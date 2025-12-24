Новини
Режимът на Вучич обяви България за исторически враг

Режимът на Вучич обяви България за исторически враг

24 Декември, 2025 18:25 2 571 75

През цялата история Хърватия, България и Албания са служили предимно на големите сили, за да потискат интересите ни, твърдят в Сърбия

Режимът на Вучич обяви България за исторически враг - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С точни цитати от сръбския президент Александър Вучич напълно контролиранато от режима в Белград издание "Блиц" обяви България, Хърватия и Албания за исторически слуги на великите държави. Според "експертите" към тях по време на управлението на Мило Джуканович се присъединила и Черна гора, предаде агенция БГНЕС.

"В Западните Балкани няма големи държави, но по думите на Александър Вучич „всички тези малки държави около нас бяха използвани главно за сдържане на Сърбия“, почти всички съседи могат да бъдат разпознати, от Хърватия и България до Черна гора и Албания. Както се казва, Албания и Черна гора, преди всичко заради насърчаването на независимостта на Косово, а Хърватия и България заради спъването на Сърбия по европейския ѝ път, казват анализаторите пред "Блиц“.

Вучич "говорил за отношенията в региона във връзка с факта, че Сърбия чакала откриването на Клъстер 3 от четири години, но големите използвали тези малки държави от региона, за да разпространяват антисръбска пропаганда и да плашат собственото си население със Сърбия“.

"През цялата история Хърватия, България и Албания са служили предимно на големите сили, за да потискат интересите на Сърбия в този регион. В последно време Черна гора също се присъедини към тях, особено по време на управлението на Мило Джуканович“, казва дипломатът Зоран Миливоевич и добавя: Албания насърчава стратегическия интерес на Запада за независимо Косово. Черна гора е на тази линия, откакто се отдели от Сърбия, призна Косово и се присъедини към НАТО. Всички признания на Косово от съседните държави са с цел натиск върху Сърбия да признае реалността и да приеме независимостта на т. нар. Косово. Според него това се правело за да се съгласуват интересите на големите и малките в Западните Балкани.

"Военният съюз на Хърватия, Албания и Прищина /Косово, бел.ред./ също трябва да се разглежда в тази светлина. Хърватия служи и за потискане на интересите на Сърбия като конкурент в региона. Не бива да забравяме и Словения, която е в съюз с Хърватия", заяви още Миливоевич и добави, че "съвпадението на интересите на големите и малките срещу Сърбия било видимо и през цялата история".

"След Берлинския конгрес имахме анексирането на Босна и Херцеговина, след Лондонската конференция бе създадена албанска държава, а Сърбия бе откъсната от достъп до морето. Всичко това беше направено в координация с великите сили. След това, във Втората балканска война, България нападна Сърбия, подчерта Миливоевич и директно посочи "България и Хърватия като виновници за спъването на Сърбия по европейския ѝ път". "От 2014 г. и началото на процеса на европейска интеграция на Сърбия, Хърватия и България постоянно имат резерви относно напредъка на Сърбия. Очевидно правят това под влиянието на Германия", каза още Миливоевич.

Според политолога Огнен Гогич "Вучич е имал предвид предимно Хърватия и България като страни, които са свикнали да блокират Сърбия“. "Хърватия и България обаче не са единствените страни от ЕС, които гласуват против отварянето на Клъстер 3 за Сърбия. Възможно е той /Вучич, бел.ред./ да е имал предвид и Албания и Черна гора, тъй като те са постигнали най-голям напредък по европейския път и не чакат други страни от Западните Балкани да се присъединят заедно към ЕС, както е предложил Вучич", казва Гогич пред "Блиц“.

