Новини
Свят »
Русия »
Руски депутати и представители на Конгреса на САЩ се договориха за бъдеща среща

Руски депутати и представители на Конгреса на САЩ се договориха за бъдеща среща

28 Декември, 2025 12:16 813 46

  • русия-
  • сащ-
  • конгрес-
  • договориха-
  • среща-
  • депутати

Леонид Слуцки подчерта, че целта е конкретни резултати, а не символичен диалог

Руски депутати и представители на Конгреса на САЩ се договориха за бъдеща среща - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руски парламентаристи и представители на Конгреса на САЩ са постигнали принципно споразумение за провеждане на среща, като подробностите за мястото и времето ѝ може да бъдат обявени в близко бъдеще. Това заяви Леонид Слуцки – председател на Комисията по международни отношения на Държавната дума и лидер на Либерално-демократическата партия на Русия - в интервю за ТАСС, предава Фокус.

„Има принципно споразумение. Засега няма конкретика, но детайлите може да се появят в обозримо бъдеще“, посочи Слуцки.

Той призова за търпение, като подчерта, че всички параметри на срещата трябва да бъдат внимателно уточнени, за да се гарантира постигането на реални резултати. По думите му не става дума за формален контакт или демонстративен жест.

„Не ни е нужна среща заради самата среща, нито ръкостискане заради медийно отразяване. Нуждаем се от конкретни резултати - такива, които да бъдат включени в дневния ред на руския президент и да допринасят за защитата и напредъка на националните ни интереси, преди всичко в сферата на сигурността“, заяви Слуцки.

По-рано специалният представител на руския президент за икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев съобщи, че между Москва и Вашингтон се водят разговори за евентуална среща между делегации на Конгреса на САЩ и депутати от Държавната дума.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    4 16 Отговор
    днес Русия ще бъде унижена

    Коментиран от #4, #5, #7, #8

    12:17 28.12.2025

  • 2 И Киев е Руски

    13 7 Отговор
    Ще обсъждат къде ще копат наркомана

    12:20 28.12.2025

  • 3 Реалност

    6 14 Отговор
    Една от най-изтърканите опорни точки на Кремъл — повтаряна до втръсване от Медведев, Лавров и техните говорители — е мантрата, че „ядрена държава не може да загуби война“, тоест не могат да загубят войната в Украйна. Гледайки ги, човек се пита: тези хора не познават ли световната история, или просто разчитат на късата памет на своята аудитория?
    Хронология на ядреното безсилие:
    САЩ във Виетнам (1955–1975): Първото голямо доказателство, че свръхсила с огромен ядрен капацитет може да бъде победена от мотивирана партизанска армия.
    СССР в Афганистан (1979–1989): Съветската империя влезе със самочувствието на ядрен гигант, но излезе сломена, което повлече след себе си и разпада на самия Съюз.
    Франция в Алжир (1954–1962): Изключително показателен пример. Франция придобива ядрено оръжие през 1960 г., но само две години по-късно е принудена да признае независимостта на Алжир и да се изтегли позорно.
    Русия в Първата чеченска война (1994–1996): Наследникът на съветския ядрен куфар беше унизен от малка Чечня, което доведе до Хасавюртското примирие — де факто признание на поражението.
    Китай срещу Виетнам (1979): Пекин, вече ядрена сила, нахлу във Виетнам, за да го „научи на урок“, но се сблъска с такава съпротива, че трябваше да се изтегли с огромни загуби само след месец.
    САЩ в Афганистан (2001–2021): Две десетилетия по-късно, най-модерната армия в света с най-големия ядрен арсенал не успя да наложи волята си над талибаните.

    В една агресивна война на чужда

    12:21 28.12.2025

  • 4 Българка

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Опитите за връщане на Купянск продължават ли, джендич? Май все удрят на камък тия хохохоляци? Пхахаха.

    Коментиран от #20

    12:21 28.12.2025

  • 5 Ала бала

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    на Русия не и пука за твоето мнение

    12:22 28.12.2025

  • 6 Лудият от портиерната

    10 3 Отговор
    Уруупите4енца чий е гуляйполе?

    12:22 28.12.2025

  • 7 Обсъждат

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    България да е в орбитата на Русия.😂🤣😂🤣

    12:22 28.12.2025

  • 8 И Киев е Руски

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    За теб е сигурно че ще бъдеш уважен не се напрягай а си Фърли един душ.Ако Урсула ти разреши

    12:22 28.12.2025

  • 9 Вашето мнение

    11 4 Отговор
    А само преди няколко дни мърцула арестува еврюлидерите заедно с наш джилязко докато не гласуват или кражба на руски пари или заем за украйна. Както всички вече виждат къде потъват тези пари.

    12:22 28.12.2025

  • 10 що така

    12 3 Отговор
    Коалицията на мераклиите никакви ги нЕма.

    Коментиран от #14, #21, #26

    12:22 28.12.2025

  • 11 Те така

    11 5 Отговор
    Клоуна отива при Чичо Дончо, за да разсмива присъстващите, нали затова е клоун. Голям смях ще бъде, накрая един шут отзад, и айде, до следващия спектакъл.

    12:22 28.12.2025

  • 12 Кажи честно ... 🤣

    7 11 Отговор
    Opките пак ще се молят на САЩ да ги спасяват от гладна смъpт и тpenaне на рашисткия кремълски "елит" на красний плошад.

    Коментиран от #15

    12:23 28.12.2025

  • 13 стоян

    6 10 Отговор
    Какво могат да предложат на САЩ крепостните че в САЩ дето го няма - освен да се правят на велики -петрол газ метали технологии ли - редки метали в федерацията нямат за продажба защото не могат да ги преработят - единствено преработен уран и то защото го продават на половин цена

    12:24 28.12.2025

  • 14 Ха-ха-ха

    11 5 Отговор

    До коментар #10 от "що така":

    Коалицията на задлъжнелите не е поканена. Изрично е предупредена да не присъства.
    И сега пак ще дремят и киризят през ключалката.

