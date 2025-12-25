Новини
Любопитно »
Дъщерята на Доналд Тръмп показа коледна фотосесия с внука на американския президент и съпруга си

Дъщерята на Доналд Тръмп показа коледна фотосесия с внука на американския президент и съпруга си

25 Декември, 2025 16:09 1 314 12

  • дъщеря-
  • доналд тръмп-
  • тифани тръмп-
  • внук-
  • майкъл булос

32-годишната Тифани Тръмп е заснета в черна прилепнала рокля

Дъщерята на Доналд Тръмп показа коледна фотосесия с внука на американския президент и съпруга си - 1
Снимка: Инстаграм
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на президента на САЩ Доналд Тръмп – Тифани – показа в Instagram рядка снимка със сина си Александър и със съпруга си Майкъл Булос.

32-годишната Тифани Тръмп е заснета в черна прилепнала рокля. Дъщерята на президента на САЩ е с пусната коса, оформена на къдрици, и с грим с блестящи сенки и червено червило. Тя държи на ръце сина си Александър. До нея стои 28-годишният ѝ съпруг Майкъл Булос. Той е облечен в бяла риза със синя вратовръзка и костюм с панталон.


През май по-малката дъщеря на президента на САЩ Доналд Тръмп – Тифани – роди син, единадесетия внук на американския президент.



Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    6 1 Отговор
    Глей за кое го е фанала! Мръсница!

    Коментиран от #3, #4

    16:11 25.12.2025

  • 2 Малкия

    4 0 Отговор
    Ще хване къра с тоя шантав дядо

    16:12 25.12.2025

  • 3 хехе

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пустиня(к)":

    хванало то е там за да не напикае рижавия.

    16:13 25.12.2025

  • 4 данчо пърча

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пустиня(к)":

    е па за чепаа ще го хваня много ясно

    16:18 25.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 състояние ще направи във порното

    3 1 Отговор
    момата е харна, става за редосване и за порно филми

    Коментиран от #8

    16:19 25.12.2025

  • 7 Изтрит

    3 0 Отговор
    Изтри ме защото бях прав...
    Уви,това са фактите!

    Коментиран от #9, #11

    16:20 25.12.2025

  • 8 Евгени от Алфапласт

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "състояние ще направи във порното":

    Абсолютно. Хиляда пъти по-готина от Бони Блу.

    16:26 25.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Разтрит

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Изтрит":

    А бе приятел, има ключови думи, вулгарни и мръсни(много ги харесвам) ако ги ползваш, компютъра им автоматично те изхвърля. Вероятно това правиш.

    16:32 25.12.2025

  • 12 Хмм

    1 0 Отговор
    костюм с панталон?

    17:17 25.12.2025