Буданов: Русия вече е превишила мобилизационния си план за 2025 г.

Мобилизационният план на Русия за 2025 г., предвиждащ набиране на 403 000 души, вече е достигнат в началото на декември, съобщи днес началникът на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Министерството на отбраната на Украйна Кирил Буданов в интервю за Суспільне. По този начин Русия вече ще надвиши планирания брой на новобранците за следващата година, предава Фокус.
Според Буданов основният източник на попълване на руската армия остават войниците по договор. Въпреки това Москва среща затруднения при набиране на персонал. „Периодично увеличават еднократните плащания: те варират според региона, но става дума за значителни суми, с които примамват нови хора в армията“, обясни той.
Буданов добави, че през 2026 г. Русия планира да набере 409 000 души.
По-рано Институтът за изследване на войната (ISW) съобщи, че руският президент Владимир Путин вероятно подготвя тайна мобилизация на резервисти, за да компенсира изчерпването на доброволческия ресурс за участие във войната срещу Украйна. Анализаторите посочиха указа на Путин от 8 декември като потвърждение на тази теза. Документът позволява набиране на неопределен брой резервисти за задължителна служба и тяхното военно обучение през 2026 г.
1 Петър Богомилов Богданов
.„ВСИЧКИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЗАВЕЩАНАТА НИ ОТ АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА “ - без царе, тирани, бащи на народите, партийни секретари, фюрери, дучета, вождове, водачи, спасители и пророци,
функционираща по 12-те правила на пряката демокрация, 3-те основни, които са : с референдуми се одобряват, приемат, изменят и отменят законите и конституцията, както и актовете на общинските съвети (прякото упражняване от народа на законодателната му власт ), съдът по съществото на спора е от 12 броя съдебни заседатели (прякото упражняване от народа на съдебната му власт), пряк, мажоритарен избор на лицата, използващи тази една минимална част от законодателната и съдебната ни власт, която народът не я употребява пряко и на лицата, използващи изпълнителната власт, доколкото за нея все още няма модел в съвременните държави за прякото ѝ упражняване от народа, плюс, неразривно свързаното с мажоритарния избор - отзоваване по всяко време, на всяко, злоупотребило с народното доверие - власт-ползващо лице . 298 стр., формат А4, завършена през 2024 г.
Книгата е единственият в Света учебник по въпроса : „КАК СЕ ПРАВИ НОВА ДЪРЖАВА, КАКВО Е НЕЙНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И НАЧИН НА ФУНЦИОНИРАНЕ“. Тоест тя казва какво, по материята му, трябва да направим, за да създадем Новата ни, Човешка, Бого-Народо-Угодна държава.
20:28 26.12.2025
6 Така е
До коментар #5 от "Няма вече пушечно месо":1400 дни война! 💔❣️💔 Най-ужасната от края на Втората световна война.
И тази година (2025) е НАЙ-КЪРВАВАТА.Повече руснаци са загинали през тази година, отколкото през първите три години на войната взети заедно. Според военни анализатори , на всеки убит украински войник се падат 6,5 окупатори.
За 1400 дни агресорите успяха да превземат само един областен център (Херсон).
Но го загубиха и избягаха.
Затова 1400 дни извършват геноцид над Украйна . Но Украйна я има и ще я има!. С кръвта на синовете и дъщерите си тя извоюва правото си на съществуване. На свободен живот и собствено бъдеще. Украйна стана истинска държава. С проблемите си, като всички държави, но истинска. 1400 дни най-голямата държава в света не успя да победи най-гордия народ, с най- силната армия и великия си лидер. Слава на Украйна💙💛
Коментиран от #8, #9
20:30 26.12.2025
8 Фактите
До коментар #6 от "Така е":Украинските въоръжени сили (УВС) си възвърнаха контрола над Купянск, основен железопътен възел в Харковска област, за чието превземане руското министерство на отбраната е докладвало няколко пъти на президента Владимир Путин, пишат подкрепящи войната руски Z-кореспонденти.
Руската армия е загубила "значителна част от опорните си точки" на западния бряг на река Оскол, която тече през града, включително селата Кондрашовка, Радковка и Московка, пише Telegram канала "Рибар", който е близък до Министерството на отбраната. Каналът добавя, че "в самия Купянск ситуацията е, меко казано, по-лоша от критична, както и на източния бряг". Според него, украинските въоръжени сили са си възвърнали контрола над района около млечния завод и продължават да държат Кучеровка и Петровпавловка, докато отбраната на руските сили "е спорадична и не се е сринала напълно само защото операторите на дронове работят до смъртта си
Коментиран от #16
20:30 26.12.2025
10 смешкофци
гоните по улицата укр мъже насила ги отвличате
20:31 26.12.2025
11 Майна
Седнал да прави сметки на руските..
Вижте видеа от Одеса
Мобилизират и ловят и доктори, остава да ги мобилизират и от операционните
Няма такъв позор..
20:31 26.12.2025
14 Така трябва 👍,браво!
Затова няма намерение да спира войната ,че и той ще стане зян като тези милион и половина убити и осакатени в Украйна .
20:32 26.12.2025
16 пише Telegram канала
До коментар #8 от "Фактите":"Рибар"
за лековерни кат теб русофоби
че Русия губи
20:33 26.12.2025
18 000
19 В Кремля
Генералите които
Да пратят на Кладбището.
Още Един Генерал
Този път отстранен от Руските Ашлаци..
Със това се слага
Край на Ерата Шойгу.
Всички от неговото обкръжение
Са премахнати по един или друг начин
От Високите постове.
20:34 26.12.2025
23 Интересно
......филите ще кажете ли?
Коментиран от #43
20:38 26.12.2025
24 Майна
Спасяват птичките ..
Хич не се замислят , че над 2 000 000 души загинаха от режима на тия бандери..
Колко безотговорни били хората, разбираш ли, кричат..
Ама Путин и той безотговорен , щото ако ви запука,ще разберете тогава как се постъпва..
Отговорно
20:40 26.12.2025
Ватнишките прошляци и лакеите им - на дъното на океана!
20:41 26.12.2025
27 Военкорът Максим Климов
Зададе въпрос на Путян
Къде се изчезнали
1 Милион и 500 хиляди
Солдати ?
Хахахаха хахахаха хахахаха
Отговор няма ...
Защо ли ?
Коментиран от #35
20:42 26.12.2025
29 Интересно защо
32 Майна
Дето много реват за Залежная..
Да не се натискат на помощи и да шептят из Европа , ами да си веят знамената на фронте..
То няма вече място за гробищни паркове в Окраина..
Строят нови .., ако не са отишли в някоя нова златна тоалетна..
Да ви и наЦията..
20:46 26.12.2025
34 Слава Украйна
20:46 26.12.2025
До коментар #27 от "Военкорът Максим Климов":И ти онемяваш всеки път, когато те питат акъл имаш ли? 🤣 Добре, че в евроатлантически среди този въпрос е без значение за интеграцията в тайфата. 🤣
20:48 26.12.2025
40 Защо
Коментиран от #50
20:52 26.12.2025
До коментар #23 от "Интересно":??????... филите?
20:53 26.12.2025
Алкохолизираните спинозни ватенки започнали и коне да изпращат...доскоро бяха само магарета.
ХАХАХА!
20:54 26.12.2025
50 На. ...акан
До коментар #40 от "Защо":Не чакай отговор
21:02 26.12.2025
51 Ами
Възможно е, някъде в тила отделни части да извършват дейности свързани
по някакъв начин с провежданата СВО, но повтарям и го запомнете :
На фронтовата линия мобилизирани от руска страна няма.
21:03 26.12.2025
Коментиран от #56
21:05 26.12.2025
54 Пасивен Кремълски педофил с токчета
До коментар #53 от "Ти си пациент на Карлуково":Аз оставам в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!
21:07 26.12.2025
55 За Русия се знае, а защо нищо се
21:08 26.12.2025
56 Дон Корлеоне
До коментар #52 от "пиночет":Ботоксови педофили и джуджета с токчета, не ходят на фронта
21:09 26.12.2025
57 Прав е Буданов!
"Ние и Русия сме като двама боксьори в 12-ия рунд." Това каза създателят на полка Азов и командир на Трети щурмови корпус във Въоръжените сили на Украйна ген. Андрий Билецкий. По думите му за първи път руската армия не успява да попълни загубите си - повече войници биват убити и тези загуби не могат да бъдат възстановени с нови хора. "Освен това, те са изправени пред катастрофална ситуация по отношение на въоръжението, включително бронирани машини, артилерийски системи и друго оборудване", твърди още генералът.
Около 30 хиляди рашисти на месец (убити,ранени и пленени )са загубите на агресора.
Коментиран от #61
21:09 26.12.2025
59 Бай Ганьо
Коментиран от #60, #62
21:14 26.12.2025
60 Наритай Бг копейка
До коментар #59 от "Бай Ганьо":Наритай Бг копейка, предоврати лъжа, измама или кражба!
21:16 26.12.2025
61 Ами
До коментар #57 от "Прав е Буданов!":Данните с които боравите, доста се различават от тези дадени от
източници, на които може да се има далеч по-голямо доверие.
21:18 26.12.2025
62 КАК Е ДЕБ....ИЛ
До коментар #59 от "Бай Ганьо":КО ШИ ПРАЙМ
В КЪЩАТА НА МАХНО В ГУЛЯЙПОЛЕ ДЕТ ША СТААА НА КИ......НЕФ ША ИМА ЛИ РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ ОТ ВСУ
21:27 26.12.2025