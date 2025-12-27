Новини
Свят »
Тайланд »
Тайланд и Камбоджа подписаха споразумение за прекратяване на огъня ВИДЕО

Тайланд и Камбоджа подписаха споразумение за прекратяване на огъня ВИДЕО

27 Декември, 2025 06:27, обновена 27 Декември, 2025 06:35 362 2

  • тайланд-
  • камбоджа-
  • примирие

Въоръженият конфликт възникна на границата между двете страни на 7 декември

Тайланд и Камбоджа подписаха споразумение за прекратяване на огъня ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тайланд и Камбоджа подписаха споразумение за прекратяване на огъня в зоната на граничния конфликт, предаде тайландския телевизионен канал Channel 3.

След среща на Общия граничен комитет на двете страни в тайландската провинция Чантабури, министрите на отбраната на Тайланд и Камбоджа, Наттафон Накфанит и Теа Сейхи, подписаха споразумение за прекратяване на огъня.

Последваща среща на двустранния механизъм за наблюдение на неговата ефективност ще се проведе в рамките на 72 часа.

Сблъсъците на границата между Камбоджа и Тайланд започнаха на 7 декември. На 8 декември тайландските сухопътни сили съобщиха, че камбоджанските войски са започнали да обстрелват тайландски позиции в граничната зона.

В отговор тайландските военновъздушни сили атакуваха камбоджанска военна инфраструктура. Руските посолства в двете страни препоръчаха руските туристи да се въздържат от посещение на гранични райони.


Тайланд
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    0 0 Отговор
    Нямат нефт, иначе там спонтанно щяха да се появят "демократи" както се появиха в Русия, преди Путин да ги избие.

    06:37 27.12.2025

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор
    Дано се оправят хората.

    06:37 27.12.2025