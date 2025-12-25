Започна анализът на черните кутии след катастрофата с либийска военна делегация

Техническият анализ на черните кутии от самолетната катастрофа, при която загинаха осем души, включително военният началник на западна Либия, вече е започнал. Разследването се провежда в сътрудничество с либийските власти, съобщи турското министерство на отбраната, цитирано от Асошиейтед прес, предава БТА.
Самолетът е превозвал генерал Мухамед Али Ал Хадад, още четирима военни служители и трима членове на екипажа. Машината се разби във вторник след излитане от Анкара, като всички на борда загинаха. Според либийските власти причината за катастрофата е техническа повреда на самолета.
Либийската делегация се връщала към Триполи след проведени разговори в Анкара, насочени към засилване на военното сътрудничество между двете страни.
Останките на самолета били разпръснати на площ от около 3 квадратни километра, което усложни спасителните операции, обясни турският вътрешен министър Али Йерликая.
За подпомагане на разследването от Либия пристигнала 22-членна делегация, включително петима членове на семействата на загиналите, която се присъедини към турските власти в анализа на обстоятелствата около катастрофата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 операция
13:41 25.12.2025
2 не може да бъде
Коментиран от #3
13:47 25.12.2025
3 А ГДЕ
До коментар #2 от "не може да бъде":Кадафи?
13:50 25.12.2025