ВСУ оспорват руските твърдения за пълен контрол над Гуляйполе
  Тема: Украйна

28 Декември, 2025 19:26 634 38

  • украйна-
  • гуляйполе-
  • русия-
  • пълен контрол

Украинското Южно командване потвърждава, че боевете продължават и за Степногорск в югоизточната Запорожка област

ВСУ оспорват руските твърдения за пълен контрол над Гуляйполе - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) заявиха днес, че само част от югоизточния град Гуляйполе е под руски контрол, противопоставяйки се на по-ранните съобщения на Русия за пълно превземане на града, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Ситуацията в Гуляйполе остава изключително сложна. В момента руснаците не контролират целия град“, съобщи Южното командване на ВСУ.

Оттам добавиха, че боевете продължават и в град Степногорск - друг град в югоизточната Запорожка област, за който руските сили също твърдяха, че са го превзели.


Оценка 3.3 от 6 гласа.
Оценка 3.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    14 5 Отговор
    А чий Покровск, умнюкрасивитет?

    Коментиран от #11, #29

    19:28 28.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Нормално е ВСУ да Оспорват!

    15 3 Отговор
    Този филм сме го гледали много пъти! Бит и Е. Б. А. Н. Никога не си признават!

    19:29 28.12.2025

  • 4 Европеец

    14 2 Отговор
    Какво да очакваш от "в с у".... Така говориха и преди, след две седмици ще кажа че са се изтеглили на по-добри позиции, защото града е загубил стратегическото си значение.... А руския валяк продължава бавно и методично .....

    19:30 28.12.2025

  • 5 Гого

    14 2 Отговор
    То всеки път оспорват и заявяват, че ситуацията е сложна..... Така беше и с Покровск, Мирноград и т.н. и т.н. Градове които вече са без "стратегическо значение". Не зная кой още им вярва на украинците.

    19:31 28.12.2025

  • 6 Бонев

    11 0 Отговор
    От оспорването до обявяването му за нямащ стратегическо значение има една крачка.

    19:31 28.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АЛО УКРО.....ТЪПУР

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мадуров":

    КО ШИ ПРАЙМ С КЪЩАТА НА МАХНО В ГУЛЯЙПОЛЕ
    ША ИМА ЛИ ПИСОАРИ ИЛИ САМО КЛЕКАЛА

    Коментиран от #32

    19:32 28.12.2025

  • 9 Факти

    4 6 Отговор
    Путин уби милион руснаци за да добави в биографията си "превзел Донбас". Велик човек! Слава! Поклон! Защо не съм и аз руснак да умра за Путин великолепни, че да се осмисли живота ми.

    19:32 28.12.2025

  • 10 Информацията че не

    1 1 Отговор
    е вече е от преди един-два дни.

    19:32 28.12.2025

  • 11 Ха ха ха шматка,

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Ти да не си от онези, които вярват,че в Купянск има живи орки и че Покровск е руски🤣

    Коментиран от #14, #20, #34

    19:33 28.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 !!!?

    4 6 Отговор
    Само Копейките вярват в мега лъжите на Кремъл особено за "великите победи" на фронта когато престои среща на Тръмп със Зеленски във Вашингтон...!

    Коментиран от #16

    19:35 28.12.2025

  • 14 НЕ БЕ СИГУРЕН СЪМ

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ха ха шматка,":

    ЧЕ КРИМ Е УКРАИНСКИ
    АМА ЧЕ ДЕ.....БИЛ
    ТАКИВА ГИ ОПРАЯ САМО ШИКАЛКА В КРАТУНАТА

    19:35 28.12.2025

  • 15 седесарко

    4 2 Отговор
    абе то им е навик да оспорват, всеки път е така, па после, това били незначителни градчето и селца без стратегическа стойност....

    19:35 28.12.2025

  • 16 оня с питон.я

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "!!!?":

    трябва да отървем България от евроатлантическия фашистки режим.

    19:37 28.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Статисик

    4 2 Отговор
    Тя ситуацията на фронта е ясна ами я кажете Ко стана с акцията на НБУ- защо не ги пускат нацистите да влязат и да разследват?! Аз предлагам да им възстановим 40-50 окрадени милиарди, иначе как ще продължат да ни защитават!