Изданието припомня твърдението на Вучич, че правителството ще „продължи да работи и да прави всичко възможно“ по европейския път. Публикацията завършва с дълъг цитат от Вучич, в който се казва: "Дали очаквам големи промени в ЕС по този въпрос? Не очаквам. Не забравяйте, че междувременно всички тези малки държави около нас са били използвани главно за, както се казва, сдържане на Сърбия. Защото, когато Сърбия е силна и расте, независимо от факта, че сме малка държава, ние сме много по-големи от другите в нашата среда, тогава тези големи държави използват тези малки държави, за да разпространяват антисръбска пропаганда и да плашат собственото си население със Сърбия и разбира се с всички тези приказки за това как всички останали в Европа са добри и мили, освен нас. Това е така от Берлинския конгрес, от Балканските войни, Първата световна война, Втората световна война и до днес. Няма да променим лесно тази ситуация, но трябва да уважаваме приятелите си, да им бъдем безкрайно благодарни и да вярваме в себе си. Да продължим да работим за повишаване на жизнения стандарт, да се подготвим за Експото, да направим това нашата най-важна цел. Ще ни отвори ли някой глава, клъстери или не. Не забравяйте, че освен клъстерите, ние сме отворили три, а има само още три глави".


Сърбия
Оценка 1.7 от 26 гласа.
Оценка 1.7 от 26 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    11 31 Отговор
    България, Хърватия, Косово, Албания сключиха военен съюз срещу Сърбия, Унгария, Словакия.

    Коментиран от #6

    18:26 24.12.2025

  • 2 Българин

    75 10 Отговор
    Сърбите винаги са се разширявали за сметка на България, винаги са ни мразили и винаги са били подкрепяни от руснаците!!!

    Коментиран от #8, #15, #21

    18:27 24.12.2025

  • 3 Няма нужда

    47 12 Отговор
    Да подклаждане военни настроения
    Няма да ви се получи
    Ей, на лондонсити много му трябва нов военен конфликт
    Особено на балканите
    Нито сърбите, нито ние ще се избиваме за вашите интереси

    Коментиран от #7

    18:28 24.12.2025

  • 4 Иво

    35 9 Отговор
    Ншият Радев нема ли да му отговори подобаващо,и да му припомни някои исторически ФАКТИ.

    18:30 24.12.2025

  • 5 мдам

    53 9 Отговор
    За Вучич и студентите са исторически враг. Абе изобщо всеки мислещ човек е враг на Вучич.

    18:30 24.12.2025

  • 6 Да де

    22 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    " Твоят" резидент лично ходи да подписва такъв договор..
    Уж тихомълком
    Що ли? Щото от лондонсити го пращат да върши тези задачи

    Коментиран от #9

    18:30 24.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    10 21 Отговор

    До коментар #3 от "Няма нужда":

    Наскоро Албания, Хърватия и Косово сключиха военен пакт срещу Сърбия, Унгария и Словакия и поканиха и България да се присъедини.Готвят нова балканска война.

    Коментиран от #36

    18:31 24.12.2025

  • 8 Драган

    6 33 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Те сърбите са много по-напред по тия територии от българите, как се разширяват за сметка на България?

    Коментиран от #20, #65, #69

    18:31 24.12.2025

  • 9 Последния Софиянец

    5 20 Отговор

    До коментар #6 от "Да де":

    Така е.Тайно България се включи в пакта срещу Сърбия и Унгария.

    18:32 24.12.2025

  • 10 РЕАЛИСТ

    22 24 Отговор
    И защо трябва да пишете " режима на Вучич". Той в законно избран президент на съседна нам държава. Никога не сте писали" режима на Ердоган". Ще ви дърпат ушите, нали?

    18:33 24.12.2025

  • 11 Българин 🇧🇬

    16 19 Отговор
    Ами , има истина : Германия ни обеща заем , пари . Затова влязохме в Първата световна война срещу Сърбия и Русия . Пребиха ни накрая . Втората , Хитлер ни обеща Сърбия , Гърция и Македония . Изпратихме там наши войски , ( честно казано - окупатори ).Ама съюзниците не разбират от майтап - пак ни биха , и пак национална катастрофа за България .

    Коментиран от #48, #49, #61

    18:33 24.12.2025

  • 12 Българин

    13 25 Отговор
    Вучич се грижи за народа си! За това има такава силна поддръжка сред сърбите! И не е предател, като нашите измекяри!

