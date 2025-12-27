Новини
Джеф Безос пусна брада и стана за смях

Джеф Безос пусна брада и стана за смях

27 Декември, 2025 08:32 830 3

Папараци заснеха един от най-богатите мъже в света със съпругата му Лорън Санчес в Аспен

Джеф Безос пусна брада и стана за смях - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Новият външен вид на основателя на Amazon Джеф Безос стана обект на подигравки в мрежата, предаде Daily Mail.

Папараци заснеха един от най-богатите мъже в света със съпругата му Лорън Санчес в Аспен. Двойката се появи публично, носейки еднакви каубойски шапки, но вниманието на многобройните читатели на изданието беше привлечено от промяната във външния вид на бизнесмена, тъй като той си беше пуснал сива брада.

View this post on Instagram

A post shared by LA.GOSSiP (@la.gossiptv)


„Изглежда като пълен загубеняк“, „Изглежда абсурдно“, „Крие ли белезите си от пластични операции с брада?“, „О, Боже мой“, „Защо богатите хора винаги се обезобразяват“, „Брадата му го прави да изглежда по-възрастен“, коментираха те.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    2 3 Отговор
    През февруари 2022 г. Сорос се свърза с мен и ми връчи дълъг списък с нелигитимни цели в Украйна. Нареди ни да сме "многоходови" и да не целим нелигитмни цели. Често ще ме виждате по западните телевизии да мънкам за легитимни цели в Украйна. Така намалям удара с издирването ми в 133 държави по света.

    08:37 27.12.2025

  • 2 Аз не видях нищо

    2 0 Отговор
    но е вярно, че никога не е късно да станеш за майтап.

    08:40 27.12.2025

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    "носейки еднакви каубойски шапки" - Май още сте махмурлии...

    08:44 27.12.2025