Новини
Свят »
САЩ »
Изригна вулканът Килауеа на Хаваите, лавата се излива от множество отвори

Изригна вулканът Килауеа на Хаваите, лавата се излива от множество отвори

3 Септември, 2025 06:01, обновена 3 Септември, 2025 05:04 651 2

  • хаваи-
  • вулкан-
  • лава-
  • изригване

Това е 32-ият път, когато вулканът изригва от декември насам

Изригна вулканът Килауеа на Хаваите, лавата се излива от множество отвори - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вулканът Килауеа на Хаваите отново започна да изригва, изхвърляйки лава на 100 метра височина от кратера си на върха, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Това е 32-ият път, когато вулканът изригва от декември насам. До момента лавата се задържа в кратера на върха, разположен в Националния парк „Хавайски вулкани“.

Лава е започнала да тече от северния отвор в кратера Халемаумау, съобщи Геоложката служба на САЩ. Към сутринта е започнало изригваше и от южния отвор на кратера и от трети отвор между тях.

Килауеа е един от най-активните вулкани в света. Намира се на остров Хаваи, най-големият от Хавайския архипелаг. Намира се на около 320 км. южно от най-големия град в щата - Хонолулу, който се намира на остров Оаху.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путеблиз

    1 3 Отговор
    Чакаме Йелоустоун да ни освободи от световното господство и да изгрее многополюсния мир! Единствената ни надежда, другото е напразни блянове.

    05:20 03.09.2025

  • 2 Леле лавата

    2 0 Отговор
    Ще ми унищожи доматите на вилата! От къде па тоя вулкан сега... Цц-ц-ц...

    06:30 03.09.2025