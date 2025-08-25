Откриха живи изчезналите туристи край вулкан на Курилските острови

Групата туристи, изчезнали на остров Итуруп, са намерени живи, съобщи кметът на Курилския район Константин Истомин в своя Telegram канал.
„Актуална информация за изчезналата група туристи в района на вулкана Барански: всичките 10 души от туристическата група са на борда на хеликоптера на Министерството на извънредните ситуации, който ще ги отведе до мястото на въздушната линейка в град Курилск“, написа той.
Пресслужбата на руското Министерство на извънредните ситуации уточни, че не се нуждаят от медицинска помощ.
Групата от девет жени и мъж водач не бяха се свързали с никого по време на изкачването на вулкана Барански на остров Итуруп. Според спасителите групата не се е регистрирала официално преди изкачването, което е усложнило издирвателната операция.
Следственият комитет е образувал наказателно дело за предоставяне на услуги, които не отговарят на изискванията за безопасност.
1 Девет жени с един мъж
06:02 25.08.2025
2 За харем
Коментиран от #3
06:09 25.08.2025
3 На тоя...
До коментар #2 от "За харем":...са му разказали играта...!
Побъркали са го от...кекс!
06:27 25.08.2025