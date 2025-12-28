Кирил Дмитриев призова за мир: Време е великите лидери и миротворци да победят

Специалният представител на президента на Русия и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев призова за мир и помирение след срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
„Днес е важен ден по пътя към мира. Великите лидери, честният диалог, миротворците и целият свят трябва да победят. Подстрекателите на война и измамниците трябва да се покаят. Нека пътят към мира надделее“, написа Дмитриев в публикация в социалните мрежи.
Important day on the Path to Peace today. Great Leaders, honest Dialogue, Peacemakers and the World should win. Warmongers and tricksters should repent.
Let the path to peace prevail.🇷🇺🤝🇺🇸🕊️ pic.twitter.com/JYMdtl9IjD
— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 28, 2025
Към публикацията той прикачи снимка на руския президент и американския лидер, ръкуващи се по време на срещата в Анкъридж, като символ на усилията за постигане на дипломатическо решение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #5, #20, #33
18:28 28.12.2025
2 пешо
18:29 28.12.2025
3 Вашето мнение
Коментиран от #17
18:29 28.12.2025
4 Данко Харсъзина
18:30 28.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 !!!?
18:37 28.12.2025
14 Вие сте бунаци
18:39 28.12.2025
15 Цвете
Коментиран от #22
18:40 28.12.2025
16 Цачева
18:40 28.12.2025
17 Европеец
До коментар #3 от "Вашето мнение":Довечера ще гледам шоуто на бай Дончо и зеления просяк милионер и тогава ще имам мнение.... А иначе подстрекателите на войната, които има предвид Димитриев не очаквам да се поканят, що ума им е равен на 1рюте,моята еденица за глупост.....
18:42 28.12.2025
18 аааа
18:43 28.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Европеец
До коментар #15 от "Цвете":Харесах коментара ти, но е много наивен....
18:46 28.12.2025
23 Къде са
Коментиран от #41
18:47 28.12.2025
24 гост
18:47 28.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хахахахаха
До коментар #25 от "аz CВО Победа 80":Клипче ще видим или това ти е от наркотичните вещества видения, тоя маняк как му се подиграва ха беше казал че са ударили 24 бойни машини при една атака ю, а се оказаха 3 танка и още 4, 5 други бойни машини и най интересното когато ги удариха пехотата на руснаците се беше разпръснала и нямаше никой в тях хахахахахах аха, падам с феновете на Нато, голямо гъбаркане пада с вас
18:51 28.12.2025
29 Ъхъ!!!
18:51 28.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Копейка Рубльова
18:53 28.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Шопо
До коментар #1 от "Българин":С помощ от България и ЕС Зеленски може да победи Русия.
18:54 28.12.2025
34 ами
До коментар #12 от "хаха":ха ха ха - и незбравяйте украинците не са руснаци ...ама хич, чиста роба европейци са, даже арииците да им носят куфарите
18:54 28.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Българин
Значи мирът е близо!
18:57 28.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Руснаков
18:58 28.12.2025
39 Дон Корлеоне
До коментар #30 от "Хахахахаха":Цял свят се подиграват на Хаяско.
18:58 28.12.2025
40 Курило
До коментар #37 от "Хахахахаха":Спри лепилото!
Коментиран от #44
18:59 28.12.2025
41 Копейка пропаднала,
До коментар #23 от "Къде са":На колене пред ВЕЛИКИЯТ ЗЕЛЕНСКИ!
19:01 28.12.2025
42 Българин
До коментар #20 от "Хахахахаха":Имаше едно видео преди 4 години, как войници от Таманската дивизия си правят резервация за 8 март, в някакъв бар на Кресчатик. Честно казано, не знам дали не им изгоря резервацията.
За дивизията е ясно.
Коментиран от #46
19:01 28.12.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Хахахахаха
До коментар #40 от "Курило":Маняк а ти спри да бъдеш оригинален, не ти се получава, оставаш си смотль..., сигурно си някаква лимонка която не смее да излезе навънка от срам, че всички му се подиграват. Маняк няма страшно, трябва да има и такива като тебе.
19:02 28.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Смешко
19:07 28.12.2025
49 Тодор Колев
19:07 28.12.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Артилерист
Коментиран от #60
19:10 28.12.2025
54 Хахахахаха
До коментар #50 от "гост":Хахахха, селски вика, абе вие тука да не ще набори 50,60 че използвате някакви лафчета от на дядо ми времето, имам чувството че ще някакви пъпчеливи нещастен.... ци с нулев допир до жени и якия живот по заведения.
19:11 28.12.2025
55 Димо
19:13 28.12.2025
56 Тодор Колев
До коментар #50 от "гост":Украинците винаги са ненавиждали руснаците и са презирали съвецкия съюз. Наистина след това което направи кр @ волока путлер, помирението между двата народа се отлага за неопределен брой векове. Наистина украинците платиха висока цена за независимостта си. Връщане назад няма да има.
19:15 28.12.2025
57 Димитър Георгиев
19:15 28.12.2025
58 Факти
19:15 28.12.2025
59 Мадуров
19:26 28.12.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Абе Ватенките
19:32 28.12.2025