Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: Мирният план е готов, САЩ ще го получат утре
  Тема: Украйна

Зеленски: Мирният план е готов, САЩ ще го получат утре

8 Декември, 2025 20:53, обновена 8 Декември, 2025 20:54 3 247 121

  • володимир зеленски-
  • сащ-
  • мирен план

Разговорите в Лондон с лидерите на Великобритания, Германия и Франция бяха определени като продуктивни

Зеленски: Мирният план е готов, САЩ ще го получат утре - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски определи днешните си срещи в Лондон с ръководителите на Великобритания, Германия и Франция като конструктивни и резултатни, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Украинският лидер уточни, че предложенията за постигане на мир вече са оформени и ще бъдат представени на Съединените щати още утре.

Зеленски беше приет в британската столица от премиера Киър Стармър, заедно с френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц.

„Смятам, че окончателният вариант на плана ще бъде готов утре вечер. След това ще го прегледаме още веднъж и ще го изпратим на САЩ“, заяви Зеленски, който след разговорите в Лондон отпътува за Брюксел за срещи с лидерите на НАТО и Европейския съюз.

Той уточни, че новият пакет от предложения за прекратяване на войната, започната от Русия, включва 20 точки и не предвижда никакви отстъпки по отношение на териториалната цялост на Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 61 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ?????

    128 11 Отговор
    Воювайте си тогава.

    Коментиран от #16, #73, #87

    20:57 08.12.2025

  • 2 Въоръжените сили на Южна Украйна

    15 65 Отговор
    с експерти са изчислили, че масираната атака на Русия срещу Украйна в нощта на 7 декември струва на Русия около 361 милиона долара.

     653 камикадзе дрона - около 15,5 милиона долара;
     3 ракети Кинжал – приблизително 36 милиона долара;
     34 крилати ракети – около 254 милиона долара;
     14 Искандер-М - приблизително 56 милиона долара.

    Коментиран от #7, #13, #24, #31, #38

    20:57 08.12.2025

  • 3 Браво

    98 11 Отговор
    Значи приключвате войната със сащ и ес. А с Русия кога?

    20:58 08.12.2025

  • 4 ООрана държава

    121 12 Отговор
    Абе марш към сащ и подписваш каквото ти дадът, че урсулата ни готви секира да плащаме 1.5 милярда евра за да ти дадат замразени руски активи без да са ни питали дали сме съгласни. Къде си тръгнал да се пазариш комик

    20:58 08.12.2025

  • 5 ами

    104 9 Отговор
    ха ха ха - само така понеже украина побеждава - никакви отстъпки, а бг да приготви над 1 милиард евро за украйна че й трябват

    20:58 08.12.2025

  • 6 безработен

    26 14 Отговор
    Чичо Дончо се напъна, има желание, но само желание бе стига. Капитал - олигархията го върти на малкия си пръст и няма да юу позволи да пистигне мир.

    Коментиран от #12

    20:58 08.12.2025

  • 7 Винету

    37 7 Отговор

    До коментар #2 от "Въоръжените сили на Южна Украйна":

    Това са ми джобните за една седмица.

    20:58 08.12.2025

  • 8 Курд Околянов

    83 8 Отговор
    И така с планове и закачки до последния украинец.

    20:59 08.12.2025

  • 9 смотань бандерець..

    38 7 Отговор
    Новия план включва само б0й иевньие набандерцитье

    20:59 08.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Президентът на САЩ Доналд Тръмп

    46 7 Отговор
    в този случай може да обърне гръб на Украйна. Това e било заявено от сина на ръководителя на Белия дом, Доналд Тръмп - младши, по време на форум в Доха, е съобщил Politico. "Мисля, че може да го направи. Хубавото и уникалното при баща ми е, че не знаеш какво ще направи. Фактът, че е непредсказуем, кара всички да действат интелектуално и искрено", казал синът на американския лидер. Тръмп - младши е добавил, че корупцията е дългогодишен проблем в Украйна. Според сина на политика, този въпрос предизвиквал недоволство сред международните партньори на Украйна. В нощта на 7 декември Bloomberg е съобщил, че в Европа нарастват страховете от възможното избягване и отдръпване от конфликта в Украйна, ако не се постигне мирно споразумение между Москва и Киев. Най-лошият сценарий е отслабване на натиска върху Руската федерация, край на обмена на разузнавателна информация с Киев и забрана за използването на Американски оръжия срещу Русия.

    20:59 08.12.2025

  • 12 Нема грижи

    54 8 Отговор

    До коментар #6 от "безработен":

    И Путин го устройва.

    20:59 08.12.2025

  • 13 Герп боклуци

    53 8 Отговор

    До коментар #2 от "Въоръжените сили на Южна Украйна":

    Той и зелтака по толкова прахосва с тая разлика че европееца плаща

    20:59 08.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Шопо

    69 8 Отговор
    Плана е ясен капитулация на Украйна.

    21:01 08.12.2025

  • 16 По-добре ще е мир..

    33 11 Отговор

    До коментар #1 от "?????":

    Чичо Дончо иска мир, но няма власт да въздейства. Срещу него са силни олигархични кръгове.

    21:01 08.12.2025

  • 17 ТОВА НАРКО ОЗНАЧАВА

    66 5 Отговор
    ВОЙНАТА ПРОДЪЛЖАВА. БЕДНИТЕ В ОКОПИТЕ УМИРАТ МЛАДИТЕ ДЕЗЕРТИРАТ А ТИ ПРОДЪЛЖАВАШ ДА ПРОСИШ И КОРУПЦИЯ ДА ПРАВИШ.

    21:01 08.12.2025

  • 18 хаха

    56 6 Отговор
    Ха ха ха, чичо Дончо точно това чака, одобрение от един наркоман. Още утре ще му бие шута и тогава ще се надява да го подпира евро-мажоретната формация. хи хи хи

    21:03 08.12.2025

  • 19 Русия е заявила, че ако Украйна

    61 8 Отговор
    сега се откаже от 28 точковия план на САЩ и доброволно не отстъпи около 30% от територията на Донбас които все още са под контрола на Украйна, Русия ще си ги вземе по военен път. На следващите преговори обаче Русия казва, че няма да е така, тогава вече са наред взимането на Одеса и Николаев по същия начин!

    21:05 08.12.2025

  • 20 жбикасе

    62 8 Отговор
    Другото предложение на Русия и Америка ще бъде още по силно. Владимир Путин винаги когато предлага нещо е добре още 1 вия път да се съгласиш. Всяко следващо ще е такова че накрая Украйна ще бъде само Лвов, а него ще вземе Полша. Слава на Господ Иисус Христос глупаците в Европа са големи глупаци. Сами се затриват. А българите ако платет и 1 лев на бандера фашистите на наркомана Зеленски са също много големи глупаци, мИрси.

    21:05 08.12.2025

  • 21 зелко

    36 7 Отговор
    Мирният план е готов за отказ от сащ и Русия
    и пак събиране и умуване с ес бръмбарите за нов план до клякане пред Мечока

    21:08 08.12.2025

  • 22 Един

    7 56 Отговор
    Докато не наритат рашистите обратно в кочината няма да има траен мир. И да постигнат някакво споразумение сега, то няма да е трайно.

    Коментиран от #30, #32

    21:10 08.12.2025

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    33 4 Отговор
    Сина на украинския посланик в Болгарии е из горил жив в Виена детето на вице- кмета на Харков. Убийството на Данила Кузьмин, сина на харковския вице-кмет, е станало зареди 200 000 доллара, которые хранились в криптокошельке его отца. Юношу убили бывший сотрудник одесской таможни и сын украинского посла в Болгарии Богдан Рынжук, мать которого - Олеся Илащук - занимает пост посла с 2022 года.

    Рынжук, с которым Кузьмин учился в австрийском университете, заманил его в подземный гараж отеля Sofitel. После жестоких пыток и побоев Рынжук выбил из Кузьмина коды для двух криптокошельков.

    Позже преступники поместили тяжелораненого Кузьмина в багажник автомобиля его отца и сожгли машину с ним внутри. Следователи смогли быстро установить личности нападавших благодаря видеозаписям и арестовали их на Украине.

    Из криптокошельков было похищено 200 тысяч долларов, часть которых — около 100 тысяч — была найдена при аресте. @banksta

    21:10 08.12.2025

  • 24 Иван

    35 4 Отговор

    До коментар #2 от "Въоръжените сили на Южна Украйна":

    Цената на Искандер-М е около 1,5 милиона долара.
    Грешни са ти сметките, от бесарабски фронт ли преписваш.

    Коментиран от #27

    21:11 08.12.2025

  • 25 КОЙ ВИ ПИТА КАКВА ПОМИЯ СТЕ СЪТВОРИЛИ???

    42 4 Отговор
    20 точки и не предвижда никакви отстъпки по отношение на териториалната цялост на Украйна.
    И КАКВО МУ Е НОВОТО????
    ПРЕСТАНЕТЕ ДА СЕ СЪБИРАТЕ НА ЯЛОВИ СЕДЯНКИ ЗА НАДПУШВАНЕ, ДА ХАРЧУТИТЕ ПАРИТЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ , ЗАЩОТО ДО СЕГА СТЕ ИМ ПОХАРЧИЛИ НАД 400 МИЛЯРДА ЕВРО ЗА ВОЙНИНИ ,ДАЛАВЕРИ ,И ЧОДОВИЩНА КОРУПЦИЯ НА УКРАИНСКСТА ХУНТА !!! А ЕВРОПЕЙСКАТА ХУНТА СЪЩО ПОДЛЕЖИ НА ПРОВЕРКА ОТ ФЕБЕРЕ!! ПРАЗНОДУМЦИ , ЯЛОВИ ДИВАЦИ , НИКОЙ НЕ ГО Е ЕНЯ ВИЕ КАКВО ПРАВИТЕ . ВИЕ СТЕ ВЕЧЕ НА БУНИЩЕТО!!
    СПРЕТЕ ДА НИ ХАРЧИТЕ ПАРИТЕ СВИНИ!!!!

    21:12 08.12.2025

  • 26 ДрайвингПлежър

    31 5 Отговор
    дано са го разпечатали на мека хартия, че поне г-за да могат да си избършат с него
    Зеле донякъде го разбирам, няма как да се откачи - ама евро мръсниците около него са за клада!

    21:12 08.12.2025

  • 27 Такива са сметките на

    18 1 Отговор

    До коментар #24 от "Иван":

    Украинските медии естествено, до колкото може да се вярва и на броя ракети.

    21:13 08.12.2025

  • 28 Опааа

    33 3 Отговор
    Какъв САЩ бе наркоман? 😆 Вова трябва да го получи и ЕВЕНТУАЛНО да го одобри! 😆 Ей,бЕлото не прощава!

    21:13 08.12.2025

  • 29 ФЕЙК - либераст

    32 2 Отговор
    Мноооооого хубав план! Сега остава кръчмарите бай Дончо и бай Владо да го одобрят! Вервайте !
    П.С. ВЯРА - МЕЧТА, ЧИЕТО РЕАЛИЗИРАНЕ КЛОНИ КЪМ НУЛА/ЗЕРО/!

    21:14 08.12.2025

  • 30 Докато не наритат русофоборците един

    9 10 Отговор

    До коментар #22 от "Един":

    по един обратно в кочината
    няма да престанат да цъкат смешки

    Коментиран от #33

    21:14 08.12.2025

  • 31 Гост

    32 3 Отговор

    До коментар #2 от "Въоръжените сили на Южна Украйна":

    Това по какви цени, някъде има ценоразпис? Аяаа, забравих, вие.всичко знаете, нали! А тогава, може ли да обясните, защо една лопата трепе цялото НАТО! И къде та ви супер оръжията? Абе, въобще, къде са щуротийте които изписахте с тонове?

    Коментиран от #39, #49

    21:14 08.12.2025

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    34 3 Отговор

    До коментар #22 от "Един":

    Победителят връчва на победения план за подпис 🤔
    ZE връчва план на Тръмп за подпис🤔
    Явно У...йна е победила САШт 😄

    21:15 08.12.2025

  • 33 Един

    11 5 Отговор

    До коментар #30 от "Докато не наритат русофоборците един":

    Вервай си.

    21:16 08.12.2025

  • 34 БеГемот

    29 3 Отговор
    Тоя щото е на хвърлей от Москва и поставя условия....тоя е последният президент на Украйна....

    21:16 08.12.2025

  • 35 сериозно ли

    22 3 Отговор
    ?
    сметки без кръчмар :)
    браво ,браво

    21:17 08.12.2025

  • 36 Май Наим Г Зина

    26 3 Отговор
    Утре Тръмп заеб@в@ Зельо, а ЕС налага санкции на САЩ

    21:18 08.12.2025

  • 37 Змей

    26 2 Отговор
    Щом няма реална оценка на действителноста, ще има бой до последния укроп. Следващото предложение на рашъните ще е далеч по лошо.

