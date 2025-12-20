Новини
Свят »
Сърбия »
Сръбски министър се извини за изявленията си, че Хърватия, подобно на Украйна, трябва да загуби територии
  Тема: Украйна

20 Декември, 2025 16:08 687 18

  • хърватия-
  • сърбия-
  • борис братина-
  • украйна

Министърът на външните работи на Хърватия осъди остро изявлението на Братина като агресивно и неприемливо

Сръбски министър се извини за изявленията си, че Хърватия, подобно на Украйна, трябва да загуби територии - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сръбският министър на информацията и телекомуникациите Борис Братина се извини в петък за неотдавнашните си изявления, че Хърватия, подобно на Украйна, трябва да бъде "наказана със загуба на територия", предадоха ХИНА и регионалната телевизия Ен1, съобщи БТА.

Преди дни Братина заяви пред телевизия "Информер", че Хърватия следва да бъде "наказана със загуба на територия" заради историческата си роля, включително по време на Първата и Втората световна война и конфликтите от 90-те години.

Още новини от Украйна

В съобщение, публикувано на уебсайта на сръбското Министерство на информацията и телекомуникациите късно в петък вечерта, се посочва, че Братина се извинява от името на министерството и от свое име "за пропуска, допуснат на 17 декември 2025 г., във връзка с изявлението, направено по телевизия „Информер“, в което се казва, че Хърватия, подобно на Украйна, трябва да плати с територия“.

В текста се посочва още, че от министерството осъзнават, че това изявление "е причинило неудобства и недоразумения във връзка с отношенията между двете приятелски страни (Сърбия и Хърватия)". От ведомството допълниха, че изявлението на сръбския министър е било интерпретирано погрешно и не е било свързано с текущите събития, а изразената позиция се е отнасяла "изключително до значително по-ранен исторически период".

В изявлението на сръбското министерство се казва, че Братина, като член на сръбското правителство, който се ръководи от външната политика на Сърбия, подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна, както се потвърждава от предишните му изявления, в които той многократно е подчертавал, че въоръженият конфликт в Украйна "представлява голяма трагедия за украинския народ".

Министърът на външните работи на Хърватия Гордан Гърлич Радман осъди остро изявлението на Братина като агресивно и неприемливо, а Министерство на хърватските ветерани призова Сърбия "да спре да мечтае за Велика Сърбия", информира ХИНА.

На 18 декември Министерството на външните работи на Украйна също осъди изявленията на сръбския министър, припомня още хърватската агенция.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сигорен съм

    7 4 Отговор
    Светът се променя. Някой от хората нямат енергията да са в крак с промяната. Такива хора нямат място в политиката.

    16:14 20.12.2025

  • 2 Аре бегай

    9 4 Отговор
    Да си даде оставката, извинение не се приема.

    16:15 20.12.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    16 9 Отговор
    Това беше целта на путин! В цял свят, всеки , който каквото си поиска и да настане хаос!

    Коментиран от #7

    16:16 20.12.2025

  • 4 Българин

    7 19 Отговор
    Защо човек трябва да се извинява за истината?!? Има много исторически несправедливости по света, много неправилни граници, които сега под водачеството на Русия ще бъдат разрешени и прекроени!

    Коментиран от #18

    16:17 20.12.2025

  • 5 Гледайте,как примера на фашистите

    24 10 Отговор
    в Кремъл става заразителен!!!
    Точно затова и САЩ искат да нападнат Венецуела... За момента само Европа се държи доостойно и принципно...

    Коментиран от #9

    16:19 20.12.2025

  • 6 Путин да върне на Монголия

    17 9 Отговор
    Московията са бивши територии на Ченгиз хан!
    Бг територията е населена с 80% де били! Също трябва да се върне на Османската територия! Те освен за гя ури за нищо друго не стават!

    16:21 20.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гръм и мълнии

    3 11 Отговор
    Сърбия няма приятели,всички са в състава на СФРЮ

    16:22 20.12.2025

  • 9 Защото

    8 22 Отговор

    До коментар #5 от "Гледайте,как примера на фашистите":

    Нямат мощта на Русия и САЩ, засега само успяват да крадат пари

    16:24 20.12.2025

  • 10 Да бе , да ?! 😡

    5 17 Отговор
    Извинение ? Хърватите и мюсюлманите от бивша Югославия не заслужават извинения , а Наказания . Такива , каквито Международния съд Уж беше произнесъл и за тях , но в затвор лежаха само православните сърби . Хървати (католици) и мюсюлмани се разминаха , с мълчаливото съдействие на Запада !

    16:29 20.12.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор
    Най-много ни мразят македоните. След тях са сърбите.

    Коментиран от #12

    16:33 20.12.2025

  • 12 Да , ама не !

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Грешиш., ако смяташ че румънците ни мразят по- малко от македонците . А отношението на турците и гърците към нас е високомерие и презрение . Вземи пътувай , говори с хора ...

    Коментиран от #15

    16:35 20.12.2025

  • 13 Възраждане

    0 3 Отговор
    Защо да се извинява??? Че Братиньо е бил прав

    16:38 20.12.2025

  • 14 Руснаков

    4 0 Отговор
    Това показва че вълка,трудно ще промени нрава си..да се извинява колкото си иска,по важното е че си го е мислил...

    16:38 20.12.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Да , ама не !":

    Третата ми жена беше влаиня. Зная ги влахурите мноо добре. Наши ора са. Турците са бракя. Много пъти съм бил в Турция и съм общувал с турци. Гърците ни презираха, но вече не. Та то цялата Северна Гърция я изкупиха българи.

    16:39 20.12.2025

  • 16 Кривоверен алкаш

    3 0 Отговор
    За кой ли път...само проблеми от тези две изкуствено създадени държави...СССР и Югославия...повече от 30 год и ядовете там не спират...

    16:41 20.12.2025

  • 17 врбе

    0 0 Отговор
    чека србе!

    16:45 20.12.2025

  • 18 по мак

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    пак ше ти paзширяват ивицата Гаza

    16:46 20.12.2025

