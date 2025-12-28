Въздушният трафик в Москва бе блокиран след атаки с дронове

Украински атаки с дронове временно нарушиха въздушния трафик в руската столица Москва, което доведе до отмяна и забавяне на стотици полети в навечерието на коледно-новогодишните празници, предаде ДПА, позовавайки се на руски официални източници, цитирана от БТА.
Летищата Шереметиево и Внуково бяха затворени за излитания и кацания в продължение на няколко часа, съобщи говорител на авиационните власти. По информация на руската агенция РИА Новости над 300 полета са били отменени или са закъснели, а около 70 самолета са били пренасочени към други летища.
Другите две столични летища - Домодедово и Жуковски - не са били засегнати от ограниченията.
Кметът на Москва Сергей Собянин по-рано заяви, че са били прехванати около 30 украински дрона. Междувременно руското министерство на отбраната съобщи, че общо 273 дрона са били свалени на територията на страната, без да предостави информация за евентуални щети – практика, която ведомството следва и при други подобни инциденти.
Авиокомпаниите предупредиха пътниците за промени в разписанията и в Санкт Петербург, както и в други градове. Националният превозвач „Аерофлот“ обяви, че отклонените самолети се очаква да кацнат в Москва по-късно през деня, като увери, че на пътниците и екипажите е оказано необходимото съдействие.
Очаква се въздушният трафик да бъде нормализиран по-късно днес.
Според ДПА хиляди пътници вече неколкократно са били блокирани на летищата заради заплахи от дронове, особено в периода на празниците в Русия, които продължават от 31 декември до 11 януари.
Украйна също съобщи за подновени руски атаки с дронове. Киев определя ударите си срещу руска територия като ответни действия на войната, започната от Москва преди близо четири години, докато Русия ежедневно извършва атаки с безпилотни летателни апарати срещу Украйна.
1 АМАH OT ИДИOTИ
СИГУРНО ВЕЧЕ СА ЗАГУБИЛИ ВОЙНАТА 🤣
ОЩЕ СЪЩЕСТВУВА ЛИ РУСИЯ ИЛИ ДО ВЛАДИВОСТОК Е УКРАЙНА 😮
Коментиран от #23, #41
13:33 28.12.2025
2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
А снимки на бандеровците в Купянск вече генерирали ли са във някой изкуствен мозък?
13:34 28.12.2025
3 Война
13:35 28.12.2025
4 Пепи Волгата
13:36 28.12.2025
5 Дрън, дрън съветски чугун
Да си стоят там и без това са нежелани по цял свят, а и никой не се е запътил към московското блато, дори и копейките.
13:36 28.12.2025
6 Българин
Коментиран от #14, #25
13:36 28.12.2025
7 Квадрант
Коментиран от #37
13:36 28.12.2025
8 Моряка
13:37 28.12.2025
9 Само
13:38 28.12.2025
10 минаващия
Коментиран от #15
13:39 28.12.2025
11 Моля,моля!
13:39 28.12.2025
12 пиночет
Коментиран от #20
13:39 28.12.2025
13 Фейк на часа
Преди малко кликнах в сайта на Летище Шереметиево и направих проверка на излитащите и кацащите самолети. Има някои полети със закъснение, но едва ли това има нещо общо с фашите измислици.
Нека да вляза в ролята на журналист и да ви изброя някои от кацащите полети:
- 14:20 от Мурмаск
- 15:09 от Южно-Сахалинск
- 14:31 от Хабаровск
- и така нататък
Хубаво е да втвърдявате своите русофобни чители и коментатори, но поне малко се придържайте към истината.
13:40 28.12.2025
14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #6 от "Българин":Правилно, Путин не може да спре тока в Украйна никога!!! Защото Украйна мина на лични генератори!!! Ураааааа!!! Перемога!!!
Хахахахахах
13:41 28.12.2025
15 Путлер е неможач като
До коментар #10 от "минаващия":вас русофили.
Коментиран от #18
13:41 28.12.2025
16 Ксаниба
13:41 28.12.2025
17 Ами да
13:42 28.12.2025
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #15 от "Путлер е неможач като":Що вие бандеровците нали обещавахте Москва да бомбардирахте? Можахте ли? А, можачи?
