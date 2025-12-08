Стармър, Макрон и Мерц обсъдиха използването на замразените руски активи за Украйна

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър и лидерите на Франция и Германия - президентът Еманюел Макрон и канцлерът Фридрих Мерц - обсъдиха „положителното развитие“ по въпроса за използването на замразените руски авоари в помощ на Украйна, съобщава Ройтерс, като се позовава на изявление от „Даунинг стрийт“ 10, предава БТА.
Според говорител на Стармър, всички лидери са съгласни, че настоящият момент е критичен и е важно да се засили подкрепата за Украйна, както и икономическият натиск върху руския президент Владимир Путин, за да бъде сложен край на войната.
„На фона на продължаващите дипломатически усилия Европа трябва да остане до Украйна. Лидерите обсъдиха и положителното развитие по използването на блокираните руски суверенни активи за подпомагане на възстановяването на страната“, добави говорителят.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
22:27 08.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Шопо
22:28 08.12.2025
5 Делю Хайдутин
Коментиран от #16, #17, #35
22:28 08.12.2025
6 АБВ
22:28 08.12.2025
7 Презентация
22:29 08.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ШУШУ МИГАРИИИИИ
22:33 08.12.2025
10 ДрайвингПлежър
Първо това означава да се отвържат ръцете на Путин да експроприира западни активи в Русия, а те са за многократно по-голяма сума
Второ всички ги предупреждават, че Русия няма да спре до там, а вече има разработен план как да спре критични суровини за европейски компанни, което ще ги доведе до срив
Трето само Китай има 3 трилиона активи на запад - изтеглянето им означава пълен крах за европа!
Четвърто - редица експети им обясняват като на бавноразвиващи, че няма значение какви правни термини ще измислят - това си остава кражба и тя ще бъде наказана И В съда!!!
И има хора, които да подкрепят тия тотално скъсали с реалностите престъпници?!!! Не го разбирам наистина!
Влизах тука да си драскам за коли... пълната щуротия на тия ме въвлича в политически дебат, а както е тръгнало ще трябва да вървим и на гражданска война!!!
22:33 08.12.2025
11 Хаххаха
Коментиран от #25
22:33 08.12.2025
12 Умно село
22:34 08.12.2025
13 ,,,,,,
22:34 08.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 123456
22:35 08.12.2025
16 ТОЯ ПОГРЕБА
До коментар #5 от "Делю Хайдутин":2 000 000 И ОТ ГОРЕ КРАИНЦИ......НАПРАВО ШАМПИОН
22:35 08.12.2025
17 Много точно казано
До коментар #5 от "Делю Хайдутин":Зеленски закопава трупа на Украйна все по-дълбоко и все по-дълбоко. Серийните са в окопите а той пълни банковата си сметка и дава отчисления на Европейския Елит.
22:36 08.12.2025
18 Брат Пит
22:36 08.12.2025
19 ООрана държава
Коментиран от #45
22:40 08.12.2025
20 Хохо Бохо
22:42 08.12.2025
21 КЗББ и ДП
22:43 08.12.2025
22 Сатана Z
22:45 08.12.2025
23 бай Даньо
22:47 08.12.2025
24 Уфф
22:48 08.12.2025
25 Дедо
До коментар #11 от "Хаххаха":Ами населението на трите държави Франция , Великобритания и Германия е над 200 милиона, като две от тях са ядрени сили .Също така са морски сили , с отвъдморски владения и са едни от най силните и развитие икономики в света . Доколкото знам Русия е 130 милиона , като половината не се смятат за руснаци .
Коментиран от #31, #32, #33, #36
22:49 08.12.2025
26 Тервел
Коментиран от #49
22:51 08.12.2025
27 Механик
Същата работа и инфото в статията. Сметки без кръчмар излизат скъпо, защото кръчмарят обикновено е едър, с космати гърди, перфектен член и голяма тояга. И винаги идва с мазния тефтер, за да си прибере парите.
И тук вариантите са три:
/Имаш пари- ядеш тоягата и плащаш сметката в троен размер на момента.
/Намаш пари- ядеш тоягата. после ядеш добре оформения фа.лос, после те ползват като жена, ядеш торба сол и на края пак плащаш в троен размер
22:51 08.12.2025
28 Сатана Z
22:54 08.12.2025
29 Ако някой не е виждал отпадък
22:54 08.12.2025
30 Аса
22:55 08.12.2025
31 ,,,,,,
До коментар #25 от "Дедо":Я па ти, и ползват украйна
22:56 08.12.2025
32 Хахахах
До коментар #25 от "Дедо":Определено не си от умните на вечерта и като са толкова много, дали мислиш че искат да се бият и ти сериозно ли мислиш, че ядрените им оръжия са по добри от на руснаците. Ако беше така нямаше да ги е страх от руснаците и вече щяха да се бият с тях, а относно населението ти скоро ходил ли си в А Англия и Франция-там има толкова много друга паплач, че имената на държавите само ще им остане2528
22:56 08.12.2025
33 1234
До коментар #25 от "Дедо":По официални данни, Русия има 5450 ядрени бойни глави, неофициално над 8000, а Франция и Великобритания общо имат 400 ядрени бойни глави, отделно едните са остров, а Франция е колкото Мурманска област и е гъсто населена, войната с тях ще приключи за 2 минути ;-)!
Тиквата е дадена да се мисли, не да се пише за утопии. Победа над Русия няма да има.
22:57 08.12.2025
34 В В.П.
22:57 08.12.2025
35 Европеец
До коментар #5 от "Делю Хайдутин":Съгласен съм с коментара ти ..... Зеленият просяк милионер си е направо погребален агент-като си имах предвид колко украинци по губи в безсмислената съпротива срещу Велика Русия, вече ще станат два милиона, А за тия които емигрираха и демографски сринаха покрайна не ми се говори.... На снимката виждам едни нещастници, импотентни отвсякъде, ама мераклии иначе .... Но като гледам ще направя така, че накрая руският президент Владимир Путин да няма с кой да преговаря.....
23:00 08.12.2025
36 И като са такава сила
До коментар #25 от "Дедо":какво им се случи да изпаднат толкова и сега да са дъното на света, чудещи се как да крадат и лъжат?
23:00 08.12.2025
37 Класическа илюстрация
23:04 08.12.2025
38 Отреазвяващ
23:04 08.12.2025
39 В В.П.
23:06 08.12.2025
40 В В.П.
23:10 08.12.2025
41 Азз
Вова им пусна малко гювеч, и те клъвнаха като шарани.
Само не знаят, че той ще отиде да си вземе всичко откраднато....на място :)
23:10 08.12.2025
42 В В.П.
23:12 08.12.2025
43 Измикяри
23:15 08.12.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Наденат
До коментар #19 от "ООрана държава":Не позна! Поели сме ангажимент да подкрепим погребалните агенти с 2,5 милиарда евро. Затова Лekeтo желязков тегли кредити като хахав.
23:24 08.12.2025
46 пешо
23:28 08.12.2025
47 Яхуууууу
23:31 08.12.2025
48 ПАК ЛИ ТЕЯ ЗАМРАЗЕНИ , ГОЛЯМ АПЕТИТ,А
23:32 08.12.2025
49 Шаолин
До коментар #26 от "Тервел":един Топол С25 ,в момента на въоръжение и си избери коя от тия кочини да приключи..... можеш да си поиграеш, има симулатор на ядрени удари в нета. В лондон и околията ще има около 6 милиона директни. Цар Бомба тествана, от острова ще остане само Ирландия
23:37 08.12.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.