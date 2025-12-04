Путин: Мисията на Тръмп да постигне мир в Украйна е трудна

Преговорите със Съединените щати за Украйна, "са сложни", но е необходимо "да ги водим", а не да възпрепятстваме процеса, заяви руският президент Владимир Путин, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
В излъчено днес интервю за индийската телевизия "Индия Тудей" Путин определи като "сложна задача и трудна мисия" усилията на американския си колега Доналд Тръмп да постигне мирно споразумение. "Постигането на консенсус между страните в конфликта не е лесно, но аз смятам, че президентът Тръмп работи искрено за това", каза той.
По-рано днес Путин пристигна на първото си посещение в Индия, с която Москва поддържи близки връзки още от съветско време, от началото на войната в Украйна преди близо четири години.
В интервюто той коментира още редица въпроси, като отчете задънената улица в отношенията със Запада и отново повтори тезата си за историческата свързаност между Русия с Украйна.
Европейците трябва да се включат в работата по постигането на мир в Украйна, а не да пречат, заяви руският президент Владимир Путин в интервю, дадено на индийския в. "Индия тудей" в навечерието на визитата му в Индия и публикувано днес.
"Ще установим контрол над Донбас и Новорусия (бел. ред. - южната част на Украйна, включително Одеска, Херсонска и Днепропетровска област), било то с военни или други средства", посочва той.
Москва е предложила на Киев да изтегли своите войски от Донбас (в региона влизат части от Донецка и Луганска област) и тогава не би имало никакъв военен конфликт, но Украйна предпочита да воюва, отбелязва в интервюто руският президент.
"Казахме на украинците: Хората не искат да живеят с вас, те излязоха на референдум, гласуваха за независимост - изтеглете войските си и няма да има никакви военни действия. Не, те предпочитат да воюват. Е, сега се навоюваха", се казва в отрязък от интервюто, цитиран от ТАСС.
Путин добавя, че срещата му със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, е била "много полезна", извежда в акцент Ройтерс. "Разговорите ни се основаваха на предложенията, обсъдени с президента Тръмп в Аляска", казва за "Индия тудей" руският държавен глава, визирайки срещата на 15 август в американския град Анкоридж.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бако
Коментиран от #10, #24, #26, #28
20:58 04.12.2025
2 Ганя Путинофила
20:59 04.12.2025
3 Гост
20:59 04.12.2025
4 Беатрикс Рич
21:00 04.12.2025
5 Дрът русороб
Скоро Путин ще поиска референдум за влизане в РФ!
Коментиран от #7, #22
21:02 04.12.2025
6 Град Козлодуй
Коментиран от #11
21:02 04.12.2025
7 Шопо
До коментар #5 от "Дрът русороб":Ердоган ще поиска Референдум.
21:04 04.12.2025
8 Владимир Зеленски
21:04 04.12.2025
9 Хардлайнер
Коментиран от #18
21:04 04.12.2025
10 койдазнай
До коментар #1 от "Бако":Още когато свали малайзийският самолет над Донбас, стана очевидно, че Путин ще последва съдбата на кадафи!
Никой не може да избяга от съдбата си!
21:10 04.12.2025
11 Украйна
До коментар #6 от "Град Козлодуй":Заради тази лъжа русийката се разпада пред очите на копейките 🤣
21:11 04.12.2025
12 Бен Вафлек
21:12 04.12.2025
13 Бялджип
Коментиран от #20
21:14 04.12.2025
14 Гориил
21:14 04.12.2025
15 Феникс
Коментиран от #16, #17, #19, #23
21:14 04.12.2025
16 евро
До коментар #15 от "Феникс":не е много разумно да вдигаш пияница на крака
21:19 04.12.2025
17 Съдба
До коментар #15 от "Феникс":Путин вдигна на крака Русия, в опит да подражава на Хитлер. Не му се получава много и ще свърше по-зле от учителя си!
21:28 04.12.2025
18 Факт
До коментар #9 от "Хардлайнер":Прави им това което е природа на, вятъра...
21:29 04.12.2025
19 😅😂😆.....
До коментар #15 от "Феникс":Брато пиян ли си? 🤣🙈
21:31 04.12.2025
20 не може да бъде
До коментар #13 от "Бялджип":Ами кой да гледа!?Както казва Петър Волгин военната истерия срещу Русия е достигнала такова ниво че замъглява разума и пречи да се оценява реалистично случващото се!?Другото което бих искал да отбележа като продукт на тази истерия е напълно несправедливото и неоснователно очерняне на Путин -не става дума за критическо отношение -а за примитивна пещерна злоба замъгляваща и погледа и разума!?Разбира се има високопоставени хора които задават този тон /които превърнаха даже международния съд в Светата инквизиция/ но никой не е отменил необходимостта да се разсъждава трезво!?И да напомня че земята се върти и не е плоска!?....А и историята не признава условното наклонение!?
21:33 04.12.2025
21 Оксана и Богдана 🇺🇦
21:36 04.12.2025
22 Айде бе,
До коментар #5 от "Дрът русороб":Затова ли целия руски Черноморски флот се скри в миша дупка и един не ще да излезе на плаване, но пък украинците му намериха лесното и ги думкат на кея? Покрай тях и петролните стоянки на терминала в Новоросийск. Само преди ден покзаха нагледно, че чак до Босфора мгат да оперират и Черно море е затворена територия даже за руски сенчести танкери.
21:42 04.12.2025
23 Ами
До коментар #15 от "Феникс":В държава, в която народът нарича управляващите си с наименования
от флората и фауната, няма как да има такъв като Путин.
Но можем да се надяваме, поне за един като Орбан.
21:46 04.12.2025
24 Путин
До коментар #1 от "Бако":Сорос ни нареди да станем "многоходови"
21:56 04.12.2025
25 Махараджата
Този Вова Епилирания
Какво ли ще целува ?
21:59 04.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Сталин към Пучин
Пучин :
Над Милион.
Сталин:
Постарай се повече.
Имаш още много да ме гониш .
22:06 04.12.2025
28 БЕРИЯ
До коментар #1 от "Бако":Когато видях Сталин да се гърчи
Го оставих да се търкаля в собствените си фек.алии.
След като вече нямаше връщане назад
Оставих докторите да продължат още
Малко агонията му .
Пусинка как ли ще го накажат ?
22:09 04.12.2025