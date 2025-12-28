Новини
Der Spiegel: Противоречията между Макрон и Мерц се задълбочават
Der Spiegel: Противоречията между Макрон и Мерц се задълбочават

28 Декември, 2025 10:21, обновена 28 Декември, 2025 10:26 1 968 34

Последният повод е предложението на френския президент за подновяване на диалога с Москва, пише немското издание

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Противоречията между френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц са се задълбочили, след като френският лидер предложи възобновяване на диалога с руското ръководство, пише германския вестник Der Spiegel.

Според вестника, ходът на Макрон изглежда не е бил координиран с Мерц и канцлерът е оставен демонстративно да игнорира инициативата, за да избегне открита конфронтация с Франция.

Der Spiegel отбелязва, че различията между двамата лидери стават все по-трудни за прикриване и пряка конфронтация вече не изглежда изключена.

Миналата седмица Макрон заяви, че европейските страни биха спечелили от възстановяването на диалога с Русия. Междувременно Suddeutsche Zeitung съобщи, че Берлин е реагирал предпазливо на инициативата.

Германският канцлер, отбелязва се, не смята предложението на Макрон за съществен принос за постигане на мир или укрепване на европейското единство.

В същото време говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че всякакви контакти между лидерите на страните трябва да са насочени към взаимно разбирателство, а не към поучения.

По-рано беше съобщено, че в Германия нараства недоволството от Мерц, а рейтингът на Макрон сред французите е ударил историческо дъно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този

    7 4 Отговор
    Микрон, бая левент изглежда.

    Коментиран от #11

    10:29 28.12.2025

  • 2 що така

    25 4 Отговор
    и двамцата барабар с урсулските вещици са пътници.

    10:29 28.12.2025

  • 3 Вашето мнение

    21 4 Отговор
    Когато мека китка и отрок на нацист се скарат значи коалицията на лаещите я пиши бегала.

    10:30 28.12.2025

  • 4 бай Бай

    17 4 Отговор
    Мерци бил смятал ли?
    Като няма атомни бомби само ще смята и до там.

    10:31 28.12.2025

  • 5 онзи

    19 4 Отговор
    МЕРЦ Е ПО-ОТВРАТИТЕЛЕН И ЗЕЛЕНИЯ ГНОМ ....

    Коментиран от #8

    10:33 28.12.2025

  • 6 Госあ

    15 5 Отговор
    Макрон да си гледа връзките с Пекин и Москва и изобщо да не се занимава с швабата ! Ше го прекарат при първия удобен случай. Швабата иска да краде руски пари и да се превъоръжава. Оръжие на германци и японци - НЕ !!!

    10:33 28.12.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    14 5 Отговор
    Време е арабска Франкия да воюва с мулимски Германистан !!

    10:35 28.12.2025

  • 8 минаващия

    13 4 Отговор

    До коментар #5 от "онзи":

    Немецът никога няма да забрави какво са му сторили руснаците , макар и преди 80 години . Злопаметни са като слонове , затова са толкова враждебни към руснаците .

    Коментиран от #17, #20

    10:36 28.12.2025

  • 9 Вашето мнение

    11 4 Отговор
    Племето швабен, донесло най-много смърт на планетата иска пак да се въоражи и да убива.

    10:36 28.12.2025

  • 10 Хахаха

    11 2 Отговор
    Нормално! И двамата са геюви и не се понасят, защото никой не ще да уважи дригия! А на Макарон и дядо не му дава...

    10:36 28.12.2025

  • 11 мекият макарон

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Този":

    Ми на 15 см токчета е😅

    Коментиран от #15

    10:37 28.12.2025

  • 12 Руски колхозник

    17 3 Отговор
    Бях казал,че всички ще са на килимчето пред Путин. Макрон явно ще е първият, ако стачките не го махнат от поста президент на Франция.

    10:37 28.12.2025

  • 13 Зеления път

    14 3 Отговор
    Желаещите се понаиграха със Зеленото наркоманче.. Наливат му безотчетно пари, оръжия и "доброволци", а той ги лъже, краде и гуляе. Макрончо даже се влюби и го прие в будоарите си.. А, сега накъде?

    10:37 28.12.2025

  • 14 Руснаков

    2 12 Отговор
    ....По-рано беше съобщено, че в Германия нараства недоволството от Мерц, а рейтингът на Макрон сред французите е ударил историческо дъно......при Демокрацията е така,докато при Тоталитаризма......99,99 процента...

    Коментиран от #23

    10:38 28.12.2025

  • 15 Така е

    9 3 Отговор

    До коментар #11 от "мекият макарон":

    защото без токчета няма как да го хване обектива.

    10:38 28.12.2025

  • 16 Владимир Путин офишъл

    12 3 Отговор
    ..."Я елате, пиленца, при 6атко, да го л@п@те сладко, сладко..."

    10:39 28.12.2025

  • 17 гост

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "минаващия":

    Теб ако те опънат,ще забравиш ли някога,едва ли..образно казано.

    10:40 28.12.2025

  • 18 Хасковски каунь

    7 3 Отговор
    Франсоа клекна, Фриц още не е.

