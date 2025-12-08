Как ФИФА режисира новото шоу на Тръмп

Кулминацията на шоуто настъпи далеч преди изтеглянето на първия жребий за Световното първенство по футбол. Доналд Тръмп получи новоучредената награда за мир на ФИФА от ръцете на нейния шеф и близък приятел на американския президент - Джани Инфантино. На сцената бе донесена солидна скулптура, а освен нея Тръмп получи и медал, с който се закичи лично.

Делегацията от Иран , който през лятото стана обект на американски бомбардировки , проследи сцената с безразличие, точно както и представителите на Колумбия и Южна Африка, чиито правителства са в конфликт със САЩ, отбелязва АРД. Германската обществена медия пише, че същото важи и за представителите на Кюрасао, в чиито крайбрежни води американската армия преследва лодкари, за които се предполага, че пренасят наркотици.

"Президентът обича признанието"

Политическите реалности обаче са едно, шоуто на ФИФА - друго. Тръмп и Инфантино използваха възможността за самореклама и маркетинг. "Това е в интерес на бизнеса със Световното първенство", посочва пред АРД Лайза Нейроти, професорка по спортни науки в университета "Джордж Вашингтон". "Президентът просто обича да получава признание за работата си, а правителството инвестира много в първенството." Наградата е благодарност за Тръмп? Защо не?

Чувствата зад кулисите обаче бяха смесени, посочва германската обществена медия. Германският национален треньор Юлиан Нагелсман например отбеляза, че 90 минути шоупрограма преди да се премине към спорта са твърде много.

Но и той не отправи критики към наградата ма мир, получена от Тръмп. Отличието било стимул "да се застъпиш за мира на света", каза Нагелсман. Като президент на САЩ Тръмп бил сред най-влиятелните хора в света и имал шанса "да направи много за мира" .

Между рекламен панаир и съботно вечерно шоу

Както пише в статута на ФИФА - тя трябва да е аполитична. Но организацията тълкува това правило доста свободно, когато става въпрос за пари . Пък що се отнася до парите, футболът в САЩ има какво да наваксва, пише АРД.

По време на тегленето на жребия във Вашингтон, което бе нещо средно между рекламен панаир и съботно вечерно шоу, не прехвърчаха никакви искри. Но все пак това бе само началото на цяла поредица кампании, които за САЩ , и за ФИФА естествено са от първостепенно значение.

Автор: Самюъл Джекфиш