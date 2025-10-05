Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер разтърси Камчатка

Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер е регистрирано в Камчатка, съобщи камчатският клон на Единната геофизична служба на Руската академия на науките. Земетресението е станало на 213 км от Петропавловск-Камчатски. Епицентърът е бил на дълбочина 47,4 км.

Пепел от склоновете на вулкана Шивелуч в Камчатка се е издигнала на височина до 3 км, според Telegram канала на Министерството на извънредните ситуации на Камчатския край.

„В Камчатка е регистрирана повторно издигната пепел от склоновете на вулкана Шивелуч. Пепелният облак достигна височина до 3000 метра, а самият връх е висок 3283 метра. Пепелният облак се разпространява в посока изток-югоизток към Тихия океан“, се казва в доклада.

Екструзивно-ефузивното изригване на вулкана Шивелуч в Камчатка продължава. Рискът от изригване на пепелни струи с височина до 10 км остава до 9 октомври.

Шивелуч е действащ вулкан в Камчатка, състоящ се от вулкана Стари Шивелуч, древна калдера, и действащия вулкан Млади Шивелуч, който е на 60 000-70 000 години. Намира се на приблизително 50 км от село Ключи в Усть-Камчатски район и на 450 км от Петропавловск-Камчатски.