Доверието на французите към Макрон е най-ниското, откакто е президент

28 Декември, 2025 06:58, обновена 28 Декември, 2025 06:29 622 8

Доверието на французите към Макрон е най-ниското, откакто е президент - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доверието на французите към президента Еманюел Макрон е паднало до най-ниските си нива, откакто е на поста.

Това предаде ДПА, цитирана от БНР, като се позова на ново проучване. Според изследването на социологическата агенция "Толуна-Харис Интерактив" и "Ел Се И нюз" само 25% от анкетираните посочват, че имат доверие на Макрон, че ще провежда добра политика за Франция.

Общо 1099 души са участвали в проучването, което е направено на 22 и 23 декември.

Доверието в Макрон е било най-високо в началния му период като президент, както и по време на коронавирусната пандемия. Според "Толуна-Харис Интерактив" по това време са му имали доверие повече от 50% от французите.

Десетки хора бяха задържани, след като хвърляха димки и пиротехнически изделия в центъра на Париж, съобщиха френски медии, цитирани от ДПА и БТА.

Както се твърди, групата е била арестувана на известния площад "Трокадеро", близо до Айфеловата кула във френската столица.

По данни на телевизия БФМ служителите на реда се намесили, след като фойерверките били забелязани на кадри от охранителни камери. Както се съобщава, около 40 души са задържани.

По данни на вестник "Паризиен" никой не е пострадал при случилото се.

Полицията е започнала разследване, съобщи БФМТВ.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 истината

    7 1 Отговор
    Макарона остарява.

    Коментиран от #2, #5

    06:34 28.12.2025

  • 2 побърканяк

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "истината":

    А баба му се мумифицира.

    06:39 28.12.2025

  • 3 Баба Ванга

    6 0 Отговор
    Макрон ке виси на Айфеловата кула.

    06:53 28.12.2025

  • 4 Не може да бъде

    7 0 Отговор
    По нашите телевизии не са казали такова нещо. Но пък расте доверието в жена му. Особено ако му хвърли още един бой.

    06:56 28.12.2025

  • 5 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "истината":

    Всички остаряваме..... А микрона остарява като амортизира френска проститутка......

    Коментиран от #7

    06:57 28.12.2025

  • 6 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА ГО ЗАПОЗНАЕТЕ С МИСЮ ГИЛОТИН! И ЗАЩО НЯМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОТЕСТА В БРЮКСЕЛ И ПАРИЖ ПО НАШИТЕ ,,БГ,, ТЕЛЕВИЗИЯ?

    07:04 28.12.2025

  • 7 Боруна Лом

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    И КАТО НАШ СЛАВИ... КАТО ОПИНЯК ( ЦЪРВУЛ)

    07:06 28.12.2025

  • 8 Не забелязвам нивата на

    1 3 Отговор
    доверието на французите към Макрон да оказва някакво влияние върху провежданите политики във Франция.

    07:08 28.12.2025

