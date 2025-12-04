Новини
Путин: Мисията на Тръмп да постигне мир в Украйна е трудна
  Тема: Украйна

Путин: Мисията на Тръмп да постигне мир в Украйна е трудна

4 Декември, 2025 20:55 1 635 28

Постигането на консенсус между страните в конфликта не е лесно, заяви руският президент

Путин: Мисията на Тръмп да постигне мир в Украйна е трудна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преговорите със Съединените щати за Украйна, "са сложни", но е необходимо "да ги водим", а не да възпрепятстваме процеса, заяви руският президент Владимир Путин, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

В излъчено днес интервю за индийската телевизия "Индия Тудей" Путин определи като "сложна задача и трудна мисия" усилията на американския си колега Доналд Тръмп да постигне мирно споразумение. "Постигането на консенсус между страните в конфликта не е лесно, но аз смятам, че президентът Тръмп работи искрено за това", каза той.

По-рано днес Путин пристигна на първото си посещение в Индия, с която Москва поддържи близки връзки още от съветско време, от началото на войната в Украйна преди близо четири години.

В интервюто той коментира още редица въпроси, като отчете задънената улица в отношенията със Запада и отново повтори тезата си за историческата свързаност между Русия с Украйна.

Европейците трябва да се включат в работата по постигането на мир в Украйна, а не да пречат, заяви руският президент Владимир Путин в интервю, дадено на индийския в. "Индия тудей" в навечерието на визитата му в Индия и публикувано днес.

"Ще установим контрол над Донбас и Новорусия (бел. ред. - южната част на Украйна, включително Одеска, Херсонска и Днепропетровска област), било то с военни или други средства", посочва той.

Москва е предложила на Киев да изтегли своите войски от Донбас (в региона влизат части от Донецка и Луганска област) и тогава не би имало никакъв военен конфликт, но Украйна предпочита да воюва, отбелязва в интервюто руският президент.

"Казахме на украинците: Хората не искат да живеят с вас, те излязоха на референдум, гласуваха за независимост - изтеглете войските си и няма да има никакви военни действия. Не, те предпочитат да воюват. Е, сега се навоюваха", се казва в отрязък от интервюто, цитиран от ТАСС.

Путин добавя, че срещата му със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, е била "много полезна", извежда в акцент Ройтерс. "Разговорите ни се основаваха на предложенията, обсъдени с президента Тръмп в Аляска", казва за "Индия тудей" руският държавен глава, визирайки срещата на 15 август в американския град Анкоридж.


Оценка 3.8 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бако

    16 24 Отговор
    Ботокса го чака съдбата на Кадафи

    Коментиран от #10, #24, #26, #28

    20:58 04.12.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    14 18 Отговор
    Маскаля го докара до тъмна Индия!

    20:59 04.12.2025

  • 3 Гост

    13 18 Отговор
    Едни и същи ,,кагебистки лакардии,, за ЗАБЛУДЕНИТЕ ДУШИ...

    20:59 04.12.2025

  • 4 Беатрикс Рич

    12 16 Отговор
    Ти остави оранжевия , кажи за колко века ще превземеш Киев ?

    21:00 04.12.2025

  • 5 Дрът русороб

    9 19 Отговор
    Бг черноморието вече е руска губерния!
    Скоро Путин ще поиска референдум за влизане в РФ!

    Коментиран от #7, #22

    21:02 04.12.2025

  • 6 Град Козлодуй

    22 12 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #11

    21:02 04.12.2025

  • 7 Шопо

    14 9 Отговор

    До коментар #5 от "Дрът русороб":

    Ердоган ще поиска Референдум.

    21:04 04.12.2025

  • 8 Владимир Зеленски

    11 12 Отговор
    пусин не гледа ли клипчета с беззъбите пияни дегенерати които е изпратил на фронта ?

    21:04 04.12.2025

  • 9 Хардлайнер

    9 13 Отговор
    Пyтuнkaтa все го виждам на снимка със тръмп, със моди , със дзинпин, все при големите се набутва, много е мазен! Кой го знай кви услуги им прай тайничко!

    Коментиран от #18

    21:04 04.12.2025

  • 10 койдазнай

    8 12 Отговор

    До коментар #1 от "Бако":

    Още когато свали малайзийският самолет над Донбас, стана очевидно, че Путин ще последва съдбата на кадафи!
    Никой не може да избяга от съдбата си!

    21:10 04.12.2025

  • 11 Украйна

    7 11 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй":

    Заради тази лъжа русийката се разпада пред очите на копейките 🤣

    21:11 04.12.2025

  • 12 Бен Вафлек

    8 9 Отговор
    Масов циничен убиец.

    21:12 04.12.2025

  • 13 Бялджип

    20 5 Отговор
    Ако някой е гледал как го посрещнаха в Индия, щеше да е изумен. Все едно посрещнаха Бог. Цветя, килими, икони пред които правеха ритуали за здраве, огромни плакати с неговата снимка по булевардите... Досега едва ли някой е виждал подобно уважение. Иначе нашите помияри могат да си лаят на воля. Тях никой не посреща така, могат само да завиждат и псуват...

    Коментиран от #20

    21:14 04.12.2025

  • 14 Гориил

    6 10 Отговор
    Хората не искат да живеят с теб.

    21:14 04.12.2025

  • 15 Феникс

    18 6 Отговор
    Путин вдигна Русия на крака след неолибералните набези там, надявам се руснаците да продължат във същото русло и да посвият малко, перките на англосаксите! Ние нямахме този късмет със държавник от калибъра на Путин, и държавата ни е на колене, пред поредната национална катастрофа!

    Коментиран от #16, #17, #19, #23

    21:14 04.12.2025

  • 16 евро

    6 12 Отговор

    До коментар #15 от "Феникс":

    не е много разумно да вдигаш пияница на крака

    21:19 04.12.2025

  • 17 Съдба

    7 12 Отговор

    До коментар #15 от "Феникс":

    Путин вдигна на крака Русия, в опит да подражава на Хитлер. Не му се получава много и ще свърше по-зле от учителя си!

    21:28 04.12.2025

  • 18 Факт

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "Хардлайнер":

    Прави им това което е природа на, вятъра...

    21:29 04.12.2025

  • 19 😅😂😆.....

    4 9 Отговор

    До коментар #15 от "Феникс":

    Брато пиян ли си? 🤣🙈

    21:31 04.12.2025

  • 20 не може да бъде

    10 3 Отговор

    До коментар #13 от "Бялджип":

    Ами кой да гледа!?Както казва Петър Волгин военната истерия срещу Русия е достигнала такова ниво че замъглява разума и пречи да се оценява реалистично случващото се!?Другото което бих искал да отбележа като продукт на тази истерия е напълно несправедливото и неоснователно очерняне на Путин -не става дума за критическо отношение -а за примитивна пещерна злоба замъгляваща и погледа и разума!?Разбира се има високопоставени хора които задават този тон /които превърнаха даже международния съд в Светата инквизиция/ но никой не е отменил необходимостта да се разсъждава трезво!?И да напомня че земята се върти и не е плоска!?....А и историята не признава условното наклонение!?

    21:33 04.12.2025

  • 21 Оксана и Богдана 🇺🇦

    2 9 Отговор
    Слава Украïнi! 🇺🇦

    21:36 04.12.2025

  • 22 Айде бе,

    1 8 Отговор

    До коментар #5 от "Дрът русороб":

    Затова ли целия руски Черноморски флот се скри в миша дупка и един не ще да излезе на плаване, но пък украинците му намериха лесното и ги думкат на кея? Покрай тях и петролните стоянки на терминала в Новоросийск. Само преди ден покзаха нагледно, че чак до Босфора мгат да оперират и Черно море е затворена територия даже за руски сенчести танкери.

    21:42 04.12.2025

  • 23 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Феникс":

    В държава, в която народът нарича управляващите си с наименования
    от флората и фауната, няма как да има такъв като Путин.
    Но можем да се надяваме, поне за един като Орбан.

    21:46 04.12.2025

  • 24 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бако":

    Сорос ни нареди да станем "многоходови"

    21:56 04.12.2025

  • 25 Махараджата

    0 0 Отговор
    След КУРанът

    Този Вова Епилирания

    Какво ли ще целува ?

    21:59 04.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Сталин към Пучин

    0 0 Отговор
    Колко Крепостни прати под земята ?

    Пучин :

    Над Милион.

    Сталин:

    Постарай се повече.
    Имаш още много да ме гониш .

    22:06 04.12.2025

  • 28 БЕРИЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бако":

    Когато видях Сталин да се гърчи
    Го оставих да се търкаля в собствените си фек.алии.
    След като вече нямаше връщане назад
    Оставих докторите да продължат още
    Малко агонията му .

    Пусинка как ли ще го накажат ?

    22:09 04.12.2025

