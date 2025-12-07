Нетаняху: Вторият етап на примирието в Газа предстои „много скоро“, но ще бъде труден

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че възнамерява „много скоро“ да премине към втория етап от споразумението за примирие в ивицата Газа, постигнато с посредничеството на САЩ, като подчерта, че следващата фаза ще бъде трудна. Това стана ясно след срещата му с германския канцлер Фридрих Мерц, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Обсъдихме как да сложим край на управлението на „Хамас“ в Газа. Първата фаза приключи и очакваме съвсем скоро да преминем към втората, която е по-трудна или поне също толкова трудна“, посочи Нетаняху.

Премиерът припомни, че съгласно условията на първия етап от споразумението „Хамас“ трябва да върне и тялото на последния заложник, задържан в Газа - израелеца Ран Гвили.

Втората фаза от мирния план на американския президент Доналд Тръмп предвижда разоръжаване на палестинската групировка, демилитаризация на ивицата Газа, разполагане на международни сили и изтегляне на израелската армия от палестинската територия.

„Съществува и трети етап, който включва дерадикализация на Газа - нещо, което мнозина смятат за невъзможно. Но това вече е било направено в Германия и може да бъде осъществено и в Газа. „Хамас“ трябва да бъде разпуснат“, заяви Нетаняху.

От своя страна канцлерът Фридрих Мерц подчерта, че процесът трябва да бъде доведен докрай. „Сега трябва да завършим започнатото“, каза той и потвърди, че Германия ще помогне за възстановяването на Газа и за постигането на мир. „Хамас“ не може да има роля в управлението на Газа“, подчерта Мерц.

Междувременно израелската армия съобщи, че двама мъже са били убити на Западния бряг след опит за нападение с автомобил срещу израелски войници на контролен пункт. Армията уточни, че единият от убитите не е участвал в атаката, без да предоставя повече подробности.

Палестинското министерство на здравеопазването в Рамала идентифицира загиналите като палестинци на 17 и 55 години. Според израелското армейско радио по-възрастният мъж е бил служител на палестинския Червен кръст и се е придвижвал в друг автомобил.

Инцидентът е станал в района Баб аз Зауия край град Хеброн в южната част на Западния бряг. Израелската армия заяви за АФП, че „терорист се е приближил до военнослужещи от ЦАХАЛ по време на операция на контролен пункт в Хеброн, след което военните са открили огън по автомобила му и той е бил неутрализиран“.