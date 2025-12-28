ВСУ оспорват руските твърдения за пълен контрол над Гуляйполе

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) заявиха днес, че само част от югоизточния град Гуляйполе е под руски контрол, противопоставяйки се на по-ранните съобщения на Русия за пълно превземане на града, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Ситуацията в Гуляйполе остава изключително сложна. В момента руснаците не контролират целия град“, съобщи Южното командване на ВСУ.
Оттам добавиха, че боевете продължават и в град Степногорск - друг град в югоизточната Запорожка област, за който руските сили също твърдяха, че са го превзели.
