Експлозии разтърсиха Одеса и Харков, поразен е индустриален обект в Запорожие

Експлозии разтърсиха Одеса и Харков, съобщиха местните медии.
„Взрив се чу в Одеса“, съобщи телевизионният канал „Общественное“ в 3:32 ч. сутринта.
По-малко от два часа по-късно нова експлозия разтърси града, съобщи Сергей Лисак, началник на военната администрация на града, в социалните мрежи.
Украинският портал "Novosti.Live" съобщи, че взривове са чути и в Харков.
В двата региона е обявена въздушна тревога.
Експлозии е имало и в контролираната от Киев част на Запорожка област, каза Иван Федоров, ръководител на областната администрация, която се отчита пред украинските власти.
Той съобщи, че индустриален инфраструктурен обект е повреден след експлозии в град Запорожие.
„Експлозии в Запорожка област“, написа той в своя Telegram канал.
В контролираната от Киев част на Запорожка област е в сила сирена за въздушна тревога.
Сирени се чуват и в Днепропетровска област.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
05:57 30.12.2025
2 Подробности
06:00 30.12.2025
3 Швейк
Организираме Майдан срещу руснаците по Черноморието, Русия ни напада , получаваме 300 млрд. помощ, и подписване капитулация.
Така всички ще имаме златни кенефи.
06:01 30.12.2025
4 Добре
06:03 30.12.2025
5 Малко е
А може и самолетчето!
Коментиран от #12
06:04 30.12.2025
6 Симпатизант
06:08 30.12.2025
7 Сър Стенли Ройс
Коментиран от #10, #13
06:09 30.12.2025
8 Za Родину
06:13 30.12.2025
9 Чуй чуй
06:19 30.12.2025
10 Сухия
До коментар #7 от "Сър Стенли Ройс":Сух сух сух
06:26 30.12.2025
11 Карго 200
06:30 30.12.2025
12 Вашето мнение
До коментар #5 от "Малко е":Идолът на всеки жълтопаветник не преживяя в украйна, когато не лети за да проси оно живее в Полша.
06:35 30.12.2025
13 Само гледай
До коментар #7 от "Сър Стенли Ройс":Май ти се вълнуваш, като онова олигофренче с изрисувания украйнски флаг на прасешките си бузи. Хи хи хи всички умнокрасиви приличате на него.
06:37 30.12.2025
14 УрСульо
07:05 30.12.2025
15 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
07:05 30.12.2025