Захарова: Фокусът в преговорите за Украйна трябва да е върху резултатите

26 Декември, 2025 20:55 594 21

Руският дипломат подчерта, че процесът не трябва да се превръща в публичен спектакъл или токшоу

Ели Стоянова

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че обсъжданията за ситуацията в Украйна трябва да се концентрират върху конкретни резултати, а не върху пиар активности. Тя подчерта, че преговорите не бива да се превръщат в публични спектакли или токшоу, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

„Трябва да се има предвид един важен нюанс: преговорите не бива да се превръщат в риалити шоу, шоу пред микрофони, зад стъкло или пред екрани, както често се случва“, каза Захарова.

Според нея американските представители често провеждали пресконференции веднага след споразумения по чувствителни въпроси с руската делегация, в името на пиар, а не за разпространяване на реална информация. Захарова подчерта, че никой не се опитва да скрие детайли, но работата трябва да се води с пълна концентрация.

Руският дипломат допълни, че позициите на Русия по преговорите са ясни и се потвърждават ежедневно. По думите ѝ процесът не трябва да се извършва под постоянния поглед на камерите, а фокусът трябва да бъде върху постигане на реални резултати.


  • 1 Яшар

    10 4 Отговор
    Захарова обичаше България ,но пмк и българите са предатели и тя повече няма да сложи бг носията ..това беше уважение на жена от една велика империя но бг го пропиля

    Коментиран от #20

    20:57 26.12.2025

  • 2 Град Козлодуй

    8 3 Отговор
    Точно. 404 утече у ксналЯ.

    20:58 26.12.2025

  • 3 хаха

    3 9 Отговор
    Я тихо бе краво нескопосана!

    "Руските медии съобщават за смъртта на бившия заместник-министър на отбраната Юрий Садовенко, генерал-полковник "
    Много по-здрави на шойгу!

    20:58 26.12.2025

  • 4 хаха

    5 10 Отговор
    Казахстан образува 700 наказателни дела срещу граждани, присъединили се към руските сили в Украйна

    20:58 26.12.2025

  • 5 ТАЯ

    4 9 Отговор
    НЯМА ДА ИЗТРЕЗНЕЕ СКОРО...НАЗДРАВЕ МАШКА...

    20:59 26.12.2025

  • 6 Слава Украйна

    3 9 Отговор
    Героем Слава

    Коментиран от #11

    21:02 26.12.2025

  • 7 "Руският дипломат"

    12 1 Отговор
    Много правилно написано. ДИПЛОМАТ, за разлика от болшинството мисирки.

    21:03 26.12.2025

  • 8 Тео

    12 2 Отговор
    Мария Захарова е голям дипломат, прекрасна жена, умна и талантлива личност. Голям Човек!

    21:03 26.12.2025

  • 9 Войната върви по план

    3 8 Отговор
    2 милиона Руснаци Умряха
    И още 10 ще Умрът
    Докато не Обесят Бункерното Плашило

    Коментиран от #13

    21:04 26.12.2025

  • 10 Бялджип

    9 1 Отговор
    Захарова казва точни думи и всички ги знаят. Отделен въпрос е, че примитиви и примати ги отричат за да са "интересни". Всъщност се излагат, показват ниското си интелектуално ниво, като казват НЕ, за всичко което нормалните хора знаят че е вярно.

    21:05 26.12.2025

  • 11 Попиляха Русия

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "Слава Украйна":

    Бункерното Джудже Бълнува денонощно

    21:05 26.12.2025

  • 12 Няма Русия Няма Проблем

    2 8 Отговор
    Време е да разрешат на Киев да бомбандира Москва

    Коментиран от #15

    21:05 26.12.2025

  • 13 Тео

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Войната върви по план":

    Къде е тоя брояч, да видим откъде ги броите тия жертви❓

    21:05 26.12.2025

  • 14 Срам и позор 5 години Нищо

    2 5 Отговор
    Вече не съм Русифил
    Изоставям Въображаемата Империя на Пропагандата

    21:07 26.12.2025

  • 15 Хи хи

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Няма Русия Няма Проблем":

    Да бе, ако разрешат на Киев, нали Киев ще изчезне за няколко минути !!

    21:08 26.12.2025

  • 16 БункернотоГовно

    2 1 Отговор
    Бункера е решил да заличи Руският Народ

    21:10 26.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Маша

    1 3 Отговор
    Е Велика !!!

    21:12 26.12.2025

  • 19 Пази боже сляпо да прогледне и

    3 1 Отговор
    Мара Захарова да си дава мнението...

    21:14 26.12.2025

  • 20 Смехурко

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Не ме карай да се смея, че ще ме заболи корема! И без това е пълен от коледните празници!
    България ще следва националните си интереси, а не внушенията на имперската Московия!
    В този смисъл, душевните терзания на впиянчената Захарова не интересуват никого!

    Коментиран от #21

    21:18 26.12.2025

  • 21 Яшар

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Смехурко":

    Тези заучените фрази ги пиши на друг ! Гледай си мафиотите и мафията

    21:28 26.12.2025

