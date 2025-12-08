Новини
Стармър, Макрон и Мерц обсъдиха използването на замразените руски активи за Украйна
Стармър, Макрон и Мерц обсъдиха използването на замразените руски активи за Украйна

8 Декември, 2025 22:26 1 077 50

Лидерите на Великобритания, Франция и Германия потвърдиха необходимостта от увеличаване на подкрепата и икономическия натиск върху Русия

Стармър, Макрон и Мерц обсъдиха използването на замразените руски активи за Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър и лидерите на Франция и Германия - президентът Еманюел Макрон и канцлерът Фридрих Мерц - обсъдиха „положителното развитие“ по въпроса за използването на замразените руски авоари в помощ на Украйна, съобщава Ройтерс, като се позовава на изявление от „Даунинг стрийт“ 10, предава БТА.

Според говорител на Стармър, всички лидери са съгласни, че настоящият момент е критичен и е важно да се засили подкрепата за Украйна, както и икономическият натиск върху руския президент Владимир Путин, за да бъде сложен край на войната.

„На фона на продължаващите дипломатически усилия Европа трябва да остане до Украйна. Лидерите обсъдиха и положителното развитие по използването на блокираните руски суверенни активи за подпомагане на възстановяването на страната“, добави говорителят.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    20 1 Отговор
    Ще му вземат цървулите.

    22:27 08.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шопо

    7 38 Отговор
    С помощ от ЕС и България Зеленски може да победи Русия.

    22:28 08.12.2025

  • 5 Делю Хайдутин

    39 0 Отговор
    Зеленски прилича на погребален агент.

    Коментиран от #16, #17, #35

    22:28 08.12.2025

  • 6 АБВ

    47 0 Отговор
    На снимката - един просяк и трима крадци. С три думи - организирана престъпна група. Всичките са за затвора !

    22:28 08.12.2025

  • 7 Презентация

    20 1 Отговор
    Миядатхуяитримата, и редактора

    22:29 08.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ШУШУ МИГАРИИИИИ

    27 0 Отговор
    СМЕТКИ БЕЗ КРЪЧМАР

    22:33 08.12.2025

  • 10 ДрайвингПлежър

    37 1 Отговор
    Не мога да разбера - няма жив човек на планетата, който да не им каже, че това означава край на финансовата система, на която лежи запада - и тия продължават! Изцяло без мозък ли са какво...

    Първо това означава да се отвържат ръцете на Путин да експроприира западни активи в Русия, а те са за многократно по-голяма сума
    Второ всички ги предупреждават, че Русия няма да спре до там, а вече има разработен план как да спре критични суровини за европейски компанни, което ще ги доведе до срив
    Трето само Китай има 3 трилиона активи на запад - изтеглянето им означава пълен крах за европа!
    Четвърто - редица експети им обясняват като на бавноразвиващи, че няма значение какви правни термини ще измислят - това си остава кражба и тя ще бъде наказана И В съда!!!

    И има хора, които да подкрепят тия тотално скъсали с реалностите престъпници?!!! Не го разбирам наистина!
    Влизах тука да си драскам за коли... пълната щуротия на тия ме въвлича в политически дебат, а както е тръгнало ще трябва да вървим и на гражданска война!!!

    22:33 08.12.2025

  • 11 Хаххаха

    26 1 Отговор
    И какво измислиха тая банда слабаци, всички им се подиграват на великите ръководители, тея още 100 години да живеят не могат да стреснат руснаците

    Коментиран от #25

    22:33 08.12.2025

  • 12 Умно село

    28 0 Отговор
    "Тримата глупци, убиват Европа", не звучи като на великият Доньо Донев, но с тези анимационни герои, толкова!

    22:34 08.12.2025

  • 13 ,,,,,,

    18 0 Отговор
    НЕма нужда ви казвам как зеления се с скрил зад Англия или не виждате?

    22:34 08.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 123456

    16 0 Отговор
    Сякаш кекс с пудра захар са набивали допреди малко ! Четирмата бременски мишоци най-обичат пудрата захарчица - благинка !

    22:35 08.12.2025

  • 16 ТОЯ ПОГРЕБА

    17 0 Отговор

    До коментар #5 от "Делю Хайдутин":

    2 000 000 И ОТ ГОРЕ КРАИНЦИ......НАПРАВО ШАМПИОН

    22:35 08.12.2025

  • 17 Много точно казано

    20 0 Отговор

    До коментар #5 от "Делю Хайдутин":

    Зеленски закопава трупа на Украйна все по-дълбоко и все по-дълбоко. Серийните са в окопите а той пълни банковата си сметка и дава отчисления на Европейския Елит.

    22:36 08.12.2025

  • 18 Брат Пит

    10 0 Отговор
    И сестра му Питка... Вервайте ми

    22:36 08.12.2025

  • 19 ООрана държава

    18 0 Отговор
    Тия убавци се опитват да ни наденат да плащаме 1.5 милярда евра от тия активи за да ги дадат на зелю. А някой пита ли ни дали сме съгласни? Европейски референдум да се проведе да видим дали цяла европа е съгласна да връща стотици милярди заграбени пари

    Коментиран от #45

    22:40 08.12.2025

  • 20 Хохо Бохо

    11 0 Отговор
    Земете бе, земете да има за бело.....коалицията на надрусеняците

    22:42 08.12.2025

  • 21 КЗББ и ДП

    8 0 Отговор
    Та ние и балтите ли ще сме гаранти за тия пари? Това значи ,че след 2-3г ни хвърлят пак на руснака,да връщаме с лихвите

    22:43 08.12.2025

  • 22 Сатана Z

    13 0 Отговор
    Прав беше Владимир Владимирович като Ка,а,че Руската армия още не е започнала да воюва както трябва.Ама Руснаците видят ли немец на фронта ще изрият асфалта по пътя да Берлин.

    22:45 08.12.2025

  • 23 бай Даньо

    7 0 Отговор
    Лудите на Стадиона ... обсъждат...

    22:47 08.12.2025

  • 24 Уфф

    12 0 Отговор
    Тези нацисти искат да победят Русия използвайки другите руснаци срещу нея и с руски пари!?? Отврат!!

    22:48 08.12.2025

  • 25 Дедо

    0 14 Отговор

    До коментар #11 от "Хаххаха":

    Ами населението на трите държави Франция , Великобритания и Германия е над 200 милиона, като две от тях са ядрени сили .Също така са морски сили , с отвъдморски владения и са едни от най силните и развитие икономики в света . Доколкото знам Русия е 130 милиона , като половината не се смятат за руснаци .

    Коментиран от #31, #32, #33, #36

    22:49 08.12.2025

  • 26 Тервел

    0 13 Отговор
    Който си мисли ,че Германия, Франция и Великобритания са слаби и смешни държави, значи или не е образован или има умствено изоставане.

    Коментиран от #49

    22:51 08.12.2025

  • 27 Механик

    11 0 Отговор
    Тази вечер, аз и комшията взехме решение как да ползваме парите на Ротшийлд. Дори написахме на салфетката как ще ги похарчваме.
    Същата работа и инфото в статията. Сметки без кръчмар излизат скъпо, защото кръчмарят обикновено е едър, с космати гърди, перфектен член и голяма тояга. И винаги идва с мазния тефтер, за да си прибере парите.
    И тук вариантите са три:
    /Имаш пари- ядеш тоягата и плащаш сметката в троен размер на момента.
    /Намаш пари- ядеш тоягата. после ядеш добре оформения фа.лос, после те ползват като жена, ядеш торба сол и на края пак плащаш в троен размер

    22:51 08.12.2025

  • 28 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Някой изобщо помислил ли си е с главата ,че Американците ще дадат някой друг да вземе руските пари,вместо бай Дончо да ги докопа?

    22:54 08.12.2025

  • 29 Ако някой не е виждал отпадък

    10 0 Отговор
    Отпадъка на света е а снимката. Умува как да краде. 😄

    22:54 08.12.2025

  • 30 Аса

    7 0 Отговор
    Знаете ли, защо пропадат държавите Германия, Франция и Великобритания? Защото никой не ги управлява. Лидерите им се занимават през 95% от времето си с Украйна, 4% с Унгария и един процент със собствените си държави.

    22:55 08.12.2025

  • 31 ,,,,,,

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Дедо":

    Я па ти, и ползват украйна

    22:56 08.12.2025

  • 32 Хахахах

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Дедо":

    Определено не си от умните на вечерта и като са толкова много, дали мислиш че искат да се бият и ти сериозно ли мислиш, че ядрените им оръжия са по добри от на руснаците. Ако беше така нямаше да ги е страх от руснаците и вече щяха да се бият с тях, а относно населението ти скоро ходил ли си в А Англия и Франция-там има толкова много друга паплач, че имената на държавите само ще им остане2528

    22:56 08.12.2025

  • 33 1234

    7 0 Отговор

    До коментар #25 от "Дедо":

    По официални данни, Русия има 5450 ядрени бойни глави, неофициално над 8000, а Франция и Великобритания общо имат 400 ядрени бойни глави, отделно едните са остров, а Франция е колкото Мурманска област и е гъсто населена, войната с тях ще приключи за 2 минути ;-)!

    Тиквата е дадена да се мисли, не да се пише за утопии. Победа над Русия няма да има.

    22:57 08.12.2025

  • 34 В В.П.

    8 0 Отговор
    Тия пари ги крадат от 3 год ,и още не могат да ги откраднат..Сигурно ще са мноооого ,много кинти..Аз,си мисля че само лъжат Зелю фашиста и режима да не се отказват .Падне ли Киев ,пада и Урсул Макрон Шмерц директно в клоаката..

    22:57 08.12.2025

  • 35 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Делю Хайдутин":

    Съгласен съм с коментара ти ..... Зеленият просяк милионер си е направо погребален агент-като си имах предвид колко украинци по губи в безсмислената съпротива срещу Велика Русия, вече ще станат два милиона, А за тия които емигрираха и демографски сринаха покрайна не ми се говори.... На снимката виждам едни нещастници, импотентни отвсякъде, ама мераклии иначе .... Но като гледам ще направя така, че накрая руският президент Владимир Путин да няма с кой да преговаря.....

    23:00 08.12.2025

  • 36 И като са такава сила

    9 0 Отговор

    До коментар #25 от "Дедо":

    какво им се случи да изпаднат толкова и сега да са дъното на света, чудещи се как да крадат и лъжат?

    23:00 08.12.2025

  • 37 Класическа илюстрация

    7 0 Отговор
    На приказката: Правят сметката без кръчмаря!!

    23:04 08.12.2025

  • 38 Отреазвяващ

    1 0 Отговор
    Сезона за вреден дивеч не е ли открит?

    23:04 08.12.2025

  • 39 В В.П.

    5 0 Отговор
    Залю артиста ,знае че обречен.Тия боклуци не могат да му помогнат .Само обединение с велика Русия е спасението..

    23:06 08.12.2025

  • 40 В В.П.

    8 0 Отговор
    Дядката пише че Франция ,Германия и Англия били велики..И като са толкоз велики защо не нападнат РФ ,да обявят война и да чакат ефтаназия..Тия са велики неудачници .. Ахахаха..неспечелили нито една война .нещо като Гърция.

    23:10 08.12.2025

  • 41 Азз

    4 0 Отговор
    Големи глупаци!
    Вова им пусна малко гювеч, и те клъвнаха като шарани.
    Само не знаят, че той ще отиде да си вземе всичко откраднато....на място :)

    23:10 08.12.2025

  • 42 В В.П.

    5 0 Отговор
    Щом Британия и Франция ядоха Лобута през ПСВ от България в Дойран и Гърция няма да са много велики сили..И после откраднаха от България 50000 км територия ..

    23:12 08.12.2025

  • 43 Измикяри

    2 0 Отговор
    За Мъск,Безос,Бил и т.н. това са пари за семки.

    23:15 08.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Наденат

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "ООрана държава":

    Не позна! Поели сме ангажимент да подкрепим погребалните агенти с 2,5 милиарда евро. Затова Лekeтo желязков тегли кредити като хахав.

    23:24 08.12.2025

  • 46 пешо

    0 0 Отговор
    боклуците и крадците на европа

    23:28 08.12.2025

  • 47 Яхуууууу

    1 0 Отговор
    тази снимка е добра за бъдещия съд. Тия тримката полуидиоти и кръглия до тях, ще плащат доста ... и няма да стигнат бъбреци

    23:31 08.12.2025

  • 48 ПАК ЛИ ТЕЯ ЗАМРАЗЕНИ , ГОЛЯМ АПЕТИТ,А

    1 0 Отговор
    ВСЕ ОЩЕ ИМАТЕ ЛИ ПАРИЧКИ ЗА БЕЛО , МАЙ ВЗЕХА ДА ПОСВЪРШВАТ !! НЕМА ДА ВИ СЕ ОТВОРИ ПАРУШУТА БЕЗДАРНИЦИ !! ВЕЧЕ СТЕ НА БУНИЩЕТО !!

    23:32 08.12.2025

  • 49 Шаолин

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Тервел":

    един Топол С25 ,в момента на въоръжение и си избери коя от тия кочини да приключи..... можеш да си поиграеш, има симулатор на ядрени удари в нета. В лондон и околията ще има около 6 милиона директни. Цар Бомба тествана, от острова ще остане само Ирландия

    23:37 08.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

