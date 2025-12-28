Пезешкиан: САЩ, Израел и Европа водят тотална война срещу Иран

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната му е в пълномащабна война със САЩ, Израел и Европа, на фона на предстоящата среща на израелския премиер Бенямин Нетаняху с американския президент Доналд Тръмп в понеделник, предаде Асошиейтед Прес.

В интервю, публикувано днес на сайта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, Пезешкиан каза, че войната е по-тежка от кървавата война на Иран с Ирак през 80-те години на миналия век.

„Ние сме в пълномащабна война със САЩ, Израел и Европа. Те не искат страната ни да остане стабилна“, заяви той.

Изказването на Пезешкиан дойде два дни преди планираната среща между Тръмп и Нетаняху в САЩ. Очаква се Иран да бъде ключова тема в разговорите.

При израелските и американските удари срещу Иран, нанесени по време на 12-дневната въздушна война през юни, бяха убити близо 1100 иранци, включително висши военни командири и ядрени физици. При ответните ракетни удари на Иран бяха убити 28 души в Израел.