Двама ранени при стрелба в шерифски офис в Айдахо, нападателят е мъртъв ВИДЕО

27 Декември, 2025 05:54, обновена 27 Декември, 2025 06:49

Нападателят още е в сградата

Снимка: YouTube
Най-малко двама души бяха ранени при стрелба в офиса на шерифа на окръг Шошони в Айдахо, съобщи местният вестник Shoshone News-Press, позовавайки се на свои източници.

Според вестника ранените са хоспитализирани.

Заподозреният за стрелбата в е мъртъв, като самоличността му не е разкрита.

Местните жители вече не са в опасност, но властите са ги помолили временно да избягват центъра на града, за да не се намесват в разследването.

Служители на реда работят на мястото на инцидента.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