    19:38 28.12.2025

  • 19 ЕВРОТО ИДВА

    2 3 Отговор
    КВО МИ ПУКА?
    ЕВРОТО Е ТУКА

    Коментиран от #38

    19:39 28.12.2025

  • 20 оня с питон.я

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ха ха шматка,":

    България ще се оправи само когато евроатлантиците украсят дърветата в София.

    Коментиран от #25

    19:39 28.12.2025

  • 21 Ха ха ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мадуров":

    БГ копейките ни ги грози мобилизация и окоп в Донбас. Тях НАТО ги пази!

    Коментиран от #27

    19:39 28.12.2025

  • 22 ДрайвингПлежър

    2 3 Отговор
    Знаем бе знаем... след 2 седмици вече ще си признаят, че са се изнесли и от там

    19:41 28.12.2025

  • 23 Урсуроб

    2 4 Отговор
    Тук не е моцква,слава украине ураааааааааа

    19:41 28.12.2025

  • 24 оня с питон.я

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Копейкотрошач":

    пуснаха йосич от панделата. колко време ще успеете да опазите бащицата и лакеите му от ппдб?

    19:41 28.12.2025

  • 25 Искаме пак

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "оня с питон.я":

    Едно време нямаше евроатлантици и България бе у киреча. Режим на тока, бензин с купони. Всичко дефицит. Пари нема.

    Имаше Братска дружба и БКП.

    Коментиран от #36

    19:41 28.12.2025

  • 26 Викам така стотина комунета

    1 0 Отговор
    По случай влизането в еврозоната така малко да ги поизбессим.Останалите ще станат добрички така малко.

    Коментиран от #31

    19:43 28.12.2025

  • 27 оня с питон.я

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ха ха ха ха":

    урсулът ви каза че България е източен фронт ако искаш евро да ядеш трябва да воюваш с русия

    Коментиран от #33

    19:43 28.12.2025

  • 28 И Киев е Руски

    2 1 Отговор
    Така ще оспорват и за Одеса.Но на нас не ни пука .Руската територия се увеличава.Населението също .А Покрайна изчезва

    19:44 28.12.2025

  • 29 Копейкин Костя

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Рашибозука, а чий е Харков, дето го превзехте в началото на блицкрига преди четири години?
    М? 😀

    Коментиран от #35

    19:44 28.12.2025

  • 30 Хи хи

    2 0 Отговор
    Само за 2025-та убитите руснаци са над 100 бона.

    Коментиран от #37

    19:45 28.12.2025

  • 31 оня с питон.я

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Викам така стотина комунета":

    отлина изея. нема по-големи комунета от чернените десарски роми от гербппдбдпсбспитн.

    19:45 28.12.2025

  • 32 Румен Решетников

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "АЛО УКРО.....ТЪПУР":

    Янукович си иска златната тоалетна да му се изпрати в Рассия!

    19:46 28.12.2025

  • 33 404

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "оня с питон.я":

    Чакам да ме викнат и дадат автомата и тогава Ша Видим кой кой е

    19:46 28.12.2025

  • 34 Мани го

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ха ха шматка,":

    Той още вярва, че рушняците са превзели Авдеевка, Часов Яр, Торецк... и изгонили украинските герои от Курск, въпреки ВСУ ясно обясниха 100 пъти че не е истина, а и самия ISW го отбеляза и посочи.

    Не им увират главите на наивните копейки!

    19:46 28.12.2025

  • 35 Ха ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Копейкин Костя":

    Херсон чий е?

    ХЕРСОН РOCCИЯ НАВСЕГДА

    19:46 28.12.2025

  • 36 оня с питон.я

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Искаме пак":

    добре че ми каза малък че не съм живял по онова време

    19:47 28.12.2025

  • 37 Димитринчо

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хи хи":

    Повечко са.

    19:47 28.12.2025

  • 38 АРЕ БЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "ЕВРОТО ИДВА":

    ВКАРАЛИ СА ТИ ГО ПРЕДСРОЧНО
    АМИ ВРЪТКАЙ

    19:47 28.12.2025

