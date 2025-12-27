Тайланд и Камбоджа подписаха споразумение за прекратяване на огъня ВИДЕО

Тайланд и Камбоджа подписаха споразумение за прекратяване на огъня в зоната на граничния конфликт, предаде тайландския телевизионен канал Channel 3.

След среща на Общия граничен комитет на двете страни в тайландската провинция Чантабури, министрите на отбраната на Тайланд и Камбоджа, Наттафон Накфанит и Теа Сейхи, подписаха споразумение за прекратяване на огъня.

Последваща среща на двустранния механизъм за наблюдение на неговата ефективност ще се проведе в рамките на 72 часа.

Сблъсъците на границата между Камбоджа и Тайланд започнаха на 7 декември. На 8 декември тайландските сухопътни сили съобщиха, че камбоджанските войски са започнали да обстрелват тайландски позиции в граничната зона.

В отговор тайландските военновъздушни сили атакуваха камбоджанска военна инфраструктура. Руските посолства в двете страни препоръчаха руските туристи да се въздържат от посещение на гранични райони.