Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Войната в Украйна ще приключи, САЩ търсят мирно решение
  Тема: Украйна

Тръмп: Войната в Украйна ще приключи, САЩ търсят мирно решение

5 Декември, 2025 10:42 2 098 61

  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • сащ-
  • мир-
  • русия

Президентът на САЩ увери, че страната работи усилено за спиране на конфликта и представи дипломатическите усилия с Уиткоф и Кушнер

Тръмп: Войната в Украйна ще приключи, САЩ търсят мирно решение - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната между Русия и Украйна в крайна сметка ще приключи. Коментарът бе направен по време на церемонията по запалването на коледната елха близо до Белия дом, съобщава УНИАН, предава Фокус.

Тръмп подчерта, че десетки хиляди войници губят живота си заради конфликта и изрази необходимостта войната да бъде прекратена. „Трябва да спрем това. Работим много усилено по въпроса“, заяви той.

Още новини от Украйна

Президентът добави, че САЩ се стремят да установят мир по света чрез дипломатически усилия, каквито „никой не е виждал досега“. По думите му се търси алтернативен вариант за уреждане на конфликта между Русия и Украйна, като той е уверен, че в крайна сметка ще бъде постигнато решение.

Напомняме, че САЩ представиха „мирен план“ за прекратяване на войната в Украйна, който първоначално съдържаше 28 точки, но бе съкратен след преговори с украинската страна. Специалните представители на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са представили плана на руския президент Владимир Путин. Резултатите от срещата не бяха официално оповестени, но медийните съобщения сочат, че пробив не е постигнат.

В същото време стана ясно, че срещата между американската и украинската делегации в САЩ е приключила, като на нея са обсъждани резултатите от преговорите на Уиткоф и Кушнер с Путин.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    26 26 Отговор
    Томахавките идват

    Коментиран от #6, #32, #61

    10:43 05.12.2025

  • 2 Баце ЕООД

    25 5 Отговор
    Стига ви е била Русията

    10:43 05.12.2025

  • 3 ще пруключи

    31 6 Отговор
    когато Путин постигне това което е решил.

    Коментиран от #15, #17, #21

    10:44 05.12.2025

  • 4 побърканяк

    25 1 Отговор
    И сто годишната война е приключила.

    10:44 05.12.2025

  • 5 то не зависи от тръмпи

    20 6 Отговор
    а и той не призна че е поставил порошенко в киев и е изтрепал над 100 000 цивилни на преврата .

    10:44 05.12.2025

  • 6 Мехмеде,

    21 7 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    На чертеж са бе бате, така каза шефа на Пентагона.

    10:45 05.12.2025

  • 7 Браво!

    21 6 Отговор
    Долу и корумпирания ба,ндеровски Брюксел!
    Суверенни национални държави!

    10:45 05.12.2025

  • 8 Вашето мнение

    23 6 Отговор
    Война в украйна няма, Русия провежда денацификация там, в ес и сащ. Право гарантирано и от ООН, като страна пострадала от нацизма.

    10:45 05.12.2025

  • 9 дони съчмата

    19 7 Отговор
    фащ направиха тази война

    10:46 05.12.2025

  • 10 456

    21 2 Отговор
    " Войната в Украйна ще приключи" , еми много ясно ,че ще приключи. И 100 годишната война е приключила.🤭🤣

    10:46 05.12.2025

  • 11 Павел пенев

    16 13 Отговор
    Този дърт напикалник,може веднага да спре войната ако САЩ напуснат Украйна и спрат военните и парични доставки. Иначе ходи по нервите на Европа и Зеленски.

    10:47 05.12.2025

  • 12 ТръмпоЧ

    15 4 Отговор
    Слънцето ще изгрее утре...

