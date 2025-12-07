Премиерът на Сърбия: Енергетиката на страната е стабилна и под контрол

Премиерът на Сърбия, проф. д-р Джуро Макут, обяви, че енергийната ситуация в страната в момента е стабилна и напълно под контрол, съобщава Tanjug, предава Фокус.
Той увери, че не се очаква недостиг на гориво и добави, че състоянието на енергетиката се анализира постоянно, като се поддържа директен диалог с президента и всички отговорни министерства.
В края на миналия месец унгарската компания MOL обяви намерението си да закупи дял в сръбската „НИС“, припомня Фокус.
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 С премиерката
12:12 07.12.2025
2 Ами да
12:13 07.12.2025
3 Мъск и тръмп
12:16 07.12.2025
4 Анонимен
13:14 07.12.2025