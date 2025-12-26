Захарова: Фокусът в преговорите за Украйна трябва да е върху резултатите

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че обсъжданията за ситуацията в Украйна трябва да се концентрират върху конкретни резултати, а не върху пиар активности. Тя подчерта, че преговорите не бива да се превръщат в публични спектакли или токшоу, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
„Трябва да се има предвид един важен нюанс: преговорите не бива да се превръщат в риалити шоу, шоу пред микрофони, зад стъкло или пред екрани, както често се случва“, каза Захарова.
Според нея американските представители често провеждали пресконференции веднага след споразумения по чувствителни въпроси с руската делегация, в името на пиар, а не за разпространяване на реална информация. Захарова подчерта, че никой не се опитва да скрие детайли, но работата трябва да се води с пълна концентрация.
Руският дипломат допълни, че позициите на Русия по преговорите са ясни и се потвърждават ежедневно. По думите ѝ процесът не трябва да се извършва под постоянния поглед на камерите, а фокусът трябва да бъде върху постигане на реални резултати.
1 Яшар
Коментиран от #20
20:57 26.12.2025
2 Град Козлодуй
20:58 26.12.2025
3 хаха
"Руските медии съобщават за смъртта на бившия заместник-министър на отбраната Юрий Садовенко, генерал-полковник "
Много по-здрави на шойгу!
20:58 26.12.2025
4 хаха
20:58 26.12.2025
5 ТАЯ
20:59 26.12.2025
6 Слава Украйна
Коментиран от #11
21:02 26.12.2025
7 "Руският дипломат"
21:03 26.12.2025
8 Тео
21:03 26.12.2025
9 Войната върви по план
И още 10 ще Умрът
Докато не Обесят Бункерното Плашило
Коментиран от #13
21:04 26.12.2025
10 Бялджип
21:05 26.12.2025
11 Попиляха Русия
До коментар #6 от "Слава Украйна":Бункерното Джудже Бълнува денонощно
21:05 26.12.2025
12 Няма Русия Няма Проблем
Коментиран от #15
21:05 26.12.2025
13 Тео
До коментар #9 от "Войната върви по план":Къде е тоя брояч, да видим откъде ги броите тия жертви❓
21:05 26.12.2025
14 Срам и позор 5 години Нищо
Изоставям Въображаемата Империя на Пропагандата
21:07 26.12.2025
15 Хи хи
До коментар #12 от "Няма Русия Няма Проблем":Да бе, ако разрешат на Киев, нали Киев ще изчезне за няколко минути !!
21:08 26.12.2025
16 БункернотоГовно
21:10 26.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Маша
21:12 26.12.2025
19 Пази боже сляпо да прогледне и
21:14 26.12.2025
20 Смехурко
До коментар #1 от "Яшар":Не ме карай да се смея, че ще ме заболи корема! И без това е пълен от коледните празници!
България ще следва националните си интереси, а не внушенията на имперската Московия!
В този смисъл, душевните терзания на впиянчената Захарова не интересуват никого!
Коментиран от #21
21:18 26.12.2025
21 Яшар
До коментар #20 от "Смехурко":Тези заучените фрази ги пиши на друг ! Гледай си мафиотите и мафията
21:28 26.12.2025