Новини
Свят »
Русия »
Русия: Очакваме реакцията на американските ни колеги
  Тема: Украйна

Русия: Очакваме реакцията на американските ни колеги

5 Декември, 2025 14:54 958 26

  • украйна-
  • юрий ушаков-
  • русия-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Европейците постоянно поставят искания, които са неприемливи за Москва и не допринасят за уреждане на конфликта в Украйна, отбеляза Ушаков

Русия: Очакваме реакцията на американските ни колеги - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл в момента очаква реакцията на американската страна за резултатите от преговорите във вторник между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф. Това каза пред журналисти външнополитическият съветник на руския лидер Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

"Сега очакваме реакцията на американските ни колеги на дискусиите, които се състояха във вторник", отбеляза Ушаков.

Още новини от Украйна

Съветникът на Кремъл каза, че преговорите между Путин и Уиткоф за уреждане на конфликта в Украйна са се основавали на три ключови договорености, постигнати на срещата в Анкъридж.

В отговор на журналистически въпрос Ушаков каза, че не е планиран телефонен разговор между Путин и Тръмп.

"Не, засега не е планиран такъв. Разбирате ли, това се организира много лесно. Помните ли как се организира срещата в Анкъридж, само за три дни се уговорихме. Веднага щом имаме предпоставки за контакти между президентите по телефона или за лична среща, това ще бъде организирано достатъчно бързо", посочи Ушаков.

На въпрос дали има следваща уговорена дата за преговори с Уиткоф, съветникът на Кремъл отговори отрицателно. "Не, с Уиткоф няма", посочи той. Ушаков не изключи възможността за среща между Путин и Тръмп в близко бъдеще.

"Такава може да се състои, разбира се", отговори той на журналистически въпрос. Европейците постоянно поставят искания, които са неприемливи за Москва и не допринасят за уреждане на конфликта в Украйна, отбеляза Ушаков. "Меко казано европейците не допринасят за усилията на Вашингтон и Москва за уреждане на конфликта в Украйна", допълни той.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    2 6 Отговор
    Джо Роган: Когато казвам на хората... че 12 000 души са били арестувани във Великобритания тази година за публикации в социалните мрежи, челюстта им пада.

    Трябва да внимавате, защото подобни неща са заразни... Може да се превърнат в истински проблем.

    14:56 05.12.2025

  • 2 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    2 5 Отговор
    Корпоративният рейд срещу Nexperia се провали. Нидерландия връща контрола над компанията на китайците.
    Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
    Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“

    14:56 05.12.2025

  • 3 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    3 6 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #10, #19

    14:56 05.12.2025

  • 4 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    2 5 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #8

    14:57 05.12.2025

  • 5 гост

    4 4 Отговор
    Реакцията на американските колеги да бъде.....1000 Томахоук за Украйна...

    Коментиран от #7

    14:57 05.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лудият от портиерната

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    1000 чеппа за твоя г...3

    Коментиран от #12

    14:58 05.12.2025

  • 8 Герги

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    Твоето място в една такава бъдеща война къде ще е...или мислиш да минеш между капките...

    Коментиран от #11

    14:58 05.12.2025

  • 9 Британия 🇬🇧

    3 1 Отговор
    Двете най влиятелни ,,държави,, уж а лидерите им невнятни и неадекватни 🇺🇲🇷🇺

    14:58 05.12.2025

  • 10 Този

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    фейк вече го знаем. Руските хакери се занимават с кражби. Този цитат е дело на руската фабрика за лъжи.

    14:59 05.12.2025

  • 11 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Герги":

    При победителите

    Коментиран от #15

    14:59 05.12.2025

  • 12 гост

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Лудият от портиерната":

    Понеже съм великодушен ти ги отстъпвам...да ти накъдрят рунтавата козина...

    Коментиран от #18

    14:59 05.12.2025

  • 13 С котела в Купянск какво стана?

    3 1 Отговор
    15 батальона, 3500 украинци. Щяха да ги пленяват или избиват, а те още щъкат по центъра. В Покровск същата работа. Днес не са ли го превземали?

    15:00 05.12.2025

  • 14 койдазнай

    1 1 Отговор
    Международния ред, който съществувал 80 години се разпадна. Сега единствения път е световна война, в която победителят ще определи бъдещия световен ред!

    15:00 05.12.2025

  • 15 Герги

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    нали знаеш че победители няма да има...

    Коментиран от #22

    15:00 05.12.2025

  • 16 Бялджип

    2 0 Отговор
    Интересно е как негласно Европа обърна мантрата, заклинанието. Беше, че ще поддържа Украйна, колкото е необходимо. Днес стана, че ще поддържа Украйна, колкото може.

    15:01 05.12.2025

  • 17 ТермиНАТОр

    8 1 Отговор
    Реакцията е още санкции и Томахавки за Украйна.

    15:02 05.12.2025

  • 18 Лудият от портиерната

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "гост":

    Задръж си ги и си ги наври у г...3а

    Коментиран от #21

    15:02 05.12.2025

  • 19 Руснаков

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    Смени плочата,вчера го четох същото...

    15:02 05.12.2025

  • 20 Остава

    0 0 Отговор
    Да ни осветлят от САЩ какви точно са тези "три ключови договорености" и дали те не са в ущърб на Украйна и ЕС!

    15:03 05.12.2025

  • 21 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Лудият от портиерната":

    Пий си редовно лекарствата и недей бягай повече от специализираната клиника...

    15:04 05.12.2025

  • 22 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Герги":

    Победител ще има.Историята го е доказала многократно

    Коментиран от #24

    15:04 05.12.2025

  • 23 Копейка

    2 0 Отговор
    е живо същество, което може да вярва на комплексари и безумни фюрери с руски произход.

    15:05 05.12.2025

  • 24 Герги

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    така е ,но преди да има ядрено...

    15:06 05.12.2025

  • 25 ушаков

    1 1 Отговор
    е типичен руски де бил. Ще го оправи само здрав ритник в слабините.

    15:08 05.12.2025

  • 26 БСТ

    0 0 Отговор
    Ясно е , че Европа иска война с Русия . Само се чудя ако падне някой Орешник в Брюксел дали още ще искат вона ?

    15:16 05.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания