Премиерът на Сърбия: Енергетиката на страната е стабилна и под контрол

Премиерът на Сърбия, проф. д-р Джуро Макут, обяви, че енергийната ситуация в страната в момента е стабилна и напълно под контрол, съобщава Tanjug, предава Фокус.

Той увери, че не се очаква недостиг на гориво и добави, че състоянието на енергетиката се анализира постоянно, като се поддържа директен диалог с президента и всички отговорни министерства.

В края на миналия месец унгарската компания MOL обяви намерението си да закупи дял в сръбската „НИС“, припомня Фокус.