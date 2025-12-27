Джеф Безос пусна брада и стана за смях

Новият външен вид на основателя на Amazon Джеф Безос стана обект на подигравки в мрежата, предаде Daily Mail.
Папараци заснеха един от най-богатите мъже в света със съпругата му Лорън Санчес в Аспен. Двойката се появи публично, носейки еднакви каубойски шапки, но вниманието на многобройните читатели на изданието беше привлечено от промяната във външния вид на бизнесмена, тъй като той си беше пуснал сива брада.
„Изглежда като пълен загубеняк“, „Изглежда абсурдно“, „Крие ли белезите си от пластични операции с брада?“, „О, Боже мой“, „Защо богатите хора винаги се обезобразяват“, „Брадата му го прави да изглежда по-възрастен“, коментираха те.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
08:37 27.12.2025
2 Аз не видях нищо
08:40 27.12.2025
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
08:44 27.12.2025