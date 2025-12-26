Новини
Свят »
Русия »
Буданов: Русия вече е превишила мобилизационния си план за 2025 г.
  Тема: Украйна

Буданов: Русия вече е превишила мобилизационния си план за 2025 г.

26 Декември, 2025 20:25 1 096 62

  • русия-
  • украйна-
  • кирило буданов

Главното разузнавателно управление на Украйна съобщава за трудности в попълването на армията и възможна тайна мобилизация на резервисти

Буданов: Русия вече е превишила мобилизационния си план за 2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мобилизационният план на Русия за 2025 г., предвиждащ набиране на 403 000 души, вече е достигнат в началото на декември, съобщи днес началникът на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Министерството на отбраната на Украйна Кирил Буданов в интервю за Суспільне. По този начин Русия вече ще надвиши планирания брой на новобранците за следващата година, предава Фокус.

Според Буданов основният източник на попълване на руската армия остават войниците по договор. Въпреки това Москва среща затруднения при набиране на персонал. „Периодично увеличават еднократните плащания: те варират според региона, но става дума за значителни суми, с които примамват нови хора в армията“, обясни той.

Още новини от Украйна

Буданов добави, че през 2026 г. Русия планира да набере 409 000 души.

По-рано Институтът за изследване на войната (ISW) съобщи, че руският президент Владимир Путин вероятно подготвя тайна мобилизация на резервисти, за да компенсира изчерпването на доброволческия ресурс за участие във войната срещу Украйна. Анализаторите посочиха указа на Путин от 8 декември като потвърждение на тази теза. Документът позволява набиране на неопределен брой резервисти за задължителна служба и тяхното военно обучение през 2026 г.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петър Богомилов Богданов

    9 1 Отговор
    Здравейте. Има демокрация и тя е в пет-шест държави по света . Пряката демокрация .Четете книгата ми, безплатна е, :
    .
    .„ВСИЧКИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЗАВЕЩАНАТА НИ ОТ АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА “ - без царе, тирани, бащи на народите, партийни секретари, фюрери, дучета, вождове, водачи, спасители и пророци,
    .
    функционираща по 12-те правила на пряката демокрация, 3-те основни, които са : с референдуми се одобряват, приемат, изменят и отменят законите и конституцията, както и актовете на общинските съвети (прякото упражняване от народа на законодателната му власт ), съдът по съществото на спора е от 12 броя съдебни заседатели (прякото упражняване от народа на съдебната му власт), пряк, мажоритарен избор на лицата, използващи тази една минимална част от законодателната и съдебната ни власт, която народът не я употребява пряко и на лицата, използващи изпълнителната власт, доколкото за нея все още няма модел в съвременните държави за прякото ѝ упражняване от народа, плюс, неразривно свързаното с мажоритарния избор - отзоваване по всяко време, на всяко, злоупотребило с народното доверие - власт-ползващо лице . 298 стр., формат А4, завършена през 2024 г.
    .
    Книгата е единственият в Света учебник по въпроса : „КАК СЕ ПРАВИ НОВА ДЪРЖАВА, КАКВО Е НЕЙНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И НАЧИН НА ФУНЦИОНИРАНЕ“. Тоест тя казва какво, по материята му, трябва да направим, за да създадем Новата ни, Човешка, Бого-Народо-Угодна държава.

    20:28 26.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Така е

    14 25 Отговор

    До коментар #5 от "Няма вече пушечно месо":

    1400 дни война! 💔❣️💔 Най-ужасната от края на Втората световна война.
    И тази година (2025) е НАЙ-КЪРВАВАТА.Повече руснаци са загинали през тази година, отколкото през първите три години на войната взети заедно. Според военни анализатори , на всеки убит украински войник се падат 6,5 окупатори.
    За 1400 дни агресорите успяха да превземат само един областен център (Херсон).
    Но го загубиха и избягаха.
    Затова 1400 дни извършват геноцид над Украйна . Но Украйна я има и ще я има!. С кръвта на синовете и дъщерите си тя извоюва правото си на съществуване. На свободен живот и собствено бъдеще. Украйна стана истинска държава. С проблемите си, като всички държави, но истинска. 1400 дни най-голямата държава в света не успя да победи най-гордия народ, с най- силната армия и великия си лидер. Слава на Украйна💙💛

    Коментиран от #8, #9

    20:30 26.12.2025

  • 7 🤣🤣🤣🤣🤣

    4 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    20:30 26.12.2025

  • 8 Фактите

    14 24 Отговор

    До коментар #6 от "Така е":

    Украинските въоръжени сили (УВС) си възвърнаха контрола над Купянск, основен железопътен възел в Харковска област, за чието превземане руското министерство на отбраната е докладвало няколко пъти на президента Владимир Путин, пишат подкрепящи войната руски Z-кореспонденти.

    Руската армия е загубила "значителна част от опорните си точки" на западния бряг на река Оскол, която тече през града, включително селата Кондрашовка, Радковка и Московка, пише Telegram канала "Рибар", който е близък до Министерството на отбраната. Каналът добавя, че "в самия Купянск ситуацията е, меко казано, по-лоша от критична, както и на източния бряг". Според него, украинските въоръжени сили са си възвърнали контрола над района около млечния завод и продължават да държат Кучеровка и Петровпавловка, докато отбраната на руските сили "е спорадична и не се е сринала напълно само защото операторите на дронове работят до смъртта си

    Коментиран от #16

    20:30 26.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 смешкофци

    30 8 Отговор
    гледайте си вашия мобилизационния си план за 2025 г.
    гоните по улицата укр мъже насила ги отвличате

    20:31 26.12.2025

  • 11 Майна

    33 11 Отговор
    Затова ли сте организирали лов на всичко мъжко в Одеса..
    Седнал да прави сметки на руските..
    Вижте видеа от Одеса
    Мобилизират и ловят и доктори, остава да ги мобилизират и от операционните
    Няма такъв позор..

    20:31 26.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Така трябва 👍,браво!

    24 25 Отговор
    Путлер организира и реализира най-масовото и брутално убиване на руснаци през последните 80 години... Диктаторът си чисти обществото от престъпници ,неудачници и алкохолици с тази война . 90% от рашистите на фронта са такива .
    Затова няма намерение да спира войната ,че и той ще стане зян като тези милион и половина убити и осакатени в Украйна .

    20:32 26.12.2025

  • 15 Курд Околянов

    19 23 Отговор
    От статията е ясно, че руски резервисти няма да има на фронта. А лова на украинци по улиците приключи поради липса на дивеч.

    20:33 26.12.2025

  • 16 пише Telegram канала

    16 10 Отговор

    До коментар #8 от "Фактите":

    "Рибар"
    за лековерни кат теб русофоби
    че Русия губи

    20:33 26.12.2025

  • 17 Гост

    22 3 Отговор
    Тея нямат хора и за обоза, тръгнали на руснаците да броят мобилизацийте! Хахаха, абе, направо, хаааааааааа! Жалки клоуни!

    20:34 26.12.2025

  • 18 000

    24 4 Отговор
    Лондон няма да получи одеса и николаев!

    20:34 26.12.2025

  • 19 В Кремля

    2 18 Отговор
    Превишили и Числото на
    Генералите които
    Да пратят на Кладбището.

    Още Един Генерал
    Този път отстранен от Руските Ашлаци..
    Със това се слага
    Край на Ерата Шойгу.
    Всички от неговото обкръжение
    Са премахнати по един или друг начин
    От Високите постове.

    20:34 26.12.2025

  • 20 Величко

    14 2 Отговор
    Оффф ... , Кирчо бе , не се бъркай у божиите дела ... ! Това е грижа на Бог дедя Вова ... !

    20:35 26.12.2025

  • 21 Варненец

    4 17 Отговор
    Ще го превиши я, над 1000 блатни си отиват за нищо всеки ден.

    20:36 26.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Интересно

    1 0 Отговор
    Какъв е този указ от 8 .12.
    ......филите ще кажете ли?

    Коментиран от #43

    20:38 26.12.2025

  • 24 Майна

    14 7 Отговор
    Гледам вчера някакви" панове" от Одеса , крякат, че имало екокатастрофа, че руските избомбиха Порт и цялото крайбрежие е в Ойл...
    Спасяват птичките ..
    Хич не се замислят , че над 2 000 000 души загинаха от режима на тия бандери..
    Колко безотговорни били хората, разбираш ли, кричат..
    Ама Путин и той безотговорен , щото ако ви запука,ще разберете тогава как се постъпва..
    Отговорно

    20:40 26.12.2025

  • 25 хаха

    5 7 Отговор
    Руските медии съобщават за смъртта на бившия заместник-министър на отбраната Юрий Садовенко, генерал-полковник

    20:41 26.12.2025

  • 26 хаха

    8 10 Отговор
    Казахстан образува 700 наказателни дела срещу граждани, присъединили се към руските сили в Украйна

    Ватнишките прошляци и лакеите им - на дъното на океана!

    20:41 26.12.2025

  • 27 Военкорът Максим Климов

    4 9 Отговор
    Един от най големите Путриоти,

    Зададе въпрос на Путян

    Къде се изчезнали
    1 Милион и 500 хиляди
    Солдати ?

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Отговор няма ...

    Защо ли ?

    Коментиран от #35

    20:42 26.12.2025

  • 28 Ццц

    12 3 Отговор
    ISW каза, че ВЕРОЯТНО е така и БУДАЛАнов потвърди, че ВЕРОЯТНО е така! 🤣 Аз пък залагам, че ВЕРОЯТНО не им се говори за собствената къщичка, но си имат задължения да кажат нещо празнично за атлантическата аудитория. А тя най-лесно се връзва на измишльотини за Русия. 😂

    20:43 26.12.2025

  • 29 Интересно защо

    9 3 Отговор
    Буданов обсъжда жужди дела а не собствените си техни. Направо е пародийно

    20:43 26.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Майна

    11 5 Отговор
    Ей ,сега ще върнат всички укри от Европа..
    Дето много реват за Залежная..
    Да не се натискат на помощи и да шептят из Европа , ами да си веят знамената на фронте..
    То няма вече място за гробищни паркове в Окраина..
    Строят нови .., ако не са отишли в някоя нова златна тоалетна..
    Да ви и наЦията..

    20:46 26.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Слава Украйна

    5 10 Отговор
    Героем слава

    20:46 26.12.2025

  • 35 Ццц

    7 1 Отговор

    До коментар #27 от "Военкорът Максим Климов":

    И ти онемяваш всеки път, когато те питат акъл имаш ли? 🤣 Добре, че в евроатлантически среди този въпрос е без значение за интеграцията в тайфата. 🤣

    20:48 26.12.2025

  • 36 Тома

    11 3 Отговор
    Буданов да каже за 300 хиляди дезиртьорства на украинци от фронта дали е гуд

    20:48 26.12.2025

  • 37 Ха-ха-ха

    8 4 Отговор
    Само като погледнеш физиономията на Буданов разбираш, че е злобен и жесток човек, типичен нацист.

    20:48 26.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 д-р Гълъбова

    9 3 Отговор
    Украйна губи тази война, а който не го разбира да заповяда в моята клиника след празниците.

    20:50 26.12.2025

  • 40 Защо

    2 9 Отговор
    В прекрасна Русия вече не живеят поне 500 000 000. 100 млн от колониална Европа, 100 млн китайци и 100 млн от останалия свят. Чудна работа. Хората изглежда много са затъпяли. Кой бяга от рая?

    Коментиран от #50

    20:52 26.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Интересно":

    ??????... филите?

    20:53 26.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 хаха

    3 6 Отговор
    "Конете наистина, наистина се страхуват от дронове. Което е единственото им спасение. Те се паникьосват, хвърлят руснака от гърба си и бягат. И тогава руснакът е на земята с дрон, летящ към лицето му."

    Алкохолизираните спинозни ватенки започнали и коне да изпращат...доскоро бяха само магарета.

    ХАХАХА!

    20:54 26.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Скапаният ви сайт

    6 2 Отговор
    пропагандира нацистко-бендеровска идеология. Един ден ще бъдете съдени.

    21:00 26.12.2025

  • 50 На. ...акан

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Защо":

    Не чакай отговор

    21:02 26.12.2025

  • 51 Ами

    4 1 Отговор
    Всяка година в Русия се прави мобилизация. Но мобилизирани на фронта няма.
    Възможно е, някъде в тила отделни части да извършват дейности свързани
    по някакъв начин с провежданата СВО, но повтарям и го запомнете :
    На фронтовата линия мобилизирани от руска страна няма.

    21:03 26.12.2025

  • 52 пиночет

    3 4 Отговор
    Педофила Путин и той щял да ходи на фронта

    Коментиран от #56

    21:05 26.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "Ти си пациент на Карлуково":

    Аз оставам в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    21:07 26.12.2025

  • 55 За Русия се знае, а защо нищо се

    3 1 Отговор
    не казва за изпълнението на мобилизационния план на Украйна за 2025 г. ?

    21:08 26.12.2025

  • 56 Дон Корлеоне

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "пиночет":

    Ботоксови педофили и джуджета с токчета, не ходят на фронта

    21:09 26.12.2025

  • 57 Прав е Буданов!

    6 3 Отговор
    Цитирам.

    "Ние и Русия сме като двама боксьори в 12-ия рунд." Това каза създателят на полка Азов и командир на Трети щурмови корпус във Въоръжените сили на Украйна ген. Андрий Билецкий. По думите му за първи път руската армия не успява да попълни загубите си - повече войници биват убити и тези загуби не могат да бъдат възстановени с нови хора. "Освен това, те са изправени пред катастрофална ситуация по отношение на въоръжението, включително бронирани машини, артилерийски системи и друго оборудване", твърди още генералът.
    Около 30 хиляди рашисти на месец (убити,ранени и пленени )са загубите на агресора.

    Коментиран от #61

    21:09 26.12.2025

  • 58 Тия са

    1 1 Отговор
    ходещи мъртъвци. Освен в джунглите на Амазония и Конго, няма къде да се скрият. Но в джунглите има разни отровни насекоми, змии, паяци, скорпиони и диви племена людоеди.

    21:12 26.12.2025

  • 59 Бай Ганьо

    1 2 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки, пак да хванат средния

    Коментиран от #60, #62

    21:14 26.12.2025

  • 60 Наритай Бг копейка

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Бай Ганьо":

    Наритай Бг копейка, предоврати лъжа, измама или кражба!

    21:16 26.12.2025

  • 61 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Прав е Буданов!":

    Данните с които боравите, доста се различават от тези дадени от
    източници, на които може да се има далеч по-голямо доверие.

    21:18 26.12.2025

  • 62 КАК Е ДЕБ....ИЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Бай Ганьо":

    КО ШИ ПРАЙМ
    В КЪЩАТА НА МАХНО В ГУЛЯЙПОЛЕ ДЕТ ША СТААА НА КИ......НЕФ ША ИМА ЛИ РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ ОТ ВСУ

    21:27 26.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания