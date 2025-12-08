Новини
Свят »
Германия »
Германия успешно тества бойни рояци от дронове с изкуствен интелект

Германия успешно тества бойни рояци от дронове с изкуствен интелект

8 Декември, 2025 21:28 844 25

  • германия-
  • дронове-
  • изкуствен интелект

Експеримент на Бундесвера показва ново поколение управление на бойни действия

Германия успешно тества бойни рояци от дронове с изкуствен интелект - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германската армия обяви, че е провела успешно изпитание на рояци от дронове, използващи съвкупно разузнавателни и ударни технологии, софтуер с изкуствен интелект и дронове камикадзе, съобщи ДПА, предава БТА.

Тестът е бил осъществен на военния полигон Алтмарк в провинция Саксония-Анхалт и според Бундесвера представлява ключов етап в развитието на бъдещите бойни операции и тяхното управление.

Изпитанията са проведени под ръководството на отдела за планиране на германските въоръжени сили и с участието на над 10 компании, сред които и производители на безпилотни летателни апарати като „Хелсинг“ и „Старк Дифенс“.

По време на експеримента дроновете не са били оборудвани с експлозиви при сблъсъка си с целите.

За управлението на операцията е използвана специалната система „Command & Control“ на Бундесвера, чийто софтуер позволява интеграция на различни типове дронове, боеприпаси и съответните управляващи програми в една обща платформа.

„С този успешен експеримент бяха доказани на практика възможностите за ефективно използване на дронове камикадзе от германската армия и бе положена основата за внедряването на бойни системи, базирани на изкуствен интелект“, заявиха от Бундесвера.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    16 9 Отговор
    На тези рояци ще им разбия кошера.

    Коментиран от #24

    21:31 08.12.2025

  • 2 напред

    20 5 Отговор
    към третата ви световна грешка

    21:31 08.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    10 5 Отговор
    Като си нямат естествен

    21:31 08.12.2025

  • 4 Историк

    10 2 Отговор
    Германеца винаги е бил новатор във войните.
    Историята помни ,всякакви нововъведения,ама географията се вижда от всеки.Ако не ,бързо се учи,дори и да е нова

    21:35 08.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Войните са

    8 2 Отговор
    Ев..рейската жътва и прибирането на реколтата никога не е спирала...

    21:39 08.12.2025

  • 7 ясновиждащ

    11 0 Отговор
    Светът върви към тотално побъркване. Тези войни с дронове дават възможност на някои да правят гадости и да набедят други или изкуствения интелект. Шаш!

    21:41 08.12.2025

  • 8 ДрайвингПлежър

    11 2 Отговор
    вече нямат пари да си купят пликче семки - тестват дронове!
    абсолютно идиотска нация, която завлича и нас... не че нашата не със същия ментален капацитет - пускам тв някви проститутки и сутеньори били финиширали... ДЪНО!

    21:42 08.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Малиии

    3 6 Отговор
    Джуджето го загази.

    21:47 08.12.2025

  • 12 Маниги

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Раз Два Три":

    Тук МО dera тор ite саПедали

    Коментиран от #14

    21:47 08.12.2025

  • 13 Хи хи хи

    4 0 Отговор
    Ами да пожелаем на новосъздадения вермахт, сорри шМерцмахт, зигхайл

    21:48 08.12.2025

  • 14 Вероятно е така

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Маниги":

    Дори се съмнявам да са травестити

    21:49 08.12.2025

  • 15 Механик

    8 0 Отговор
    Абе вие кога ще се научите да слагате снимки, които кореспондират с темата на статията??В заглавието пише "рояци", на снимката някакво самоходно оръдие-дрон?!?
    Знам ,че на наркоманите им се привиждат РОЯЦИ от розАви еднорози, ама чак пък толкова?!

    21:49 08.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Линията

    1 3 Отговор
    Архангелск- Астрахан отново трябва да бъде поставена като легитимна цел зад която да бъде изтласкана Монголоидната орда

    21:50 08.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    1 4 Отговор
    Аз оставам в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    Коментиран от #22, #23

    21:51 08.12.2025

  • 20 "Злобното Джуджи"

    3 0 Отговор
    Хи хи хи
    Айдеееееееее пак почнаха да правят
    вундервафе-та

    21:53 08.12.2025

  • 21 Дронове на рояци

    5 0 Отговор
    Големи TA 6A ЦИ

    21:53 08.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Активен Брюксел ски педофил без токчета

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    Ти го Намаам

    21:55 08.12.2025

  • 24 РЭБ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Сигурно са ги тесвали на някоя поляна, без нищо да им противодейства.

    22:01 08.12.2025

  • 25 Шопо

    2 0 Отговор
    Човешко е да се греши, но при ЯО вероятност за грешка не трябва да има,
    Да поверим ядрените оръжия на изкуствен интелект да ги управлява, така ще сме сигурни че грешка няма да има.

    22:12 08.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания