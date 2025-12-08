Стармър, Макрон и Мерц обсъдиха използването на замразените руски активи за Украйна

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър и лидерите на Франция и Германия - президентът Еманюел Макрон и канцлерът Фридрих Мерц - обсъдиха „положителното развитие“ по въпроса за използването на замразените руски авоари в помощ на Украйна, съобщава Ройтерс, като се позовава на изявление от „Даунинг стрийт“ 10, предава БТА.

Според говорител на Стармър, всички лидери са съгласни, че настоящият момент е критичен и е важно да се засили подкрепата за Украйна, както и икономическият натиск върху руския президент Владимир Путин, за да бъде сложен край на войната.

„На фона на продължаващите дипломатически усилия Европа трябва да остане до Украйна. Лидерите обсъдиха и положителното развитие по използването на блокираните руски суверенни активи за подпомагане на възстановяването на страната“, добави говорителят.