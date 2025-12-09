Новини
Русия твърди, че настъпва в Мирноград, Украйна отрича загубата на градовете
  Тема: Украйна

Русия твърди, че настъпва в Мирноград, Украйна отрича загубата на градовете

9 Декември, 2025 11:55, обновена 9 Декември, 2025 12:00

Генерал Герасимов съобщава за обкръжени украински войски, докато Киев отчита съпротива

Русия твърди, че настъпва в Мирноград, Украйна отрича загубата на градовете - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Руските сили настъпват по цялата фронтова линия в Украйна и са се насочили към обкръжените украински войски в град Мирноград. Това заяви началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

На командния пункт с офицери от групировката „Център“, действаща в Днепропетровска област, Герасимов съобщи, че президентът Владимир Путин е наредил разгрома на украинските сили в Мирноград - град с около 46 000 души население преди войната, разположен на изток от Покровск.

По неговите данни Русия е поела контрол върху над 30% от сградите в Мирноград. Руските сили твърдят, че са превзели и съседния град Покровск (наричан от Москва Красноармейск) и обкръжили украинските войски в Мирноград, който руската страна нарича Димитров.

Украйна многократно отрича руските твърдения за падането на Покровск и заявява, че силите ѝ все още държат част от града и отвръщат на удара в Мирноград.

Към момента Русия контролира 19,2% от територията на Украйна, включително Крим, анексиран през 2014 г., Луганск, повече от 80% от Донецка област, около 75% от Херсонска и Запорожка област, както и части от Харковска, Сумска, Николаевска и Днепропетровска област.

Украйна твърди, че държи отбранителните си линии и принуждава Русия да плати висока цена за „сравнително скромни постижения“.

Миналата седмица президентът Путин заяви, че Русия ще поеме пълен контрол над региона Донбас със сила, ако украинските войски не се изтеглят - искане, което Киев категорично отхвърля.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Покровск

    3 4 Отговор
    падна ли?

    Коментиран от #9, #16

    11:59 09.12.2025

  • 2 Атина Палада

    3 11 Отговор
    братушките 4 години настъпват и все в Донбас седят

    Коментиран от #7

    12:01 09.12.2025

  • 3 Мдааа

    5 1 Отговор
    Украинското командване даде заповед за стрелба по отстъпващите войници.
    Днес 09:45
    Бойци на украинската Национална гвардия са получили заповед да стрелят по украински войници, отстъпващи от позициите си близо до Купянск, според радиопрехващания.
    Съобщава се, че е станал достъпен запис на разговор между командира на подразделение от 15-та бригада на Националната гвардия на Украйна и негови подчинени близо до Купянск. В него командир с позивна „ Робинсън“, наблюдавайки група дезертьори, използващи дрон, нарежда на подчинен с позивна „Фобос“ първо да застреля двама дезертьори като възпиращ фактор. По-късно той заявява, че ако групата продължи да бяга от позициите си, всички, които се опитват да се оттеглят, ще бъдат елиминирани.
    Припомняме, че по-рано беше съобщено, че бойци от 15-та бригада на Националната гвардия на Украйна изпълняват бариерни задачи близо до Купянск. Това доведе до въоръжен конфликт между войниците от поделението и войници от 114-та бригада за териториална отбрана.

    12:02 09.12.2025

  • 4 Авитохол

    10 1 Отговор
    Путин многократно кани западно журналя да идат на място и покажат кой какво.
    Ала платените манипулатори не отиват.
    Всуе, реалността и да я криеш, не я променяш.
    Лукови глави.
    Аз казах.

    12:02 09.12.2025

  • 5 Естонското разузнаване

    0 0 Отговор
    току-що съобщи, че Бахмут е превзет от руската армия.

    12:04 09.12.2025

  • 6 отекчен

    6 0 Отговор
    зомбитата ще отричат до последно жалко за невинните хора който загиват за едното нищо и глупоста на шепа олигарси

    12:04 09.12.2025

  • 7 Братушки можеш да казваш

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    на прасетата, които гледаш.

    12:05 09.12.2025

  • 8 рамбо

    4 0 Отговор
    Тия данни колко процента от Украйна държи Русия са сигурно на повече от 1 г. Не се ли сетихте да ги обновите вече? В момента Русия държи около 99% от Луганск /Украйна контролира само 1 останало село/ и над 80% от Донецкка област.

    12:05 09.12.2025

  • 9 Украйна потвърди

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Покровск":

    Интервюто с бившия украински министър на отбраната Дейнега, който предателски заяви: „На практика вече загубихме Покровск, което означава, че няма смисъл да държим и Мирноград“, звучи абсолютно възхитително. Той също така заяви: „Ако някой не подпише заповед за скорошно изтегляне на войските, които са в подвалите/ мазетата/..... бихме могли да се окажем в ситуация, в която не само ще загубим значителен брой силно мотивирани парашутисти и морски пехотинци, но и няма да има кой да закърпи дупката на фронта, а укрепленията, които сме изкопали в тила си, бързо ще паднат в ръцете на врага.“

    12:05 09.12.2025

  • 10 Едно време имаше

    3 0 Отговор
    военни кореспонденти на мястото на събитията с репортажи, които се излъчваха по телевизията. Днес има сателитни данни за движението на фронта. А медиите пишат за твърдения на участващите в конфликта. Това не са новини.

