Потвърдено: Тръмп посреща Зеленски в неделя, 28 декември, в 22 часа българско време

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с Володимир Зеленски във Флорида на 28 декември в 22 часа българско време.
Това е посочено в програмата на американския лидер, публикувана от Белия дом.
Според документа двустранната среща ще се проведе в Палм Бийч в 15:00 ч. местно време. Частната резиденция на Тръмп, Мар-а-Лаго, се намира близо до този курорт, където той пристигна за уикенда.
По-рано Зеленски заяви, че на среща с президента на САЩ възнамерява да повдигне териториални въпроси, включително изтеглянето на украинските въоръжени сили от Донбас и използването на Запорожката атомна електроцентрала. Той твърди, че като цяло 20-точковият план за разрешаване на кризата в Украйна е договорен между Украйна и САЩ „на 90%“.
На 24 декември Зеленски представи 20-точков план, който Украйна обсъждала по време на преговорите в САЩ. Той включва числеността на украинските въоръжени сили да е фиксирана на 800 000 души в мирно време; безядрен статут за Украйна; гаранции за сигурност за Киев, моделирани по член 5 от Договора за НАТО; присъединяване на Украйна към ЕС в определен момент; въвеждане на образователни програми в украинските училища, които насърчават толерантността към различните култури; свобода на корабоплаването по Днепър с демилитаризация на Кинбърнската коса; размяна на затворници по формулата „всички за всички“; и провеждане на президентски избори в Украйна.
Планът съдържа и разпоредби относно териториалните въпроси и Запорожката АЕЦ.
В интервю за Politico по-рано Тръмп заяви, че мирният план на Зеленски за уреждане на конфликта в Украйна не означава нищо без неговото одобрение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #4, #5, #7
06:19 27.12.2025
2 Тръмп
06:20 27.12.2025
3 батСали
Повече срещи няма да има!
Зависи какво ще преложи за последно.
Другата му среща може да е със св.Петър
Коментиран от #6
06:22 27.12.2025
4 Сорос
До коментар #1 от "Путин":Така те искам. Още повече мънкай по телевизиите на запада за някакви "легитимни" цели в Украйна буахаха
06:23 27.12.2025
5 Сорос
До коментар #1 от "Путин":Ти нямаш легитимни цели в Украйна. Всичките ти легитимни цели са в Петрозаводск и Мухонасранск.
06:24 27.12.2025
6 Митю Пищова
До коментар #3 от "батСали":Бункера на плешивото ще стане мавзолей.
06:24 27.12.2025
7 Д-р Лектър
До коментар #1 от "Путин":Виждаш ли руснаци в стаята около тебе?
Коментиран от #8, #11
06:25 27.12.2025
8 Сорос
До коментар #7 от "Д-р Лектър":С настоящото писмо ти заповядвам и на тебе копейка да станеш "многоходов" като Пуслер.
06:27 27.12.2025
9 Д-р Лектър
06:27 27.12.2025
10 Д-р Лектър
06:28 27.12.2025
11 ЩЕ ВИДИШ
До коментар #7 от "Д-р Лектър":ПРАВАТА ЛОПАТА
06:29 27.12.2025
12 Всяка сутрин милиарди хора по света
06:30 27.12.2025
13 Новината е,
06:30 27.12.2025
14 Цомчо Плюнката
06:32 27.12.2025
15 ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ ВКАРА В ГРОБА ТРЪМП !
06:32 27.12.2025
16 8675
Коментиран от #20
06:33 27.12.2025
17 ТУ ТУУУУУ ,
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
Коментиран от #18
06:35 27.12.2025
18 3 ДНЯ и...ту..туууу
До коментар #17 от "ТУ ТУУУУУ ,":След седмица в Лисабон
Хехехехехехе
Е...б.. Ати бегачо от ГОТВАЧО
06:37 27.12.2025
19 Проблемът е ,че
06:39 27.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 12 год монгольята
Нито една превзета Област или Областен Център?!?
И то срещу държава 20 пъти по- малка без оръжие, пари, Авиация, подводници, кораби, крилати и балистични ракети?!?
Ама то каков им ГЛАВКОМАНДВАЩИЯ ФЮРЕР ПЕДОФИЛ,таков и ПИН ДОС аскера монголья
06:46 27.12.2025
22 всичкипедерасти от нпо
06:56 27.12.2025