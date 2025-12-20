Сръбски министър се извини за изявленията си, че Хърватия, подобно на Украйна, трябва да загуби територии

Сръбският министър на информацията и телекомуникациите Борис Братина се извини в петък за неотдавнашните си изявления, че Хърватия, подобно на Украйна, трябва да бъде "наказана със загуба на територия", предадоха ХИНА и регионалната телевизия Ен1, съобщи БТА.
Преди дни Братина заяви пред телевизия "Информер", че Хърватия следва да бъде "наказана със загуба на територия" заради историческата си роля, включително по време на Първата и Втората световна война и конфликтите от 90-те години.
В съобщение, публикувано на уебсайта на сръбското Министерство на информацията и телекомуникациите късно в петък вечерта, се посочва, че Братина се извинява от името на министерството и от свое име "за пропуска, допуснат на 17 декември 2025 г., във връзка с изявлението, направено по телевизия „Информер“, в което се казва, че Хърватия, подобно на Украйна, трябва да плати с територия“.
В текста се посочва още, че от министерството осъзнават, че това изявление "е причинило неудобства и недоразумения във връзка с отношенията между двете приятелски страни (Сърбия и Хърватия)". От ведомството допълниха, че изявлението на сръбския министър е било интерпретирано погрешно и не е било свързано с текущите събития, а изразената позиция се е отнасяла "изключително до значително по-ранен исторически период".
В изявлението на сръбското министерство се казва, че Братина, като член на сръбското правителство, който се ръководи от външната политика на Сърбия, подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна, както се потвърждава от предишните му изявления, в които той многократно е подчертавал, че въоръженият конфликт в Украйна "представлява голяма трагедия за украинския народ".
Министърът на външните работи на Хърватия Гордан Гърлич Радман осъди остро изявлението на Братина като агресивно и неприемливо, а Министерство на хърватските ветерани призова Сърбия "да спре да мечтае за Велика Сърбия", информира ХИНА.
На 18 декември Министерството на външните работи на Украйна също осъди изявленията на сръбския министър, припомня още хърватската агенция.
1 Сигорен съм
16:14 20.12.2025
2 Аре бегай
16:15 20.12.2025
3 Ганя Путинофила
Коментиран от #7
16:16 20.12.2025
4 Българин
Коментиран от #18
16:17 20.12.2025
5 Гледайте,как примера на фашистите
Точно затова и САЩ искат да нападнат Венецуела... За момента само Европа се държи доостойно и принципно...
Коментиран от #9
16:19 20.12.2025
6 Путин да върне на Монголия
Бг територията е населена с 80% де били! Също трябва да се върне на Османската територия! Те освен за гя ури за нищо друго не стават!
16:21 20.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гръм и мълнии
16:22 20.12.2025
9 Защото
До коментар #5 от "Гледайте,как примера на фашистите":Нямат мощта на Русия и САЩ, засега само успяват да крадат пари
16:24 20.12.2025
10 Да бе , да ?! 😡
16:29 20.12.2025
11 Данко Харсъзина
Коментиран от #12
16:33 20.12.2025
12 Да , ама не !
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Грешиш., ако смяташ че румънците ни мразят по- малко от македонците . А отношението на турците и гърците към нас е високомерие и презрение . Вземи пътувай , говори с хора ...
Коментиран от #15
16:35 20.12.2025
13 Възраждане
16:38 20.12.2025
14 Руснаков
16:38 20.12.2025
15 Данко Харсъзина
До коментар #12 от "Да , ама не !":Третата ми жена беше влаиня. Зная ги влахурите мноо добре. Наши ора са. Турците са бракя. Много пъти съм бил в Турция и съм общувал с турци. Гърците ни презираха, но вече не. Та то цялата Северна Гърция я изкупиха българи.
16:39 20.12.2025
16 Кривоверен алкаш
16:41 20.12.2025
17 врбе
16:45 20.12.2025
18 по мак
До коментар #4 от "Българин":пак ше ти paзширяват ивицата Гаza
16:46 20.12.2025