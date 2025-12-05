Тръмп: Войната в Украйна ще приключи, САЩ търсят мирно решение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната между Русия и Украйна в крайна сметка ще приключи. Коментарът бе направен по време на церемонията по запалването на коледната елха близо до Белия дом, съобщава УНИАН, предава Фокус.

Тръмп подчерта, че десетки хиляди войници губят живота си заради конфликта и изрази необходимостта войната да бъде прекратена. „Трябва да спрем това. Работим много усилено по въпроса“, заяви той.

Президентът добави, че САЩ се стремят да установят мир по света чрез дипломатически усилия, каквито „никой не е виждал досега“. По думите му се търси алтернативен вариант за уреждане на конфликта между Русия и Украйна, като той е уверен, че в крайна сметка ще бъде постигнато решение.

Напомняме, че САЩ представиха „мирен план“ за прекратяване на войната в Украйна, който първоначално съдържаше 28 точки, но бе съкратен след преговори с украинската страна. Специалните представители на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са представили плана на руския президент Владимир Путин. Резултатите от срещата не бяха официално оповестени, но медийните съобщения сочат, че пробив не е постигнат.

В същото време стана ясно, че срещата между американската и украинската делегации в САЩ е приключила, като на нея са обсъждани резултатите от преговорите на Уиткоф и Кушнер с Путин.