    Коментиран от #18

    18:34 24.12.2025

  • 13 Ще има и още

    33 2 Отговор
    Аха , тя затова завчера македонската юго-бабка избърза като пале пред майка си и даде тон за антибългарска песен.....

    18:34 24.12.2025

  • 14 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    18 2 Отговор
    Другарите с принтера помпят поредният добитък един срещу друг.

    18:35 24.12.2025

  • 15 РЕАЛИСТ

    3 19 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Цялато шопско е населено с печенеги. Такива са и сърбите, та не знам , кой чия територия е взел.

    18:35 24.12.2025

  • 16 Тити

    23 7 Отговор
    Вучич е един кремълски клоун.

    Коментиран от #22, #23

    18:36 24.12.2025

  • 17 Тоалетната хартия

    27 4 Отговор
    Сърбия не трябва да съществува, това е най-лиземертата и ходла издънка на България!!! Трябва да внимававе и за румънцити , същите чакали са!!

    18:38 24.12.2025

  • 18 Ей Лешпер

    20 5 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Срещу Вучич стачкуват вече 4 месеца.

    Коментиран от #25

    18:38 24.12.2025

  • 19 Аве

    12 16 Отговор
    Наглоcaкcите винаги са се опитвали да палят войни на Балканите, сега не е по различно! Какво е казал Вучич, какво са ви "превели" през наглоcaкcoнските медии не било картечници ми било компоти и те така!

    Коментиран от #38

    18:39 24.12.2025

  • 20 На върбе

    16 4 Отговор

    До коментар #8 от "Драган":

    Къде са по напред бе бухал

    18:39 24.12.2025

  • 21 Така е

    14 8 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Затова копейките ги обичат и им се кланят

    18:40 24.12.2025

  • 22 Българин

    13 10 Отговор

    До коментар #16 от "Тити":

    Всички кремълски подлоги ги чака тежка съдба.Този, Орбан,Фицо,Мицо.

    18:40 24.12.2025

  • 23 Само питам

    12 13 Отговор

    До коментар #16 от "Тити":

    Ако Вучич е "руски клоун" , нашите от "режима в София" трябва да са Турски палячовци ?

    18:41 24.12.2025

  • 24 123

    18 5 Отговор
    Режима в Сърбия е същия като режимите в България, Румъния, Македония... Всички тези режими са враговете са хората

    18:42 24.12.2025

  • 25 Ако тук имаше 150 000 на протеста

    14 3 Отговор

    До коментар #18 от "Ей Лешпер":

    В Белград цялото лято имаше по над половин милион души.

    18:42 24.12.2025

  • 26 Ами

    12 4 Отговор
    Спрете им руския газ ,или по добре им го увеличете

    18:42 24.12.2025

  • 27 Ха ха ха

    28 0 Отговор
    Ако съберем всички периоди, в рамките на които по времето на Средновековието е имало независима сръбска държава, какво ще се получи? Не повече от 150 години. Но дори и по времето на тези кратки периоди техните крале са наполовина или четвъртина българи, а повечето им кралици са или българки, или дъщери и внучки на българи. През останалото време Сърбия е провинция на Българското царство.

    Коментиран от #43

    18:44 24.12.2025

  • 28 Ако се позамислим

    5 17 Отговор
    май Вучич има известно право.

    Служихме на Хитлер, после на СССР и сега на урсулите от ЕССР

    Коментиран от #33

    18:45 24.12.2025

  • 29 ахахаха

    31 0 Отговор
    Църбия създаде РСМ и отряза 2 милиона българи от България и им внуши, че са полу-сърби

    Коментиран от #57

    18:45 24.12.2025

  • 30 БАРС

    22 1 Отговор
    ТОЯ ЯВНО Н ЗАБРАВИЛ КАК ТАКА КРАЛ МИЛОШ И ЗА КОЛКО КИЛОГРАМА ЗЛАТО БЕШЕ КУПЕН ОТ АНГЛИЧАНИТЕ КОГАТО НАШАТА АРМИЯ ПОДГОТВЯШЕ ДА ЗАВЗЕМЕ ИСТАНБУЛ ТА ТОЙ СЕ ОЗОВА В СОФИЯ А СЛЕД ТОВА СТАНА ТАКА ЧЕ БЯГАШЕ ОТ СОФИЯ И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ СТТИГГНА ДО БЕЛГРАД НА ТОВА ЛИ МУ КАЗВА НАПАДЕНИЕ НА СЪРБИЯ.