    21:18 08.12.2025

  • 38 Видьо Видев

    5 25 Отговор

    До коментар #2 от "Въоръжените сили на Южна Украйна":

    Денги нет! Затова Путлер въведе купони и ергенски данък

    Коментиран от #42

    21:19 08.12.2025

  • 39 РБК - Украйна

    3 9 Отговор

    До коментар #31 от "Гост":

    Цената на войната: един масивен руски удар по Украйна – 361 милиона долара

    21:19 08.12.2025

  • 40 Дернев

    22 3 Отговор
    От този мирен план, единственото сигурно е желанието на западняцита за слаба Русия, осигурено със смъртта ако трябва и на последния украинец. Реакцията на Щатита ще е показателна докъде ще стигне тази война.

    21:20 08.12.2025

  • 41 Механик

    26 2 Отговор
    Мирният план на Зели е: "ние сме "Всичко коз".
    На което САЩ отговарят: "Немаш карти, ба.ЛЪК".

    21:21 08.12.2025

  • 42 Свети Петър

    22 2 Отговор

    До коментар #38 от "Видьо Видев":

    Коледа наближава.ОСТАВКА!ИЗБОРИ ДО ДУПКА! Всичките прасета-на мезета!

    21:22 08.12.2025

  • 43 Българин....

    20 2 Отговор
    Що го показват тоя шапшал по 10 пъти на ден!Кукла на конци на сатанистите евреите и англосаксонското племе!заради него бяха убити милиони!

    21:22 08.12.2025

  • 44 Не е вярно, че Киев е под натиск

    17 1 Отговор
    само му се предлага ако му е дотегнала войната да сключи мир. Украйна каквото си реши това ще прави нали претендира за ЕС и е правова и демократична държава. Ако си решат хората и им е изгодно нека си воюват, какво е това налагане на мир на сила и със заплахи? Не е честно така, нарушават се принципите на демокрацията.

    21:23 08.12.2025

  • 45 Я пък тоя

    16 2 Отговор
    Тия пак се мислят за фактор!
    Много ограничени хора, няма други като тях, най- добрите са.
    А мир няма да има, Украйна няма да има, а може и ЕС да няма.

    21:28 08.12.2025

  • 46 Българин....

    19 2 Отговор
    Путин да си взима Одеса. И да ги навре в кучи Ггъэ!

    Коментиран от #54

    21:28 08.12.2025

  • 47 Мим

    15 3 Отговор
    Значи,че все едно нищо не сте решили и няма смисъл да го пращате на Тръмп, вашия план без кръчмар.А в качеството си на какъв ще си утре насреща с НАТО бе зелен гущер....

    21:29 08.12.2025

  • 48 ти да видиш

    15 2 Отговор
    Дали са шмъркали върху него,.. 100%!

    21:29 08.12.2025

  • 49 Ало разбирачите що не видите

    5 8 Отговор

    До коментар #31 от "Гост":

    БТВ новините в 14:44 ч. 27.02.2025 г., със заглавие: Русия харчи близо 1 млрд. долара на ден за войната, твърди шефът на разузнаването на Украйна

    Коментиран от #107

    21:29 08.12.2025

  • 50 Българин

    12 3 Отговор
    Без отстъпка на територии,няма да има мир.Путин ясно го заяви.Условивта се диктуват от победителя,в случая Русия.В противен случай Украйна я чака капитушация.

    21:30 08.12.2025

  • 51 жнэтнн

    12 2 Отговор
    Чудя се защо Тръмп не му изключи вече тока на тоя самсар, само да спре наблюдението от космоса и Украйна ще загуби всичко за 2 седмици

    21:30 08.12.2025

  • 52 ха-ха

    10 1 Отговор
    Народът ни е казал - голям , ама ме.......к !

    21:31 08.12.2025

  • 53 1111

    12 1 Отговор
    Зеленски трябва да бъде свален от власт.Това иска и Тръмп,само тогава ще има мир.

    Коментиран от #83

    21:31 08.12.2025

  • 54 Механик

    14 1 Отговор

    До коментар #46 от "Българин....":

    Путин точно там ги навира укрите. Ама бавно и с удоволствие ги навира.
    Той не бърза и си прави кефа с тия шапшали, а те се кефят, че не бил взел Киев за "три дня". И докато се кефят, продължават да бъдат навиране на кученцето ... нали знаете къде.

    21:32 08.12.2025

  • 55 Само питам

    15 1 Отговор
    От кога тоя дето яде боя , предлага условията ?!

    21:33 08.12.2025

  • 56 А няма ли

    11 1 Отговор
    предложенията за прекратяване на войната, на Русия да ги прати? Абе лудТ

    21:33 08.12.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 от кадастъра

    14 1 Отговор
    Украйна не е регистрирала границите си от 25.12.1991 г. Регистрацията на границите на Украйна като суверенна държава не е извършена в ООН.

    Следователно може да се предположи, че Русия не извършва никакви нарушения по отношение на Украйна.

    Според договора за ОНД територията на Украйна е административен район на СССР. Следователно никой не може да бъде виновен за сепаратизъм и насилствена промяна на границите на Украйна.

    Според международното право страната просто няма официално признати граници.

    За да разреши този проблем, Украйна трябва да финализира демаркацията на границата със съседните страни и да получи съгласието на съседните страни, включително Русия, за тяхната обща граница. Необходимо е всичко да се документира и да се подпишат споразумения с всички съседни държави.

    21:35 08.12.2025

  • 59 Трийте

    9 0 Отговор
    Трийте, истината няма как да я изтриете.

    21:36 08.12.2025

  • 60 Токаихто

    15 0 Отговор
    Позицията на Зеленски в преговорите за Украйна е сравнима с цугцванг

    наркоса 3 пъти отказа протегнатата ръка на Путин, без загуби на територии, но я отказа! Хубавото в случая е, че Руската армия ежедневно и методично изтегля украинските фашистки въоръжени сили от Донбас, Слобожанщина и Новорусия.

    21:36 08.12.2025

  • 61 Морис

    7 1 Отговор
    От тази сделка народът на Украйна нищо не печели и Зелю това го разбира много добре! Да не го мислим за балама, той все пак е еврей!

    21:38 08.12.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Киев се опитва да сключи

    12 0 Отговор
    Отделно споразумение със западните си съюзници ! Хахаха, кой е...,,ва евроколоездачите ! Ок, урсулето почна да кара държавите да плащат масрафа на Зеления. Колко ще изкара това преди народът да озверее ! Само отлагат неизбежното и ще мрат още хиляди украинци !

    21:40 08.12.2025

  • 64 Зеленски за отказ от мирния план?

    8 0 Отговор
    Та той може да се окаже и конкуренция на Тръмп, бизнесмен е човека чопнал е и в негови сметки ФБР са открили потънали 48 млрд. долара /не милиона, а милиарда - милионерите шума да ядат/ от военни помощи! Еми защо му е мир и защо човека да не лапне още толкова като има възможност и има кой да му позволи? Еми това са си нормални бизнес неща.

    21:40 08.12.2025

  • 65 Обективни истини

    10 0 Отговор
    Без териториални отстъпки няма никакъв смисъл да ги дават на САЩ и още по-малко на Русия. Тези не са никак вред.
    СЛАВА на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж

    21:41 08.12.2025

  • 66 Саманта

    10 0 Отговор
    Не знам от къде ги вадите тези данни, но в момента руснаците са обрадили Мирноград и украинските момчета си махат синьо-жълтото велкро и слагат руско, за да минат за руснаци. Камуфлажите им са еднакви и украинските войници масово минават на руска страна.

    21:41 08.12.2025

  • 67 Украйна 10 милиона 💥

    8 0 Отговор
    Еленски в Гуантанамо и нацюгите в Сибир. Иначе в Киев ще измрат от студ стотици хиляди. Назрява хуманитарна катастрофа.💥❗

    21:42 08.12.2025

  • 68 уточнение

    10 0 Отговор
    Тук не става въпрос само за територии, но става въпрос и за населението, което живее на тези територии ! Знаем, че е предимно руско население, което е наричано от Киев "сепаратисти" и това население има големи проблеми!

    Коментиран от #75

    21:42 08.12.2025

  • 69 Питам

    12 1 Отговор
    Клоунът наркоман с Русия ли смята да подписва ми ен договор , или със САЩ, че ще го носи в САЩ? И още нещо . Нали уж Украйна е независима ? Защо ходи на лидерите на Франция, Британия и Германия , да му го пишат ??? Това доказва , че Германия , Британия и Франция в момента воюват на територията на Украйна срещу Русия и кандърдисват отново САЩ , да се присъедини към тях във войната срещу Русия.

