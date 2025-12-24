Режимът на Вучич обяви България за исторически враг

С точни цитати от сръбския президент Александър Вучич напълно контролиранато от режима в Белград издание "Блиц" обяви България, Хърватия и Албания за исторически слуги на великите държави. Според "експертите" към тях по време на управлението на Мило Джуканович се присъединила и Черна гора, предаде агенция БГНЕС.

"В Западните Балкани няма големи държави, но по думите на Александър Вучич „всички тези малки държави около нас бяха използвани главно за сдържане на Сърбия“, почти всички съседи могат да бъдат разпознати, от Хърватия и България до Черна гора и Албания. Както се казва, Албания и Черна гора, преди всичко заради насърчаването на независимостта на Косово, а Хърватия и България заради спъването на Сърбия по европейския ѝ път, казват анализаторите пред "Блиц“.

Вучич "говорил за отношенията в региона във връзка с факта, че Сърбия чакала откриването на Клъстер 3 от четири години, но големите използвали тези малки държави от региона, за да разпространяват антисръбска пропаганда и да плашат собственото си население със Сърбия“.

"През цялата история Хърватия, България и Албания са служили предимно на големите сили, за да потискат интересите на Сърбия в този регион. В последно време Черна гора също се присъедини към тях, особено по време на управлението на Мило Джуканович“, казва дипломатът Зоран Миливоевич и добавя: Албания насърчава стратегическия интерес на Запада за независимо Косово. Черна гора е на тази линия, откакто се отдели от Сърбия, призна Косово и се присъедини към НАТО. Всички признания на Косово от съседните държави са с цел натиск върху Сърбия да признае реалността и да приеме независимостта на т. нар. Косово. Според него това се правело за да се съгласуват интересите на големите и малките в Западните Балкани.

"Военният съюз на Хърватия, Албания и Прищина /Косово, бел.ред./ също трябва да се разглежда в тази светлина. Хърватия служи и за потискане на интересите на Сърбия като конкурент в региона. Не бива да забравяме и Словения, която е в съюз с Хърватия", заяви още Миливоевич и добави, че "съвпадението на интересите на големите и малките срещу Сърбия било видимо и през цялата история".

"След Берлинския конгрес имахме анексирането на Босна и Херцеговина, след Лондонската конференция бе създадена албанска държава, а Сърбия бе откъсната от достъп до морето. Всичко това беше направено в координация с великите сили. След това, във Втората балканска война, България нападна Сърбия, подчерта Миливоевич и директно посочи "България и Хърватия като виновници за спъването на Сърбия по европейския ѝ път". "От 2014 г. и началото на процеса на европейска интеграция на Сърбия, Хърватия и България постоянно имат резерви относно напредъка на Сърбия. Очевидно правят това под влиянието на Германия", каза още Миливоевич.

Според политолога Огнен Гогич "Вучич е имал предвид предимно Хърватия и България като страни, които са свикнали да блокират Сърбия“. "Хърватия и България обаче не са единствените страни от ЕС, които гласуват против отварянето на Клъстер 3 за Сърбия. Възможно е той /Вучич, бел.ред./ да е имал предвид и Албания и Черна гора, тъй като те са постигнали най-голям напредък по европейския път и не чакат други страни от Западните Балкани да се присъединят заедно към ЕС, както е предложил Вучич", казва Гогич пред "Блиц“.

Изданието припомня твърдението на Вучич, че правителството ще „продължи да работи и да прави всичко възможно“ по европейския път. Публикацията завършва с дълъг цитат от Вучич, в който се казва: "Дали очаквам големи промени в ЕС по този въпрос? Не очаквам. Не забравяйте, че междувременно всички тези малки държави около нас са били използвани главно за, както се казва, сдържане на Сърбия. Защото, когато Сърбия е силна и расте, независимо от факта, че сме малка държава, ние сме много по-големи от другите в нашата среда, тогава тези големи държави използват тези малки държави, за да разпространяват антисръбска пропаганда и да плашат собственото си население със Сърбия и разбира се с всички тези приказки за това как всички останали в Европа са добри и мили, освен нас. Това е така от Берлинския конгрес, от Балканските войни, Първата световна война, Втората световна война и до днес. Няма да променим лесно тази ситуация, но трябва да уважаваме приятелите си, да им бъдем безкрайно благодарни и да вярваме в себе си. Да продължим да работим за повишаване на жизнения стандарт, да се подготвим за Експото, да направим това нашата най-важна цел. Ще ни отвори ли някой глава, клъстери или не. Не забравяйте, че освен клъстерите, ние сме отворили три, а има само още три глави".