    18:45 24.12.2025

  • 31 Дядо Гъдю

    7 2 Отговор
    Всички са исторически врагове на всички.
    Англетата и франсетата са воювали повече от сто години.Франсетата и Испания са воювали от петнадесети век насам.Поляците са окупирали Москва и са исторически врагове с Русия от триста години.Русия и шведите . Англетата са воювали с Испания за надмощие в моретата.Америте са воювали с англетата за своята независимост.Япония с Китай и т. н. и т. н.
    Трябва да се мисли за просперитет на населението и мир , но как да се скрие икономическата рецесия?Нужно е напрежение и конфликти.Така върви светът вече четири хиляди години...

    18:48 24.12.2025

  • 32 И Преди и сега

    9 1 Отговор
    Сите сърби на върби

    18:48 24.12.2025

  • 33 Пучич

    10 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ако се позамислим":

    Сърбите пък лижат гza на путлер

    18:49 24.12.2025

  • 34 Име

    15 0 Отговор
    Тия имат само един значим цар в историята си - Стефан Душан .... И той е повече българин от колкото сърбин ... Каква трагедия .....

    18:49 24.12.2025

  • 35 Докато бяхме врагове, вие цъфтяхте

    5 0 Отговор
    Вучка, за Гърция и Сърбия нищо не казваш? Исторически само тези 3 държави, с Югаславия, нарастват по територия до 1945.

    18:53 24.12.2025

  • 36 Георгиев

    12 9 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Сърбия, Унгария, Словакия - това са наши сродни души и приятели. За какво ни е да скачаме срещу тях, камо ли да се бием. Хайде няма нужда. Дано по скоро се разпадне този ЕС и да се преструктурира терена. Мои познати редовно са на обяди в Ниш и се чувстват чудесно, в приятелска атмосфера. Това е важно, а не войни.

    18:54 24.12.2025

  • 37 Причина и следствие

    13 2 Отговор
    Истината е, че Сърбия беше напомпана до мутанта Югославия, само за да спира развитието на България. И успяха. България е разбита на части. Съответно вече няма нужда от голяма Сърбия.

    18:54 24.12.2025

  • 38 Де бре

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Аве":

    Друг е подстрекател и запади него са срещу нас

    18:55 24.12.2025

  • 39 Евродебил

    5 7 Отговор
    Вучич в много отношения е прав,но не разбирам защо иска да качи на потъващия "титаник"(ЕСССР) Сърбия.Другия момент който трябва да се спомене е,че без Албания и България в СФРЮ, Сърбия живя в мир и сговор с останалите споменати държави в една доста просперираща федерация.Няма как да не се спомене,че до смърта на Тито,а по инерция и след това, имаше коррдинация между републиките във федерацията.В същото време самия Тито поддържаше добри връзки както със СИВ и Варшавския Пакт,Така и с запада.По тази линия,след Сталин СФРЮ бе в добри отношения с България. Добри бяха отношения му и със странната форма на управление при Енвер Ходжа и неговата Албания.Всъщност с кого титова Югославия не беше в добри отношения ако смея да попитам?Уваяжавам сърбите като народ,но това нещо което имат като президент....Права е Маша,че в Русия говори едно,в ЕСССР друго.

    18:56 24.12.2025

  • 40 123

    5 7 Отговор
    Хърватия и България заради спъването на Сърбия по европейския ѝ път, казват анализаторите пред "Блиц“.

    ""
    Защо цървулите евроатлантици ГЕРБ и останалите спират Сърбия и макетата за ЕС ?

    18:56 24.12.2025

  • 41 Жорко

    5 3 Отговор
    Абе, че сме слуги на други от Европа гей,то е ясно ама чак да им спъване на тия смотаняци ми е твърде много и този е пушил същият коз като Македония.

    18:59 24.12.2025

  • 42 Режимът

    8 0 Отговор
    Цъкльо, бърже връщай Покрайнините и Македония!

    19:05 24.12.2025

  • 43 Тоалетната хартия

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ха ха ха":

    Тъй де, българска издънка, както е Босна и Херциговина!!Троянски кон на Балканите срещу майка си България!!! Няма такова животно сърбин, всИте са с български корен!!

    19:05 24.12.2025

  • 44 Най иван

    5 5 Отговор
    Продължавайте копейки да ду.....те на рЪша , колко активни клетки имате из ... роДи ?!?!

    19:08 24.12.2025

  • 45 Балканец

    4 0 Отговор
    Глист сръбски. На всички се зъбят сърбежите, после ядат боя.

    19:16 24.12.2025

  • 46 Сандо

    2 4 Отговор
    Не че сърбите са цвете за мирисане,ама кое от написаното не е вярно?А и не прочетох в текста да ни е обявил за врагове,но както знаем много добре,за сегашнит журналя това не е важно.

    19:16 24.12.2025

  • 47 Радев трябва да избави Българите

    3 3 Отговор
    От Нашите Прасета! Не отвличайте вниманието от Свинщината в нашата държава!

    19:17 24.12.2025

  • 48 Дядо ви

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Българин 🇧🇬":

    ЛЪЖА! И в двете войни България се стремеше към обединение на българския народ, разкъсан умишлено от големите кръволоци.

    19:17 24.12.2025

  • 49 Сандо

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Българин 🇧🇬":

    Е,не е точно така - след ВСВ благодарение на СТалин и Молотов ни се разминава националната катастрофа.Но репарациите към гърците си ги изплащахме редовно и точно.

    19:19 24.12.2025

  • 50 Нашите

    5 2 Отговор
    Путинца само това чакат, за да се разлаят.

    19:22 24.12.2025

  • 51 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    6 4 Отговор
    И, за сърби и македонци(властващите) е ясно защо България е лоша. България, влезе в ЕС, Шенген а, сега и в Евро-зоната, а те застинали 1994г. как, да обяснят на народа си :те могат ние не!!!!

    19:22 24.12.2025

  • 52 От друга страна

    4 1 Отговор
    Режимът на Вучич е любимец на българските русофили.

    Коментиран от #60

    19:27 24.12.2025

  • 53 Чат Пат

    2 0 Отговор
    Аз Обичам България !
    За мен преди всичко е България !
    Оня или тоя какво е казал не ме интересува .!

    19:27 24.12.2025

  • 54 Македонка

    3 0 Отговор
    Знаете ли защо са ги кръстили да се наричат "Сърби"? Думата "Сърби" идва от думата Сърбеш. Сърби ме оная работа, сърби ме горе, сърби ме долу, сърби ме навсякъде. Та Вучич така го е засърбяло отзаде, че не остана хартия за тоалетна в Сърбия и затова има претенции към нас Македонците и Българите, че имаме достатъчно тоалетна хартия и четки за сърбеж!

    19:27 24.12.2025

  • 55 Факти

    3 0 Отговор
    Сърбите достигат най-голямата си експанзия при Стефан Душан. Най-великият им владетел е 3/4 българин. Майка му е българка, а баща му е половин българин. Душан има две баби и един дядо българи. Майка му и майката на баща му са български принцеси. Как е държавата ти да е била най-силна под управлението на цар с предимно българска благородническа кръв? Едно благодаря може би?

    19:28 24.12.2025

  • 56 Сатана Z

    1 3 Отговор
    Преди да почнат с храчко отделянето,Българите да не забравят ,че единствено Югославия се отказа от репарациите ,на които беше осъдена България да изплати след втората световна.

