Буданов: Русия вече е превишила мобилизационния си план за 2025 г.

Мобилизационният план на Русия за 2025 г., предвиждащ набиране на 403 000 души, вече е достигнат в началото на декември, съобщи днес началникът на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Министерството на отбраната на Украйна Кирил Буданов в интервю за Суспільне. По този начин Русия вече ще надвиши планирания брой на новобранците за следващата година, предава Фокус.

Според Буданов основният източник на попълване на руската армия остават войниците по договор. Въпреки това Москва среща затруднения при набиране на персонал. „Периодично увеличават еднократните плащания: те варират според региона, но става дума за значителни суми, с които примамват нови хора в армията“, обясни той.

Буданов добави, че през 2026 г. Русия планира да набере 409 000 души.

По-рано Институтът за изследване на войната (ISW) съобщи, че руският президент Владимир Путин вероятно подготвя тайна мобилизация на резервисти, за да компенсира изчерпването на доброволческия ресурс за участие във войната срещу Украйна. Анализаторите посочиха указа на Путин от 8 декември като потвърждение на тази теза. Документът позволява набиране на неопределен брой резервисти за задължителна служба и тяхното военно обучение през 2026 г.