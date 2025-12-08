Новини
Свят »
САЩ »
Как ФИФА режисира новото шоу на Тръмп

Как ФИФА режисира новото шоу на Тръмп

8 Декември, 2025 08:34 1 130 9

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • световно първенство-
  • фифа

Жребият за Световното първенство по футбол във Вашингтон излезе далеч извън спортната проблематика

Как ФИФА режисира новото шоу на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Кулминацията на шоуто настъпи далеч преди изтеглянето на първия жребий за Световното първенство по футбол. Доналд Тръмп получи новоучредената награда за мир на ФИФА от ръцете на нейния шеф и близък приятел на американския президент - Джани Инфантино. На сцената бе донесена солидна скулптура, а освен нея Тръмп получи и медал, с който се закичи лично.

Делегацията от Иран , който през лятото стана обект на американски бомбардировки , проследи сцената с безразличие, точно както и представителите на Колумбия и Южна Африка, чиито правителства са в конфликт със САЩ, отбелязва АРД. Германската обществена медия пише, че същото важи и за представителите на Кюрасао, в чиито крайбрежни води американската армия преследва лодкари, за които се предполага, че пренасят наркотици.

"Президентът обича признанието"

Политическите реалности обаче са едно, шоуто на ФИФА - друго. Тръмп и Инфантино използваха възможността за самореклама и маркетинг. "Това е в интерес на бизнеса със Световното първенство", посочва пред АРД Лайза Нейроти, професорка по спортни науки в университета "Джордж Вашингтон". "Президентът просто обича да получава признание за работата си, а правителството инвестира много в първенството." Наградата е благодарност за Тръмп? Защо не?

Чувствата зад кулисите обаче бяха смесени, посочва германската обществена медия. Германският национален треньор Юлиан Нагелсман например отбеляза, че 90 минути шоупрограма преди да се премине към спорта са твърде много.

Но и той не отправи критики към наградата ма мир, получена от Тръмп. Отличието било стимул "да се застъпиш за мира на света", каза Нагелсман. Като президент на САЩ Тръмп бил сред най-влиятелните хора в света и имал шанса "да направи много за мира" .

Между рекламен панаир и съботно вечерно шоу

Както пише в статута на ФИФА - тя трябва да е аполитична. Но организацията тълкува това правило доста свободно, когато става въпрос за пари . Пък що се отнася до парите, футболът в САЩ има какво да наваксва, пише АРД.

По време на тегленето на жребия във Вашингтон, което бе нещо средно между рекламен панаир и съботно вечерно шоу, не прехвърчаха никакви искри. Но все пак това бе само началото на цяла поредица кампании, които за САЩ , и за ФИФА естествено са от първостепенно значение.

Автор: Самюъл Джекфиш


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    6 1 Отговор
    Няма съмнение, че САЩ трябва да са новият световен шампион.

    08:36 08.12.2025

  • 2 оня с коня

    8 4 Отговор
    моля вземете и наркоманчето зеленски , той все пак е комик , разбира ги нещата

    Коментиран от #5

    08:37 08.12.2025

  • 3 Побъркан свят

    4 1 Отговор
    Пълни инфантили!
    Кръстих си кучето Доналд, че кто му се навиквам, да не ме вземат за неприятел на САЩ.
    Ама яко го попържвам!

    08:52 08.12.2025

  • 4 Дони Деменцията

    4 2 Отговор
    Си направиха бъзик с него .

    Връчиха му някаква Измислена награда
    За да не се пречи
    По време на Световното първенство.

    Така правят със Децата .

    Хахахахаха хахахахаха

    08:52 08.12.2025

  • 5 По добре

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Да вземат Вова Епилирания

    Че двата Педофила един до друг

    Тръмп и Путин

    Да махат дружно от Трибуната

    09:01 08.12.2025

  • 6 Да се чете

    1 0 Отговор
    Като президент на САЩ Тръмп бил сред най-влиятелните хора в света и имал шанса "да направи много Пари" .

    09:08 08.12.2025

  • 7 На бебето

    0 0 Отговор
    Му пъхнаха биберона и то премтана да реве!
    Бравооооо на дететооооо

    09:11 08.12.2025

  • 8 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Стармър, Макрон и Мерц ще се срещнат със Зеленски в Лондон днес, за да разпределят откраднатото. Плячката и голяма, но пък всички са алчни и лакоми, а това е голям проблем....

    09:11 08.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.