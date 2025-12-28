Зеленски: Дните до Нова година могат да бъдат решаващи за Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че оставащите дни до Нова година създават реална възможност за вземане на важни решения за бъдещето на страната, но подчерта, че това зависи изцяло от ангажираността на международните партньори на Киев, предаде Би Би Си, цитирана от News.bg.

По думите му това е един от най-интензивните дипломатически периоди в годината, в който могат да бъдат постигнати съществени договорености. „Правим всичко възможно ключови въпроси да бъдат решени преди Нова година. Но дали това ще се случи зависи от нашите партньори - от тези, които подкрепят Украйна, и от тези, които оказват натиск върху Русия, за да усети последствията от собствената си агресия“, заяви Зеленски.

Украинският президент съобщи още, че през тази седмица е провел разговори с канадския премиер Марк Карни, а предстоят и контакти с американския президент Доналд Тръмп, като европейските партньори на Украйна ще се включат дистанционно.

Зеленски посочи, че само през последната седмица руските сили са изстреляли над 2100 ударни дрона, около 800 управляеми авиобомби и 94 ракети от различни типове срещу Украйна. По думите му атаките са насочени срещу цивилното население и критичната инфраструктура, най-вече енергийната система на страната.

„Всичко това е срещу нашия народ и срещу нормалния живот - преди всичко срещу енергетиката“, добави украинският президент.