Зеленски обсъди следващите си стъпки с Мерц, преди да поеме към Белия дом

Преди планираната среща с американския президент Доналд Тръмп украинският лидер Володимир Зеленски обсъди следващите си стъпки с германския канцлер Фридрих Мерц, предаде ДПА.
„Координираме позициите си и всеки в Европа трябва да бъде на същата вълна в защита на нашия европейски начин на живот, независимостта на нашите държави и мир в Европа“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“ снощи. „Трябва да има мир“, добави той.
От своя страна Мерц също заяви в „Екс“: „Оставаме без колебание на ваша страна. Силен, координиран европейски подход остава от съществено значение за мира, свободата и сигурността. Берлинската група е готова да помогне – тясно координирано с нашите американски партньори“, добави той.
Зеленски съобщи също, че е информирал Мерц за „нашата работа с американските пратеници“. „Всички си спомняме формата на срещата в Берлин и продуктивността, която беше постигната там. Продължаваме да работим по този начин. Съгласихме се да продължим да действаме заедно с европейците“, добави украинският президент.
Срещата на върха в Берлин в средата на декември беше първата голяма среща за войната в Украйна, включваща САЩ, Украйна и водещи европейци в страна от ЕС след новия опит на Тръмп за мирно решение през ноември, припомня ДПА.
„Благодарен съм на Германия за нейната непоколебима и осезаема подкрепа за Украйна и нашата отбрана“, отбеляза Зеленски. „Благодарение на нашето сътрудничество с Германия, хиляди животи в Украйна вече са спасени от руски атаки и ние запазваме отбранителните си позиции, за да осигурим силата на дипломатическите си позиции. Фридрих, благодаря ти много!“ написа украинският президент, обръщайки се към Мерц.
Междувременно Зеленски обсъди преговорния процес с министър-председателката на Дания Мете Фредериксен, съобщи Укринформ, позовавайки се на негово съобщение в приложението „Телеграм“.
„Обсъдихме преговорния процес с големи подробности и информирах министър-председателката за ключови моменти в нашата преговорна позиция. Работим конструктивно със САЩ и смятаме, че е от решаващо значение да поддържаме това ниво на сътрудничество. Движим се към постигане на резултати и истинско прекратяване на кръвопролитията“, написа Зеленски.