    12:26 28.12.2025

  • 15 404

    10 3 Отговор

    До коментар #12 от "Кажи честно ... 🤣":

    Бил ли си някога с жена?

    Коментиран от #25

    12:26 28.12.2025

  • 16 Тжж

    3 9 Отговор
    Нема ли другарите от Фащ да им подарят, този път цел Европистан, както през славната 1945? Ама той път ще искат още и изконната им прародина Аляска, Канада и някой и друг щат

    12:26 28.12.2025

  • 17 Как

    2 0 Отговор
    се договориха , на "честна дума" ли ?

    12:27 28.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Любопитен факт

    6 11 Отговор
    Само 11% от американците имат позитивно мнение за Путин.

    Коментиран от #29, #30, #34

    12:27 28.12.2025

  • 20 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "Българка":

    ВЯРНО Е, ЧЕ УКРАИНЦИТЕ КАЗАХА ЧЕ ДА СИ ВЪРНАЛИ КУПЯНСК, НО НЕ ЧЕ СА ИЗЛЪГAЛИ.
    ПРОСТО СА ДЕ ОБЪРКАЛИ.
    НЕ СА РАЗБРАЛИ ЧЕ ЗА ГО ЗАГУБИЛИ . МИСЛЕЛИ СА ЧЕ ГО ПРЕВЗЕЛИ. ТАКА И ЗА ЦЯЛАТА ВОЙНА 😝🤣

    12:27 28.12.2025

  • 21 Ами така е

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "що така":

    затова са желаещи, имат желание обаче нямат възможности .

    12:28 28.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Неподписан

    1 3 Отговор
    Ко ши ядат,някой знае ли

    12:29 28.12.2025

  • 25 Ти па ся

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "404":

    Ко ма питаш?

    Коментиран от #35

    12:30 28.12.2025

  • 26 Коалицията на мераклиите

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "що така":

    Дадоха 100 милиарда на Украйна. Оранжевия остана без карти.

    Коментиран от #31

    12:31 28.12.2025

  • 27 az СВО Победа 80

    6 1 Отговор
    Ами "изолацията", ами "санкциите"???

    🤣🤣🤣🤣

    12:32 28.12.2025

  • 28 А ние

    5 1 Отговор
    ПП дб,гроб и не не сме се скрили под корупционната пола на урсулите и очакваме присъдата си -,при бай Ставри и вечна забрава

    12:32 28.12.2025

  • 29 село мое ,

    6 4 Отговор

    До коментар #19 от "Любопитен факт":

    И това какво значение има ?! Много важно какво мислят американците , дреме му на Путин за тяхното мнение .

    12:33 28.12.2025

  • 30 ха-ха

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Любопитен факт":

    Така е , никой не обича по-силния от него !

    Коментиран от #32

    12:35 28.12.2025

  • 31 Виж ся

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Коалицията на мераклиите":

    Отиди да ти направят карта на мозъка, ядреномагнитен резонанс.

    12:37 28.12.2025

  • 32 Руснак

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "ха-ха":

    По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.

    Коментиран от #33, #36

    12:39 28.12.2025

  • 33 ха-ха

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Руснак":

    Но бием много лошо през пръстите, затова никой не припарва до оградата ни !

    12:41 28.12.2025

  • 34 Българин

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "Любопитен факт":

    Ние също мразим руснаците по принцип.

    Коментиран от #39

    12:42 28.12.2025

  • 35 404

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ти па ся":

    Ясно акъла си си изгубил бил си интимен само с чеченци

    12:43 28.12.2025

  • 36 Всяка сутрин милиарди хора по света

    7 3 Отговор

    До коментар #32 от "Руснак":

    Се събуждат щастливи,че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #40

    12:45 28.12.2025

  • 37 Ами

    6 5 Отговор
    Попитали радио Ереван :
    - Могат ли САЩ отново да станат велики?
    - Могат ... Като част от Руската Федерация.

    Коментиран от #41

    12:45 28.12.2025

  • 38 az СВО Победа 80

    4 3 Отговор
    В Димитров са демилитаризирани общо 8 бригади на ВСУ!

    Честито!

    Коментиран от #42, #43

    12:46 28.12.2025

  • 39 село мое ,

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "Българин":

    Явно си от Максуда .....Българин бил ....Ха-ха !

    12:46 28.12.2025

  • 40 овч,

    3 3 Отговор

    До коментар #36 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    И още повече , че не са ти комшии в гетото !

    12:48 28.12.2025

  • 41 Копейкиииии

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "Ами":

    Имате още 3 дни 11 часа и 12 минути да спасите лева. Действайте!

    Коментиран от #44, #45

    12:49 28.12.2025

  • 42 И Киев е Руски

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "az СВО Победа 80":

    Не ги мисли Тия бригадири са събирали ирешници

    12:49 28.12.2025

  • 43 Бухал,

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "az СВО Победа 80":

    Знвш ли колко човека са една бригада? 😎😂😎

    12:50 28.12.2025

  • 44 онзи

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Копейкиииии":

    Четох , че щели да премахнат центовете след Нова година . Къде ще се криеш ,бе , мой , с тия празни джобове ?! И по контейнерите няма да те огрее .

    12:51 28.12.2025

  • 45 404

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Копейкиииии":

    Това е времето в което ако не вземеш правилно решение мъжа Ти ще ти вземе колибата в маАлата и ще спиш в кашони

    12:53 28.12.2025

  • 46 Боже, Боже

    0 0 Отговор
    Рижавата деменция обърка света!

    13:04 28.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания