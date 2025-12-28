Новини
Зеленски: Дните до Нова година могат да бъдат решаващи за Украйна
Зеленски: Дните до Нова година могат да бъдат решаващи за Украйна

28 Декември, 2025 16:46, обновена 28 Декември, 2025 16:54

Украинският президент призова за по-силен международен натиск върху Русия на фона на засилените атаки

Зеленски: Дните до Нова година могат да бъдат решаващи за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че оставащите дни до Нова година създават реална възможност за вземане на важни решения за бъдещето на страната, но подчерта, че това зависи изцяло от ангажираността на международните партньори на Киев, предаде Би Би Си, цитирана от News.bg.

По думите му това е един от най-интензивните дипломатически периоди в годината, в който могат да бъдат постигнати съществени договорености. „Правим всичко възможно ключови въпроси да бъдат решени преди Нова година. Но дали това ще се случи зависи от нашите партньори - от тези, които подкрепят Украйна, и от тези, които оказват натиск върху Русия, за да усети последствията от собствената си агресия“, заяви Зеленски.

Украинският президент съобщи още, че през тази седмица е провел разговори с канадския премиер Марк Карни, а предстоят и контакти с американския президент Доналд Тръмп, като европейските партньори на Украйна ще се включат дистанционно.

Зеленски посочи, че само през последната седмица руските сили са изстреляли над 2100 ударни дрона, около 800 управляеми авиобомби и 94 ракети от различни типове срещу Украйна. По думите му атаките са насочени срещу цивилното население и критичната инфраструктура, най-вече енергийната система на страната.

„Всичко това е срещу нашия народ и срещу нормалния живот - преди всичко срещу енергетиката“, добави украинският президент.


  • 1 пешо

    82 11 Отговор
    просяка от канада в щатите новогодишно ги сурвака за пари

    Коментиран от #34, #53, #116

    16:43 28.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Моряка

    11 60 Отговор
    до последния руснак

    16:47 28.12.2025

  • 5 Хохо Бохо

    81 7 Отговор
    Яко го сапунисаха с корупционния скандал, явно връзки с ЕС са открили. Колективните нещо се покриха

    16:47 28.12.2025

  • 6 Хи хи

    56 10 Отговор
    маленкий зеля пристигнал в Маями, обаче никой не го бил видял да пристига, щото маленкий зеля е толкоз маленкий, че трябва мощна лупа за да го видиш !!

    16:47 28.12.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 56 Отговор
    искам Варна да е град-побратим с Маями , не с Новоросийск

    Коментиран от #109

    16:47 28.12.2025

  • 8 Президентът на Украйна в САЩ,

    70 66 Отговор
    а Путлера с хлебарките в бункера... Такъв е живота на всеки военнопрестъпник.

    Коментиран от #21

    16:50 28.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тръмп

    58 7 Отговор
    Ти нямаш карти!

    Коментиран от #17

    16:54 28.12.2025

  • 12 Лост

    53 4 Отговор
    Оставете ни спокойно да си изкараме коледните и новогодишни празници.

    16:56 28.12.2025

  • 13 Бъдеще

    56 9 Отговор
    Зелен глупако, трябва да ти е ясно, че Минск 3 няма да има... А ако има, то Путин ще е най-големия тъпак...

    16:56 28.12.2025

  • 14 Голям

    41 3 Отговор
    праз. Той не е фактор.

    16:56 28.12.2025

  • 15 Боруна Лом

    60 6 Отговор
    НАРКОС, СЪСИПА СИ ДЪРЖАВАТА И НАРОДА!КАТО НАШИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ЕВРОГЕЙЗЕРИ

    Коментиран от #19

    16:57 28.12.2025

  • 16 ФЕЙК - либераст

    54 5 Отговор
    Очаквам с нетърпение да съобщите какво е закусва, обядвал, кога е станал от сън, кога е ходил по малка и голяма. Така де, за властелина на света трябва да се знае всичко! Защо не споменахте за роклята на Олена за 180, за чантата и от крокодилска кожа за 400, за двата чифта обувки по 140 евра /в хиляди/?

