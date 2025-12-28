Кирил Дмитриев призова за мир: Време е великите лидери и миротворци да победят

Специалният представител на президента на Русия и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев призова за мир и помирение след срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

„Днес е важен ден по пътя към мира. Великите лидери, честният диалог, миротворците и целият свят трябва да победят. Подстрекателите на война и измамниците трябва да се покаят. Нека пътят към мира надделее“, написа Дмитриев в публикация в социалните мрежи.

Още новини от Украйна

Important day on the Path to Peace today. Great Leaders, honest Dialogue, Peacemakers and the World should win. Warmongers and tricksters should repent.



Let the path to peace prevail.🇷🇺🤝🇺🇸🕊️ pic.twitter.com/JYMdtl9IjD — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 28, 2025

Към публикацията той прикачи снимка на руския президент и американския лидер, ръкуващи се по време на срещата в Анкъридж, като символ на усилията за постигане на дипломатическо решение.