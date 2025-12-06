Новини
Чехия призова да се преразгледа инициативата за доставка на боеприпаси на украинските въоръжени сили
  Тема: Украйна

Чехия призова да се преразгледа инициативата за доставка на боеприпаси на украинските въоръжени сили

6 Декември, 2025 19:50 1 134 16

Котен: Време е да преценим колко прозрачна е тя

Чехия призова да се преразгледа инициативата за доставка на боеприпаси на украинските въоръжени сили - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Чешкото правителство, сформирано след последните парламентарни избори, трябва да преразгледа прозрачността на инициативата за доставка на боеприпаси на украинските въоръжени сили. Това мнение изрази Радек Котен, член на чешкия парламент от движението СДП (Свобода и пряка демокрация), което е част от управляващата коалиция.

Време е да преразгледаме, преоценим тази инициатива и да определим колко прозрачна е тя или дали има вратички и парите се пренасочват другаде.“ „Това е важно и новото правителство трябва да разбере това“, каза Котен, цитиран от новинарския портал Novinky.

СДП, каза той, настоява за преоценка на инициативата, предложена от Чехия в началото на 2024 г. Тази политическа сила ще заеме, наред с други неща, поста министър на отбраната в новия кабинет. „Най-добрият вариант за нас би бил конфликтът да приключи“, каза Котен. Той вярва, че благодарение на усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп, мирът скоро ще настъпи в Украйна.

Надявам се, че няма да е необходима допълнителна помощ за оръжие [на Украйна] и ще можем да насочим средствата другаде“, каза Котен. Порталът припомни, че Яромир Зуна, кандидат за поста министър на отбраната на републиката, споделя мнението за необходимостта от преразглеждане на инициативата за доставка на боеприпаси на украинските въоръжени сили. „Искането за оценка на инициативата за боеприпаси е напълно легитимно“, каза той.

Според портала се очаква Украйна да получи 1,8 милиона артилерийски снаряда с голям калибър през 2025 г. като част от инициативата за доставка на боеприпаси, закупени от западни държави от трети страни.


  • 1 ФЕЙК

    25 2 Отговор
    Зеленски: Скъпи евролидери, предпочитаме оръжието в кеш за по-лесно УСВОЯВАНЕ, И ЗАДЕЛЯНЕ НА ВАШИЯ КОМИСИОН!

    19:54 06.12.2025

  • 2 Виждат, че Русия побеждава

    25 2 Отговор
    защо да измъчват своите данъкоплатци.

    Коментиран от #8, #13

    19:54 06.12.2025

  • 3 Няма смисъл

    23 2 Отговор
    Наливане на вода в каца без дъно. Укра е победена

    19:55 06.12.2025

  • 4 иъалиснците

    22 2 Отговор
    размислиха.

    Коментиран от #5

    19:55 06.12.2025

  • 5 да се чете

    23 1 Отговор

    До коментар #4 от "иъалиснците":

    И италианците размислиха

    19:56 06.12.2025

  • 6 Кой луд

    18 2 Отговор
    Дава още помощи на зеления цирк.......

    20:00 06.12.2025

  • 7 Kaлпазанин

    17 1 Отговор
    Лека полека ще ви/ни/ дойде акъла в тъпите европейски кратуни ама да не стане о пак да има да се плаща

    20:03 06.12.2025

  • 8 Дядо ви

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Виждат, че Русия побеждава":

    Мдаам, мишките напускат потъващия кораб.
    Така отминава световната слава.

    20:03 06.12.2025

  • 9 Войната Струва

    16 2 Отговор
    1.6 трилиона евро на Европейския Съюз, платени от данъци.

    20:09 06.12.2025

  • 10 За сега

    11 1 Отговор
    само Урсулиците не са размислили, чакат нареждания "от отгоре"

    20:10 06.12.2025

  • 11 Ужас

    6 0 Отговор
    Розовите понита ще ни унищожат като е единство в Европейския съюз е като отделни нации.
    От нея адекватни управленски програми съюзът се цепи и не е ясно кое ще го задържи на повърхността.
    По-вероятно нищо А ние току-що влизаме в бъдещият ураган на еврозоната. Запомнете кои ви вкараха вътре с помощта на ппдб расти те.

    20:17 06.12.2025

  • 12 Швейк

    0 7 Отговор
    Браво на чехите. Без да се потят набиха 1.8 милиона снаряда в тъпите глави на тъ ите руснаци.

    20:20 06.12.2025

  • 13 Ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Виждат, че Русия побеждава":

    Предлагаш данъкоплатците им направо да си плащат данъците на Москва като вас?

    20:22 06.12.2025

  • 14 Гост

    4 0 Отговор
    1,8 милиона артилерийски снаряда няма да променят нищо, нито 18 милиона, това е ясно..., Урсула да си седне на дивана, встрани, и да разбере, че за плячкосването на Русия много мераклии е имало и нито един не е успял, всички са свършили трагично...😁

    20:26 06.12.2025

  • 15 Златната тоалетна чиния

    2 0 Отговор
    е тия чехи много дребнави бе
    за някакви си 10-20 златни тоалетни и откраднати 2-3 милиарда какво са седнали да мрънкат

    20:28 06.12.2025

  • 16 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор
    Чехите ще си останат само с капарото и с подкупите за снарядите. Както и Вазовските заводи. Фалит и мизерия чака държавата с тия заеми за снаряди.

    20:38 06.12.2025

