Германия успешно тества бойни рояци от дронове с изкуствен интелект

Германската армия обяви, че е провела успешно изпитание на рояци от дронове, използващи съвкупно разузнавателни и ударни технологии, софтуер с изкуствен интелект и дронове камикадзе, съобщи ДПА, предава БТА.

Тестът е бил осъществен на военния полигон Алтмарк в провинция Саксония-Анхалт и според Бундесвера представлява ключов етап в развитието на бъдещите бойни операции и тяхното управление.

Изпитанията са проведени под ръководството на отдела за планиране на германските въоръжени сили и с участието на над 10 компании, сред които и производители на безпилотни летателни апарати като „Хелсинг“ и „Старк Дифенс“.

По време на експеримента дроновете не са били оборудвани с експлозиви при сблъсъка си с целите.

За управлението на операцията е използвана специалната система „Command & Control“ на Бундесвера, чийто софтуер позволява интеграция на различни типове дронове, боеприпаси и съответните управляващи програми в една обща платформа.

„С този успешен експеримент бяха доказани на практика възможностите за ефективно използване на дронове камикадзе от германската армия и бе положена основата за внедряването на бойни системи, базирани на изкуствен интелект“, заявиха от Бундесвера.