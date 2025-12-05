Русия: Очакваме реакцията на американските ни колеги

Кремъл в момента очаква реакцията на американската страна за резултатите от преговорите във вторник между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф. Това каза пред журналисти външнополитическият съветник на руския лидер Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

"Сега очакваме реакцията на американските ни колеги на дискусиите, които се състояха във вторник", отбеляза Ушаков.

Съветникът на Кремъл каза, че преговорите между Путин и Уиткоф за уреждане на конфликта в Украйна са се основавали на три ключови договорености, постигнати на срещата в Анкъридж.

В отговор на журналистически въпрос Ушаков каза, че не е планиран телефонен разговор между Путин и Тръмп.

"Не, засега не е планиран такъв. Разбирате ли, това се организира много лесно. Помните ли как се организира срещата в Анкъридж, само за три дни се уговорихме. Веднага щом имаме предпоставки за контакти между президентите по телефона или за лична среща, това ще бъде организирано достатъчно бързо", посочи Ушаков.

На въпрос дали има следваща уговорена дата за преговори с Уиткоф, съветникът на Кремъл отговори отрицателно. "Не, с Уиткоф няма", посочи той. Ушаков не изключи възможността за среща между Путин и Тръмп в близко бъдеще.

"Такава може да се състои, разбира се", отговори той на журналистически въпрос. Европейците постоянно поставят искания, които са неприемливи за Москва и не допринасят за уреждане на конфликта в Украйна, отбеляза Ушаков. "Меко казано европейците не допринасят за усилията на Вашингтон и Москва за уреждане на конфликта в Украйна", допълни той.