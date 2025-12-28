Зеленски: Дните до Нова година могат да бъдат решаващи за Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че оставащите дни до Нова година създават реална възможност за вземане на важни решения за бъдещето на страната, но подчерта, че това зависи изцяло от ангажираността на международните партньори на Киев, предаде Би Би Си, цитирана от News.bg.
По думите му това е един от най-интензивните дипломатически периоди в годината, в който могат да бъдат постигнати съществени договорености. „Правим всичко възможно ключови въпроси да бъдат решени преди Нова година. Но дали това ще се случи зависи от нашите партньори - от тези, които подкрепят Украйна, и от тези, които оказват натиск върху Русия, за да усети последствията от собствената си агресия“, заяви Зеленски.
Украинският президент съобщи още, че през тази седмица е провел разговори с канадския премиер Марк Карни, а предстоят и контакти с американския президент Доналд Тръмп, като европейските партньори на Украйна ще се включат дистанционно.
Зеленски посочи, че само през последната седмица руските сили са изстреляли над 2100 ударни дрона, около 800 управляеми авиобомби и 94 ракети от различни типове срещу Украйна. По думите му атаките са насочени срещу цивилното население и критичната инфраструктура, най-вече енергийната система на страната.
„Всичко това е срещу нашия народ и срещу нормалния живот - преди всичко срещу енергетиката“, добави украинският президент.
1 пешо
Коментиран от #34, #53, #116
16:43 28.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Моряка
16:47 28.12.2025
5 Хохо Бохо
16:47 28.12.2025
6 Хи хи
16:47 28.12.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #109
16:47 28.12.2025
8 Президентът на Украйна в САЩ,
Коментиран от #21
16:50 28.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тръмп
Коментиран от #17
16:54 28.12.2025
12 Лост
16:56 28.12.2025
13 Бъдеще
16:56 28.12.2025
14 Голям
16:56 28.12.2025
15 Боруна Лом
Коментиран от #19
16:57 28.12.2025
16 ФЕЙК - либераст
16:57 28.12.2025
17 Лост
До коментар #11 от "Тръмп":Има ама за Черен Петър.
16:57 28.12.2025
18 Последния Софиянец
16:59 28.12.2025
19 Оди у
До коментар #15 от "Боруна Лом":Русиа.Там е като махалата У Лом.
Коментиран от #36
16:59 28.12.2025
20 И Киев е Руски
17:02 28.12.2025
21 Евроасматик с нервен тик
До коментар #8 от "Президентът на Украйна в САЩ,":Ха.ха В бункера е вакума на жълтопаветните ни урсулки
17:02 28.12.2025
22 минаващия
17:03 28.12.2025
23 Вашето мнение
17:03 28.12.2025
24 Спецназ
Пя К.Р на Тръмп за мирния план!
Американците обиди не търпят и са заредили САМО 1 патрон от 8 в барабана в
револвера и го карат всеки месец да щрака на руска рулетка в слепоочието, като има 9 опита!
17:03 28.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Уса
Коментиран от #33
17:04 28.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Рублевка
17:05 28.12.2025
30 Питам
17:06 28.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ройтерс
До коментар #26 от "Уса":Ефрейтора от морската пехота Джей Ди може тоя път направо да го нашамароса! :))
17:07 28.12.2025
34 да да
До коментар #1 от "пешо":Зеленчук обеща мир по време на избори..но направи всичко да започне тази касапница..Сега целият свят трябва да се занимава с укройна..и задължени да дават пари на крадци..САЩ са отказали..ЕВропа обаче като наркоман не може без поредната доза..и все обещава победа до последния укроинец..
17:07 28.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Кооо
До коментар #19 от "Оди у":Ходил ли си в Русия?Няма нищо общо с вашата блхарската махала.Отиди да се ъпдейтваш но през Турция за виза
Коментиран от #70
17:08 28.12.2025
37 защо
Това, "Гответе свещи" ли е?
17:09 28.12.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Арестувайте крадеца!
17:11 28.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 И Киев е Руски
До коментар #40 от "Свобода за Русия":Споделете скъпнаа и те го те
Коментиран от #76
17:14 28.12.2025
42 Украйна 10 милиона 💥
До коментар #40 от "Свобода за Русия":Дотогава няма да останат живи урки. Сега са 15 милиона вдовици, сирачета, инвалиди, старци и старици. Догодина 10 милиона.
Коментиран от #45
17:15 28.12.2025
43 ха-ха
До коментар #40 от "Свобода за Русия":,,Русия не е нито страшна,нито опасна.Тя е едно голямо нищо пред ЕС.,, Къде се раждате такива веселяци , бе , мой ?! Големи шегобийци сте ...Като не е опасна и страшна , защо тогава се страхуват от нея , а ?! Имаш ли отговор или и това си нямаш ?!
Коментиран от #47, #73
17:18 28.12.2025
44 Умната!
