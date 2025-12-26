Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че обсъжданията за ситуацията в Украйна трябва да се концентрират върху конкретни резултати, а не върху пиар активности. Тя подчерта, че преговорите не бива да се превръщат в публични спектакли или токшоу, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

„Трябва да се има предвид един важен нюанс: преговорите не бива да се превръщат в риалити шоу, шоу пред микрофони, зад стъкло или пред екрани, както често се случва“, каза Захарова.

Още новини от Украйна

Според нея американските представители често провеждали пресконференции веднага след споразумения по чувствителни въпроси с руската делегация, в името на пиар, а не за разпространяване на реална информация. Захарова подчерта, че никой не се опитва да скрие детайли, но работата трябва да се води с пълна концентрация.

Руският дипломат допълни, че позициите на Русия по преговорите са ясни и се потвърждават ежедневно. По думите ѝ процесът не трябва да се извършва под постоянния поглед на камерите, а фокусът трябва да бъде върху постигане на реални резултати.