Новини
Свят »
Русия »
Кирил Дмитриев призова за мир: Време е великите лидери и миротворци да победят
  Тема: Украйна

Кирил Дмитриев призова за мир: Време е великите лидери и миротворци да победят

28 Декември, 2025 18:26 1 581 61

  • кирил дмитриев-
  • мир-
  • лидери-
  • украйна-
  • русия

Специалният представител на руския президент апелира подстрекателите на война да се покаят

Кирил Дмитриев призова за мир: Време е великите лидери и миротворци да победят - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Специалният представител на президента на Русия и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев призова за мир и помирение след срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

„Днес е важен ден по пътя към мира. Великите лидери, честният диалог, миротворците и целият свят трябва да победят. Подстрекателите на война и измамниците трябва да се покаят. Нека пътят към мира надделее“, написа Дмитриев в публикация в социалните мрежи.

Още новини от Украйна

Към публикацията той прикачи снимка на руския президент и американския лидер, ръкуващи се по време на срещата в Анкъридж, като символ на усилията за постигане на дипломатическо решение.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    24 27 Отговор
    братушките молят за мир

    Коментиран от #5, #20, #33

    18:28 28.12.2025

  • 2 пешо

    25 24 Отговор
    разбра се,че от руснака войник не става

    18:29 28.12.2025

  • 3 Вашето мнение

    26 25 Отговор
    На езика на дипломацията това означава, че зелю и групичката около мърцуля отичат в канала.

    Коментиран от #17

    18:29 28.12.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    18 11 Отговор
    Дипломат и бизнесмен. Бай Дончо трудно ще го преметне.

    18:30 28.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 !!!?

    20 19 Отговор
    Ти да видиш - Путлер "миротворец" !!!?

    18:37 28.12.2025

  • 14 Вие сте бунаци

    17 19 Отговор
    И този както и нашият президент миротворец ( агент на КГБ) призовават всички за мир без Русия. Всякаш тя е нападната!

    18:39 28.12.2025

  • 15 Цвете

    13 4 Отговор
    ВСИЧКИ СМЕ В ОЧАКВАНЕ НА ТЕЗИ НАЙ ХУБАВИ ДУМИ В НАВЕЧЕРИЕТО НА НОВА ГОДИНА. ДИПЛОМАТИЧНОТО ОТНОШЕНИЕ И РЪКОСТИСКАНЕ.ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ ДА ПРИКЛЮЧИ ЗАВИНАГИ. НЕКА ИМА МИР И РАЗБИРАТЕЛСТВО .ДРУГОТО Е ЖЕСТОКОСТ НЕЧУВАНА.🌹🍀🍷👍🎄❤️💯

    Коментиран от #22

    18:40 28.12.2025

  • 16 Цачева

    9 7 Отговор
    КироПростия от колхоза.

    18:40 28.12.2025

  • 17 Европеец

    18 13 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Довечера ще гледам шоуто на бай Дончо и зеления просяк милионер и тогава ще имам мнение.... А иначе подстрекателите на войната, които има предвид Димитриев не очаквам да се поканят, що ума им е равен на 1рюте,моята еденица за глупост.....

    18:42 28.12.2025

  • 18 аааа

    16 19 Отговор
    Някой сеща ли се за по-велик лидер в човешката история от Зеленски, който се опълчи на най-могъщите и свирепи тирани на времето си?

    18:43 28.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Цвете":

    Харесах коментара ти, но е много наивен....

    18:46 28.12.2025

  • 23 Къде са

    10 8 Отговор
    Урсулите нещо много са кротки след последните арести в империята на златните к еее него.май са лъснали гешефтите им с фюрера бай Ставри ги очаква

    Коментиран от #41

    18:47 28.12.2025

  • 24 гост

    14 11 Отговор
    Време е всички гниди в Кремъл , включително тоя набедения "бизнесмен" от статията да идат където им е мястото , в най-големия и врящ казан в пъкъла , където ги чакат отдавна и хубаво ще им "платят" за заслугите !

    18:47 28.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хахахахаха

    3 6 Отговор

    До коментар #25 от "аz CВО Победа 80":

    Клипче ще видим или това ти е от наркотичните вещества видения, тоя маняк как му се подиграва ха беше казал че са ударили 24 бойни машини при една атака ю, а се оказаха 3 танка и още 4, 5 други бойни машини и най интересното когато ги удариха пехотата на руснаците се беше разпръснала и нямаше никой в тях хахахахахах аха, падам с феновете на Нато, голямо гъбаркане пада с вас

    18:51 28.12.2025

  • 29 Ъхъ!!!

    10 6 Отговор
    Еми, покайте се, бре!!! Ти и шефа ти започнахте тази война. Изтеглете се от суверенна Украйна и си подредете собствената държава!

    18:51 28.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Копейка Рубльова

    6 2 Отговор
    Ела ,боже и си прибери вересиите...

    18:53 28.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Шопо

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    С помощ от България и ЕС Зеленски може да победи Русия.

    18:54 28.12.2025

  • 34 ами

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    ха ха ха - и незбравяйте украинците не са руснаци ...ама хич, чиста роба европейци са, даже арииците да им носят куфарите

    18:54 28.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Българин

    7 4 Отговор
    Вече руснаците започнаха официално да наричат Зеленски "Велик Лидер".
    Значи мирът е близо!

    18:57 28.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Руснаков

    6 1 Отговор
    Тя трябва да спре,ама кой я започна...и сега ръсят акъл...

    18:58 28.12.2025

  • 39 Дон Корлеоне

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахахаха":

    Цял свят се подиграват на Хаяско.

    18:58 28.12.2025

  • 40 Курило

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Хахахахаха":

    Спри лепилото!

    Коментиран от #44

    18:59 28.12.2025

  • 41 Копейка пропаднала,

    6 4 Отговор

    До коментар #23 от "Къде са":

    На колене пред ВЕЛИКИЯТ ЗЕЛЕНСКИ!

    19:01 28.12.2025

  • 42 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахахаха":

    Имаше едно видео преди 4 години, как войници от Таманската дивизия си правят резервация за 8 март, в някакъв бар на Кресчатик. Честно казано, не знам дали не им изгоря резервацията.
    За дивизията е ясно.

    Коментиран от #46

    19:01 28.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Хахахахаха

    0 3 Отговор

    До коментар #40 от "Курило":

    Маняк а ти спри да бъдеш оригинален, не ти се получава, оставаш си смотль..., сигурно си някаква лимонка която не смее да излезе навънка от срам, че всички му се подиграват. Маняк няма страшно, трябва да има и такива като тебе.

    19:02 28.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Смешко

    12 4 Отговор
    Бункерният плъх лидер ли е 🤣? Обявен за военнопрестъпник и световен шампион по нелепи лъжи ...😂

    19:07 28.12.2025

  • 49 Тодор Колев

    6 2 Отговор
    Няма нужда от велики лидери, чудодейни миротворци и шамани-вълшебници. Стига само Путин да си прибере армийте в Русия и МИРЪТ ще бъде факт на секундата. Наистина Путин има шанс да остане в историята като най-великият миротворец.

    19:07 28.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Артилерист

    3 3 Отговор
    Акцентът на това изказване трябва да се постави на "подстрекателите на войната". Онези, които говорят за "мирни планове", "последни шансове" и "дипломатически пробиви", но всъщност не искат войната да спира. Тези им приказки не са адресирани към реалността, а към публиката. Защото оттеглянето на САЩ довежда до паника европейските елити. Паника, прикрита зад висок морален тон, маркирана като ценностна твърдост, която търси изход не в стратегии, а в юридически трикове-замръзени активи, конфискации, прехвърляне на риска върху бъдещето. Но дори и западняците да вземат парите на Русия баланса на силите няма да се промени. Защото войните не се печелят само с пари. Те се печелят с хора, с индустриален капацитет, с устойчивост. А тук западът губи. Не защото е "по-слаб" в абсолютен смисъл, а защото НЕ Е ГОТОВ ДА ВОЮВА НА СОБСТВЕНА ЦЕНА...

    Коментиран от #60

    19:10 28.12.2025

  • 54 Хахахахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "гост":

    Хахахха, селски вика, абе вие тука да не ще набори 50,60 че използвате някакви лафчета от на дядо ми времето, имам чувството че ще някакви пъпчеливи нещастен.... ци с нулев допир до жени и якия живот по заведения.

    19:11 28.12.2025

  • 55 Димо

    6 2 Отговор
    Кирил, Владимир и компанията от Кремъл трябва да бъдат съдени от военен трибунал! Да си понесат последствията от зверствата, които причиниха!

    19:13 28.12.2025

  • 56 Тодор Колев

    5 0 Отговор

    До коментар #50 от "гост":

    Украинците винаги са ненавиждали руснаците и са презирали съвецкия съюз. Наистина след това което направи кр @ волока путлер, помирението между двата народа се отлага за неопределен брой векове. Наистина украинците платиха висока цена за независимостта си. Връщане назад няма да има.

    19:15 28.12.2025

  • 57 Димитър Георгиев

    6 0 Отговор
    Путин е всичко друго, но не и лидер! Крадец да, корумпиран да, убиец да,военопрестъпник ДА!

    19:15 28.12.2025

  • 58 Факти

    3 0 Отговор
    Когато нападаш си миротворец. Когато се защитаваш си войнолюбец. Това само гнил руски мозък може да го роди.

    19:15 28.12.2025

  • 59 Мадуров

    4 0 Отговор
    Бг копейките са по големи фанатици и от руските

    19:26 28.12.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Абе Ватенките

    1 0 Отговор
    Ма гоуема логика имате бе.Вашите войни винаги са Миротворни бре.Авганистан 2 Чеченски войни,Грузия,Украйна.Да не говорим за анклавите ви в Грузия ,Молдова пак с прокси войни .Забравих и Сирия чий го дирите там.А множеството ви военни контингенти в Африканския континент.

    19:32 28.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания