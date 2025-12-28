Зеленски и Тръмп обсъждат ситуацията в Украйна с европейските лидери

Украинският президент Володимир Зеленски и американският му колега Доналд Тръмп ще проведат днес телефонен разговор с европейски лидери по време на срещата си във Флорида, съобщи говорител на президентството в Киев, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Зеленски добави, че вече е провел „подробен телефонен разговор“ с британския премиер Киър Стармър.
„Обсъдихме подготовката за срещата с президента Тръмп и всички наши контакти с европейските партньори. Информирах го за ситуацията на фронта и последствията от руските удари“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.
1 Българин
Коментиран от #27
18:59 28.12.2025
2 Вашето мнение
Коментиран от #29
18:59 28.12.2025
3 пешо
18:59 28.12.2025
4 Американски СМИ
18:59 28.12.2025
5 Вашето мнение
19:00 28.12.2025
6 Европеец
19:00 28.12.2025
7 Да, обаче
19:01 28.12.2025
8 си дзън
Коментиран от #12
19:01 28.12.2025
9 коко
19:02 28.12.2025
10 Значи
19:03 28.12.2025
11 Даааааа
Който и да вземе страната на Украйна автоматично се превръща в тяхна цел.
19:03 28.12.2025
12 Дзън дзън
До коментар #8 от "си дзън":Пък тя се разпадна Покрайна.🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #17
19:04 28.12.2025
13 минаващия
Коментиран от #16, #32
19:04 28.12.2025
14 Даас Хаген
19:05 28.12.2025
15 Да се не абят
19:05 28.12.2025
16 минаващия
До коментар #13 от "минаващия":клоУн ......
19:05 28.12.2025
17 си дзън
До коментар #12 от "Дзън дзън":Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне.
Коментиран от #18, #24, #26
19:05 28.12.2025
18 Баба Ванга
До коментар #17 от "си дзън":"Всичко ще се стопи като лед, само едно ще остане недокоснато – славата на Владимир, славата на Русия“
19:07 28.12.2025
19 Рублевка
19:08 28.12.2025
20 И Киев е Руски
Коментиран от #35
19:09 28.12.2025
22 Минаваща
19:10 28.12.2025
24 Дон Дони
До коментар #17 от "си дзън":Напротив казала е че Русия ще стане силна държава ще си върне републики и територии! Много държави ще минат под нейно крило!
19:10 28.12.2025
25 Българска пословица
19:10 28.12.2025
26 Рублевка
До коментар #17 от "си дзън":Това се отнася за ЕС. Не преиначавай. Казала е също, че в Европа ще има болест, от която ще им гният месата. Прилича на лъчева болест.
19:11 28.12.2025
27 Така е
До коментар #1 от "Българин":На великите им правят паметници?
19:11 28.12.2025
29 Даас Хаген
До коментар #2 от "Вашето мнение":На 18.12 избяга от парламента! Страха от торта с която щеше да бъде заляна е голям! След нова година Копа Коджека ще я свали!
19:13 28.12.2025
30 ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ
19:15 28.12.2025
31 Ели Стоянова???
19:16 28.12.2025
32 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #13 от "минаващия":Господине от руснак войник не става.В това е проблема.
Коментиран от #41
19:18 28.12.2025
33 Ха сега де...
19:19 28.12.2025
34 Руснак
19:20 28.12.2025
35 Хммм,
До коментар #20 от "И Киев е Руски":Че е руски, руски е, но не и московски. Киев е първата столица на държава наричаща се Киевска Русь, а така наричаната тогава "московия" много по късно не само я окупира, но открадва и името ѝ.
19:23 28.12.2025
38 Умнокрасив
19:26 28.12.2025
39 Какво ще обсъжда този боклук
19:26 28.12.2025
40 Мадуров
19:27 28.12.2025
41 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF
До коментар #32 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":И АЗ ТАКА МИСЛЯ 🤣
САМО ОТ ПEДAЛИTЕ ОТ ППДБЛГБTИ СТАВАТ ВОЙНИЦИ 😝
ЯВОР БОЖАНKOB И MAНОЛ ПEЙКОB CВОРМИРАТ РОТА ЗА ФРОНТА. ПУTИH KАТО Е РАЗБРАЛ, ОБМИСЛЯ ДА ЕМИГРИРА 😆
19:28 28.12.2025
