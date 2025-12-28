Зеленски и Тръмп обсъждат ситуацията в Украйна с европейските лидери

Украинският президент Володимир Зеленски и американският му колега Доналд Тръмп ще проведат днес телефонен разговор с европейски лидери по време на срещата си във Флорида, съобщи говорител на президентството в Киев, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Зеленски добави, че вече е провел „подробен телефонен разговор“ с британския премиер Киър Стармър.

„Обсъдихме подготовката за срещата с президента Тръмп и всички наши контакти с европейските партньори. Информирах го за ситуацията на фронта и последствията от руските удари“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.