    10:41 28.12.2025

  • 19 Смешник

    11 3 Отговор
    От много шамари от дядо Бриджит на Макрончо взе да му идва акъла в главата

    10:44 28.12.2025

  • 20 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "минаващия":

    НО пък два пъти да настъпващ мотиката говори за малоумие.

    Коментиран от #22

    10:48 28.12.2025

  • 21 Естествено, че има огромни противоречия

    14 3 Отговор
    Макрон е представител на финансовия капитал, чиято роля е да завлече повече пари за ония, които са го сложили на това място. Нищо повече. В допълнение, Макрон е толкова некадърен като финансист, че докара Франция до фалит и "паре нема за Украйна".

    Мерц от своя страна е комплексиран от своите дядовци и роднини, които са претърпели най-унизителната военна загуба на Германия, а много от тях са загинали на източния фронт от руските войски. Мерц толкова е загубил връзка с реалността, че единственото, което иска е реванш и загуба на Русия на всяка цена.

    До обобщим - Макрон е тарикат, а Мерц и Урсула са вече в някакво болестно психично състояние с обцесия за победа над Русия. Ние си мислехме, че германците отдавна за забравили 2-та св. война, но се оказа, че нацизма и омразата никога не си е отивал от тях.

    10:50 28.12.2025

  • 22 Никой не

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    твърди обратното.

    10:52 28.12.2025

  • 23 Тошко Американски

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Руснаков":

    Демокрацията е управление на мнозинството. Когато те харесват 9.99 % от 40 % от имащите право на глас, а ти правиш идиотщини, които не харесват 90 % от цялото население? Кой си ти тогава, какво общо имаш с демокрацията и чий интерес браниш? Много сте смешни вие вярващите в демокрацията, защото се гордеете със сериозен симптом. Когато ни попитат на референдум искаш ли ЕС, НАТО, Евро и т.н. може и аз да повярвам, но до тогава ще ви се смея на болестта.

    Коментиран от #26, #27

    10:59 28.12.2025

  • 24 Трътлю

    5 2 Отговор
    Мерц е слуга на BlackRock които владеят Украйна и се облизват за Русия. Макрон е само едно банкерско чедо. Освен гова на Макрон му предстоят избори. Времето когато трябва да лъже повече. Народната омраза ще го измете преди Мерц.

    11:00 28.12.2025

  • 25 Европейца

    5 2 Отговор
    Преди 50 години президентът на Франция и канцлерът на Германия решаваха съдбата на света, Сега тези две жалки мижитурки са 9-та дупка на кавала и никой не ги бръсне. Същото важи за "Европата"

    Коментиран от #30

    11:06 28.12.2025

  • 26 Трътлю

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тошко Американски":

    Прав си и не си прав. Тръмп го избраха. Когато на хората им накипи, демокрацията си върши работата. Забавя, защото мнозинството е инертност и не се интересува от политика. Но не забравя. Всяка Европейска страна ще си избере своя Тръмп. Бардела е първият, след това Фараж. За Германия не знам. Те си избират самоубийството.

    11:08 28.12.2025

  • 27 Руснаков

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Тошко Американски":

    По добре е Тошко Африкански...Изглежда ти е трудно да разбереш разликата между Демокрация и Тоталитаризъм...Колкото и да са били избирателите,избрали са го.като се види че не става на следващите избори ще е друг,докато при твоите любимци,нямаш право да не го харесваш,ТОЙ Е...Не Ви се смея на глупостта,съжалявам Ви..

    11:08 28.12.2025

  • 28 Луд

    5 1 Отговор
    Ами след като никой не ги иска аджеба какво правят на постовете си , това ли е джендърската демокрация .

    11:10 28.12.2025

  • 29 В В.П.

    1 1 Отговор
    Затова пумярс ,Макрон ще оцелее,, оня клепар Шмерца НиЕТ...Така е реалността..

    11:18 28.12.2025

  • 30 Трътлю

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Европейца":

    Преди 50г Бангладеш беше 70млн. Сега е 170млн. Само 7% от населението на света са белите хора в момента, с тенденция към намаляване.

    Коментиран от #33

    11:19 28.12.2025

  • 31 В В.П.

    0 1 Отговор
    Макрончо,е много гъвкав пеееразз..

    11:20 28.12.2025

  • 32 В В.П.

    1 1 Отговор
    Боли ме фара за тия свине.Урсул,макрон и Шмерца са за затвора . Джонсън ,също ..

    11:23 28.12.2025

  • 33 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Трътлю":

    Това е така защото при нас и при тях,ценностите са много различни.При нас две до дти,да ги отгледаш,да ги изучиш...докато при тях,...колкото може повече по големите гледат по нмалките,дали ще учи или не е второстепенен проблем...то се вижда с просто око...Газа е живият пример...на 400кв.км. живеят 2 мил.палестинци...

    11:23 28.12.2025

  • 34 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    1 1 Отговор
    Пак неумна блатна пропаганда за затъпяване на полезните кр@теНи(подложници)......😂😂😂😂😂

    11:24 28.12.2025

