Дъщерята на Доналд Тръмп показа коледна фотосесия с внука на американския президент и съпруга си

Риби (20.02 - 20.03)
Днес ще почувствате духа на Рождество най-силно – интуитивно, меко и дълбоко. Душата ви е отворена към светлина и съчувствие. Нека Коледа ви дари с мир, благост и тиха вътрешна светлина.
Водолей (21.01 - 19.02)
Празникът ви настройва към доброта и споделеност. Усетът ви за другите е по-силен, а думите – по-нежни. Нека Коледа ви донесе чисти мисли, топли жестове и вдъхновяващи моменти.
Козирог (23.12 - 20.01)
Днес ще бъдете по-меки и отзивчиви, въпреки сериозния характер на дните. Празничните мигове ви изпълват с тиха радост. Нека Коледа ви подари светлина, спокойствие и истинска вътрешна топлина.
Стрелец (23.11 - 22.12)
Празникът ви носи разширение, топлина и благодарност. Ще се почувствате свързани с духа на деня по особено дълбок начин. Нека Коледа ви донесе радост, благословение и ново вдъхновение.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Днес ще се обърнете към най-близките си с повече мекота и щедрост. Празничната светлина омекотява напрежението и носи спокойствие. Нека Коледа ви даде чистота в чувствата и мир в душата.
Везни (24.09 - 23.10)
Празникът ви носи хармония и желание за красиви, спокойни моменти. Ще се свържете с важните за вас хора по естествен и топъл начин. Нека Коледа ви подари нежност, доброта и усещане за благословение.
Дева (24.08 - 23.09)
Днес ще се настроите по-фино и спокойно към всичко, което ви заобикаля. Сърцето ви става по-меко и по-възприемчиво. Нека Коледа ви дари с вътрешен мир и спокойни, светли мигове.
Лъв (24.07 - 23.08)
Празникът ви прави по-нежни и отворени към доброта. Ще се почувствате близки с хора, които са важни за вас. Нека Коледа ви донесе топлина, любов и сърдечна благост.
Рак (22.06 - 23.07)
Днес ще сте свързани със смисъла на дома, традициите и тихата радост. Луната в Риби подчертава вашия празничен дух. Нека Коледа изпълни дома ви с мир, благодарност и светлина.
Близнаци (22.05 - 21.06)
Празникът ви носи по-топло настроение и желание за искрени разговори. Ще усещате красотата в споделените мигове. Нека Коледа ви дари с ясни мисли, добри думи и топли срещи.
Телец (21.04 - 21.05)
Днес ще търсите уют и спокойна близост с хората, които обичате. Възможно е да направите мил жест, който сближава. Нека Коледа ви подари топлина у дома и спокойствие в сърцето.
Овен (21.03 - 20.04)
Днес ще се настроите по-меко към света и ще усетите значението на простите жестове. Празничната атмосфера ви отваря към съчувствие и топлина. Нека Коледа ви донесе мир, светлина и по-дълбоко усещане за смисъл.
1 Пустиня(к)
Коментиран от #3, #4
16:11 25.12.2025
2 Малкия
16:12 25.12.2025
3 хехе
До коментар #1 от "Пустиня(к)":хванало то е там за да не напикае рижавия.
16:13 25.12.2025
4 данчо пърча
До коментар #1 от "Пустиня(к)":е па за чепаа ще го хваня много ясно
16:18 25.12.2025
6 състояние ще направи във порното
Коментиран от #8
16:19 25.12.2025
7 Изтрит
Уви,това са фактите!
Коментиран от #9, #11
16:20 25.12.2025
8 Евгени от Алфапласт
До коментар #6 от "състояние ще направи във порното":Абсолютно. Хиляда пъти по-готина от Бони Блу.
16:26 25.12.2025
11 Разтрит
До коментар #7 от "Изтрит":А бе приятел, има ключови думи, вулгарни и мръсни(много ги харесвам) ако ги ползваш, компютъра им автоматично те изхвърля. Вероятно това правиш.
16:32 25.12.2025
12 Хмм
17:17 25.12.2025