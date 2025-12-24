Режимът на Вучич обяви България за исторически враг

С точни цитати от сръбския президент Александър Вучич напълно контролиранато от режима в Белград издание "Блиц" обяви България, Хърватия и Албания за исторически слуги на великите държави. Според "експертите" към тях по време на управлението на Мило Джуканович се присъединила и Черна гора, предаде агенция БГНЕС.
"В Западните Балкани няма големи държави, но по думите на Александър Вучич „всички тези малки държави около нас бяха използвани главно за сдържане на Сърбия“, почти всички съседи могат да бъдат разпознати, от Хърватия и България до Черна гора и Албания. Както се казва, Албания и Черна гора, преди всичко заради насърчаването на независимостта на Косово, а Хърватия и България заради спъването на Сърбия по европейския ѝ път, казват анализаторите пред "Блиц“.
Вучич "говорил за отношенията в региона във връзка с факта, че Сърбия чакала откриването на Клъстер 3 от четири години, но големите използвали тези малки държави от региона, за да разпространяват антисръбска пропаганда и да плашат собственото си население със Сърбия“.
"През цялата история Хърватия, България и Албания са служили предимно на големите сили, за да потискат интересите на Сърбия в този регион. В последно време Черна гора също се присъедини към тях, особено по време на управлението на Мило Джуканович“, казва дипломатът Зоран Миливоевич и добавя: Албания насърчава стратегическия интерес на Запада за независимо Косово. Черна гора е на тази линия, откакто се отдели от Сърбия, призна Косово и се присъедини към НАТО. Всички признания на Косово от съседните държави са с цел натиск върху Сърбия да признае реалността и да приеме независимостта на т. нар. Косово. Според него това се правело за да се съгласуват интересите на големите и малките в Западните Балкани.
"Военният съюз на Хърватия, Албания и Прищина /Косово, бел.ред./ също трябва да се разглежда в тази светлина. Хърватия служи и за потискане на интересите на Сърбия като конкурент в региона. Не бива да забравяме и Словения, която е в съюз с Хърватия", заяви още Миливоевич и добави, че "съвпадението на интересите на големите и малките срещу Сърбия било видимо и през цялата история".
"След Берлинския конгрес имахме анексирането на Босна и Херцеговина, след Лондонската конференция бе създадена албанска държава, а Сърбия бе откъсната от достъп до морето. Всичко това беше направено в координация с великите сили. След това, във Втората балканска война, България нападна Сърбия, подчерта Миливоевич и директно посочи "България и Хърватия като виновници за спъването на Сърбия по европейския ѝ път". "От 2014 г. и началото на процеса на европейска интеграция на Сърбия, Хърватия и България постоянно имат резерви относно напредъка на Сърбия. Очевидно правят това под влиянието на Германия", каза още Миливоевич.
Според политолога Огнен Гогич "Вучич е имал предвид предимно Хърватия и България като страни, които са свикнали да блокират Сърбия“. "Хърватия и България обаче не са единствените страни от ЕС, които гласуват против отварянето на Клъстер 3 за Сърбия. Възможно е той /Вучич, бел.ред./ да е имал предвид и Албания и Черна гора, тъй като те са постигнали най-голям напредък по европейския път и не чакат други страни от Западните Балкани да се присъединят заедно към ЕС, както е предложил Вучич", казва Гогич пред "Блиц“.
Изданието припомня твърдението на Вучич, че правителството ще „продължи да работи и да прави всичко възможно“ по европейския път. Публикацията завършва с дълъг цитат от Вучич, в който се казва: "Дали очаквам големи промени в ЕС по този въпрос? Не очаквам. Не забравяйте, че междувременно всички тези малки държави около нас са били използвани главно за, както се казва, сдържане на Сърбия. Защото, когато Сърбия е силна и расте, независимо от факта, че сме малка държава, ние сме много по-големи от другите в нашата среда, тогава тези големи държави използват тези малки държави, за да разпространяват антисръбска пропаганда и да плашат собственото си население със Сърбия и разбира се с всички тези приказки за това как всички останали в Европа са добри и мили, освен нас. Това е така от Берлинския конгрес, от Балканските войни, Първата световна война, Втората световна война и до днес. Няма да променим лесно тази ситуация, но трябва да уважаваме приятелите си, да им бъдем безкрайно благодарни и да вярваме в себе си. Да продължим да работим за повишаване на жизнения стандарт, да се подготвим за Експото, да направим това нашата най-важна цел. Ще ни отвори ли някой глава, клъстери или не. Не забравяйте, че освен клъстерите, ние сме отворили три, а има само още три глави".
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
18:26 24.12.2025
2 Българин
Коментиран от #8, #15, #21
18:27 24.12.2025
3 Няма нужда
Няма да ви се получи
Ей, на лондонсити много му трябва нов военен конфликт
Особено на балканите
Нито сърбите, нито ние ще се избиваме за вашите интереси
Коментиран от #7
18:28 24.12.2025
4 Иво
18:30 24.12.2025
5 мдам
18:30 24.12.2025
6 Да де
До коментар #1 от "Последния Софиянец":" Твоят" резидент лично ходи да подписва такъв договор..