17:19 28.12.2025
45 Я пъ тоа
До коментар #42 от "Украйна 10 милиона 💥":И 20 милиона украинци разказват играта на 140 милиона путинисти.
Коментиран от #52
17:19 28.12.2025
46 Нали побеждава,
Още два-три дена да отупат лошите руснаци до Владивосток и готово…
17:21 28.12.2025
47 Ново пет
До коментар #43 от "ха-ха":Нема страх от Русия....Западно оръжие избива путинисти безпроблемно. Путин нищо не може да направи на запада.
Коментиран от #54
17:21 28.12.2025
48 Белият байрак за ЧНГ
17:21 28.12.2025
49 Атина Палада
17:23 28.12.2025
50 Зеленски, кошмара на Путин
Коментиран от #55
17:23 28.12.2025
51 Факти
Коментиран от #57
17:23 28.12.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Лука
До коментар #1 от "пешо":Нява просяк има патриот който защитава родината си.
17:24 28.12.2025
54 ха-ха
До коментар #47 от "Ново пет":Май има нещо в Русия , което ги стресира , но ти няма с какво да го разбереш ! Медицината не е всесилна все още за такива като теб !
Коментиран от #59
17:24 28.12.2025
55 ха-ха
До коментар #50 от "Зеленски, кошмара на Путин":Ха-хаааааааааааааа !
17:25 28.12.2025
56 Който му е голяма устата,
17:25 28.12.2025
57 На чужд гроб плачеш
До коментар #51 от "Факти":Веднъж се радваш, че убивали руснаци, сега гледаш, какво яде Путин.
Коментиран от #72
17:26 28.12.2025
58 Путине, Путине...
Коментиран от #60
17:27 28.12.2025
59 Така де
До коментар #54 от "ха-ха":Кво ги стресира бре...бомбят си Русия като за последно...Путин не знае на кой свет е.
Коментиран от #81
17:28 28.12.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Никой
Коментиран от #65
17:29 28.12.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Григор
17:30 28.12.2025
64 значи
До коментар #60 от "село мое ,":Няма да стане - НИКОГА ! Ние си го знаем , но той няма да го разбере по понятни за нас причини .
17:30 28.12.2025
65 Да не верваш......
До коментар #61 от "Никой":Избиването на руснаци каква ли е щета за Запада.
17:30 28.12.2025
66 Механик
Ми кво стана с "Мира чрез сила"?
Коментиран от #71
17:32 28.12.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Голем смех
До коментар #60 от "село мое ,":СВОто, колкото Великата Отечествена Война...по продължителност де...и Путин е там откъдето тръгна.
17:32 28.12.2025
69 Големи отворковци
Но само там.
4 години само пушек и па̀ра.
4 години наемници и милиарди за оръжие.
Хвалипръцковци и книжни тигри.
Идете там да спрете Русия, нали много ви знаят човките…
Коментиран от #75
17:33 28.12.2025
70 Лука
До коментар #36 от "Кооо":Не съм ти чак толкова лош враг та да ме пращаш при рашистите !
Коментиран от #115
17:33 28.12.2025
71 Мира е ясен.....
До коментар #66 от "Механик":Да са трепат руснаци до чоследно
17:33 28.12.2025
72 Факти
До коментар #57 от "На чужд гроб плачеш":Къде съм се радвал, че Путин убива руснаци?
Коментиран от #79
17:34 28.12.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Данко Харсъзина
17:36 28.12.2025
75 Четири години
До коментар #69 от "Големи отворковци":Жива мъка за Путин....четири години срам за вторая.
17:36 28.12.2025
76 Путин е като хитлер но е в зародиш.
До коментар #41 от "И Киев е Руски":Лакомии сте като хитлер през 1939г !
Коментиран от #84
17:37 28.12.2025
77 Докато натовско оръжие
17:37 28.12.2025
78 Бог Путин си знае работата !
Коментиран от #83
17:37 28.12.2025
79 Факт
До коментар #72 от "Факти":Единствената радост за теб е мъжката ти половинка, която ти увеличава цолажа, мой.
Коментиран от #96
17:38 28.12.2025
80 Оръжие на Тръмп
17:38 28.12.2025
81 Ха ХаХа
До коментар #59 от "Така де":Украйна е на сол укроджендъре
Коментиран от #86
17:39 28.12.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 КГБ шофьорчето
До коментар #78 от "Бог Путин си знае работата !":Си избива руснаците нон стоп....верно си знае работата.
17:40 28.12.2025
84 И Киев е Руски
До коментар #76 от "Путин е като хитлер но е в зародиш.":Кувьоза ти се е отразил
17:40 28.12.2025
85 Треперят им нaaканите гащи от Русия
Жалки мизерабъли…
Коментиран от #87
17:40 28.12.2025
86 Синчето на Соловьов
До коментар #81 от "Ха ХаХа":И Русия гори....Путин не верва на очите си.