    10:48 05.12.2025

  • 13 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    6 23 Отговор
    Нощес F-16 Block 70 кара за Москва 9-тонната GBU-57 Massive ordnance penetrator и ще приключи руско-украинския конфликт навсегда 👍

    Коментиран от #31, #51

    10:49 05.12.2025

  • 14 УКРАЙНА 🇺🇦

    9 14 Отговор
    Дърт идиот

    10:49 05.12.2025

  • 15 УКРАЙНА 🇺🇦

    5 14 Отговор

    До коментар #3 от "ще пруключи":

    Няма да му се получи в близките 50 години

    Коментиран от #36

    10:52 05.12.2025

  • 16 Путин

    10 4 Отговор
    Мене пита ли ма?Бе!

    10:53 05.12.2025

  • 17 Българин

    6 11 Отговор

    До коментар #3 от "ще пруключи":

    Путин е решил да унищожи Русия. Както навремето евреите са постъпили с Германия, сега правят същото и с Русия. Сорос за това го е избрал и го крепи 25 години!

    Коментиран от #23

    10:59 05.12.2025

  • 18 Дзън-дзън

    9 1 Отговор
    Новината на деня!
    Утре ще е същата.

    11:03 05.12.2025

  • 19 Украинец

    8 5 Отговор
    "Войната в Украйна ще приключи"

    Войната в Украйна НЯМА да приключи без да са изпълнени условията на Путин - ама май на "евроатлантиците" и козячетата не им е ясно - те ще напъват да продължи до последния украинец - все пак някои от тях печелят добри пари от това че измират милиони украинци.

    11:03 05.12.2025

  • 20 Дедо ви...

    10 4 Отговор
    Европа се превръща в основна пречка пред мирното решение за Украйна

    11:05 05.12.2025

  • 21 Значи

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "ще пруключи":

    Никога

    11:05 05.12.2025

  • 22 ААААА

    8 3 Отговор
    Г-н Тръмп, войната ще приключи тогава, когато бъдете удостоен с Нобеловата награда за мир. За сега, а вероятно и до края на Вашия мандат другаря Путин не мисли да съдейства за получаване на наградата. Имате два избора. Първият е да забравите за наградата. Втория е да прочетете в мемоарите на г-н Роналд Рейгън за империята на злото.

    Коментиран от #26

    11:05 05.12.2025

  • 23 По Българин

    10 4 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    "Путин е решил да унищожи Русия"

    Ха ха ха не знам какво е решил Путин за разлика от нашите козячета които му четат мислите ама господарите им успешно се справят с унищожението на България и българите - за 36 години демокрация намаляхме с една трета. Под турско робство е нямало такъв геноцид към българите.

    11:08 05.12.2025

  • 24 гошо

    5 1 Отговор
    Дайте му на Оранжевия някаква награда за да мирне.Например :репортер на годината или мис Свят.

    11:09 05.12.2025

  • 25 Оранжгутанът

    6 3 Отговор
    Направи света лошо място за живеене!

    Коментиран от #28

    11:10 05.12.2025

  • 26 Читател

    6 3 Отговор

    До коментар #22 от "ААААА":

    "за империята на злото"

    Ха ха ха Роналд Рейгън много точно описва САЩ в тези мемоари ама не знам защо е поставил СССР

    11:12 05.12.2025

  • 27 Да бе

    2 2 Отговор
    За 24 часа!

    11:13 05.12.2025

  • 28 Зевзек

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Оранжгутанът":

    "лошо място за живеене"

    Да ама само за козячетата и евроатлантиците

    11:13 05.12.2025

  • 29 Дедо ви...

    7 1 Отговор
    Инфантилният Джо Байдън не успя да постигне смяна на режима в Москва, но Тръмп явно се е заел да сменя режима в Киев. Ето например във вторник неговите пратеници разговаряха цели 5 часа с Путин в Москва, но едва ли са отделили и 1 час на 4-те различни мирни плана, които твърдят, че донесоха. Още първият беше неприемлив за Путин и те добре го знаеха, а останалите бяха още по-неприемливи.
    Тогава за какво са говорили останалите 4 часа? Много ясно, че за бизнес. И Стивън Уиткоф, и Джаред Кушнер не са дипломати, а инвеститори и милиардери, които съчетават геополитиката с големите сделки. Явно Зеленски и дружината му вече пречат и на едното, и на другото

    11:13 05.12.2025

  • 30 Дедо ви...

