Пезешкиан: САЩ, Израел и Европа водят тотална война срещу Иран

28 Декември, 2025 06:59, обновена 28 Декември, 2025 06:38 558 2

Изявлението на президента идва на фона на предстоящата среща на израелския премиер Бенямин Нетаняху с американския президент Доналд Тръмп в понеделник

Пезешкиан: САЩ, Израел и Европа водят тотална война срещу Иран - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната му е в пълномащабна война със САЩ, Израел и Европа, на фона на предстоящата среща на израелския премиер Бенямин Нетаняху с американския президент Доналд Тръмп в понеделник, предаде Асошиейтед Прес.

В интервю, публикувано днес на сайта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, Пезешкиан каза, че войната е по-тежка от кървавата война на Иран с Ирак през 80-те години на миналия век.

„Ние сме в пълномащабна война със САЩ, Израел и Европа. Те не искат страната ни да остане стабилна“, заяви той.

Изказването на Пезешкиан дойде два дни преди планираната среща между Тръмп и Нетаняху в САЩ. Очаква се Иран да бъде ключова тема в разговорите.

При израелските и американските удари срещу Иран, нанесени по време на 12-дневната въздушна война през юни, бяха убити близо 1100 иранци, включително висши военни командири и ядрени физици. При ответните ракетни удари на Иран бяха убити 28 души в Израел.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 олеле

    0 0 Отговор
    ми тя третата или четвъртата световна война била тук

    06:43 28.12.2025

  • 2 Европеец

    6 2 Отговор
    Ако имахте атом като Ким, нямаше да имате проблеми с негодяйте......

    06:44 28.12.2025

