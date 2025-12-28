Der Spiegel: Противоречията между Макрон и Мерц се задълбочават

Противоречията между френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц са се задълбочили, след като френският лидер предложи възобновяване на диалога с руското ръководство, пише германския вестник Der Spiegel.
Според вестника, ходът на Макрон изглежда не е бил координиран с Мерц и канцлерът е оставен демонстративно да игнорира инициативата, за да избегне открита конфронтация с Франция.
Der Spiegel отбелязва, че различията между двамата лидери стават все по-трудни за прикриване и пряка конфронтация вече не изглежда изключена.
Миналата седмица Макрон заяви, че европейските страни биха спечелили от възстановяването на диалога с Русия. Междувременно Suddeutsche Zeitung съобщи, че Берлин е реагирал предпазливо на инициативата.
Германският канцлер, отбелязва се, не смята предложението на Макрон за съществен принос за постигане на мир или укрепване на европейското единство.
В същото време говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че всякакви контакти между лидерите на страните трябва да са насочени към взаимно разбирателство, а не към поучения.
По-рано беше съобщено, че в Германия нараства недоволството от Мерц, а рейтингът на Макрон сред французите е ударил историческо дъно.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този
Коментиран от #11
10:29 28.12.2025
2 що така
10:29 28.12.2025
3 Вашето мнение
10:30 28.12.2025
4 бай Бай
Като няма атомни бомби само ще смята и до там.
10:31 28.12.2025
5 онзи
Коментиран от #8
10:33 28.12.2025
6 Госあ
10:33 28.12.2025
7 Др.Тодор Живков 🇧🇬
10:35 28.12.2025
8 минаващия
До коментар #5 от "онзи":Немецът никога няма да забрави какво са му сторили руснаците , макар и преди 80 години . Злопаметни са като слонове , затова са толкова враждебни към руснаците .
Коментиран от #17, #20
10:36 28.12.2025
9 Вашето мнение
10:36 28.12.2025
10 Хахаха
10:36 28.12.2025
11 мекият макарон
До коментар #1 от "Този":Ми на 15 см токчета е😅
Коментиран от #15
10:37 28.12.2025
12 Руски колхозник
10:37 28.12.2025
13 Зеления път
10:37 28.12.2025
14 Руснаков
Коментиран от #23
10:38 28.12.2025
15 Така е
До коментар #11 от "мекият макарон":защото без токчета няма как да го хване обектива.
10:38 28.12.2025
16 Владимир Путин офишъл
10:39 28.12.2025
17 гост
До коментар #8 от "минаващия":Теб ако те опънат,ще забравиш ли някога,едва ли..образно казано.
10:40 28.12.2025
18 Хасковски каунь
10:41 28.12.2025
19 Смешник
10:44 28.12.2025
20 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #8 от "минаващия":НО пък два пъти да настъпващ мотиката говори за малоумие.
Коментиран от #22
10:48 28.12.2025
21 Естествено, че има огромни противоречия
Мерц от своя страна е комплексиран от своите дядовци и роднини, които са претърпели най-унизителната военна загуба на Германия, а много от тях са загинали на източния фронт от руските войски. Мерц толкова е загубил връзка с реалността, че единственото, което иска е реванш и загуба на Русия на всяка цена.
До обобщим - Макрон е тарикат, а Мерц и Урсула са вече в някакво болестно психично състояние с обцесия за победа над Русия. Ние си мислехме, че германците отдавна за забравили 2-та св. война, но се оказа, че нацизма и омразата никога не си е отивал от тях.
10:50 28.12.2025
22 Никой не
До коментар #20 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":твърди обратното.
10:52 28.12.2025
23 Тошко Американски
До коментар #14 от "Руснаков":Демокрацията е управление на мнозинството. Когато те харесват 9.99 % от 40 % от имащите право на глас, а ти правиш идиотщини, които не харесват 90 % от цялото население? Кой си ти тогава, какво общо имаш с демокрацията и чий интерес браниш? Много сте смешни вие вярващите в демокрацията, защото се гордеете със сериозен симптом. Когато ни попитат на референдум искаш ли ЕС, НАТО, Евро и т.н. може и аз да повярвам, но до тогава ще ви се смея на болестта.
Коментиран от #26, #27
10:59 28.12.2025
24 Трътлю
11:00 28.12.2025
25 Европейца
Коментиран от #30
11:06 28.12.2025
26 Трътлю
До коментар #23 от "Тошко Американски":Прав си и не си прав. Тръмп го избраха. Когато на хората им накипи, демокрацията си върши работата. Забавя, защото мнозинството е инертност и не се интересува от политика. Но не забравя. Всяка Европейска страна ще си избере своя Тръмп. Бардела е първият, след това Фараж. За Германия не знам. Те си избират самоубийството.
11:08 28.12.2025
27 Руснаков
До коментар #23 от "Тошко Американски":По добре е Тошко Африкански...Изглежда ти е трудно да разбереш разликата между Демокрация и Тоталитаризъм...Колкото и да са били избирателите,избрали са го.като се види че не става на следващите избори ще е друг,докато при твоите любимци,нямаш право да не го харесваш,ТОЙ Е...Не Ви се смея на глупостта,съжалявам Ви..
11:08 28.12.2025
28 Луд
11:10 28.12.2025
29 В В.П.
11:18 28.12.2025
30 Трътлю
До коментар #25 от "Европейца":Преди 50г Бангладеш беше 70млн. Сега е 170млн. Само 7% от населението на света са белите хора в момента, с тенденция към намаляване.
Коментиран от #33
11:19 28.12.2025
31 В В.П.
11:20 28.12.2025
32 В В.П.
11:23 28.12.2025
33 гост
До коментар #30 от "Трътлю":Това е така защото при нас и при тях,ценностите са много различни.При нас две до дти,да ги отгледаш,да ги изучиш...докато при тях,...колкото може повече по големите гледат по нмалките,дали ще учи или не е второстепенен проблем...то се вижда с просто око...Газа е живият пример...на 400кв.км. живеят 2 мил.палестинци...
11:23 28.12.2025
34 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
11:24 28.12.2025