    8 1 Отговор
    Поредицата от събития през ноември ясно показва, че на Зеленски му е направено “предложение, на което не може да откаже” както би се изразил дон Корлеоне. Само че вместо отрязана конска глава като в знаменития филм сега имаме отрязани ръце. На 10 ноември контролираното от американското ФБР украинско Национално антикорупционно бюро (НАБУ) отряза лявата ръка на Зеленски – разобличи в корупция Тимур Миндич, неговия най-близък съдружник и личен касиер. На 28 ноември НАБУ отряза и дясната му ръка – шефа на президентската канцелария Андрий Ермак, който на практика въртеше всички вътрешни дела в държавата, а също и много от външните.
    Между тези две ампутации се разигра трагикомедията с мирния план от 28 точки на Тръмп. Както вече обясних, те поначало не бяха приемливи за Путин, но главното в тях е, че рисуват картината на предстоящата гигантска бизнес сделка с Русия. Тя ни показва в какъв свят ще живеем догодина – ще имаме колкото си щем руски газ, но с американски етикет.

    11:14 05.12.2025

  • 31 Тъй ли бря

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    я що не съм чул бря😂😂😂

    11:15 05.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Я пък тоя

    5 1 Отговор
    То е ясно, че ще приключи.
    Мотайте се още и Украйна ще капитулира, войната ще приключи и готово.

    11:17 05.12.2025

  • 35 Учуден

    8 1 Отговор
    Всички наши козячета и евроатлантици които плюят срещу Тръмп и са против мир в Украйна защо ли не се хванат и да се запишат доброволци във ВСУ и така да разгромят Путин и тогава мирът ще е по техните "правила" а само призовават войната да продължава докато те са добре скрити зад компютрите.

    11:17 05.12.2025

  • 36 Хохо Бохо

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Ама яко ва дъни а? Такъв бой, че укри не ви останаха.

    11:17 05.12.2025

  • 37 Наrdlinеr

    4 6 Отговор
    Човърка ме от известно време един въпрос! Защо страхливеца са а барикадирал у бункер, а не живее в Червения Дом? Там е безопасно, досега там бомби не са падали! Аз предполагам да се пази от любoвта на електората! А как думаете вие, червенотиквeници? А?

    Коментиран от #40, #43, #50

    11:18 05.12.2025

  • 38 Архимандрисандрит Бибиян

    2 3 Отговор
    Не е на убаво шом Пундю отиде да моли менгяните за манджи за 50 милярда долари!

    Коментиран от #41

    11:19 05.12.2025

  • 39 УдоМача

    2 1 Отговор
    Ще свърши разбира се! Като се изпълнят целите на СВО на Господин Путин ще свърши. За всеки случай не когато каже това Upperupper GMO.......

    11:22 05.12.2025

  • 40 Антитрол

    4 5 Отговор

    До коментар #37 от "Наrdlinеr":

    "Защо страхливеца са а барикадирал у бункер, а не живее в Червения Дом?"

    Ха ха ха от посолството ли те информираха къде живее и къде се е барикадирал или ти му ходи на гости.

    То пропаганда с плоски лъжи не става...

    11:22 05.12.2025

  • 41 Антитрол

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    "Пундю отиде да моли менгяните за манджи за 50 милярда долари"

    Хайде уточнете опорките - единия не бил излизал от бункера а другия отишъл някъде.

    А добре ли е зеления като моли постоянно и то за много повече от 50 милиарда - там е добре нали?

    Коментиран от #48

    11:26 05.12.2025

  • 42 Хи хи

    4 1 Отговор
    Разбира се, че войната ще приключи, урките предават териториите и готово !! И нато през крив макарон !!

    11:27 05.12.2025

  • 43 Хи хи

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Наrdlinеr":

    В бункера е щото има бункер, а ти нямаш ! Като ти пусне ядрата ти ще се изпариш, а той не !! Схващаш ли разликата ?!

