Сръбски министър се извини за изявленията си, че Хърватия, подобно на Украйна, трябва да загуби територии

Сръбският министър на информацията и телекомуникациите Борис Братина се извини в петък за неотдавнашните си изявления, че Хърватия, подобно на Украйна, трябва да бъде "наказана със загуба на територия", предадоха ХИНА и регионалната телевизия Ен1, съобщи БТА.

Преди дни Братина заяви пред телевизия "Информер", че Хърватия следва да бъде "наказана със загуба на територия" заради историческата си роля, включително по време на Първата и Втората световна война и конфликтите от 90-те години.

В съобщение, публикувано на уебсайта на сръбското Министерство на информацията и телекомуникациите късно в петък вечерта, се посочва, че Братина се извинява от името на министерството и от свое име "за пропуска, допуснат на 17 декември 2025 г., във връзка с изявлението, направено по телевизия „Информер“, в което се казва, че Хърватия, подобно на Украйна, трябва да плати с територия“.

В текста се посочва още, че от министерството осъзнават, че това изявление "е причинило неудобства и недоразумения във връзка с отношенията между двете приятелски страни (Сърбия и Хърватия)". От ведомството допълниха, че изявлението на сръбския министър е било интерпретирано погрешно и не е било свързано с текущите събития, а изразената позиция се е отнасяла "изключително до значително по-ранен исторически период".

В изявлението на сръбското министерство се казва, че Братина, като член на сръбското правителство, който се ръководи от външната политика на Сърбия, подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна, както се потвърждава от предишните му изявления, в които той многократно е подчертавал, че въоръженият конфликт в Украйна "представлява голяма трагедия за украинския народ".

Министърът на външните работи на Хърватия Гордан Гърлич Радман осъди остро изявлението на Братина като агресивно и неприемливо, а Министерство на хърватските ветерани призова Сърбия "да спре да мечтае за Велика Сърбия", информира ХИНА.

На 18 декември Министерството на външните работи на Украйна също осъди изявленията на сръбския министър, припомня още хърватската агенция.