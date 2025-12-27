CNN: "Непредсказуемият" Тръмп тревожи Европа преди срещата със Зеленски

Европейските политици се опасяват, че предстоящата среща между Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп може да има непредсказуеми последици, предаде CNN, позовавайки се на свои източници.
Според тях европейците смятат настоящата динамика на отношенията между САЩ и Украйна за продуктивна. Те обаче признават, че резултатът от всяка среща с американския лидер е непредсказуем.
„С Тръмп винаги трябва да поемаш рискове“, цитира материалът представител на НАТО.
По-рано Тръмп заяви, че без негово одобрение мирният план на Зеленски за уреждане на Украйна не означава нищо.
На 24 декември Зеленски представи план от 20 точки, който Украйна обсъждала по време на преговорите в Съединените щати. Той включва числеността на украинските въоръжени сили да е фиксирана на 800 000 души в мирно време; неядреният статут на Украйна; гаранции за сигурност за Киев по смисъла на член 5 от договора на НАТО; присъединяването на Украйна към ЕС в определен момент; въвеждането на образователни програми в украинските училища, които насърчават толерантността към различните култури; свобода на корабоплаването по Днепър с демилитаризация на Кинбърнската коса; размяна на пленници по формулата „всички за всички“; провеждане на президентски избори в Украйна. Има и клаузи относно териториите и Запорожката АЕЦ, но САЩ и Украйна не са постигнали компромис по тях.
Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви по-рано, че планът за уреждане, разпространен от Украйна, се различава коренно от 27-те клаузи, по които Русия работи в контакти със САЩ от началото на декември.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 побърканяк
05:54 27.12.2025
2 Бункерният е гении!!
Коментиран от #11
05:55 27.12.2025
3 Данко Харсъзина
05:57 27.12.2025
4 Уса
06:00 27.12.2025
5 Може
06:02 27.12.2025
6 Така е
06:03 27.12.2025
7 Става
Кой с кого и за какво "преговаря" не е въобще ясно. Луда работа
06:07 27.12.2025
8 Търновец
06:09 27.12.2025
9 Нали този план от
06:10 27.12.2025
10 Има резон да се опасяват
С тази разлика,че Дончо трябва да лавира повече за да не му спретнат импийчмънт.
Коментиран от #12
06:13 27.12.2025
11 100% лузър е Путлер...
До коментар #2 от "Бункерният е гении!!":Всеки ден си блъскал кратуната в стените на бункера и крещял "Защо ми хрумна да нападам Украйна? "...😁
06:19 27.12.2025
12 Мдаа!
До коментар #10 от "Има резон да се опасяват":Зоните вече са разделени! Ние сме в руската! "Цветът" на нацията да се стяга!😂😂😂😂
Коментиран от #13
06:21 27.12.2025
13 Гробар
До коментар #12 от "Мдаа!":Бъди готов.
06:27 27.12.2025
14 Фон дер Миндер
06:48 27.12.2025