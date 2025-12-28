Новини
Зеленски и Тръмп обсъждат ситуацията в Украйна с европейските лидери
  Тема: Украйна

Зеленски и Тръмп обсъждат ситуацията в Украйна с европейските лидери

28 Декември, 2025 18:56 1 154 44

Украинският президент проведе предварителен разговор с британския премиер за подготовка на срещата във Флорида

Зеленски и Тръмп обсъждат ситуацията в Украйна с европейските лидери - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски и американският му колега Доналд Тръмп ще проведат днес телефонен разговор с европейски лидери по време на срещата си във Флорида, съобщи говорител на президентството в Киев, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Зеленски добави, че вече е провел „подробен телефонен разговор“ с британския премиер Киър Стармър.

„Обсъдихме подготовката за срещата с президента Тръмп и всички наши контакти с европейските партньори. Информирах го за ситуацията на фронта и последствията от руските удари“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 26 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    7 41 Отговор
    Зеленски е велик лидер

    Коментиран от #27

    18:59 28.12.2025

  • 2 Вашето мнение

    40 3 Отговор
    Коалицията на лаещите вече се разбяга. Мърцуля е в див ужас какво ще излезне от поредния корупционен скандал.

    Коментиран от #29

    18:59 28.12.2025

  • 3 пешо

    6 37 Отговор
    ще пишат капитулацията на Русия

    18:59 28.12.2025

  • 4 Американски СМИ

    40 2 Отговор
    "Тръмп не очаква нищо смислено и стойностно от срещата си със Зеленски"— American Thinker

    18:59 28.12.2025

  • 5 Вашето мнение

    32 3 Отговор
    Тръмп изрично каза, че еврюпеперудите могат да обещават всичко на зеленски, но той ще каже дали имат карти

    19:00 28.12.2025

  • 6 Европеец

    27 2 Отговор
    Малкия не може без помощта на пудели те и дори при официалните си срещи, сигурно му помагат в тоалетната, а за кревата да не говорим....

    19:00 28.12.2025

  • 7 Да, обаче

    34 0 Отговор
    пак се правят сметки без кръчмаря...

    19:01 28.12.2025

  • 8 си дзън

    5 31 Отговор
    Мир няма да има докато русията не се разпадне на феоди с крепостни и частни армии.

    Коментиран от #12

    19:01 28.12.2025

  • 9 коко

    32 1 Отговор
    часът на срещата е променен с два часа по късно,ФБР е получила нов доклад от украинското НАБУ за кражбите извършени от хората и от самият зеленски,ще бъде интересно

    19:02 28.12.2025

  • 10 Значи

    18 1 Отговор
    Есср,Сашо укрорайха воюват помежду си и си преговарят там нещо, мухахагааааа

    19:03 28.12.2025

  • 11 Даааааа

    27 4 Отговор
    А руснака им го каза:
    Който и да вземе страната на Украйна автоматично се превръща в тяхна цел.

    19:03 28.12.2025

  • 12 Дзън дзън

    23 1 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    Пък тя се разпадна Покрайна.🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #17

    19:04 28.12.2025

  • 13 минаващия

    28 1 Отговор
    От клон президент не става , само просяк ! СВО-то ще продължи докато Путин реши да спре! Няма тоя , няма оня .Жалкарят говорил със Стармър , като че ли него ще бият руснаците , а не зеля .

    Коментиран от #16, #32

    19:04 28.12.2025

  • 14 Даас Хаген

    25 1 Отговор
    Дайте му парите мир не го интересува! Зеленски е подмолен корумпиран просяк! Докато му се дава няма да седне да преговаря!

    19:05 28.12.2025

  • 15 Да се не абят

    21 1 Отговор
    резултатът е известен. Путин го каза

    19:05 28.12.2025

  • 16 минаващия

    11 1 Отговор

    До коментар #13 от "минаващия":

    клоУн ......

    19:05 28.12.2025

  • 17 си дзън

    5 27 Отговор

    До коментар #12 от "Дзън дзън":

    Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне.

    Коментиран от #18, #24, #26

    19:05 28.12.2025

  • 18 Баба Ванга

    25 2 Отговор

    До коментар #17 от "си дзън":

    "Всичко ще се стопи като лед, само едно ще остане недокоснато – славата на Владимир, славата на Русия“

    19:07 28.12.2025

  • 19 Рублевка

    25 2 Отговор
    Все едно Рузвелт да се срещне с Хитлер и да призовават Сталин за мир. Зеленски трябва да бъде арестуван в САЩ и съден за кражба на американски пари от помощите.

