Джеф Безос пусна брада и стана за смях

Риби (20.02 - 20.03) Сутринта подчертава вашата чувствителност и въображение. С промяната на Луната може да усетите рязко променящи се емоции и импулси. Опитайте да съхраните спокойствието си, дори когато денят се ускорява.

Водолей (21.01 - 19.02) Началото на деня е по-съзерцателно, но после ритъмът се ускорява. Възможни са кратки емоционални изблици или недоразумения. Ще успеете да подредите всичко, ако подхождате умерено.

Козирог (23.12 - 20.01) Сутринта е подходяща за дълбок размисъл и фокус. По-късно динамиката може да донесе моменти на напрежение у дома или в отношенията. Запазете реалистичен и стабилен подход.

Стрелец (23.11 - 22.12) Ранната част от деня ви дава време за вътрешно успокояване. През деня може да срещнете по-остри реакции или съпротива от някого. Действайте гъвкаво и не настоявайте на всяка цена.

Скорпион (24.10 - 22.11) Началото на деня носи лекота и фина чуствителност, особено по отношение на другите. По-късно може да се появи напрежение или нужда от контрол над ситуация. Опитайте да действате спокойно и последователно.

Везни (24.09 - 23.10) Сутринта е подходяща за тиха подредба вътре в себе си. Следобедните часове може да донесат по-остри моменти в разговори или решения. Балансът ще бъде ключов през деня.

Дева (24.08 - 23.09) В началото на деня ще усещате фини детайли в емоциите и контактите. По-късно може да се появи напрежение, свързано с очаквания или взаимоотношения. Пазете равновесие и мислете трезво.

Лъв (24.07 - 23.08) Сутринта е по-вглъбена, а след влизането на Луната в Овен денят се оживява. Възможни са ситуации, в които да искате повече внимание или яснота. Действайте умерено и избягвайте излишни сблъсъци.

Рак (22.06 - 23.07) Ранните часове ви дават по-дълбоко усещане за емоциите. По-късно може да има моменти на напрежение, особено в контактите. Опитайте да запазите спокойствие и да не реагирате прибързано.

Близнаци (22.05 - 21.06) Началото на деня ви настройва към размисъл и леко откъсване. След навлизането на Луната в Овен ще усещате повече движение и активност около вас. Възможно е да се събуди неудовлетворение, което бързо ще се подреди.

Телец (21.04 - 21.05) Сутринта носи повече вътрешна чувствителност и желание за тишина. След промяната на Луната може да усетите леко напрежение в отношения или в ритъма на деня. Поддържайте стабилен тон и се наблюдавайте внимателно.