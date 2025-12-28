Противоречията между френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц са се задълбочили, след като френският лидер предложи възобновяване на диалога с руското ръководство, пише германския вестник Der Spiegel.

Според вестника, ходът на Макрон изглежда не е бил координиран с Мерц и канцлерът е оставен демонстративно да игнорира инициативата, за да избегне открита конфронтация с Франция.

Der Spiegel отбелязва, че различията между двамата лидери стават все по-трудни за прикриване и пряка конфронтация вече не изглежда изключена.

Миналата седмица Макрон заяви, че европейските страни биха спечелили от възстановяването на диалога с Русия. Междувременно Suddeutsche Zeitung съобщи, че Берлин е реагирал предпазливо на инициативата.

Германският канцлер, отбелязва се, не смята предложението на Макрон за съществен принос за постигане на мир или укрепване на европейското единство.

В същото време говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че всякакви контакти между лидерите на страните трябва да са насочени към взаимно разбирателство, а не към поучения.

По-рано беше съобщено, че в Германия нараства недоволството от Мерц, а рейтингът на Макрон сред французите е ударил историческо дъно.