17:41 28.12.2025
87 Я пъ тоа
До коментар #85 от "Треперят им нaaканите гащи от Русия":Той с Украйна са мъчи, кво ли остава с запада да се захване.
17:42 28.12.2025
88 Бу ха ха
А къде останаха онези "желаещите" ли бяха кви бяха, нещо вече не чувам за тях. Покриха ли се или кво?
Мълсула я подкараха със съдебни дела, оная другата нелицеприятница и нея нещо вече я съдят, оня щперц и той къде е да не си търси нефелитните очилца, а другия геронтофил и той къде е, да не яде шамари от баба си упс сбъркат от дядо си.
Евроатлантици къде останаха вашите господари бе ? Съдят ли ги вече,а ? Идва и вашия ред.
Коментиран от #93, #97
17:43 28.12.2025
89 Арестувайте крадеца!
17:44 28.12.2025
90 Боже, Боже
17:44 28.12.2025
91 Дните до Нова година може
17:44 28.12.2025
92 Ха ХаХа
Коментиран от #95
17:44 28.12.2025
93 Карти
До коментар #88 от "Бу ха ха":Мое и да немат, ама оръжия имат.....
17:45 28.12.2025
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Я пъ тоа
До коментар #92 от "Ха ХаХа":А мужика руски, колко милиарда подари на Путин....
Коментиран от #98, #117
17:46 28.12.2025
96 Факти
До коментар #79 от "Факт":Не проектирай собствените си радости върху мен, ако обичаш.
17:46 28.12.2025
97 Пепи Волгата
До коментар #88 от "Бу ха ха":След три дни избираш еврото!
Коментиран от #101, #119
17:46 28.12.2025
98 Руснак
До коментар #95 от "Я пъ тоа":Като в Папуа Нова Гвинея станахме.
Коментиран от #104
17:47 28.12.2025
99 Путинистче идиотче
17:48 28.12.2025
100 Сняг забръска
17:50 28.12.2025
101 Бу ха ха
До коментар #97 от "Пепи Волгата":И кво като дойде еврото? Скъсаняци като теб ще станат още по зле, ама още не го осъзнаваш. Или ти си мислиш, че ще станеш по-богат? Още по зле ще си. Нищо скоро ще изтрезнееш от заблудата за еврото, ама ще е късно. Даже се радвам, че такива като теб ще страдат.
17:50 28.12.2025
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Българин
До коментар #98 от "Руснак":По-добре сме само от Папуа Нова Гвинея, но там поне е топло. В София тракаме зъби под юргана.
Коментиран от #106
17:52 28.12.2025
105 Име
17:55 28.12.2025
106 Ами
До коментар #104 от "Българин":Намери си работа.
17:55 28.12.2025
107 Зеленски при Тръмп.
17:56 28.12.2025
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Хохо Бохо
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Кадри от посрещането на надрусеняка имаш ли? Като Путин в Аляска ли е или друго?
17:59 28.12.2025
110 Русията
17:59 28.12.2025
111 Горски
Коментиран от #113
18:00 28.12.2025
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Републиканец
До коментар #70 от "Лука":Човекът ти каза да си обновиш системата и да сканираш за вируси. Виза можеш да получиш и в София, но полета за Москва е от Истанбул. Ще ти хареса. Няма да искаш да се върнеш. Там метач получава $1000.
18:05 28.12.2025
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Факти
До коментар #95 от "Я пъ тоа":Милиарди? Путин е на власт от 25 години. Руснаците са му подарили не милиарди, а трилиони в евро. Русия вече трябваше да е трета икономика в света след САЩ и Китай. Вместо това тя е на 11-то място след Канада и Бразилия. Причината е крадливият Путин, който вместо да реинвестира парите от нефт и газ в диверсификация и модернизация на икономиката, ги открадна за замъци, самолети и яхти за него и за кърлежите в свитата му. Сега пък продаде Русия на Китай за да си начеше егото и да се прави на завоевател. Този е най-големият крадец на планетата без никаква конкуренция. Както каза Мъск преди време - "Аз не съм най-богатият на земята. Путин е много по-богат от мен." В Русия всички големи компании са 50/50 между него и избран доверен кърлеж. Всички до една. Не само нефтените и газовите. Монополи има във всички сектори и те са на Путин. Русия е най-богата на ресурси на земята, а насреща 140 милиона бедни руснаци. Гарантирано от Путин.
Коментиран от #120
18:08 28.12.2025
118 Българин
До коментар #116 от "Видьо Видев":градски-гордост си за нашия град
18:09 28.12.2025
119 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #97 от "Пепи Волгата":Тогава ще избухнат истинските протести с чупене на витрини и разграбване на хранителни магазини. Глад се задава! ГЛАД!
18:09 28.12.2025
120 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #117 от "Факти":Може да си мислиш, че на запад всички имат имения със златни тоалетни, но не е така. Уверявам те.
18:11 28.12.2025