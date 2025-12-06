Чехия призова да се преразгледа инициативата за доставка на боеприпаси на украинските въоръжени сили

Чешкото правителство, сформирано след последните парламентарни избори, трябва да преразгледа прозрачността на инициативата за доставка на боеприпаси на украинските въоръжени сили. Това мнение изрази Радек Котен, член на чешкия парламент от движението СДП (Свобода и пряка демокрация), което е част от управляващата коалиция.
„Време е да преразгледаме, преоценим тази инициатива и да определим колко прозрачна е тя или дали има вратички и парите се пренасочват другаде.“ „Това е важно и новото правителство трябва да разбере това“, каза Котен, цитиран от новинарския портал Novinky.
СДП, каза той, настоява за преоценка на инициативата, предложена от Чехия в началото на 2024 г. Тази политическа сила ще заеме, наред с други неща, поста министър на отбраната в новия кабинет. „Най-добрият вариант за нас би бил конфликтът да приключи“, каза Котен. Той вярва, че благодарение на усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп, мирът скоро ще настъпи в Украйна.
„Надявам се, че няма да е необходима допълнителна помощ за оръжие [на Украйна] и ще можем да насочим средствата другаде“, каза Котен. Порталът припомни, че Яромир Зуна, кандидат за поста министър на отбраната на републиката, споделя мнението за необходимостта от преразглеждане на инициативата за доставка на боеприпаси на украинските въоръжени сили. „Искането за оценка на инициативата за боеприпаси е напълно легитимно“, каза той.
Според портала се очаква Украйна да получи 1,8 милиона артилерийски снаряда с голям калибър през 2025 г. като част от инициативата за доставка на боеприпаси, закупени от западни държави от трети страни.