Коментиран от #22
13:43 28.12.2025
19 хаха
Нов ден, нови ватнишки лъжи ... ХАХАХА
13:45 28.12.2025
20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #12 от "пиночет":Късокракич еврейски бандеровец- просто,с бело в носа е пребита карта.
13:46 28.12.2025
21 Конфети "Земя-въздух-земя "
13:46 28.12.2025
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #18 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Минусите ви долги български бандеровци не са бомби, заврете си ги. ПВО то на Москва нема да ви цепи басма
13:48 28.12.2025
23 Путин многоходовия
До коментар #1 от "АМАH OT ИДИOTИ":Сорос ми заповяда да стана "многоходов"
Коментиран от #30
13:48 28.12.2025
24 добре
Новината е че, общият враг на САЩ и Русия е ЕС и е ясно кой ще загуби битката. Ние сме отново в отбора на...? Познахте! Пренреждане на всичко! Това е новината. Другото е плява!
13:48 28.12.2025
25 Правилно
До коментар #6 от "Българин":Те сега украинците са ни братушки😁😁😁
13:51 28.12.2025
26 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Коментиран от #36
13:52 28.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 АБЕ МАНИ...
ИДИЛИЯ
Абе...дека е Бег ачо от ГОТВАЧО?
Ееееедехееее
Коментиран от #33
13:54 28.12.2025
29 мдаа
Коментиран от #35
13:56 28.12.2025
30 село мое ,
До коментар #23 от "Путин многоходовия":Да ти беше заповядал да станеш по-у....мен , щеше да е по-добре за теб и околните !
Коментиран от #32
13:56 28.12.2025
31 Цомчо
14:01 28.12.2025
32 Благодарим
До коментар #30 от "село мое ,":За селското ти мнение.
14:02 28.12.2025
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "АБЕ МАНИ...":Пиши си номера да ти звънна след 18 ч по уотсапата бе уайНАР
14:03 28.12.2025
34 селянин
14:05 28.12.2025
35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #29 от "мдаа":Кафе в Крим
Моста в Крим
Курска република
Белгородска република
Хахаха
А накрая? Пречат ви бандеровски мутри храстите в Работино. Помниш ли Работино?
14:06 28.12.2025
36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #26 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":Руснаците пътуват без визи във 114 страни. Китай, Индия, само те са 3 млрд души
Коментиран от #38
14:09 28.12.2025
37 Значи опоркo блатна
До коментар #7 от "Квадрант":Украинските атаки са "терористични" , а руснаците " работят добре" . Ти изобщо чуваш ли се какви ги редиш ? Не може смeхурко на едните дроновете да са добри , на другите да са лоши . Схващаш ли ?
14:22 28.12.2025
38 Хахаха
До коментар #36 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Чудестно . Ходете на плаж в Северна Корея . Не в Ривиерата , Испания и Гърция .
14:25 28.12.2025
39 Цвете
14:28 28.12.2025
40 Цвете
14:30 28.12.2025
41 Видьо Видев
До коментар #1 от "АМАH OT ИДИOTИ":Удроу Уилсън. Президетът на когото днешна България дължи съществуването си
КАЛЕНДАРЪТ
На днешния 28-ми декември,
1856-та година.
Родени е Удроу Уилсън.
28-мият президент на САЩ.
Нобелов лауреат за мир на 1919г.
С лика на Удроу Уилсън е 100 000 доларова банкнота.Най големият номинал до1969 г.
По инициатива на следователите и прокурорите, в София е открит паметник на Удроу Уилсън .
На парижката конференция, уреждаща териториалните въпроси след Първата световна война,
Русия предлага България да бъде поделена между Гърция, Сърбия и Румъния.
Удроу Уилсън заявява:
"Аз по-скоро ще напусна тази конференция, отколкото да се съглася
да се ликвидира държава с такава древна и славна история"
КАЛЕНДАРЪТ
Движение инициативи на гражданите-Приятели на слънцето
14:42 28.12.2025