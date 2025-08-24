Десет туристи изчезнаха в района на вулкан на Курилските острови

Спасители издирват група от десет туристи на курилския остров Итуруп в района на вулкана Барански, съобщи Константин Истомин, ръководител на Курилския район.
„Туристическа група от 10 души не се е обадила от района на вулкана Барански. Това е съобщено на диспечерската служба за спешни случаи. За издирването са привлечени спасители и представител на районната администрация. Ситуацията е под мой личен контрол“, написа ръководителят на районната администрация в Telegram канала.
Според Истомин, в издирването на групата участват шест души.
