CNN: "Непредсказуемият" Тръмп тревожи Европа преди срещата със Зеленски
  Тема: Украйна

27 Декември, 2025 05:44, обновена 27 Декември, 2025 05:49

С него винаги трябва да поемаш рискове, цитира материалът представител на НАТО

CNN: "Непредсказуемият" Тръмп тревожи Европа преди срещата със Зеленски - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейските политици се опасяват, че предстоящата среща между Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп може да има непредсказуеми последици, предаде CNN, позовавайки се на свои източници.

Според тях европейците смятат настоящата динамика на отношенията между САЩ и Украйна за продуктивна. Те обаче признават, че резултатът от всяка среща с американския лидер е непредсказуем.

„С Тръмп винаги трябва да поемаш рискове“, цитира материалът представител на НАТО.

По-рано Тръмп заяви, че без негово одобрение мирният план на Зеленски за уреждане на Украйна не означава нищо.

На 24 декември Зеленски представи план от 20 точки, който Украйна обсъждала по време на преговорите в Съединените щати. Той включва числеността на украинските въоръжени сили да е фиксирана на 800 000 души в мирно време; неядреният статут на Украйна; гаранции за сигурност за Киев по смисъла на член 5 от договора на НАТО; присъединяването на Украйна към ЕС в определен момент; въвеждането на образователни програми в украинските училища, които насърчават толерантността към различните култури; свобода на корабоплаването по Днепър с демилитаризация на Кинбърнската коса; размяна на пленници по формулата „всички за всички“; провеждане на президентски избори в Украйна. Има и клаузи относно териториите и Запорожката АЕЦ, но САЩ и Украйна не са постигнали компромис по тях.

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви по-рано, че планът за уреждане, разпространен от Украйна, се различава коренно от 27-те клаузи, по които Русия работи в контакти със САЩ от началото на декември.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 побърканяк

    10 3 Отговор
    Най-смешното е че без одобрението на руснаците одобрението на тромпета също не значи нищо.

    05:54 27.12.2025

  • 2 Бункерният е гении!!

    22 11 Отговор
    Ще е има на границата си 800 000 въоръжени до зъби със щатски оръжие украински войника.

    Коментиран от #11

    05:55 27.12.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    13 1 Отговор
    Зависи какво ще се разберат американците и руснаците. И дали бай Дончо ще успее да излъже Путин, както Рейгън успя да измами Горбачов. Задача с много неизвестни. Кая, Урсула и сие са вън от играта. Ганчо продава муниции и мишкува.

    05:57 27.12.2025

  • 4 Уса

    10 1 Отговор
    Тревогите на еврогеиците ми действат успокоително и приспивателно

    06:00 27.12.2025

  • 5 Може

    8 1 Отговор
    Тръмп да набие канчето на Зеления престъпник !

    06:02 27.12.2025

  • 6 Така е

    9 2 Отговор
    ЕвроУрсулите са тревожни !

    06:03 27.12.2025

  • 7 Става

    5 0 Отговор
    все по-нелепо и смешно.
    Кой с кого и за какво "преговаря" не е въобще ясно. Луда работа

    06:07 27.12.2025

  • 8 Търновец

    4 0 Отговор
    В ЕС и а основателна съпротива срещу членството на Украйна която културно исторически и политически никога не е била част от Европа и Зеленски иска от Тръмп да въздействува на ЕС да приеме Украйна. Зеленски е глобалист също както Филип Димитров и Соломон Паси.

    06:09 27.12.2025

  • 9 Нали този план от

    3 0 Отговор
    20 точки вече бил предоставен на руснаците за обсъждане? Вчера излезе такава публикация тук.

    06:10 27.12.2025

  • 10 Има резон да се опасяват

    17 4 Отговор
    Неадекватникът Тръмп и фашиста Путлер имат договорка да си раделят сферите в света на действие и влияние.
    С тази разлика,че Дончо трябва да лавира повече за да не му спретнат импийчмънт.

    Коментиран от #12

    06:13 27.12.2025

  • 11 100% лузър е Путлер...

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "Бункерният е гении!!":

    Всеки ден си блъскал кратуната в стените на бункера и крещял "Защо ми хрумна да нападам Украйна? "...😁

    06:19 27.12.2025

  • 12 Мдаа!

    3 10 Отговор

    До коментар #10 от "Има резон да се опасяват":

    Зоните вече са разделени! Ние сме в руската! "Цветът" на нацията да се стяга!😂😂😂😂

    Коментиран от #13

    06:21 27.12.2025

  • 13 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мдаа!":

    Бъди готов.

    06:27 27.12.2025

  • 14 Фон дер Миндер

    1 1 Отговор
    Брюкселските зелки имат много по - сериозни проблеми за които да се вайкат . Тръмп им намаза ските , на всичките! И те го знаят!

    06:48 27.12.2025