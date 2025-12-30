Експлозии разтърсиха Одеса и Харков, поразен е индустриален обект в Запорожие

Главен редактор във Fakti.bg

Експлозии разтърсиха Одеса и Харков, съобщиха местните медии.

„Взрив се чу в Одеса“, съобщи телевизионният канал „Общественное“ в 3:32 ч. сутринта.

По-малко от два часа по-късно нова експлозия разтърси града, съобщи Сергей Лисак, началник на военната администрация на града, в социалните мрежи.

Украинският портал "Novosti.Live" съобщи, че взривове са чути и в Харков.

В двата региона е обявена въздушна тревога.

Експлозии е имало и в контролираната от Киев част на Запорожка област, каза Иван Федоров, ръководител на областната администрация, която се отчита пред украинските власти.

Той съобщи, че индустриален инфраструктурен обект е повреден след експлозии в град Запорожие.

„Експлозии в Запорожка област“, ​​написа той в своя Telegram канал.

В контролираната от Киев част на Запорожка област е в сила сирена за въздушна тревога.

Сирени се чуват и в Днепропетровска област.