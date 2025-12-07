Новини
The Wall Street Journal: Тръмп помилвал след партия голф ключова фигура в антимонополно разследване

7 Декември, 2025 05:07, обновена 7 Декември, 2025 05:13 415 0

Белият дом потвърди правомощието на президента да взема подобни решения.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп помилвал ключова фигура в антимонополно разследване на Министерството на правосъдието относно билетната и концертната индустрия след партия голф в Мар-а-Лаго на 16 ноември, съобщава The Wall Street Journal.

Изданието отбелязва, че Тръмп преди това обещал да затегне борбата с нарушенията в билетната и концертната индустрия, за да намали цените на билетите за феновете.

Бившият републикански конгресмен Трей Гоуди, адвокат на Тим Лейвик и голфър, повдигна въпроса пред Тръмп, посочвайки несправедливостта на обвиненията.

68-годишният Лейвик, спортен магнат и съосновател на Oak View Group, бизнес партньор на Live Nation Entertainment, беше обвинен в манипулиране на тръжната процедура за 375 милиона долара за Тексаския университет.

Помилването заличи единственото наказателно преследване в широката кампания на Министерството на правосъдието за намаляване на цените на билетите, която също така обвинява Live Nation Entertainment в монополно управление след сливането си с Ticketmaster.

Лейвик отказа да сътрудничи в гражданския иск, позовавайки се на правото си да не се самоинкриминира, и планира ново бизнес начинание. Белият дом потвърди правомощието на Тръмп да взема подобни решения.