    Коментиран от #82

    21:43 08.12.2025

  • 70 Презентация

    8 2 Отговор
    Тръмп ще ги зареже, Путин ще ги изпърже, европащедухаНа4ел0сурсулътъ

    21:44 08.12.2025

  • 71 Димитър Георгиев

    22 10 Отговор
    Тръмп ще бъде свален! Путин ще бъде въдворен в Сибир! Всички ще изгубим,ако сатрапа Путин спечели в Украйна!

    Коментиран от #77

    21:44 08.12.2025

  • 72 Димитър Георгиев

    12 9 Отговор
    Нашите копейки също ще ги изпратим на екскурзия в Сибир!

    21:45 08.12.2025

  • 73 Знае

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "?????":

    Русия , заедно със своите съюзници побеждава на украинската територия наглосаксоюдеите и съюзниците им.

    21:45 08.12.2025

  • 74 Натовец

    22 7 Отговор
    Естествено,че без отстъпки за агресора. То остава да им правите подаръци на фашистите ,че ви убиват.

    Коментиран от #78, #84

    21:45 08.12.2025

  • 75 За нищо не става въпрос

    7 2 Отговор

    До коментар #68 от "уточнение":

    териториите са само претекст в Украинския конфликт. Единствената истина за което става въпрос са парите и те това е то старата истина. Пари и печалби с личен интерес, народа никой не го брои за жив. Пари, пари и пак пари.

    21:47 08.12.2025

  • 76 Ъхъъъъъ....

    6 5 Отговор
    президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази разочарование , че украинският президент Володимир Зеленски уж не се е запознал с плана му за по-нататъшни стъпки в осъществяването на плана за прекратяване на войната. Според Тръмп, украинските преговарящи и Москва вече са го подкрепили.

    21:48 08.12.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Украйна 10 милиона 💥

    4 4 Отговор
    Франклин Делано Рузвелт и Йосиф Висарионович Сталин направиха Америка велика, Рейган и животинската русофобия я съсипаха, а Доналд Тръмп ще я направи отново велика, заедно с Владимир Владимирович.💥❗

    21:50 08.12.2025

  • 80 баба ти

    3 0 Отговор
    Целта е да се обезлюдяват колкото се може повече територии.

    21:50 08.12.2025

  • 81 Смешник

    4 2 Отговор
    Не важно какво ще каже Тръмп по новия план а какво ще каже Путин Тия клоуни консултираха ли се с него

    21:51 08.12.2025

  • 82 Пепи Волгата

    2 3 Отговор

    До коментар #69 от "Питам":

    Не знам и не ме интересува аз избрах ЕВРОТО

    21:51 08.12.2025

  • 83 Ъъъъъъъъъ

    6 2 Отговор

    До коментар #53 от "1111":

    "Зеленски трябва да бъде свален от власт.Това иска и Тръмп....."

    Той това и прави и сега атакува Олена Зеленска през НАБУ. Появиха се нови записи, на които е Първата дама на Украйна. И тя е в схемата с откраднатите милиони.

    21:52 08.12.2025

  • 84 Смешник

    4 5 Отговор

    До коментар #74 от "Натовец":

    А кой е агресора и тероризира 8 години рускоезичното население в Донбас

    21:53 08.12.2025

  • 85 Пепи Волгата

    5 3 Отговор
    Не знам и не ме интересува аз избрах ЕВРОТО

    21:53 08.12.2025

  • 86 Дедо ви...

    7 5 Отговор
    Шок и ужас. Синът на украинската посланичка в България е убил и след това е запалил трупа на детето на заместник-кмета на Харков във Виена. Убийството на Данило Кузмин, син на заместник-кмета на Харков, е извършено за 200 000 долара, съхранявани в портфейла с криптовалута на баща му. Младият мъж е убит от Богдан Ринжук, бивш митничар от Одеса и син на украинския посланик в България. Майка му, Олеся Илашчук, заема поста на посланик от 2022 г. Къкъв мирен план бееее. Бой до последния фашист....

