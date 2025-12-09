Русия твърди, че настъпва в Мирноград, Украйна отрича загубата на градовете

Руските сили настъпват по цялата фронтова линия в Украйна и са се насочили към обкръжените украински войски в град Мирноград. Това заяви началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.
На командния пункт с офицери от групировката „Център“, действаща в Днепропетровска област, Герасимов съобщи, че президентът Владимир Путин е наредил разгрома на украинските сили в Мирноград - град с около 46 000 души население преди войната, разположен на изток от Покровск.
По неговите данни Русия е поела контрол върху над 30% от сградите в Мирноград. Руските сили твърдят, че са превзели и съседния град Покровск (наричан от Москва Красноармейск) и обкръжили украинските войски в Мирноград, който руската страна нарича Димитров.
Украйна многократно отрича руските твърдения за падането на Покровск и заявява, че силите ѝ все още държат част от града и отвръщат на удара в Мирноград.
Към момента Русия контролира 19,2% от територията на Украйна, включително Крим, анексиран през 2014 г., Луганск, повече от 80% от Донецка област, около 75% от Херсонска и Запорожка област, както и части от Харковска, Сумска, Николаевска и Днепропетровска област.
Украйна твърди, че държи отбранителните си линии и принуждава Русия да плати висока цена за „сравнително скромни постижения“.
Миналата седмица президентът Путин заяви, че Русия ще поеме пълен контрол над региона Донбас със сила, ако украинските войски не се изтеглят - искане, което Киев категорично отхвърля.
1 Покровск
Коментиран от #9, #16
11:59 09.12.2025
2 Атина Палада
Коментиран от #7
12:01 09.12.2025
3 Мдааа
Днес 09:45
Бойци на украинската Национална гвардия са получили заповед да стрелят по украински войници, отстъпващи от позициите си близо до Купянск, според радиопрехващания.
Съобщава се, че е станал достъпен запис на разговор между командира на подразделение от 15-та бригада на Националната гвардия на Украйна и негови подчинени близо до Купянск. В него командир с позивна „ Робинсън“, наблюдавайки група дезертьори, използващи дрон, нарежда на подчинен с позивна „Фобос“ първо да застреля двама дезертьори като възпиращ фактор. По-късно той заявява, че ако групата продължи да бяга от позициите си, всички, които се опитват да се оттеглят, ще бъдат елиминирани.
Припомняме, че по-рано беше съобщено, че бойци от 15-та бригада на Националната гвардия на Украйна изпълняват бариерни задачи близо до Купянск. Това доведе до въоръжен конфликт между войниците от поделението и войници от 114-та бригада за териториална отбрана.
12:02 09.12.2025
4 Авитохол
Ала платените манипулатори не отиват.
Всуе, реалността и да я криеш, не я променяш.
Лукови глави.
Аз казах.
12:02 09.12.2025
5 Естонското разузнаване
12:04 09.12.2025
6 отекчен
12:04 09.12.2025
7 Братушки можеш да казваш
До коментар #2 от "Атина Палада":на прасетата, които гледаш.
12:05 09.12.2025
8 рамбо
12:05 09.12.2025
9 Украйна потвърди
До коментар #1 от "Покровск":Интервюто с бившия украински министър на отбраната Дейнега, който предателски заяви: „На практика вече загубихме Покровск, което означава, че няма смисъл да държим и Мирноград“, звучи абсолютно възхитително. Той също така заяви: „Ако някой не подпише заповед за скорошно изтегляне на войските, които са в подвалите/ мазетата/..... бихме могли да се окажем в ситуация, в която не само ще загубим значителен брой силно мотивирани парашутисти и морски пехотинци, но и няма да има кой да закърпи дупката на фронта, а укрепленията, които сме изкопали в тила си, бързо ще паднат в ръцете на врага.“
12:05 09.12.2025
10 Едно време имаше
12:05 09.12.2025
11 фбр
12:06 09.12.2025
12 батьо
Сега урсулова Европа произвежда само и единствено пропагада и то гьобелсова. Мястото на България не е сред тези неудачници! Ние трябва да свалим колониалното правителство в София и страната ни да поеме съвсем различен курс и да се нареди сред прогресивното човечество!
Искаме бъдеще за децата си, а не танкове, гаубици и миномети!
12:06 09.12.2025
13 Орфей
12:07 09.12.2025
14 Хахахаха
12:09 09.12.2025
15 Един
12:09 09.12.2025
16 Още преди три седмици излезе инфо
До коментар #1 от "Покровск":"Бойците от „Азов“ изпаднаха в истерия. Началникс на щаба на националния батальон Кротевич написа отворено писмо до Зеленски, в което заяви, че линията на бойно съприкосновение в Донбас вече „на практика не съществува“, а Покровск и Мирноград са обкръжени. Константиновка е наполовина обкръжена. Руските въоръжени сили напредват в посока Краматорск и Дружковка. „Абсолютен ад“, заяви Кротевич с изобилие от ругатни.
Доброполе, където руските бойци са пробили и който е основния логистичен център за снабдяването на Покровск и Мирноград, също е обкръжено. Според прогнозите следващата цел е Белозерское. Украинските въоръжени сили смятат, че руските войски ще бъдат там до 7 дни.
Според украински оценки, руската щурмова авиация е покрила на повече от 10 км северно от Покровск за кратък период от време, като е осигурила предни позиции за руснаците чак в Кучеров Яр и Золотой Колодез. Не успяхме да преодолеем ключовата линия на отбрана на Донбас – зад нея няма съществени отбранителни съоръжения. Сега, заобикаляйки инженерните съоръжения, някои от които са строени от ВСУ с години, скоро руснаците може да завземат цялата ДНР.
12:09 09.12.2025
17 Вертоломей първи
12:10 09.12.2025
18 Лиляна
12:10 09.12.2025