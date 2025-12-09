Русия твърди, че настъпва в Мирноград, Украйна отрича загубата на градовете

Руските сили настъпват по цялата фронтова линия в Украйна и са се насочили към обкръжените украински войски в град Мирноград. Това заяви началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

На командния пункт с офицери от групировката „Център“, действаща в Днепропетровска област, Герасимов съобщи, че президентът Владимир Путин е наредил разгрома на украинските сили в Мирноград - град с около 46 000 души население преди войната, разположен на изток от Покровск.

По неговите данни Русия е поела контрол върху над 30% от сградите в Мирноград. Руските сили твърдят, че са превзели и съседния град Покровск (наричан от Москва Красноармейск) и обкръжили украинските войски в Мирноград, който руската страна нарича Димитров.

Украйна многократно отрича руските твърдения за падането на Покровск и заявява, че силите ѝ все още държат част от града и отвръщат на удара в Мирноград.

Към момента Русия контролира 19,2% от територията на Украйна, включително Крим, анексиран през 2014 г., Луганск, повече от 80% от Донецка област, около 75% от Херсонска и Запорожка област, както и части от Харковска, Сумска, Николаевска и Днепропетровска област.

Украйна твърди, че държи отбранителните си линии и принуждава Русия да плати висока цена за „сравнително скромни постижения“.

Миналата седмица президентът Путин заяви, че Русия ще поеме пълен контрол над региона Донбас със сила, ако украинските войски не се изтеглят - искане, което Киев категорично отхвърля.