Уж тихомълком
Що ли? Щото от лондонсити го пращат да върши тези задачи
Коментиран от #9
18:30 24.12.2025
7 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Няма нужда":Наскоро Албания, Хърватия и Косово сключиха военен пакт срещу Сърбия, Унгария и Словакия и поканиха и България да се присъедини.Готвят нова балканска война.
Коментиран от #36
18:31 24.12.2025
8 Драган
До коментар #2 от "Българин":Те сърбите са много по-напред по тия територии от българите, как се разширяват за сметка на България?
Коментиран от #20, #65, #69
18:31 24.12.2025
9 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Да де":Така е.Тайно България се включи в пакта срещу Сърбия и Унгария.
18:32 24.12.2025
10 РЕАЛИСТ
18:33 24.12.2025
11 Българин 🇧🇬
Коментиран от #48, #49, #61
18:33 24.12.2025
12 Българин
Коментиран от #18
18:34 24.12.2025
13 Ще има и още
18:34 24.12.2025
14 Др.Тодор Живков 🇧🇬
18:35 24.12.2025
15 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "Българин":Цялато шопско е населено с печенеги. Такива са и сърбите, та не знам , кой чия територия е взел.
18:35 24.12.2025
16 Тити
Коментиран от #22, #23
18:36 24.12.2025
17 Тоалетната хартия
18:38 24.12.2025
18 Ей Лешпер
До коментар #12 от "Българин":Срещу Вучич стачкуват вече 4 месеца.
Коментиран от #25
18:38 24.12.2025
19 Аве
Коментиран от #38
18:39 24.12.2025
20 На върбе
До коментар #8 от "Драган":Къде са по напред бе бухал
18:39 24.12.2025
21 Така е
До коментар #2 от "Българин":Затова копейките ги обичат и им се кланят
18:40 24.12.2025
22 Българин
До коментар #16 от "Тити":Всички кремълски подлоги ги чака тежка съдба.Този, Орбан,Фицо,Мицо.
18:40 24.12.2025
23 Само питам
До коментар #16 от "Тити":Ако Вучич е "руски клоун" , нашите от "режима в София" трябва да са Турски палячовци ?
18:41 24.12.2025
24 123
18:42 24.12.2025
25 Ако тук имаше 150 000 на протеста
До коментар #18 от "Ей Лешпер":В Белград цялото лято имаше по над половин милион души.
18:42 24.12.2025
26 Ами
18:42 24.12.2025
27 Ха ха ха
Коментиран от #43
18:44 24.12.2025
28 Ако се позамислим
Служихме на Хитлер, после на СССР и сега на урсулите от ЕССР
Коментиран от #33
18:45 24.12.2025
29 ахахаха
Коментиран от #57
18:45 24.12.2025
30 БАРС
18:45 24.12.2025
31 Дядо Гъдю
Англетата и франсетата са воювали повече от сто години.Франсетата и Испания са воювали от петнадесети век насам.Поляците са окупирали Москва и са исторически врагове с Русия от триста години.Русия и шведите . Англетата са воювали с Испания за надмощие в моретата.Америте са воювали с англетата за своята независимост.Япония с Китай и т. н. и т. н.
Трябва да се мисли за просперитет на населението и мир , но как да се скрие икономическата рецесия?Нужно е напрежение и конфликти.Така върви светът вече четири хиляди години...
18:48 24.12.2025
32 И Преди и сега
18:48 24.12.2025
33 Пучич
До коментар #28 от "Ако се позамислим":Сърбите пък лижат гza на путлер
18:49 24.12.2025
34 Име
18:49 24.12.2025
35 Докато бяхме врагове, вие цъфтяхте
18:53 24.12.2025
36 Георгиев
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Сърбия, Унгария, Словакия - това са наши сродни души и приятели. За какво ни е да скачаме срещу тях, камо ли да се бием. Хайде няма нужда. Дано по скоро се разпадне този ЕС и да се преструктурира терена. Мои познати редовно са на обяди в Ниш и се чувстват чудесно, в приятелска атмосфера. Това е важно, а не войни.
18:54 24.12.2025
37 Причина и следствие
18:54 24.12.2025
38 Де бре
До коментар #19 от "Аве":Друг е подстрекател и запади него са срещу нас
18:55 24.12.2025
39 Евродебил
18:56 24.12.2025
40 123
""
Защо цървулите евроатлантици ГЕРБ и останалите спират Сърбия и макетата за ЕС ?
18:56 24.12.2025
41 Жорко
18:59 24.12.2025
42 Режимът
19:05 24.12.2025
43 Тоалетната хартия
До коментар #27 от "Ха ха ха":Тъй де, българска издънка, както е Босна и Херциговина!!Троянски кон на Балканите срещу майка си България!!! Няма такова животно сърбин, всИте са с български корен!!
