Откриха живи изчезналите туристи край вулкан на Курилските острови

Групата туристи, изчезнали на остров Итуруп, са намерени живи, съобщи кметът на Курилския район Константин Истомин в своя Telegram канал.

„Актуална информация за изчезналата група туристи в района на вулкана Барански: всичките 10 души от туристическата група са на борда на хеликоптера на Министерството на извънредните ситуации, който ще ги отведе до мястото на въздушната линейка в град Курилск“, написа той.

Пресслужбата на руското Министерство на извънредните ситуации уточни, че не се нуждаят от медицинска помощ.

Групата от девет жени и мъж водач не бяха се свързали с никого по време на изкачването на вулкана Барански на остров Итуруп. Според спасителите групата не се е регистрирала официално преди изкачването, което е усложнило издирвателната операция.

Следственият комитет е образувал наказателно дело за предоставяне на услуги, които не отговарят на изискванията за безопасност.