    16:57 28.12.2025

  • 17 Лост

    22 4 Отговор

    До коментар #11 от "Тръмп":

    Има ама за Черен Петър.

    16:57 28.12.2025

  • 18 Последния Софиянец

    52 5 Отговор
    Никой не посрещна Зеленски в Маями.Само украинската посланичка.Голям резил.

    16:59 28.12.2025

  • 19 Оди у

    6 38 Отговор

    До коментар #15 от "Боруна Лом":

    Русиа.Там е като махалата У Лом.

    Коментиран от #36

    16:59 28.12.2025

  • 20 И Киев е Руски

    35 5 Отговор
    Според изявление на Белия дом в събота, неделната среща е насрочена за 13:00 ч. местно време във Флорида - два часа по-рано от първоначално обявеното предния ден. Американският лидер прекарва коледните празници в курорта си Мар-а-Лаго.// - съвсем логично. Защо актьорът и неговата банда биха седели в студен, тъмен Киев? Те искат радостен празник, топлина и изобилие от храна, а домакинът, без съмнение, няма да пести от подаръци под елхата за тях

    17:02 28.12.2025

  • 21 Евроасматик с нервен тик

    29 38 Отговор

    До коментар #8 от "Президентът на Украйна в САЩ,":

    Ха.ха В бункера е вакума на жълтопаветните ни урсулки

    17:02 28.12.2025

  • 22 минаващия

    41 3 Отговор
    Зеленият пак ще всее смут в околните с одежди на енорийски свещеник , пак ще му се присмиват за дрескода и накрая - както винаги - едно голямо ......НИЩО ! С просия война не се печели , зельо !

    17:03 28.12.2025

  • 23 Вашето мнение

    39 3 Отговор
    Решаващи, решаващи колко да са решаващи, тиквун ще махне знамето от централата, същото ще направи и кметчето от общината, а мирчев, киро и асен ще се отрекат три пъти от зеленски.

    17:03 28.12.2025

  • 24 Спецназ

    29 2 Отговор
    Тоя е пътник, Баце!

    Пя К.Р на Тръмп за мирния план!

    Американците обиди не търпят и са заредили САМО 1 патрон от 8 в барабана в
    револвера и го карат всеки месец да щрака на руска рулетка в слепоочието, като има 9 опита!

    17:03 28.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Уса

    30 2 Отговор
    Утре ще излезе информацията,какво точно са ти причинили в белия дом,че хукна да ревеш в пакистанския квартал Канада

    Коментиран от #33

    17:04 28.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Рублевка

    39 2 Отговор
    Дребното хазарче с черните гробарски дрехи призовава за световна война, за да продължи да краде кинти.

    17:05 28.12.2025

  • 30 Питам

    1 29 Отговор
    Кога ще изкарат путин от бункера?

    17:06 28.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ройтерс

    23 1 Отговор

    До коментар #26 от "Уса":

    Ефрейтора от морската пехота Джей Ди може тоя път направо да го нашамароса! :))

    17:07 28.12.2025

  • 34 да да

    32 1 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Зеленчук обеща мир по време на избори..но направи всичко да започне тази касапница..Сега целият свят трябва да се занимава с укройна..и задължени да дават пари на крадци..САЩ са отказали..ЕВропа обаче като наркоман не може без поредната доза..и все обещава победа до последния укроинец..

    17:07 28.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Кооо

    22 1 Отговор

    До коментар #19 от "Оди у":

    Ходил ли си в Русия?Няма нищо общо с вашата блхарската махала.Отиди да се ъпдейтваш но през Турция за виза

    Коментиран от #70

    17:08 28.12.2025

  • 37 защо

    13 0 Отговор
    това зависи изцяло от ангажираността на международните партньори на Киев

    Това, "Гответе свещи" ли е?

    17:09 28.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Арестувайте крадеца!

    23 2 Отговор
    В Гуантанамо, докато върне краденото, а след това 1000 години във федерален затвор или на стола с високо напрежение! Войната ще секне веднага след ареста.