    21:54 08.12.2025

  • 87 Европеец

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "?????":

    Днеска тука четох, че Умеров утре ще представи на зеления наркоман американския план за обсъждане, който го съставяха три дни..... А сега какво излиза зеленият просяк милионер ще представя на американците Плана на пуделите, нещо много сбърка на тая работа..... Ако съм на мястото на бай Дончо ще вдигна ръцете от украинската и европейска хунта и ще си играя голф, а фашистите ги оставям на самотек да се оправят сами с руския президент Владимир Путин, което разбира се ще доведе до нови опустошения на покрайна и фалит на европейци европейските пудели и настоящи фашисти... Само пуделите фашисти да вляза да не запалят голяма бъркотия в Европата, че и както каза президентът Путин няма да има с кого да преговаря......

    Коментиран от #95

    21:54 08.12.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Ами

    6 4 Отговор
    Само не разбирам защо пращат мирния план в САЩ, а не в Русия :)

    Коментиран от #104

    21:55 08.12.2025

  • 90 Демократ

    6 5 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за изроУди

    21:55 08.12.2025

  • 91 Украйна 10 милиона 💥

    7 6 Отговор
    САЩ и РФ заедно против украинския и европейски неофашзъм. Никой не може да победи двете най-силни ядрени страни💥❗

    21:56 08.12.2025

  • 92 Лоцмана

    4 2 Отговор
    Ванга е казала ,че Русия ще победи Украйна,но едва когато изплува крайцера Масква.

    21:58 08.12.2025

  • 93 Е тъй деее

    3 4 Отговор
    Зеленски беше приет в британската болница със премиера Киър Стармър, заедно с френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц.

    21:59 08.12.2025

  • 94 Ама нито Зеленски, нито ЕС и

    5 6 Отговор
    Англия някой ги е упълномощил да пишат мирен план или да променят такъв. Те са извън играта и дори не са в оркестъра. Ако Зеленски се съгласи със САЩ е добре и ще има мир, ако не продължава да си воюва. Как не го разбраха и все се правят на ощипани булки. То бива простотия бива, ама това пък никъде го няма. Нахални като конски мухи, ти го гониш, то пак каца.

    Коментиран от #109

    21:59 08.12.2025

  • 95 Овчи, колко метра останаха до Киев? М?

    6 6 Отговор

    До коментар #87 от "Европеец":

    Тебе питам? Ммммм?

    Коментиран от #98

    21:59 08.12.2025

  • 96 Какво друго може да се очаква

    4 2 Отговор
    от триото Велигибритания, Германия и Франция??? Освен поредната безполезна и безсмислена идиотия.

    22:00 08.12.2025

  • 97 Хахахахаха ...

    2 2 Отговор
    заяви Зеленски, който след разговорите в Лондон отпътува за Брюксел...

    22:01 08.12.2025

  • 98 Говежди,

    5 4 Отговор

    До коментар #95 от "Овчи, колко метра останаха до Киев? М?":

    гледай Крим през крив макарон.

    Коментиран от #108

    22:01 08.12.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Ъъъъ

    4 2 Отговор
    Тоя забрави ли, че мирния план се изготвя от САЩ и Русия, и него никой няма да го пита???

    Коментиран от #116

    22:02 08.12.2025

  • 101 не може да бъде

    2 1 Отговор
    Зеленски прави какви ли не пируети с помощта на коалицията на "желаещите " -които така наричат себе си но тук- според мен -има едно малко препятствие което се нарича Джаред Къшнър.Действията и поведението на Зеленски и желаещите може да се наричат с най.различни имена според пристрастията ...но при Къшнър тези неща няма да минат -той е запознат много добре и с политиката и методите на нацистите -неговите дядо и баба както сега се разбира са имали доста силно влияние върху него -разказвали са му много пъти и за битието си и за всичко което се е случило в живота им!?А те са/от 1943 г/ бивши белоруски партизани от отряда на братя Белски -и двамата !?И двамата са загубили близки роднини и двамата по чудо са се спасили и двамата са видяли какви ги вършат и германци и всякакви западноевропейци и бандеровци и естонци латвийци та даже и поляци!?И не трябва да се мисли че той е мамино синче понеже е син на милиардер -започнал е да работи на 13 г възраст!?Даже бих казал че Тръмп може да се огъне -но Джаред -не!

    22:02 08.12.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 А колко е простичко...

    5 2 Отговор
    Ето ви едно разумно предложение от само 2 точки, което ще сложи край на войната за 1 час, не за 24, както обещаваше Алф:
    чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
    чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.