    19:30 24.12.2025

  • 57 Дядо ви

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "ахахаха":

    В интерес на истината трябва да се каже, че това се върши не от тях а с тяхна активна подкрепа която продължава и до ден днешен. Кой организира Берлинския конгрес, и доведе флотата си близо за да накара руснаците да клекнат? Кой зомбира Русия с цел да я разкъса отвътре и да я изяде? После зомбирания СССР продължи гнусната политика за откъсване и отродяване на българите в Македония. После, след разпада на СССР какво стана? ЕС(ССР) и САЩ с пълна пара продължиха същата гадост - война срещу България чрез отродяване и всяване на омраза и злост у българите в Македония. Нещата са ясни, никой не иска силна и голяма държава на Балканите. Съединението си го направихме САМИ! Няма друг начин.

    19:31 24.12.2025

  • 58 Македонка

    3 1 Отговор
    2. Русия обявява война на Турция и в резултат се подписва Санстефанското споразумение, според което България остава под властта на султана до 1908г. България е задължена да плати 32 500 кг злато на Русия и да изхранва 50 000 души руска армия, докато плаща и данък на султана!!! 3. Русия открито заявява, че на Русия не и трябва силна България, а силни Гърция и Сърбия и действа визпълнение на този план. Пречи на обединението на Княжество България и Източна Румелия. 4. Русия подкрепя Сърбия и Гърция в Балканските войни 1912 и 1913. Дотук нещо добро за България???

    19:35 24.12.2025

  • 59 Ганю Историка

    1 0 Отговор
    Значи, като се каже истината и става "Режим", махнете името "Факти", доста е подвеждащо!

    19:37 24.12.2025

  • 60 ИСТИНАТА

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "От друга страна":

    От друга страна , режимът в София е идеален за българските еничари - туркофили !

    19:38 24.12.2025

  • 61 Факти

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Българин 🇧🇬":

    Какви окупатори, бе? Хората ни посрещнаха с цветя и питки, защото са БЪЛГАРИ. Има видео материали - гледай ги. Ние се съюзихме с Хитлер защото от 60 години преследвахме идеала за "Целокупна България" и само той беше съгласен с това. Знаеш ли какви луди инвестиции сме направили в освободените земи по време на ВСВ? Там всичко е било занемарено от сърбите, гърците и турците. Ние сме строили като за световно и сме ги съживили, защото там живеят БЪЛГАРИ, а после пак ни ги отнеха.

    19:38 24.12.2025

  • 62 да, ама не

    5 0 Отговор
    Всъщност истината е съвсем различна. Това което днес се нарича Сърбия някога е било част от Първото и Второто българско царство. Първоначално сръбските земи (наричани Рашка по едноименната река) са васали или под пряка власт на България, но с възхода на династията Неманичи, със съдействието на Русия и особено след Стефан Неманя (края на 12 век) и Стефан Първовенчани (1217 г.), Рашка получава признание за независимо кралство, което е ключов момент на отделяне от българската сфера. Сърбия е "троянския кон" на Русия на Баканите. След Ньойския договор западните покрайнини на България са подарени на Сърбия, както и други български територии на други съседи. Босна реално е основана от богомилите, които цял свят знае като българи, а името Босна според средновековни автори (A new description of the world Delineating Europe Africa, and Asia, America. by Henry Curson 1715, стр. 210) произлиза по наследство от древното тракийско племе Беси а според дуги Боси"

    19:40 24.12.2025

  • 63 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 64 тоя

    2 1 Отговор
    каква история е чел В днешна сърбия и албания и хърватия е дошъл брат на аспарух , с който са били в договор да се пазят от врагове ,А БЕЛГРАД И НИШ СА БЪЛГАРСКИ ГРАДОВЕ разположени по река МОРАВА където Константин и Кирил са пренесли писмеността А не по великоморавия което си е фалшификация на руснаците в по късни времена

    19:42 24.12.2025

  • 65 Да едновременно

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Драган":

    братята се отделят от Велика България и КОТРАГ ОТИВА В ДНЕШНА сърбия и АЛЦЕК В италия за АСПАРУХ ЗНАЕМ А БАТ БАЯН ПРАВИ ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ КОЯТО ПРЕЗ 1224Г единствена в света побеждава ЧИНГИС ХАНСЕГА на украинска територия се бият за изконно БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ и путин и вучич твърдят че сме им врагове,защото са неграмотни

    19:48 24.12.2025

  • 66 Пълни глупости

    1 0 Отговор
    Всички копейки умират от кеф.

