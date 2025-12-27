Новини
Потвърдено: Тръмп посреща Зеленски в неделя, 28 декември, в 22 часа българско време

Потвърдено: Тръмп посреща Зеленски в неделя, 28 декември, в 22 часа българско време

27 Декември, 2025 06:10, обновена 27 Декември, 2025 06:17 595 22

Разговорите ще се проведат в Палм Бийч, Флорида, недалеч от частната резиденция на американския президент, Мар-а-Лаго

Потвърдено: Тръмп посреща Зеленски в неделя, 28 декември, в 22 часа българско време - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с Володимир Зеленски във Флорида на 28 декември в 22 часа българско време.

Това е посочено в програмата на американския лидер, публикувана от Белия дом.

Според документа двустранната среща ще се проведе в Палм Бийч в 15:00 ч. местно време. Частната резиденция на Тръмп, Мар-а-Лаго, се намира близо до този курорт, където той пристигна за уикенда.

По-рано Зеленски заяви, че на среща с президента на САЩ възнамерява да повдигне териториални въпроси, включително изтеглянето на украинските въоръжени сили от Донбас и използването на Запорожката атомна електроцентрала. Той твърди, че като цяло 20-точковият план за разрешаване на кризата в Украйна е договорен между Украйна и САЩ „на 90%“.

На 24 декември Зеленски представи 20-точков план, който Украйна обсъждала по време на преговорите в САЩ. Той включва числеността на украинските въоръжени сили да е фиксирана на 800 000 души в мирно време; безядрен статут за Украйна; гаранции за сигурност за Киев, моделирани по член 5 от Договора за НАТО; присъединяване на Украйна към ЕС в определен момент; въвеждане на образователни програми в украинските училища, които насърчават толерантността към различните култури; свобода на корабоплаването по Днепър с демилитаризация на Кинбърнската коса; размяна на затворници по формулата „всички за всички“; и провеждане на президентски избори в Украйна.

Планът съдържа и разпоредби относно териториалните въпроси и Запорожката АЕЦ.

В интервю за Politico по-рано Тръмп заяви, че мирният план на Зеленски за уреждане на конфликта в Украйна не означава нищо без неговото одобрение.




