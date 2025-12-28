Доверието на французите към Макрон е най-ниското, откакто е президент

Доверието на французите към президента Еманюел Макрон е паднало до най-ниските си нива, откакто е на поста.

Това предаде ДПА, цитирана от БНР, като се позова на ново проучване. Според изследването на социологическата агенция "Толуна-Харис Интерактив" и "Ел Се И нюз" само 25% от анкетираните посочват, че имат доверие на Макрон, че ще провежда добра политика за Франция.

Общо 1099 души са участвали в проучването, което е направено на 22 и 23 декември.

Доверието в Макрон е било най-високо в началния му период като президент, както и по време на коронавирусната пандемия. Според "Толуна-Харис Интерактив" по това време са му имали доверие повече от 50% от французите.

Десетки хора бяха задържани, след като хвърляха димки и пиротехнически изделия в центъра на Париж, съобщиха френски медии, цитирани от ДПА и БТА.

Както се твърди, групата е била арестувана на известния площад "Трокадеро", близо до Айфеловата кула във френската столица.

По данни на телевизия БФМ служителите на реда се намесили, след като фойерверките били забелязани на кадри от охранителни камери. Както се съобщава, около 40 души са задържани.

По данни на вестник "Паризиен" никой не е пострадал при случилото се.

Полицията е започнала разследване, съобщи БФМТВ.