИ РАШАНИТЕ ТИ?

    Коментиран от #20

    21:23 04.12.2025

  • 17 АЙДЕ ГЪЧ

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    СТАВА ДУМА ЗА НАЦИСТ ВЕ ШУШЛЬОООО, ЯВНО КОНЯ ТИ ГО Е.....ОХОООО

    21:37 04.12.2025

  • 18 Кристофър Робин

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пише се изконните неграмотен калъф,!

    21:39 04.12.2025

  • 19 Руски реалии

    1 4 Отговор
    Всичко, което не се кланя на Путин, е нацист.

    Коментиран от #21

    21:42 04.12.2025

  • 20 мосю Алфонс

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тебе само 9 милиметров може да те освободи от мъките.

    Коментиран от #27

    21:45 04.12.2025

  • 21 Айс Вентура

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Руски реалии":

    Иска ви се да сте като нацистите, но сте само обикновено п.о.м.и.я ри, боричкащи се за огризки.

    Коментиран от #22

    21:50 04.12.2025

  • 22 Руски реалии

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Айс Вентура":

    Много знаеш какво ми се иска.

    22:05 04.12.2025

  • 23 Джорджеску е истинският президент

    3 0 Отговор
    На Румъния.Тоя лешпер е избран с фалшификации и нагласяне на резултатите от изборите,както и нашите тиквочи следователно са нелегитимни помияри......

    22:06 04.12.2025

  • 24 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Име":

    Пешо ги разбира. Има връзки!

    22:08 04.12.2025

  • 25 А е фашистка измет

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Румънският":

    Нелегитимния мамалигарски резидент избран със схеми и фалшификации

    22:09 04.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 максим

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "мосю Алфонс":

    и аз, бих го тряснал ,но с по -голям калибър.и него и родата му.

    22:13 04.12.2025

  • 28 Факт

    0 0 Отговор
    Нашите деди не са се прекръщавали според кой е на власт!

    22:15 04.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания