Започна анализът на черните кутии след катастрофата с либийска военна делегация

Започна анализът на черните кутии след катастрофата с либийска военна делегация

25 Декември, 2025 13:34, обновена 25 Декември, 2025 13:39

Осем души загинаха при падането на частен самолет в Турция, разследването продължава съвместно с либийските власти

Започна анализът на черните кутии след катастрофата с либийска военна делегация - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Техническият анализ на черните кутии от самолетната катастрофа, при която загинаха осем души, включително военният началник на западна Либия, вече е започнал. Разследването се провежда в сътрудничество с либийските власти, съобщи турското министерство на отбраната, цитирано от Асошиейтед прес, предава БТА.

Самолетът е превозвал генерал Мухамед Али Ал Хадад, още четирима военни служители и трима членове на екипажа. Машината се разби във вторник след излитане от Анкара, като всички на борда загинаха. Според либийските власти причината за катастрофата е техническа повреда на самолета.

Либийската делегация се връщала към Триполи след проведени разговори в Анкара, насочени към засилване на военното сътрудничество между двете страни.

Останките на самолета били разпръснати на площ от около 3 квадратни километра, което усложни спасителните операции, обясни турският вътрешен министър Али Йерликая.

За подпомагане на разследването от Либия пристигнала 22-членна делегация, включително петима членове на семействата на загиналите, която се присъедини към турските власти в анализа на обстоятелствата около катастрофата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 операция

    1 0 Отговор
    на пуешките служби към дружествена власт

    13:41 25.12.2025

  • 2 не може да бъде

    2 0 Отговор
    Все пак не беше лошо да се спомене че от 5 загинали военни трима са генерали на високи постове.Другото което е също интересно -според мен -че преди месец в Азербайджан се разби турски самолет с 20 души военни някои от които високопоставени!? Случайно съвпадение с турски акцент!? ...Вероятно случайност но както казва др.Сталин когато от една случайност произтичат политически последствия трябва внимателно да се проучи тази случайност !Иначе честита Коледа на всички -със сняг !! Предполагам напълно случайно ... заради глобалното затопляне!?

    Коментиран от #3

    13:47 25.12.2025

  • 3 А ГДЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "не може да бъде":

    Кадафи?

    13:50 25.12.2025

