Руски депутати и представители на Конгреса на САЩ се договориха за бъдеща среща

Руски парламентаристи и представители на Конгреса на САЩ са постигнали принципно споразумение за провеждане на среща, като подробностите за мястото и времето ѝ може да бъдат обявени в близко бъдеще. Това заяви Леонид Слуцки – председател на Комисията по международни отношения на Държавната дума и лидер на Либерално-демократическата партия на Русия - в интервю за ТАСС, предава Фокус.
„Има принципно споразумение. Засега няма конкретика, но детайлите може да се появят в обозримо бъдеще“, посочи Слуцки.
Той призова за търпение, като подчерта, че всички параметри на срещата трябва да бъдат внимателно уточнени, за да се гарантира постигането на реални резултати. По думите му не става дума за формален контакт или демонстративен жест.
„Не ни е нужна среща заради самата среща, нито ръкостискане заради медийно отразяване. Нуждаем се от конкретни резултати - такива, които да бъдат включени в дневния ред на руския президент и да допринасят за защитата и напредъка на националните ни интереси, преди всичко в сферата на сигурността“, заяви Слуцки.
По-рано специалният представител на руския президент за икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев съобщи, че между Москва и Вашингтон се водят разговори за евентуална среща между делегации на Конгреса на САЩ и депутати от Държавната дума.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #4, #5, #7, #8
12:17 28.12.2025
2 И Киев е Руски
12:20 28.12.2025
3 Реалност
Хронология на ядреното безсилие:
САЩ във Виетнам (1955–1975): Първото голямо доказателство, че свръхсила с огромен ядрен капацитет може да бъде победена от мотивирана партизанска армия.
СССР в Афганистан (1979–1989): Съветската империя влезе със самочувствието на ядрен гигант, но излезе сломена, което повлече след себе си и разпада на самия Съюз.
Франция в Алжир (1954–1962): Изключително показателен пример. Франция придобива ядрено оръжие през 1960 г., но само две години по-късно е принудена да признае независимостта на Алжир и да се изтегли позорно.
Русия в Първата чеченска война (1994–1996): Наследникът на съветския ядрен куфар беше унизен от малка Чечня, което доведе до Хасавюртското примирие — де факто признание на поражението.
Китай срещу Виетнам (1979): Пекин, вече ядрена сила, нахлу във Виетнам, за да го „научи на урок“, но се сблъска с такава съпротива, че трябваше да се изтегли с огромни загуби само след месец.
САЩ в Афганистан (2001–2021): Две десетилетия по-късно, най-модерната армия в света с най-големия ядрен арсенал не успя да наложи волята си над талибаните.
В една агресивна война на чужда
12:21 28.12.2025
4 Българка
До коментар #1 от "Българин":Опитите за връщане на Купянск продължават ли, джендич? Май все удрят на камък тия хохохоляци? Пхахаха.
Коментиран от #20
12:21 28.12.2025
5 Ала бала
До коментар #1 от "Българин":на Русия не и пука за твоето мнение
12:22 28.12.2025
6 Лудият от портиерната
12:22 28.12.2025
7 Обсъждат
До коментар #1 от "Българин":България да е в орбитата на Русия.😂🤣😂🤣
12:22 28.12.2025
8 И Киев е Руски
До коментар #1 от "Българин":За теб е сигурно че ще бъдеш уважен не се напрягай а си Фърли един душ.Ако Урсула ти разреши
12:22 28.12.2025
9 Вашето мнение
12:22 28.12.2025
10 що така
Коментиран от #14, #21, #26
12:22 28.12.2025
11 Те така
12:22 28.12.2025
12 Кажи честно ... 🤣
Коментиран от #15
12:23 28.12.2025
13 стоян
12:24 28.12.2025
14 Ха-ха-ха
До коментар #10 от "що така":Коалицията на задлъжнелите не е поканена. Изрично е предупредена да не присъства.
И сега пак ще дремят и киризят през ключалката.
12:26 28.12.2025
15 404
До коментар #12 от "Кажи честно ... 🤣":Бил ли си някога с жена?
Коментиран от #25
12:26 28.12.2025
16 Тжж
12:26 28.12.2025
17 Как
12:27 28.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Любопитен факт
Коментиран от #29, #30, #34
12:27 28.12.2025
20 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF
До коментар #4 от "Българка":ВЯРНО Е, ЧЕ УКРАИНЦИТЕ КАЗАХА ЧЕ ДА СИ ВЪРНАЛИ КУПЯНСК, НО НЕ ЧЕ СА ИЗЛЪГAЛИ.
ПРОСТО СА ДЕ ОБЪРКАЛИ.
НЕ СА РАЗБРАЛИ ЧЕ ЗА ГО ЗАГУБИЛИ . МИСЛЕЛИ СА ЧЕ ГО ПРЕВЗЕЛИ. ТАКА И ЗА ЦЯЛАТА ВОЙНА 😝🤣
12:27 28.12.2025
21 Ами така е
До коментар #10 от "що така":затова са желаещи, имат желание обаче нямат възможности .
12:28 28.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Неподписан
12:29 28.12.2025
25 Ти па ся
До коментар #15 от "404":Ко ма питаш?
Коментиран от #35
12:30 28.12.2025
26 Коалицията на мераклиите
До коментар #10 от "що така":Дадоха 100 милиарда на Украйна. Оранжевия остана без карти.
Коментиран от #31
12:31 28.12.2025
27 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣🤣
12:32 28.12.2025
28 А ние
12:32 28.12.2025
29 село мое ,
До коментар #19 от "Любопитен факт":И това какво значение има ?! Много важно какво мислят американците , дреме му на Путин за тяхното мнение .
12:33 28.12.2025
30 ха-ха
До коментар #19 от "Любопитен факт":Така е , никой не обича по-силния от него !
Коментиран от #32
12:35 28.12.2025
31 Виж ся
До коментар #26 от "Коалицията на мераклиите":Отиди да ти направят карта на мозъка, ядреномагнитен резонанс.
12:37 28.12.2025
32 Руснак
До коментар #30 от "ха-ха":По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.
Коментиран от #33, #36
12:39 28.12.2025
33 ха-ха
До коментар #32 от "Руснак":Но бием много лошо през пръстите, затова никой не припарва до оградата ни !
12:41 28.12.2025
34 Българин
До коментар #19 от "Любопитен факт":Ние също мразим руснаците по принцип.
Коментиран от #39
12:42 28.12.2025
35 404
До коментар #25 от "Ти па ся":Ясно акъла си си изгубил бил си интимен само с чеченци
12:43 28.12.2025
36 Всяка сутрин милиарди хора по света
До коментар #32 от "Руснак":Се събуждат щастливи,че не са се родили руснаци.
Коментиран от #40
12:45 28.12.2025
37 Ами
- Могат ли САЩ отново да станат велики?
- Могат ... Като част от Руската Федерация.
Коментиран от #41
12:45 28.12.2025
38 az СВО Победа 80
Честито!
Коментиран от #42, #43
12:46 28.12.2025
39 село мое ,
До коментар #34 от "Българин":Явно си от Максуда .....Българин бил ....Ха-ха !
12:46 28.12.2025
40 овч,
До коментар #36 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":И още повече , че не са ти комшии в гетото !
12:48 28.12.2025
41 Копейкиииии
До коментар #37 от "Ами":Имате още 3 дни 11 часа и 12 минути да спасите лева. Действайте!
Коментиран от #44, #45
12:49 28.12.2025
42 И Киев е Руски
До коментар #38 от "az СВО Победа 80":Не ги мисли Тия бригадири са събирали ирешници
12:49 28.12.2025
43 Бухал,
До коментар #38 от "az СВО Победа 80":Знвш ли колко човека са една бригада? 😎😂😎
12:50 28.12.2025
44 онзи
До коментар #41 от "Копейкиииии":Четох , че щели да премахнат центовете след Нова година . Къде ще се криеш ,бе , мой , с тия празни джобове ?! И по контейнерите няма да те огрее .
12:51 28.12.2025
45 404
До коментар #41 от "Копейкиииии":Това е времето в което ако не вземеш правилно решение мъжа Ти ще ти вземе колибата в маАлата и ще спиш в кашони
12:53 28.12.2025
46 Боже, Боже
13:04 28.12.2025