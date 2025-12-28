Руски депутати и представители на Конгреса на САЩ се договориха за бъдеща среща

Руски парламентаристи и представители на Конгреса на САЩ са постигнали принципно споразумение за провеждане на среща, като подробностите за мястото и времето ѝ може да бъдат обявени в близко бъдеще. Това заяви Леонид Слуцки – председател на Комисията по международни отношения на Държавната дума и лидер на Либерално-демократическата партия на Русия - в интервю за ТАСС, предава Фокус.

„Има принципно споразумение. Засега няма конкретика, но детайлите може да се появят в обозримо бъдеще“, посочи Слуцки.

Той призова за търпение, като подчерта, че всички параметри на срещата трябва да бъдат внимателно уточнени, за да се гарантира постигането на реални резултати. По думите му не става дума за формален контакт или демонстративен жест.

„Не ни е нужна среща заради самата среща, нито ръкостискане заради медийно отразяване. Нуждаем се от конкретни резултати - такива, които да бъдат включени в дневния ред на руския президент и да допринасят за защитата и напредъка на националните ни интереси, преди всичко в сферата на сигурността“, заяви Слуцки.

По-рано специалният представител на руския президент за икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев съобщи, че между Москва и Вашингтон се водят разговори за евентуална среща между делегации на Конгреса на САЩ и депутати от Държавната дума.