Двама ранени при стрелба в шерифски офис в Айдахо, нападателят е мъртъв ВИДЕО

Най-малко двама души бяха ранени при стрелба в офиса на шерифа на окръг Шошони в Айдахо, съобщи местният вестник Shoshone News-Press, позовавайки се на свои източници.
Според вестника ранените са хоспитализирани.
Заподозреният за стрелбата в е мъртъв, като самоличността му не е разкрита.
Местните жители вече не са в опасност, но властите са ги помолили временно да избягват центъра на града, за да не се намесват в разследването.
Служители на реда работят на мястото на инцидента.
1 Сорос еврея
06:52 27.12.2025
2 Американската изключителност 🤣🤣🤣
Коментиран от #4
07:03 27.12.2025
3 шошон
07:06 27.12.2025
4 така де
До коментар #2 от "Американската изключителност 🤣🤣🤣":и каква е българската изключителност. Половината полицаи съдействат на всекакъв род престъпници и дори шефовете в 5 то районно продават дрога А другата половина се борят с престъпността и престъпниците до глупост и дори двама запречиха с автомобила си цял автобус, вместо да му спуснат лента с пирони под гумите и ги смачкаха като мухи с мухобойка
08:01 27.12.2025
5 Механик
08:13 27.12.2025
6 Мдаа!🤔
08:13 27.12.2025
7 Заглавия добри
08:41 27.12.2025