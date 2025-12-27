CNN: "Непредсказуемият" Тръмп тревожи Европа преди срещата със Зеленски

Европейските политици се опасяват, че предстоящата среща между Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп може да има непредсказуеми последици, предаде CNN, позовавайки се на свои източници.

Според тях европейците смятат настоящата динамика на отношенията между САЩ и Украйна за продуктивна. Те обаче признават, че резултатът от всяка среща с американския лидер е непредсказуем.

„С Тръмп винаги трябва да поемаш рискове“, цитира материалът представител на НАТО.

По-рано Тръмп заяви, че без негово одобрение мирният план на Зеленски за уреждане на Украйна не означава нищо.

На 24 декември Зеленски представи план от 20 точки, който Украйна обсъждала по време на преговорите в Съединените щати. Той включва числеността на украинските въоръжени сили да е фиксирана на 800 000 души в мирно време; неядреният статут на Украйна; гаранции за сигурност за Киев по смисъла на член 5 от договора на НАТО; присъединяването на Украйна към ЕС в определен момент; въвеждането на образователни програми в украинските училища, които насърчават толерантността към различните култури; свобода на корабоплаването по Днепър с демилитаризация на Кинбърнската коса; размяна на пленници по формулата „всички за всички“; провеждане на президентски избори в Украйна. Има и клаузи относно териториите и Запорожката АЕЦ, но САЩ и Украйна не са постигнали компромис по тях.

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви по-рано, че планът за уреждане, разпространен от Украйна, се различава коренно от 27-те клаузи, по които Русия работи в контакти със САЩ от началото на декември.