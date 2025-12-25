Дъщерята на Доналд Тръмп показа коледна фотосесия с внука на американския президент и съпруга си

Дъщерята на президента на САЩ Доналд Тръмп – Тифани – показа в Instagram рядка снимка със сина си Александър и със съпруга си Майкъл Булос.

32-годишната Тифани Тръмп е заснета в черна прилепнала рокля. Дъщерята на президента на САЩ е с пусната коса, оформена на къдрици, и с грим с блестящи сенки и червено червило. Тя държи на ръце сина си Александър. До нея стои 28-годишният ѝ съпруг Майкъл Булос. Той е облечен в бяла риза със синя вратовръзка и костюм с панталон.

През май по-малката дъщеря на президента на САЩ Доналд Тръмп – Тифани – роди син, единадесетия внук на американския президент.