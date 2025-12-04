Новини
„Шпигел“: Макрон предупреди Зеленски, че САЩ ще обърнат гръб на Украйна
  Тема: Украйна

4 Декември, 2025 18:41 852 34

Мерц е предупредил Зеленски по време на телефонен разговор този понеделник, че американските представители в преговорите "играят игри"

Френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц изразиха сериозни съмнения относно усилията на САЩ и неговите емисари да договорят мир между Украйна и Русия, съобщава германското списание "Шпигел", цитирано от Ройтерс, което се позова на преписка от поверителен телефонен разговор, предаде БТА.

"Шпигел" посочи днес, че френският президент е предупредил украинския президент Володимир Зеленски и други европейски лидери по време на телефонен разговор този понеделник, че САЩ могат да обърнат гръб на Украйна по отношение на териториалните отстъпки и гаранциите за сигурност.

"Съществува възможност САЩ да предадат Украйна по отношение на въпросите за териториалната цялост без никаква яснота за гаранциите за сигурност", гласи изявлението на Макрон, цитирано от "Шпигел".

Мерц е предупредил Зеленски по време на телефонен разговор този понеделник, че американските представители в преговорите "играят игри", и че украинският президент трябва "много да внимава" в следващите няколко дни.

Канцеларията на германския канцлер отказа да коментира изказванията, докато тази на френския президент не отговори на молбата за коментар.

Европейските лидери изразиха подкрепа за Зеленски този понеделник след проведените преговори между САЩ и Украйна за преработването на мирния план за Украйна, който първоначално беше в полза на Русия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    14 15 Отговор
    При 40% пари за война дали Путин иска мир е въпросът. Май само Тръмп "вярва" в това.
    Всички руснаци незабавно трябва да бъдат изгонени от ЕС.

    Коментиран от #8, #28

    18:42 04.12.2025

  • 2 Нямат

    8 3 Отговор
    полза .

    18:43 04.12.2025

  • 3 стоян георгиев

    6 15 Отговор
    Тръмп е ясен.рижата е руска к..ва.няма нужда даже да се обяснява.въпреки това зеленски ще ги наиграе.сащ.за радост не са само Тръмп и фамилията му.

    18:43 04.12.2025

  • 4 Докато щатско оръжие

    8 8 Отговор
    Громи Путин, а САЩ трупат дебели пачки.....тръмп.ша крепи Украйна

    18:44 04.12.2025

  • 5 Няма изненада

    6 15 Отговор
    Ясно е на всички , че подлеците Путлер и Тръмп имат някаква договорка за сферите на влияние.

    Коментиран от #9

    18:44 04.12.2025

  • 6 МАКАРОНЧО МАКАРОНЧО

    13 4 Отговор
    С РУСКА МЕЧКА КРУШИ НЕСЕ ЯДЕ ДОКАТО НЕ ПОСТИГНИ ЦЕЛИТУСЕ НЯМА ДА СПРЕ ДА БЯХТЕ СТОЯЛИ КРОТКО.

    Коментиран от #13

    18:45 04.12.2025

  • 7 От Тръмп не зависи нищо

    5 6 Отговор
    Конгреса решава...помним как Байдън чака ШЕСТ МЕСЕЦА конгреса да даде пари на Украйна.

    18:46 04.12.2025

  • 8 Джинджър Бейкър

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Да, всички без изключение, и българските копейки тоже.

    Коментиран от #21

    18:47 04.12.2025

  • 9 гост

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "Няма изненада":

    Само че сега ще изчезне и последната спирка на русолюбците , че воюват не с Украйна , а със САЩ !! И Украйна ще устои и срещу Путлер и оранжевия пуек в комбина , което е върховния срам и излагация за Раша !!

    18:47 04.12.2025

  • 10 Днес ми е некак ТРИДНЕВНО

    8 3 Отговор
    Не са докладвали на Путин за падането на Покровск...

    18:48 04.12.2025

  • 11 Красимир Петров

    7 4 Отговор
    Европейските гейове искат войната да продължава.

    Коментиран от #16

    18:48 04.12.2025

  • 12 КГБ архивите

    6 3 Отговор
    Агент Краснов е вербуван от КГБ 1987г!
    Държат компромати за него с руска проститутка!

    18:48 04.12.2025

  • 13 Каква мечка сънуваш?

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "МАКАРОНЧО МАКАРОНЧО":

    Да ва е,,,,,, Б.... в простите русофилски гайди.

    18:49 04.12.2025

  • 14 Фен

    4 4 Отговор
    САЩ и Великобритания винаги са предавали васалите си, щом загубят интерес от тях.

    Коментиран от #26

    18:49 04.12.2025

  • 15 Важно е Тръмп

    5 2 Отговор
    Да дава оръжия на Украйна, другото е без значение

    18:50 04.12.2025

  • 16 Синчето на Соловьов

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Красимир Петров":

    И ние руските гейчета сме на това мнение

    18:51 04.12.2025

  • 17 В ТАЗИ ДВОЙКА

    3 4 Отговор
    Кой играе жената.

    18:51 04.12.2025

  • 18 Той Зеленски

    2 4 Отговор
    Много добре знае двамата изроди какво му готвят.

    18:51 04.12.2025

  • 19 ха-ха

    2 4 Отговор
    Мерц и макарончето са като махленки - клюкарят на зеля неща , дето и малките деца вече ги знаят .

    18:53 04.12.2025

  • 20 Црн Говади

    0 1 Отговор
    Греб да им обърнат не е фатално, но ако останат така и вземат да се разкопчават...

    18:54 04.12.2025

  • 21 Хага

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Джинджър Бейкър":

    Путин е позор! Оставка и затвор!

    18:54 04.12.2025

  • 22 Ужас

    1 4 Отговор
    Макрон ще ги излъжа като оня рижав англичанин който получи един милион паунда от оръжейните концерни за да ги излъже без курабийки но нашите украински приятели стигнаха до първите три букви и без повече коментар.......

    18:54 04.12.2025

  • 23 гост

    6 1 Отговор
    В Турция вече смятат втечнения газ от САЩ за по-изгоден от тръбния газ от Русия и Иран ! Турция проучва инвестиции в петролни полета и проекти за втечнен газ в САЩ, анонсира енергийният министър ! Втечненият газ от САЩ вече е "по-конкурентен" от тръбния газ от Русия или Иран, казва турскитя министър на енергетиката Алпарслан Байрактар, цитиран от Bloomberg. Агенцията посочва, че от 2024 година досега Турция е сключила договори за доставката на 150 млрд. куб. м втечнен газ с различни компании - Mercuria Energy Group и Woodside Energy Group - основно за доставки от терминали в САЩ, а в началото на тази седмица е сключен и 10-годишен договор с Eni и германската SEFE. Доставките ще бъдат осъществявани в периода между 2027 година и 2030 година. Байрактар анонсира още, че Турция има интерес да инвестира в петролни полета и проекти за втечнен газ в САЩ и Turkish Petroleum води преговори с Chevron и Exxon Mobil, както и други големи американски петролни компании !
    Всички напускат потъващия кораб на Путлер , скоро и Индия и Китай ще решат , че руските боклуци не са им изгодни , хахаха !!

    Коментиран от #34

    18:54 04.12.2025

  • 24 Архимандрисандрит Бибиян

    3 2 Отговор
    Некадърните пияници са неможачи но Путйо за тяхна сметка е упорит милиционер и до ка не ги види хоризонтал озъбени сички у Домбас нема миряса!

    18:57 04.12.2025

  • 25 миче много цъкаш за таз урк и бръмбари

    2 3 Отговор
    това отдавна го казаха
    чудиш се кви пълнежи и бръмбари и калинки от епопея на забравените да ни сервираш

    18:58 04.12.2025

  • 26 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Фен":

    Британците са аут а САЩ ,които направиха този конфликт ,се присъединяват към победителят.Това е техен патент! Тръмп знае,че е по добре да се здрависваш с богат,отколкото да се прегръщаш с беден! А не може да се отрече ,че Русия е неприлично богата! Затова Тръмп би шута на бедният като църковна мишка ЕС и се обърна към богата Русия!

    Коментиран от #32

    18:59 04.12.2025

  • 27 МАРО .....марооооо

    2 3 Отговор
    Фитко оскубана , патко заспала ....... Ша та изгонят от жалката ти работа !!!!!! Ша пишеш всички умрели западняци подкрепят зеления наркоман който краде като тях и нашите управници ....все едно са учили във едно училище !!!!!!

    Коментиран от #31

    18:59 04.12.2025

  • 28 а пък си дзън да бъде изгонен в китай

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    където му е родината
    тук няма бг с челеменски имена

    19:00 04.12.2025

  • 29 Българин

    1 3 Отговор
    А не бе! Ще наливат пари в някаква унищожена окраина, дето не могат да я намерят на картата. А вместо нея могат да имат цяла Америка, с неизброимите и природни богатства, включително най-богатата на нефт област в света, бивша венецуела.
    И за капак, 300 милиарда долара лично за Тръмп и неговите приятели! Няма кой да направи подобна сделка, освен велик търговец, като тръмп!

    19:00 04.12.2025

  • 30 СЛАВА РУСИЯ !

    2 3 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!!!
    СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!

    Коментиран от #33

    19:03 04.12.2025

  • 31 МАРО .....марооооо

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "МАРО .....марооооо":

    Що ми пишете минуси бе твоя екип и ти , не казах ли истината ??????

    19:05 04.12.2025

  • 32 Хайде сега се изнеси от...

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    Бедния ЕС и поемай към богата Русия.

    19:05 04.12.2025

  • 33 Лелееее😄.....

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "СЛАВА РУСИЯ !":

    Тук един полудя.... 🙈

    19:07 04.12.2025

  • 34 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "гост":

    Не изчетох коментара ти ,но разбрах:- ти ни убеждаваш ,че газа,който идва от някъде си от земното кълбо трябва да се втечни за да се натовари на танкери,после отново да се газифицира на все още несъществуваща многомилиардна инфраструктура ,след ,което да се достави на съответната страна ...и всичко това е безплатно ? Браво...Ние се връщаме в комунизЪма:))))

    19:07 04.12.2025

