Зеленски: Мирният план е готов, САЩ ще го получат утре

Президентът на Украйна Володимир Зеленски определи днешните си срещи в Лондон с ръководителите на Великобритания, Германия и Франция като конструктивни и резултатни, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Украинският лидер уточни, че предложенията за постигане на мир вече са оформени и ще бъдат представени на Съединените щати още утре.

Зеленски беше приет в британската столица от премиера Киър Стармър, заедно с френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц.

„Смятам, че окончателният вариант на плана ще бъде готов утре вечер. След това ще го прегледаме още веднъж и ще го изпратим на САЩ“, заяви Зеленски, който след разговорите в Лондон отпътува за Брюксел за срещи с лидерите на НАТО и Европейския съюз.

Той уточни, че новият пакет от предложения за прекратяване на войната, започната от Русия, включва 20 точки и не предвижда никакви отстъпки по отношение на териториалната цялост на Украйна.