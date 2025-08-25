Новини
Откриха живи изчезналите туристи край вулкан на Курилските острови

25 Август, 2025 05:54, обновена 25 Август, 2025 06:18 832 3

  • курилски острови-
  • изчезнали-
  • туристи-
  • русия-
  • вулкан

Образувано е наказателно дело за предоставяне на услуги, които не отговарят на изискванията за безопасност

Откриха живи изчезналите туристи край вулкан на Курилските острови - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Групата туристи, изчезнали на остров Итуруп, са намерени живи, съобщи кметът на Курилския район Константин Истомин в своя Telegram канал.

„Актуална информация за изчезналата група туристи в района на вулкана Барански: всичките 10 души от туристическата група са на борда на хеликоптера на Министерството на извънредните ситуации, който ще ги отведе до мястото на въздушната линейка в град Курилск“, написа той.

Пресслужбата на руското Министерство на извънредните ситуации уточни, че не се нуждаят от медицинска помощ.

Групата от девет жени и мъж водач не бяха се свързали с никого по време на изкачването на вулкана Барански на остров Итуруп. Според спасителите групата не се е регистрирала официално преди изкачването, което е усложнило издирвателната операция.

Следственият комитет е образувал наказателно дело за предоставяне на услуги, които не отговарят на изискванията за безопасност.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Девет жени с един мъж

    0 1 Отговор
    Дали искат да ги намерят?

    06:02 25.08.2025

  • 2 За харем

    0 2 Отговор
    ли става въпрос ?

    Коментиран от #3

    06:09 25.08.2025

  • 3 На тоя...

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "За харем":

    ...са му разказали играта...!
    Побъркали са го от...кекс!

    06:27 25.08.2025