    12:05 09.12.2025

  • 11 фбр

    4 0 Отговор
    Бялото знаме , зелен наркоманино!!! Престани да унищожаваш младите надежди на Украйна!!!

    12:06 09.12.2025

  • 12 батьо

    4 0 Отговор
    От гнездото на вещици Брюксел се лее милитаризъм, жлъч, омраза и се говори само и единствено за война. Германският Бундестаг гласува един трилион за првъоръжаване, а Урсула настоява за използване на спестяванията на европейските граждани за инвестиции в оръжия! Това е нов розов Четвърти райх и той трябва да бъде унищожен в зародиш. Европейските народи са длъжни да направят всичко възможно за отстраняването на тези дехуманизирани елити от власт. На евролунатиците, които се готвят за трета световна трябва да бъдат наложени санкции и да бъдат поставени в пълна изолация. И навярно нещо подобно действително предстои, защото в момента най-голямата заплаха за световния мир са именно розовите комисари на Сорос и Англия, които се прегрупираха в Брюксел след като Тръмп и тези, които стоят зад него в Америка, ги изхвърлиха от там.
    Сега урсулова Европа произвежда само и единствено пропагада и то гьобелсова. Мястото на България не е сред тези неудачници! Ние трябва да свалим колониалното правителство в София и страната ни да поеме съвсем различен курс и да се нареди сред прогресивното човечество!
    Искаме бъдеще за децата си, а не танкове, гаубици и миномети!

    12:06 09.12.2025

  • 13 Орфей

    4 0 Отговор
    Е, от укрите по-тъпо няма. За какво се биха и ги избиха? За да станат изгнаници в собствената си страна. Нищо нямат вече. Ама няма да е руско. Страашно постижение, невероятно. Няма що.

    12:07 09.12.2025

  • 14 Хахахаха

    0 2 Отговор
    Рашата настъпва всеки божи ден. Така, за 4 години стигна от Киев до Донецк!

    12:09 09.12.2025

  • 15 Един

    1 0 Отговор
    Настъпва мотиката.

    12:09 09.12.2025

  • 16 Още преди три седмици излезе инфо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Покровск":

    "Бойците от „Азов“ изпаднаха в истерия. Началникс на щаба на националния батальон Кротевич написа отворено писмо до Зеленски, в което заяви, че линията на бойно съприкосновение в Донбас вече „на практика не съществува“, а Покровск и Мирноград са обкръжени. Константиновка е наполовина обкръжена. Руските въоръжени сили напредват в посока Краматорск и Дружковка. „Абсолютен ад“, заяви Кротевич с изобилие от ругатни.
    Доброполе, където руските бойци са пробили и който е основния логистичен център за снабдяването на Покровск и Мирноград, също е обкръжено. Според прогнозите следващата цел е Белозерское. Украинските въоръжени сили смятат, че руските войски ще бъдат там до 7 дни.
    Според украински оценки, руската щурмова авиация е покрила на повече от 10 км северно от Покровск за кратък период от време, като е осигурила предни позиции за руснаците чак в Кучеров Яр и Золотой Колодез. Не успяхме да преодолеем ключовата линия на отбрана на Донбас – зад нея няма съществени отбранителни съоръжения. Сега, заобикаляйки инженерните съоръжения, някои от които са строени от ВСУ с години, скоро руснаците може да завземат цялата ДНР.

    12:09 09.12.2025

  • 17 Вертоломей първи

    1 0 Отговор
    Киев системно нарушава споразуменията от Минск. В резултат на това на 22 февруари 2022 г. Русия призна Луганската и Донецката народна република. Както отбеляза руският президент Владимир Путин, признаването на републиките в Донбас бе продиктувано от факта, че ръководството в Киев публично бе заявило, че няма да изпълни Минските споразумения, повече не беше възможно да се чака. "Минск-2“ бе валиден документ за уреждане на ситуацията в Донбас преди началото на руската "специална операция" в Украйна

    12:10 09.12.2025

  • 18 Лиляна

    1 0 Отговор
    Украйна е в ужасяваща позиция, която не пожелавам на никой. Жалкото е, че всичко това можеше да бъде избегнато, ако там имаше достатъчно мислещи политици и хора, които осъзнават геополитическото положение на страната и разбират от реалполитика. При положение, че си бил част от СССР, имаш съсед като Русия, която е управлявана почти като диктатура от хора с носталгия по стара слава и имперски амбиции (и далеч не е само Путин, дори Навални беше подобен), руснаците са с голяма ядрена мощ, силни са военно и на всичкото отгоре не ценят толкова живота на в пъти по-голямото си население... Та при това положение е глупаво и наивно да ги предизвикваш, колкото и западните сили да те нахъсват с евентуална подкрепа. И това дори не е от 2013-2014 с Майдана, а от преди това. Украйна можеше да балансира между Изтока и Запада, извличайки ползи и от двете страни. С избора си да излезе от неутралния си статут се обрече на страданията в момента. Много жалко...

    12:10 09.12.2025

