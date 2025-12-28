Новини
Въздушният трафик в Москва бе блокиран след атаки с дронове

Въздушният трафик в Москва бе блокиран след атаки с дронове

28 Декември, 2025 13:23

Стотици полети бяха отменени или забавени в навечерието на празниците, съобщават руските власти

Въздушният трафик в Москва бе блокиран след атаки с дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украински атаки с дронове временно нарушиха въздушния трафик в руската столица Москва, което доведе до отмяна и забавяне на стотици полети в навечерието на коледно-новогодишните празници, предаде ДПА, позовавайки се на руски официални източници, цитирана от БТА.

Летищата Шереметиево и Внуково бяха затворени за излитания и кацания в продължение на няколко часа, съобщи говорител на авиационните власти. По информация на руската агенция РИА Новости над 300 полета са били отменени или са закъснели, а около 70 самолета са били пренасочени към други летища.

Другите две столични летища - Домодедово и Жуковски - не са били засегнати от ограниченията.

Кметът на Москва Сергей Собянин по-рано заяви, че са били прехванати около 30 украински дрона. Междувременно руското министерство на отбраната съобщи, че общо 273 дрона са били свалени на територията на страната, без да предостави информация за евентуални щети – практика, която ведомството следва и при други подобни инциденти.

Авиокомпаниите предупредиха пътниците за промени в разписанията и в Санкт Петербург, както и в други градове. Националният превозвач „Аерофлот“ обяви, че отклонените самолети се очаква да кацнат в Москва по-късно през деня, като увери, че на пътниците и екипажите е оказано необходимото съдействие.

Очаква се въздушният трафик да бъде нормализиран по-късно днес.

Според ДПА хиляди пътници вече неколкократно са били блокирани на летищата заради заплахи от дронове, особено в периода на празниците в Русия, които продължават от 31 декември до 11 януари.

Украйна също съобщи за подновени руски атаки с дронове. Киев определя ударите си срещу руска територия като ответни действия на войната, започната от Москва преди близо четири години, докато Русия ежедневно извършва атаки с безпилотни летателни апарати срещу Украйна.


