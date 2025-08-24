Новини
Десет туристи изчезнаха в района на вулкан на Курилските острови

24 Август, 2025 06:57, обновена 24 Август, 2025 07:01 479 1

Провежда се издирвателна операция

Спасители издирват група от десет туристи на курилския остров Итуруп в района на вулкана Барански, съобщи Константин Истомин, ръководител на Курилския район.

„Туристическа група от 10 души не се е обадила от района на вулкана Барански. Това е съобщено на диспечерската служба за спешни случаи. За издирването са привлечени спасители и представител на районната администрация. Ситуацията е под мой личен контрол“, написа ръководителят на районната администрация в Telegram канала.

Според Истомин, в издирването на групата участват шест души.


  • 1 ТА Помпей

    0 0 Отговор
    Там въобще не е подходящо за туристи.

    07:08 24.08.2025