    19:48 24.12.2025

  • 67 Македонка

    0 0 Отговор
    Действията са:

    Не ни освобождават заедно с Гърция и Сърбия, а можеха
    Натискат Сърбия да ни разтури легията
    Не ни подкрепят за независима църква
    Натискат турските власти да заточат владиците ни
    Сключват тайна спогодба с Австро-Унгария
    Дават нашите земи на Румъния и Сърбия
    Подкрепят Сърбия 1885-1886 и 1913г.

    5. Да, ама говореха друго 1-2 години по-рано
    6. То само тези 2 случая да са - с мед да ги намажеш. Ами атентата в "Св. Неделя"? Ами диверсиите и вдигането на селско въстание? Ами позицията им по македонския въпрос? Македонската "нация"? Бива ли така освободителите да се месят във вътрешните работи на освободените? Можеш ли да ми кажеш колко въстания и убийства са организирали Великобритания и САЩ на територията на България.

    19:49 24.12.2025

  • 68 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    А Боко се подмазваше на този българофоб. Срам и позор!

    19:49 24.12.2025

  • 69 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Драган":

    681 година , когато България е призната от византийската империя, на Балканите, Сърбия изобщо не е съществувала. България дори се мести от днешна Украйна, на Балканите и не е преставала да бъде държава, но нека кажем, че датата е 681 година. Сърбите имат държава, векове по-късно и тези територии са били първо български, а не сръбски.

    19:50 24.12.2025

  • 70 Търновец

    0 0 Отговор
    Вучич неправилно спекулира с историческите факти - когато Сърбия възникна отново след Турско робство тя беше много по малка от сега и се разшири за наша сметка. А самата Сърбия както и Скопие и Видин е била преди 6000 години Панония - даже и във Видин има такъв квартал

    19:51 24.12.2025

  • 71 Перо

    1 0 Отговор
    Това е стария великосръбски шовинизъм от времето на Тито, когато сръбската пропаганда тръбеше, че Сърбия е оградена от всички страни с врагове! Сега старата песен с нов глас! Сърбия е оградена от НАТО! Прехвърляне на болката със студентите от болната на здравата глава! А срещу нашето население в Западните покрайнини, да не говорим, още се лее омраза и геноцид! Във българо-сръбската война 1885 г. точно Австро-унгарската империя ги спасява от пълен разгром, до австрийската граница! Така че Вучич да не говори за Велики сили, защото Сърбия е била винаги облагодетелствана от тях!

    19:52 24.12.2025

  • 72 Србин

    0 0 Отговор
    Вучич е ученик на Шешел и тиа паразити праве каране минали 35 години са всички естествено за да не си испускат позициите. Историа да си расправе учени хора а новите генерации да си живе в братски мир.

    19:53 24.12.2025

  • 73 Неподписан

    0 0 Отговор
    Сърбия не расте,затова ще продължи да слабее.Отнася се за Северна Македония и РБ.Не се плодите.В случая става въпрос за РС,ако след разпадането на Югославия бяхте утроили числеността на населението си Косово нямаше да бъде на дневен ред.Положението в България е същото,а посоката в която се движи е сходна.Освен това не се налагате с производство,напротив унищожите всичко вместо да го развиете или поне законсервирате.Благодарение на държавници без мозък всички станахме донори на чужди организми,които все по-силно укрепват и растат....

    19:54 24.12.2025

  • 74 Албанците са мноооооо

    0 0 Отговор
    Българи ва оууу. То туй шиптъра си е баш болгарустануец

    19:54 24.12.2025

  • 75 Слуги на блатото

    0 0 Отговор
    Исторически най-големият враг на България. Но Ганьо е прозД, обича плескавици и квичи на сръбски песнавки...и грухти !

    19:55 24.12.2025

Новини по държави:
