Вулканът Килауеа на Хаваите хвърли лава на 370 метра височина ВИДЕО

Вулканът Килауеа в Хавай изригна за 38-ми път, освобождавайки фонтан от лава с височина приблизително 370 метра, съобщи геоложката служба на САЩ (USGS).
Според USGS изригването е започнало около 8:45 ч. местно време.
Отбелязва се, че и трите кратера на вулкана в момента произвеждат фонтани, което е „изключително рядко явление“.
Фонтаните на южния кратер са високи приблизително 370 м, докато тези в северния кратер са паднали доста под максималната си височина от 150 м, според публикация на уебсайта на Геоложката служба.
Килауеа е един от най-големите и най-активни вулкани на Хавайските острови. Нивото на тревога за вулкана в момента остава „внимание/оранжево“.