    11:31 05.12.2025

  • 44 Вуте

    0 1 Отговор
    Па мене ми не дреме, язе съм на спирт!

    11:32 05.12.2025

  • 45 Ццц

    2 0 Отговор
    Срещата между американската и украинската делегации в САЩ е приключила, поради проливен дъжд в прерията, където украинската делегация беше настанена във вигвама на на вожда Крадливия палячо! Всяка прилика на името на вожда с други лица и събития не е случайна. Все пак на украинците беше съобщено, че след Нова година американците предприемат нов геймчейнджър, за да постигнат мечтаната победа и преминават на страната на Русия. 🤣

    11:33 05.12.2025

  • 46 Скарлет

    1 1 Отговор
    И този президент е със сериозни ментални отклонения!!! Америка стана зарезил пред целия свят с избора си на толкова възрастни президенти !!!

    11:34 05.12.2025

  • 47 Абе Тръмпи

    2 2 Отговор
    Никой не вярва на празните ти приказки. Уж ти трябваха 24 часа а път то цяла година мина ха ха. Удари колянце пред Путин, той решава нали знаеш…

    11:34 05.12.2025

  • 48 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Антитрол":

    Простак 300%

    11:40 05.12.2025

  • 49 Жив Дявол

    2 2 Отговор
    Тръмпоча няма ходове вече, пробва всичко и провала е на лице. Всяко негово изказване вече буди смях а не респект. И той се наигра също като провалените евро политици и всеки загубен човешки живот е на тяхната сметка. Путин ще постигне целите си и няма кой да го спре, най вече пропагандата. Всяко следващо предложение на руснаците ще е по-лошо от предходното. Затова….сядайте на масата за преговори и положи глава пред Путин. Той е строг, но справедлив.

    11:42 05.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ха ХаХа

    3 3 Отговор
    А бе укроглист наркоманът си направи бункер в Иваново Вознесенск за 1,5 млрд.д.
    Защо не се връща в Украйна палячото а стои по Европа?

    Коментиран от #54

    11:43 05.12.2025

  • 53 Суха съчка

    5 2 Отговор
    САЩ я докараха до късния СССР с тия дърти пенсионери.

    11:44 05.12.2025

  • 54 Хардлайнер

    3 3 Отговор

    До коментар #52 от "Ха ХаХа":

    Зеленски е европеец! Това е неговия дом, и е добре приет. Ми и пундю да оди в Европа, щом е "европеец"!

    11:49 05.12.2025

  • 55 Тръмп

    0 2 Отговор
    Шуробаджанак ми,преговаря с Путин !

    11:53 05.12.2025

  • 56 Русуфил хардлайнaр

    2 1 Отговор
    На всички стана ясно,че на пундю мечтите са по големи от на тръндю мечтите! Затова не му се получава на тръндю!

    11:59 05.12.2025

  • 57 Украйна 10 милиона жители

    0 0 Отговор
    Засега са останали 15 милиона урки. Главно вдовици, деца и пенсионери. Догодина да е хаирлия 10 милиона.

    12:02 05.12.2025

  • 58 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    1 0 Отговор
    Едни и същи новини, всеки ден

    12:03 05.12.2025

  • 59 Доналд Тръмп офишъл

    1 0 Отговор
    Владимир...м@йката си е6@ло

    12:05 05.12.2025

  • 60 Украйна 10 милиона жители

    0 0 Отговор
    От времето на Чингиз Хан и унищожението на Киев не е имало такова бягство от територията. Бягат министри и спортисти. Бягат депутати и парткрати. Дори преводачите на делегациите в Турция и САЩ избягаха!
    В бившата УССР от 50 милиона за 3 години останаха 15. Догодина 10!

    12:09 05.12.2025

  • 61 НАЛИ?!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Томахавките идват,ама със ...счупени дръжки...😝😝😝!

    12:10 05.12.2025