19:05 24.12.2025
44 Най иван
19:08 24.12.2025
45 Балканец
19:16 24.12.2025
46 Сандо
19:16 24.12.2025
47 Радев трябва да избави Българите
19:17 24.12.2025
48 Дядо ви
До коментар #11 от "Българин 🇧🇬":ЛЪЖА! И в двете войни България се стремеше към обединение на българския народ, разкъсан умишлено от големите кръволоци.
19:17 24.12.2025
49 Сандо
До коментар #11 от "Българин 🇧🇬":Е,не е точно така - след ВСВ благодарение на СТалин и Молотов ни се разминава националната катастрофа.Но репарациите към гърците си ги изплащахме редовно и точно.
19:19 24.12.2025
50 Нашите
19:22 24.12.2025
51 ⚒️⚒️⚒️⚒️
19:22 24.12.2025
52 От друга страна
Коментиран от #60
19:27 24.12.2025
53 Чат Пат
За мен преди всичко е България !
Оня или тоя какво е казал не ме интересува .!
19:27 24.12.2025
54 Македонка
19:27 24.12.2025
55 Факти
19:28 24.12.2025
56 Сатана Z
19:30 24.12.2025
57 Дядо ви
До коментар #29 от "ахахаха":В интерес на истината трябва да се каже, че това се върши не от тях а с тяхна активна подкрепа която продължава и до ден днешен. Кой организира Берлинския конгрес, и доведе флотата си близо за да накара руснаците да клекнат? Кой зомбира Русия с цел да я разкъса отвътре и да я изяде? После зомбирания СССР продължи гнусната политика за откъсване и отродяване на българите в Македония. После, след разпада на СССР какво стана? ЕС(ССР) и САЩ с пълна пара продължиха същата гадост - война срещу България чрез отродяване и всяване на омраза и злост у българите в Македония. Нещата са ясни, никой не иска силна и голяма държава на Балканите. Съединението си го направихме САМИ! Няма друг начин.
19:31 24.12.2025
58 Македонка
19:35 24.12.2025
59 Ганю Историка
19:37 24.12.2025
60 ИСТИНАТА
До коментар #52 от "От друга страна":От друга страна , режимът в София е идеален за българските еничари - туркофили !
19:38 24.12.2025
61 Факти
До коментар #11 от "Българин 🇧🇬":Какви окупатори, бе? Хората ни посрещнаха с цветя и питки, защото са БЪЛГАРИ. Има видео материали - гледай ги. Ние се съюзихме с Хитлер защото от 60 години преследвахме идеала за "Целокупна България" и само той беше съгласен с това. Знаеш ли какви луди инвестиции сме направили в освободените земи по време на ВСВ? Там всичко е било занемарено от сърбите, гърците и турците. Ние сме строили като за световно и сме ги съживили, защото там живеят БЪЛГАРИ, а после пак ни ги отнеха.
19:38 24.12.2025
62 да, ама не
19:40 24.12.2025
63 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
64 тоя
19:42 24.12.2025
65 Да едновременно
До коментар #8 от "Драган":братята се отделят от Велика България и КОТРАГ ОТИВА В ДНЕШНА сърбия и АЛЦЕК В италия за АСПАРУХ ЗНАЕМ А БАТ БАЯН ПРАВИ ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ КОЯТО ПРЕЗ 1224Г единствена в света побеждава ЧИНГИС ХАНСЕГА на украинска територия се бият за изконно БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ и путин и вучич твърдят че сме им врагове,защото са неграмотни
19:48 24.12.2025
66 Пълни глупости
19:48 24.12.2025
67 Македонка
Не ни освобождават заедно с Гърция и Сърбия, а можеха
Натискат Сърбия да ни разтури легията
Не ни подкрепят за независима църква
Натискат турските власти да заточат владиците ни
Сключват тайна спогодба с Австро-Унгария
Дават нашите земи на Румъния и Сърбия
Подкрепят Сърбия 1885-1886 и 1913г.
5. Да, ама говореха друго 1-2 години по-рано
6. То само тези 2 случая да са - с мед да ги намажеш. Ами атентата в "Св. Неделя"? Ами диверсиите и вдигането на селско въстание? Ами позицията им по македонския въпрос? Македонската "нация"? Бива ли така освободителите да се месят във вътрешните работи на освободените? Можеш ли да ми кажеш колко въстания и убийства са организирали Великобритания и САЩ на територията на България.
19:49 24.12.2025
68 Абсурдистан
19:49 24.12.2025
69 Гост
До коментар #8 от "Драган":681 година , когато България е призната от византийската империя, на Балканите, Сърбия изобщо не е съществувала. България дори се мести от днешна Украйна, на Балканите и не е преставала да бъде държава, но нека кажем, че датата е 681 година. Сърбите имат държава, векове по-късно и тези територии са били първо български, а не сръбски.
19:50 24.12.2025
70 Търновец
19:51 24.12.2025
71 Перо
19:52 24.12.2025
72 Србин
19:53 24.12.2025
73 Неподписан
19:54 24.12.2025
74 Албанците са мноооооо
19:54 24.12.2025
75 Слуги на блатото
19:55 24.12.2025