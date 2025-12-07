Новини
Вулканът Килауеа на Хаваите хвърли лава на 370 метра височина ВИДЕО

7 Декември, 2025 10:11, обновена 7 Декември, 2025 10:17 727 3

И трите кратера му кратера в момента произвеждат фонтани, което е„изключително рядко явление

Вулканът Килауеа на Хаваите хвърли лава на 370 метра височина ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вулканът Килауеа в Хавай изригна за 38-ми път, освобождавайки фонтан от лава с височина приблизително 370 метра, съобщи геоложката служба на САЩ (USGS).

Според USGS изригването е започнало около 8:45 ч. местно време.

Отбелязва се, че и трите кратера на вулкана в момента произвеждат фонтани, което е „изключително рядко явление“.

Фонтаните на южния кратер са високи приблизително 370 м, докато тези в северния кратер са паднали доста под максималната си височина от 150 м, според публикация на уебсайта на Геоложката служба.

Килауеа е един от най-големите и най-активни вулкани на Хавайските острови. Нивото на тревога за вулкана в момента остава „внимание/оранжево“.