    Коментиран от #106

    22:03 08.12.2025

  • 104 Невежа копейка

    3 0 Отговор

    До коментар #89 от "Ами":

    Защото не преговарят директно ,а с посредика САЩ

    22:04 08.12.2025

  • 105 лидер тук, лидер там

    1 2 Отговор
    Тири рим, тири рам .....Ирочка или Настя: мрежата реагира бурно на скандалния епизод на "Ергенът
    Осмият епизод на романтичното риалити шоу "Ергенът" излезе. Случи се както се случи  “, коментира Оксана края на историята си в проекта. „  Може би е очаквал нещо от мен. Но аз не съм от типа жени, които ще се отворят бързо. Все още не съм готова да пусна човек в живота си.“ Заедно с Настя, Ергенът се разходи из любимите си улици на Киев.

    Коментиран от #115

    22:04 08.12.2025

  • 106 ОтПростак не се очаква

    2 0 Отговор

    До коментар #103 от "А колко е простичко...":

    друго.

    22:05 08.12.2025

  • 107 Хаххайа

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Ало разбирачите що не видите":

    Имат и харчат, не ходят да се молят за пари, я кажи Нато колко пари дадоха на укрите ама някакви резултати да виждаш, то ония всичко прибира

    22:06 08.12.2025

  • 108 Ко тана...

    3 0 Отговор

    До коментар #98 от "Говежди,":

    С контранаступа... стигна ли Лвов!!!

    Коментиран от #111

    22:07 08.12.2025

  • 109 Точно от британците се страхувай

    1 1 Отговор

    До коментар #94 от "Ама нито Зеленски, нито ЕС и":

    Не прощават.
    Питай Дугина

    Коментиран от #114

    22:07 08.12.2025

  • 110 Украинците още се чудили

    2 0 Отговор
    дали Покровск е попаднал под контрола на руснаците защото вече не знаели къде точно в разораната нива е бил Покровск

    Коментиран от #118

    22:07 08.12.2025

  • 111 Пора

    0 5 Отговор

    До коментар #108 от "Ко тана...":

    Путинова Русия умира

    22:08 08.12.2025

  • 112 Ако Киев не заеме „по-сговорчива“

    2 1 Отговор
    позиция в преговорите са казали осведомени, за разрешаване на Украинския конфликт, ще изгори още някой бушон в Украйна с по-голям ампераж и така докато малкия разбере, че трябва да слуша големия брат. Нищо ново под слънцето.

    22:09 08.12.2025

  • 113 АБВ

    4 9 Отговор
    Този нагъл просяк - наркоман си позволява да прави контра предложение на САЩ ?! Ти да видиш ! Май вече напълно е откачил от белото и Бай Тръмп ще го нарита като мръсно псе, каквото си е.

    Коментиран от #119

    22:09 08.12.2025

  • 114 Хахахахха

    1 1 Отговор

    До коментар #109 от "Точно от британците се страхувай":

    Ти си луд бе, точно от тъпите англичанчета никой не ги е страх, не гледаш ли как се гъбаркат с тях,псетата дори нямат и кой знае какви оръжия. Гарантирам ти че руснаците по лесно ще превземат тея английски... Отколкото Украйна, дугина никога не е казвал че руснаците ги е страх от някой

    Коментиран от #120

    22:10 08.12.2025

  • 115 8 епизод на романтичното риалити шоу

    1 1 Отговор

    До коментар #105 от "лидер тук, лидер там":

    Ергенът отива в запас

    22:10 08.12.2025

  • 116 Точно от Зеленски зависи

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "Ъъъъ":

    какво що стане...

    22:11 08.12.2025

  • 117 мдаааа

    2 0 Отговор
    И на слепите е ясно...ако капитулацията не стане доброволно ще стане доброзорно... оня дебелия тех ги чака!!!

    22:11 08.12.2025

  • 118 Копейкотрошач

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "Украинците още се чудили":

    Вратлето ти колко секунди ще издържи?

    22:11 08.12.2025

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 4,боклукка като теб

    1 0 Отговор

    До коментар #114 от "Хахахахха":

    Са за 50,години в затвор в Англия

    22:15 08.12.2025

  • 121 БАЦЕ ЕООД

    0 1 Отговор
    Русия ако не се лъжа, в такъв случай си взима Одеса, Приднестеровието И Харков... Еми здраве да е , техни са си и без това. да не правим само коридор до Калининград, че тогава и Полша и Германия ще дадат фира

    22:15 08.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания