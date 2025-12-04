„Шпигел“: Макрон предупреди Зеленски, че САЩ ще обърнат гръб на Украйна

Френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц изразиха сериозни съмнения относно усилията на САЩ и неговите емисари да договорят мир между Украйна и Русия, съобщава германското списание "Шпигел", цитирано от Ройтерс, което се позова на преписка от поверителен телефонен разговор, предаде БТА.
"Шпигел" посочи днес, че френският президент е предупредил украинския президент Володимир Зеленски и други европейски лидери по време на телефонен разговор този понеделник, че САЩ могат да обърнат гръб на Украйна по отношение на териториалните отстъпки и гаранциите за сигурност.
"Съществува възможност САЩ да предадат Украйна по отношение на въпросите за териториалната цялост без никаква яснота за гаранциите за сигурност", гласи изявлението на Макрон, цитирано от "Шпигел".
Мерц е предупредил Зеленски по време на телефонен разговор този понеделник, че американските представители в преговорите "играят игри", и че украинският президент трябва "много да внимава" в следващите няколко дни.
Канцеларията на германския канцлер отказа да коментира изказванията, докато тази на френския президент не отговори на молбата за коментар.
Европейските лидери изразиха подкрепа за Зеленски този понеделник след проведените преговори между САЩ и Украйна за преработването на мирния план за Украйна, който първоначално беше в полза на Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Всички руснаци незабавно трябва да бъдат изгонени от ЕС.
Коментиран от #8, #28
18:42 04.12.2025
2 Нямат
18:43 04.12.2025
3 стоян георгиев
18:43 04.12.2025
4 Докато щатско оръжие
18:44 04.12.2025
5 Няма изненада
Коментиран от #9
18:44 04.12.2025
6 МАКАРОНЧО МАКАРОНЧО
Коментиран от #13
18:45 04.12.2025
7 От Тръмп не зависи нищо
18:46 04.12.2025
8 Джинджър Бейкър
До коментар #1 от "си дзън":Да, всички без изключение, и българските копейки тоже.
Коментиран от #21
18:47 04.12.2025
9 гост
До коментар #5 от "Няма изненада":Само че сега ще изчезне и последната спирка на русолюбците , че воюват не с Украйна , а със САЩ !! И Украйна ще устои и срещу Путлер и оранжевия пуек в комбина , което е върховния срам и излагация за Раша !!
18:47 04.12.2025
10 Днес ми е некак ТРИДНЕВНО
18:48 04.12.2025
11 Красимир Петров
Коментиран от #16
18:48 04.12.2025
12 КГБ архивите
Държат компромати за него с руска проститутка!
18:48 04.12.2025
13 Каква мечка сънуваш?
До коментар #6 от "МАКАРОНЧО МАКАРОНЧО":Да ва е,,,,,, Б.... в простите русофилски гайди.
18:49 04.12.2025
14 Фен
Коментиран от #26
18:49 04.12.2025
15 Важно е Тръмп
18:50 04.12.2025
16 Синчето на Соловьов
До коментар #11 от "Красимир Петров":И ние руските гейчета сме на това мнение
18:51 04.12.2025
17 В ТАЗИ ДВОЙКА
18:51 04.12.2025
18 Той Зеленски
18:51 04.12.2025
19 ха-ха
18:53 04.12.2025
20 Црн Говади
18:54 04.12.2025
21 Хага
До коментар #8 от "Джинджър Бейкър":Путин е позор! Оставка и затвор!
18:54 04.12.2025
22 Ужас
18:54 04.12.2025
23 гост
Всички напускат потъващия кораб на Путлер , скоро и Индия и Китай ще решат , че руските боклуци не са им изгодни , хахаха !!
Коментиран от #34
18:54 04.12.2025
24 Архимандрисандрит Бибиян
18:57 04.12.2025
25 миче много цъкаш за таз урк и бръмбари
чудиш се кви пълнежи и бръмбари и калинки от епопея на забравените да ни сервираш
18:58 04.12.2025
26 Атина Палада
До коментар #14 от "Фен":Британците са аут а САЩ ,които направиха този конфликт ,се присъединяват към победителят.Това е техен патент! Тръмп знае,че е по добре да се здрависваш с богат,отколкото да се прегръщаш с беден! А не може да се отрече ,че Русия е неприлично богата! Затова Тръмп би шута на бедният като църковна мишка ЕС и се обърна към богата Русия!
Коментиран от #32
18:59 04.12.2025
27 МАРО .....марооооо
Коментиран от #31
18:59 04.12.2025
28 а пък си дзън да бъде изгонен в китай
До коментар #1 от "си дзън":където му е родината
тук няма бг с челеменски имена
19:00 04.12.2025
29 Българин
И за капак, 300 милиарда долара лично за Тръмп и неговите приятели! Няма кой да направи подобна сделка, освен велик търговец, като тръмп!
19:00 04.12.2025
30 СЛАВА РУСИЯ !
СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!
ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!
Коментиран от #33
19:03 04.12.2025
31 МАРО .....марооооо
До коментар #27 от "МАРО .....марооооо":Що ми пишете минуси бе твоя екип и ти , не казах ли истината ??????
19:05 04.12.2025
32 Хайде сега се изнеси от...
До коментар #26 от "Атина Палада":Бедния ЕС и поемай към богата Русия.
19:05 04.12.2025
33 Лелееее😄.....
До коментар #30 от "СЛАВА РУСИЯ !":Тук един полудя.... 🙈
19:07 04.12.2025
34 Атина Палада
До коментар #23 от "гост":Не изчетох коментара ти ,но разбрах:- ти ни убеждаваш ,че газа,който идва от някъде си от земното кълбо трябва да се втечни за да се натовари на танкери,после отново да се газифицира на все още несъществуваща многомилиардна инфраструктура ,след ,което да се достави на съответната страна ...и всичко това е безплатно ? Браво...Ние се връщаме в комунизЪма:))))
19:07 04.12.2025