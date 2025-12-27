Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп преди срещата със Зеленски: Ще го видим какво има. Докато аз не го одобря, той няма нищо
  Тема: Украйна

Тръмп преди срещата със Зеленски: Ще го видим какво има. Докато аз не го одобря, той няма нищо

27 Декември, 2025 01:46, обновена 27 Декември, 2025 02:03 628 9

  • сащ-
  • украйна-
  • русия-
  • путин-
  • тръмп-
  • зеленски

Американският президент очаква продуктивна среща с украинския си колега в неделя

Тръмп преди срещата със Зеленски: Ще го видим какво има. Докато аз не го одобря, той няма нищо - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В интервю за Politico, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква продуктивна среща с украинския си колега Володимир Зеленски този уикенд.

„Мисля, че ще мине добре с него. Мисля, че ще мине добре и с Путин“, каза Тръмп, добавяйки, че очаква да говори с руския лидер „веднага щом поискам“.

Още новини от Украйна

Тръмп обаче изрази „хладна“ реакция на мирния план, подготвен от Киев. „Той (Зеленски) няма да има нищо, докато не го одобря“, каза той. „Така че ще видим какво има.“

В същото време американският президент заяви, че руската икономика е „в много тежко положение“.

Според Axios, Зеленски и Тръмп ще се срещнат във Флорида на 28 декември. Ден преди това, според изданието, те ще проведат конферентен разговор с европейските лидери, за да информират всички за текущото състояние на преговорите.

По-рано Зеленски обяви среща с Тръмп във Флорида в неделя. Според украинския президент, той ще представи нов 20-точков мирен план, разработен от Киев.

В интервю за The New York Post Тръмп заяви, че е оптимист относно финализирането на мирно споразумение.

„Е, мисля, че имаме добър шанс за това. Мисля, че те искат да го направят сега и мисля, че Русия иска да го направи. Но всеки път, когато единият го иска, другият отказва“, каза Тръмп.

„Разрешил съм осем войни и тази е най-трудната. Но мисля, че можем да се справим“, добави той.

На 24 декември украинският президент обяви съдържанието на 20-точков мирен план, който беше обсъден по време на консултациите между американската и украинската страна. Документът включва пакт за ненападение, гаранции за сигурност за Киев, одобряване на мирновременната численост на украинските въоръжени сили от 800 000 войници, провеждане на избори в Украйна възможно най-скоро, пълен обмен на пленници и връщане на цивилни, както и членство на Украйна в Европейския съюз в определен срок.

Според Зеленски мирният план е завършен на 90% и гаранциите за сигурност ще бъдат обсъдени на срещата с Тръмп. Териториалният въпрос остава най-трудният, подчерта украинският президент. Той добави, че е готов да представи мирния план на референдум, ако Москва се съгласи на прекратяване на огъня за поне 60 дни, за да се даде възможност за гласуване.

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че инициативата, представена от Зеленски, се различава коренно от версията, обсъдена от руската и американската делегации.

На 20-21 декември Кирил Дмитриев, специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, се срещна във Флорида със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Къшнър. След завръщането си той представи своите открития на Путин.

Кремъл заяви, че анализира материали по 20-точковия мирен план. „След това, в зависимост от решенията, взети от държавния глава, ще продължим комуникацията си с американците“, добави Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Плешива първопричина

    4 2 Отговор
    Тъпо тръмпанзе педофилско.

    02:08 27.12.2025

  • 2 НЕ МУ СЕ МЪРЗВАЙ НРЪМП

    4 3 Отговор
    ИМАЛ НАПУШЕНИЯ ,ХА,ХА,ХА? ПРОСИЯТА МУ ОТ АМЕРИКА СВЪРШИ, А ТО КАКВО БЕШЕ ПРИ БАЙДЪН -ЯМА , БЕЗКОНЕЧНО НАЛИВАНЕ НА МИЛЯРДИ ПЛАТИНИ ОТ ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ.
    БРАВО ТРЪМП, ТОЧНО ТАКА!

    02:11 27.12.2025

  • 3 Бен Вафлек

    8 4 Отговор
    Оранжевия няма мозък.

    Коментиран от #5

    02:14 27.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Такъв е

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Бен Вафлек":

    Невменяем.Но има МАGА самочувствие.

    02:24 27.12.2025

  • 6 ...

    3 2 Отговор
    Тръмп е луд. Господи, спаси Америка...

    02:31 27.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Никой не брои за живи блатните терористи и бункерното!

    02:36 27.12.2025

  • 8 Сатана Z

    0 1 Отговор
    краснов и бакшиша с ботокса и токчетата ще изгният в затвора.

    02:38 27.12.2025

  • 9 Трътлю

    0 0 Отговор
    След превземането на Гуляйполе, руснаците излизат на незастроена, макар и укрепена, степ 60км до Запорожие - първият милионен град от началото на войната. Той е на левия бряг на Днепър, така че реката няма да е проблем. Запорожие е градът който може да свали хунтата в Киев. Прекалено голяма загуба се очертава на 60 км от фронта.

    02:48 27.12.2025