    17:11 28.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 И Киев е Руски

    13 0 Отговор

    До коментар #40 от "Свобода за Русия":

    Споделете скъпнаа и те го те

    Коментиран от #76

    17:14 28.12.2025

  • 42 Украйна 10 милиона 💥

    15 2 Отговор

    До коментар #40 от "Свобода за Русия":

    Дотогава няма да останат живи урки. Сега са 15 милиона вдовици, сирачета, инвалиди, старци и старици. Догодина 10 милиона.

    Коментиран от #45

    17:15 28.12.2025

  • 43 ха-ха

    15 5 Отговор

    До коментар #40 от "Свобода за Русия":

    ,,Русия не е нито страшна,нито опасна.Тя е едно голямо нищо пред ЕС.,, Къде се раждате такива веселяци , бе , мой ?! Големи шегобийци сте ...Като не е опасна и страшна , защо тогава се страхуват от нея , а ?! Имаш ли отговор или и това си нямаш ?!

    Коментиран от #47, #73

    17:18 28.12.2025

  • 44 Умната!

    10 1 Отговор
    Не вземайте украинска вдовица, защото ще ви разтури къщата! Ако бяха стока, нямаше да родят такъв боклук.

    17:19 28.12.2025

  • 45 Я пъ тоа

    5 13 Отговор

    До коментар #42 от "Украйна 10 милиона 💥":

    И 20 милиона украинци разказват играта на 140 милиона путинисти.

    Коментиран от #52

    17:19 28.12.2025

  • 46 Нали побеждава,

    11 0 Отговор
    от какво се жалва?
    Още два-три дена да отупат лошите руснаци до Владивосток и готово…

    17:21 28.12.2025

  • 47 Ново пет

    3 12 Отговор

    До коментар #43 от "ха-ха":

    Нема страх от Русия....Западно оръжие избива путинисти безпроблемно. Путин нищо не може да направи на запада.

    Коментиран от #54

    17:21 28.12.2025

  • 48 Белият байрак за ЧНГ

    11 3 Отговор
    Лъжите на клоуна и факти ги знаем! Ще лъжат до последно!

    17:21 28.12.2025

  • 49 Атина Палада

    3 0 Отговор
    Нека той почине !!!

    17:23 28.12.2025

  • 50 Зеленски, кошмара на Путин

    2 10 Отговор
    Докато НАТО е зад Зеленски, Украйна нема от какво да се страхува.

    Коментиран от #55

    17:23 28.12.2025

  • 51 Факти

    4 12 Отговор
    И как Путин ще усети последствията от собствената си агресия? Той е на топло и хапва хайверче. Последствията ги усещат руснаците, но какво от това? Те са свикнали на мизерия и ги е страх да протестират. Путин няма да спре, независимо от жертвите и икономическите проблеми. Те не засягат него. Те засягат руския народ, който за Путин е просто био маса.

    Коментиран от #57

    17:23 28.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Лука

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Нява просяк има патриот който защитава родината си.

    17:24 28.12.2025

  • 54 ха-ха

    7 2 Отговор

    До коментар #47 от "Ново пет":

    Май има нещо в Русия , което ги стресира , но ти няма с какво да го разбереш ! Медицината не е всесилна все още за такива като теб !

    Коментиран от #59

    17:24 28.12.2025

  • 55 ха-ха

    8 1 Отговор

    До коментар #50 от "Зеленски, кошмара на Путин":

    Ха-хаааааааааааааа !

    17:25 28.12.2025

  • 56 Който му е голяма устата,

    7 0 Отговор
    да му е яко дyпeто, да знае за друг път кога да я затваря.

    17:25 28.12.2025

  • 57 На чужд гроб плачеш

    5 1 Отговор

    До коментар #51 от "Факти":

    Веднъж се радваш, че убивали руснаци, сега гледаш, какво яде Путин.

    Коментиран от #72

    17:26 28.12.2025

  • 58 Путине, Путине...

    5 9 Отговор
    Един комик та направи за смях. Пък и над 1,2 милиона избити руснаци....най много след ВСВ.

    Коментиран от #60

    17:27 28.12.2025

  • 59 Така де

    12 6 Отговор

    До коментар #54 от "ха-ха":

    Кво ги стресира бре...бомбят си Русия като за последно...Путин не знае на кой свет е.

    Коментиран от #81

    17:28 28.12.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Никой

    3 2 Отговор
    В историята не е причинявал по-голяма икономическа щета на Запада от тоя. Тоя е най-голямото оръжие на Путин. Затова е и още жив.

    Коментиран от #65

    17:29 28.12.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Григор

    6 1 Отговор
    Не разчитай на такова нещо! Това,което предлагаш е абсолютно неприемливо за Русия и ти много добре го знаеш. Интересно тогава на какво разчиташ?! Руснаците вече казаха, че не настояват украинските войски да се изтеглят от тези 20% на Донбас, които контролират. Предложението вече не представлявало интерес за тях. И знаеш ли защо? Защото щели сами да си вземат тези територии щом не искате да преговаряте за тях. Предложението ти Украйна да има армия от 800 000 души е уникално. Франция, Германия и Великобритания разполагат с въоръжени сили с численост под 300 000 души. Който не вярва нека попита чичко Гугъл.

    17:30 28.12.2025

  • 64 значи

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "село мое ,":

    Няма да стане - НИКОГА ! Ние си го знаем , но той няма да го разбере по понятни за нас причини .

    17:30 28.12.2025

  • 65 Да не верваш......

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "Никой":

    Избиването на руснаци каква ли е щета за Запада.

    17:30 28.12.2025

  • 66 Механик

    4 2 Отговор
    Ша фъргате пешкиря ли бе?
    Ми кво стана с "Мира чрез сила"?

    Коментиран от #71

    17:32 28.12.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Голем смех

    5 4 Отговор

    До коментар #60 от "село мое ,":

    СВОто, колкото Великата Отечествена Война...по продължителност де...и Путин е там откъдето тръгна.

    17:32 28.12.2025

  • 69 Големи отворковци

    5 2 Отговор
    на запад и в коментарите.
    Но само там.
    4 години само пушек и па̀ра.
    4 години наемници и милиарди за оръжие.
    Хвалипръцковци и книжни тигри.
    Идете там да спрете Русия, нали много ви знаят човките…

    Коментиран от #75

    17:33 28.12.2025

  • 70 Лука

    2 4 Отговор

    До коментар #36 от "Кооо":

    Не съм ти чак толкова лош враг та да ме пращаш при рашистите !

    Коментиран от #115

    17:33 28.12.2025

  • 71 Мира е ясен.....

    3 3 Отговор

    До коментар #66 от "Механик":

    Да са трепат руснаци до чоследно

    17:33 28.12.2025

  • 72 Факти

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "На чужд гроб плачеш":

    Къде съм се радвал, че Путин убива руснаци?

    Коментиран от #79

    17:34 28.12.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Всички разговори, преговори и прочие, без участието на Русия, нямат никаква стойност.

    17:36 28.12.2025

  • 75 Четири години

    2 4 Отговор

    До коментар #69 от "Големи отворковци":

    Жива мъка за Путин....четири години срам за вторая.

    17:36 28.12.2025

  • 76 Путин е като хитлер но е в зародиш.

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "И Киев е Руски":

    Лакомии сте като хитлер през 1939г !

    Коментиран от #84

    17:37 28.12.2025

  • 77 Докато натовско оръжие

    1 4 Отговор
    Трепе путинисти, мир в Украйна нема да има

    17:37 28.12.2025

  • 78 Бог Путин си знае работата !

    3 2 Отговор
    Търпелив е, забавя, но не забравя !

    Коментиран от #83

    17:37 28.12.2025

  • 79 Факт

    3 2 Отговор

    До коментар #72 от "Факти":

    Единствената радост за теб е мъжката ти половинка, която ти увеличава цолажа, мой.

    Коментиран от #96

    17:38 28.12.2025

  • 80 Оръжие на Тръмп

    2 2 Отговор
    Избива руснаци....иначе нека си преговарят.

    17:38 28.12.2025

  • 81 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Така де":

    Украйна е на сол укроджендъре

    Коментиран от #86

    17:39 28.12.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 КГБ шофьорчето

    3 2 Отговор

    До коментар #78 от "Бог Путин си знае работата !":

    Си избива руснаците нон стоп....верно си знае работата.

    17:40 28.12.2025

  • 84 И Киев е Руски

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "Путин е като хитлер но е в зародиш.":

    Кувьоза ти се е отразил

    17:40 28.12.2025

  • 85 Треперят им нaaканите гащи от Русия

    3 1 Отговор
    но иначе големи приказки и кандърми.
    Жалки мизерабъли…

    Коментиран от #87

    17:40 28.12.2025

  • 86 Синчето на Соловьов

    3 3 Отговор

    До коментар #81 от "Ха ХаХа":

    И Русия гори....Путин не верва на очите си.

    17:41 28.12.2025

  • 87 Я пъ тоа

    2 4 Отговор

    До коментар #85 от "Треперят им нaaканите гащи от Русия":

    Той с Украйна са мъчи, кво ли остава с запада да се захване.

    17:42 28.12.2025

  • 88 Бу ха ха

    6 3 Отговор
    Тръмп им го каза на укривените глави, че нямат карти, а те се напъват ли напъват, ама без никакъв успех. Просякът пак реве ли реве.
    А къде останаха онези "желаещите" ли бяха кви бяха, нещо вече не чувам за тях. Покриха ли се или кво?
    Мълсула я подкараха със съдебни дела, оная другата нелицеприятница и нея нещо вече я съдят, оня щперц и той къде е да не си търси нефелитните очилца, а другия геронтофил и той къде е, да не яде шамари от баба си упс сбъркат от дядо си.
    Евроатлантици къде останаха вашите господари бе ? Съдят ли ги вече,а ? Идва и вашия ред.

    Коментиран от #93, #97

    17:43 28.12.2025

  • 89 Арестувайте крадеца!

    3 2 Отговор
    На разпити от ЦРУ в Гуантанамо, докато каже, къде е скрил краденото. След това на стола с високо напрежение с обръсната глава и желязна шапка с кабел на нея.

    17:44 28.12.2025

  • 90 Боже, Боже

    2 3 Отговор
    Какви времена доживяхме...Натовско оръжие да громи Русия и Путин да е безпомощен.

    17:44 28.12.2025

  • 91 Дните до Нова година може

    3 0 Отговор
    бай дончо да направи туршия с зелка

    17:44 28.12.2025

  • 92 Ха ХаХа

    2 2 Отговор
    Турските въшлясали турски роби се радват че са подарили 10 млрд.евро на Зеленски.

    Коментиран от #95

    17:44 28.12.2025

  • 93 Карти

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "Бу ха ха":

    Мое и да немат, ама оръжия имат.....

    17:45 28.12.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Я пъ тоа

    2 0 Отговор

    До коментар #92 от "Ха ХаХа":

    А мужика руски, колко милиарда подари на Путин....

    Коментиран от #98, #117

    17:46 28.12.2025

  • 96 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Факт":

    Не проектирай собствените си радости върху мен, ако обичаш.

    17:46 28.12.2025

  • 97 Пепи Волгата

    3 2 Отговор

    До коментар #88 от "Бу ха ха":

    След три дни избираш еврото!

    Коментиран от #101, #119

    17:46 28.12.2025

  • 98 Руснак

    2 2 Отговор

    До коментар #95 от "Я пъ тоа":

    Като в Папуа Нова Гвинея станахме.

    Коментиран от #104

    17:47 28.12.2025

  • 99 Путинистче идиотче

    2 2 Отговор
    Путине, подписвай мир че ни трепат в Украйна като хлебарки.

    17:48 28.12.2025

  • 100 Сняг забръска

    3 7 Отговор
    Руснаците намират замразени урки на камари в мазета и дупки в земята. Фронтът се е накъсал и урките бягат като хрътки. Невинните се предават и към тях има добро отношение.

    17:50 28.12.2025

  • 101 Бу ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #97 от "Пепи Волгата":

    И кво като дойде еврото? Скъсаняци като теб ще станат още по зле, ама още не го осъзнаваш. Или ти си мислиш, че ще станеш по-богат? Още по зле ще си. Нищо скоро ще изтрезнееш от заблудата за еврото, ама ще е късно. Даже се радвам, че такива като теб ще страдат.

    17:50 28.12.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #98 от "Руснак":

    По-добре сме само от Папуа Нова Гвинея, но там поне е топло. В София тракаме зъби под юргана.

    Коментиран от #106

    17:52 28.12.2025

  • 105 Име

    1 1 Отговор
    Одеса! Наркоман!

    17:55 28.12.2025

  • 106 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Българин":

    Намери си работа.

    17:55 28.12.2025

  • 107 Зеленски при Тръмп.

    1 0 Отговор
    Първия трепе путинисти с оръжия на втория...иначе нека си спорят, лошо нема.

    17:56 28.12.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Хохо Бохо

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кадри от посрещането на надрусеняка имаш ли? Като Путин в Аляска ли е или друго?

    17:59 28.12.2025

  • 110 Русията

    1 1 Отговор
    е стратегически поразена.

    17:59 28.12.2025

  • 111 Горски

    3 2 Отговор
    Нали никой не се учудва защо точно в този момент "избухва" поредния корупционен скандал около Зеля. Тръмп за пореден път му каза,че ако продължава да упорства и не приема неговите условия,примката около него ще се стегне до задушаване. Защото Зеля е главния диригент и организатор на краденето. А,след него "изведнъж" ще започнат да гърмят покровителите му от Брюксел,Париж,Берлин и Лондон. Дали в тая украинска корупция няма замесени и френски, германски, нидерландски, английски и български политици? Дали замесените украинци нямат нещо за казване на европейските народи? Срещата на зелката с Тръмп май довечера трябваше да се състои? Дали ще го погне и за новите разкрития на криминална схема за манипулиране на гласувания и подкупи на партийката му "Слуга на народа"? Баш когато е заревал за 60-дневно спиране на огъня и провеждане на референдум за мирния му план?

    Коментиран от #113

    18:00 28.12.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Републиканец

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Лука":

    Човекът ти каза да си обновиш системата и да сканираш за вируси. Виза можеш да получиш и в София, но полета за Москва е от Истанбул. Ще ти хареса. Няма да искаш да се върнеш. Там метач получава $1000.

    18:05 28.12.2025

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Я пъ тоа":

    Милиарди? Путин е на власт от 25 години. Руснаците са му подарили не милиарди, а трилиони в евро. Русия вече трябваше да е трета икономика в света след САЩ и Китай. Вместо това тя е на 11-то място след Канада и Бразилия. Причината е крадливият Путин, който вместо да реинвестира парите от нефт и газ в диверсификация и модернизация на икономиката, ги открадна за замъци, самолети и яхти за него и за кърлежите в свитата му. Сега пък продаде Русия на Китай за да си начеше егото и да се прави на завоевател. Този е най-големият крадец на планетата без никаква конкуренция. Както каза Мъск преди време - "Аз не съм най-богатият на земята. Путин е много по-богат от мен." В Русия всички големи компании са 50/50 между него и избран доверен кърлеж. Всички до една. Не само нефтените и газовите. Монополи има във всички сектори и те са на Путин. Русия е най-богата на ресурси на земята, а насреща 140 милиона бедни руснаци. Гарантирано от Путин.

    Коментиран от #120

    18:08 28.12.2025

  • 118 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Видьо Видев":

    градски-гордост си за нашия град

    18:09 28.12.2025

  • 119 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Пепи Волгата":

    Тогава ще избухнат истинските протести с чупене на витрини и разграбване на хранителни магазини. Глад се задава! ГЛАД!

    18:09 28.12.2025

  • 120 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #117 от "Факти":

    Може да си мислиш, че на запад всички имат имения със златни тоалетни, но не е така. Уверявам те.

    18:11 28.12.2025