    19:08 28.12.2025

  • 20 И Киев е Руски

    26 2 Отговор
    Зеленски и Тръмп обсъждат ситуацията в Украйна с европейските лидери.А императора Путин не ги бръсне за сливи.Каза какво ще решат и кой ще плаща репарации.Ако някой не е съгласен сепукото е решение

    Коментиран от #35

    19:09 28.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Минаваща

    18 1 Отговор
    Както вече написах преди половин час и мнението ми не беше допуснато - всички изброени в материала просто си “правят сметката без кръчмаря”.

    19:10 28.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дон Дони

    19 0 Отговор

    До коментар #17 от "си дзън":

    Напротив казала е че Русия ще стане силна държава ще си върне републики и територии! Много държави ще минат под нейно крило!

    19:10 28.12.2025

  • 25 Българска пословица

    19 0 Отговор
    Отново си правят сметката без кръчмаря.

    19:10 28.12.2025

  • 26 Рублевка

    13 1 Отговор

    До коментар #17 от "си дзън":

    Това се отнася за ЕС. Не преиначавай. Казала е също, че в Европа ще има болест, от която ще им гният месата. Прилича на лъчева болест.

    19:11 28.12.2025

  • 27 Така е

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    На великите им правят паметници?

    19:11 28.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Даас Хаген

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    На 18.12 избяга от парламента! Страха от торта с която щеше да бъде заляна е голям! След нова година Копа Коджека ще я свали!

    19:13 28.12.2025

  • 30 ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ

    14 1 Отговор
    Зеленски и Ермак са спали в едно легло.

    19:15 28.12.2025

  • 31 Ели Стоянова???

    16 1 Отговор
    От къде измисли и тея ЕВРОПЕЙСКИ ЛИДЕРИ??? ФЕЙКОВЕ И МАНИПОЛАЦИИ И ПО ПРАЗНИЦИТЕ!?

    19:16 28.12.2025

  • 32 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 15 Отговор

    До коментар #13 от "минаващия":

    Господине от руснак войник не става.В това е проблема.

    Коментиран от #41

    19:18 28.12.2025

  • 33 Ха сега де...

    6 3 Отговор
    Проблема май е, че не само Путин е който не иска да сложи край на войната в Украйна.

    19:19 28.12.2025

  • 34 Руснак

    14 1 Отговор
    Удри Вова по бандеристан, и неговите заблудени подръжници!

    19:20 28.12.2025

  • 35 Хммм,

    3 9 Отговор

    До коментар #20 от "И Киев е Руски":

    Че е руски, руски е, но не и московски. Киев е първата столица на държава наричаща се Киевска Русь, а така наричаната тогава "московия" много по късно не само я окупира, но открадва и името ѝ.

    19:23 28.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Умнокрасив

    10 0 Отговор
    Брях,че той въртял Светът на малкия си пръст,бре.С тоя разговарял,с оня разговарял,с Президента Тръмп ще се срещнел.Пък те го имат като прислуга,да разнася посланията им между големите."Блажени"са вярващите му.

    19:26 28.12.2025

  • 39 Какво ще обсъжда този боклук

    11 1 Отговор
    Пак ще виси в някой коридор да го приеме Тръмп, преди да го изрита като мръсно коте. Вчера желаеше смъртта на Тръмп, сега отишъл да му се моли. Няма такъв боклук.

    19:26 28.12.2025

  • 40 Мадуров

    2 11 Отговор
    Бг копейките са по големи фанатици и от руските

    19:27 28.12.2025

  • 41 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    10 0 Отговор

    До коментар #32 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    И АЗ ТАКА МИСЛЯ 🤣
    САМО ОТ ПEДAЛИTЕ ОТ ППДБЛГБTИ СТАВАТ ВОЙНИЦИ 😝
    ЯВОР БОЖАНKOB И MAНОЛ ПEЙКОB CВОРМИРАТ РОТА ЗА ФРОНТА. ПУTИH KАТО Е РАЗБРАЛ, ОБМИСЛЯ ДА ЕМИГРИРА 😆

    19:28 28.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

