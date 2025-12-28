Издирват испански треньор по футбол и три от децата му след корабокрушение в Индонезия ВИДЕО

Четирима испанци са в неизвестност след корабокрушение в Индонезия. Издирват се футболен треньор и три от децата му. Съпругата му и четвъртото дете са спасени.

Изчезналите са Фернандо Мартин, на 44 години, бивш футболист, в момента треньор на втория женски отбор на Валенсия, и три от децата му - две момчета и едно момиче на 12, 10 и 9 години. Съпругата му и още едно дете на 7 години са спасени и са в добро състояние. На борда на плавателния съд са били още екскурзоводът на семейството и четирима членове на екипажа. Всички те са спасени.

По първоначални данни туристическият кораб се е преобърнал и потънал близо до остров Падар, в района на Национален парк Комодо, източно от Бали. Като причини се посочват повреда на двигателя и лоши метеорологични условия, причинили силни вълни.

Близки на семейството казват пред испанските медии, че е възможно мъжът и трите деца да са попаднали в капан вътре в кораба, който се е разпаднал и бързо е потънал.

Министерството на външните работи уточни, че консулството в Джакарта оказва пълна подкрепа на оцелелите. Според дипломатите, издирването може да продължи до четири дни.

Футболен клуб "Валенсия", Кралската испанска футболна федерация, Ла Лига, както и по-голямата част от клубовете от Първа дивизия, изразиха дълбоката си тъга от изчезването на треньора и три от децата му.