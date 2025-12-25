Започна анализът на черните кутии след катастрофата с либийска военна делегация

Техническият анализ на черните кутии от самолетната катастрофа, при която загинаха осем души, включително военният началник на западна Либия, вече е започнал. Разследването се провежда в сътрудничество с либийските власти, съобщи турското министерство на отбраната, цитирано от Асошиейтед прес, предава БТА.

Самолетът е превозвал генерал Мухамед Али Ал Хадад, още четирима военни служители и трима членове на екипажа. Машината се разби във вторник след излитане от Анкара, като всички на борда загинаха. Според либийските власти причината за катастрофата е техническа повреда на самолета.

Либийската делегация се връщала към Триполи след проведени разговори в Анкара, насочени към засилване на военното сътрудничество между двете страни.

Останките на самолета били разпръснати на площ от около 3 квадратни километра, което усложни спасителните операции, обясни турският вътрешен министър Али Йерликая.

За подпомагане на разследването от Либия пристигнала 22-членна делегация, включително петима членове на семействата на загиналите, която се присъедини към турските власти в анализа на обстоятелствата около катастрофата.