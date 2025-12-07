Новини
Свят »
Сърбия »
Премиерът на Сърбия: Енергетиката на страната е стабилна и под контрол

Премиерът на Сърбия: Енергетиката на страната е стабилна и под контрол

7 Декември, 2025 11:53, обновена 7 Декември, 2025 12:00 886 4

  • енергетика-
  • сърбия

Премиерът уверява, че горивото е достатъчно и ситуацията е под контрол

Премиерът на Сърбия: Енергетиката на страната е стабилна и под контрол - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Сърбия, проф. д-р Джуро Макут, обяви, че енергийната ситуация в страната в момента е стабилна и напълно под контрол, съобщава Tanjug, предава Фокус.

Той увери, че не се очаква недостиг на гориво и добави, че състоянието на енергетиката се анализира постоянно, като се поддържа директен диалог с президента и всички отговорни министерства.

В края на миналия месец унгарската компания MOL обяви намерението си да закупи дял в сръбската „НИС“, припомня Фокус.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С премиерката

    0 0 Отговор
    какво стана?

    12:12 07.12.2025

  • 2 Ами да

    1 1 Отговор
    И тука е така, докато народът не скочи и ги измете!

    12:13 07.12.2025

  • 3 Мъск и тръмп

    1 1 Отговор
    Ще закрием загнишата ,миризлива корупционна отходна яма есссри ще освободим народите от мафиотските им управници

    12:16 07.12.2025

  • 4 Анонимен

    0 0 Отговор
    Защо постоянно ни занимавате със сърбите!!

    13:14 07.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания