Експлозии разтърсиха Одеса и Харков, поразен е индустриален обект в Запорожие
  Тема: Украйна

Експлозии разтърсиха Одеса и Харков, поразен е индустриален обект в Запорожие

30 Декември, 2025 05:49, обновена 30 Декември, 2025 06:00 1 646 15

  • украйна-
  • харков-
  • одеса-
  • запорожка област-
  • експлозии

Взривове е имало и в контролираната от Киев част на Запорожка област

Експлозии разтърсиха Одеса и Харков, поразен е индустриален обект в Запорожие - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Експлозии разтърсиха Одеса и Харков, съобщиха местните медии.

„Взрив се чу в Одеса“, съобщи телевизионният канал „Общественное“ в 3:32 ч. сутринта.

По-малко от два часа по-късно нова експлозия разтърси града, съобщи Сергей Лисак, началник на военната администрация на града, в социалните мрежи.

Украинският портал "Novosti.Live" съобщи, че взривове са чути и в Харков.

В двата региона е обявена въздушна тревога.

Експлозии е имало и в контролираната от Киев част на Запорожка област, каза Иван Федоров, ръководител на областната администрация, която се отчита пред украинските власти.

Той съобщи, че индустриален инфраструктурен обект е повреден след експлозии в град Запорожие.

„Експлозии в Запорожка област“, ​​написа той в своя Telegram канал.

В контролираната от Киев част на Запорожка област е в сила сирена за въздушна тревога.

Сирени се чуват и в Днепропетровска област.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    33 0 Отговор
    Е теменужки ли да раздават? Зе и урсулите искат война. И си я получават. А ние, нали вече сме от богатите, плащаме за нея.

    05:57 30.12.2025

  • 2 Подробности

    20 0 Отговор
    Няма.що ли

    06:00 30.12.2025

  • 3 Швейк

    31 0 Отговор
    Предлагам следния сценарий :
    Организираме Майдан срещу руснаците по Черноморието, Русия ни напада , получаваме 300 млрд. помощ, и подписване капитулация.
    Така всички ще имаме златни кенефи.

    06:01 30.12.2025

  • 4 Добре

    19 0 Отговор
    нема лабаво !

    06:03 30.12.2025

  • 5 Малко е

    23 1 Отговор
    Да гръмнат бункера на потника!
    А може и самолетчето!

    Коментиран от #12

    06:04 30.12.2025

  • 6 Симпатизант

    23 0 Отговор
    Давай Страна Огромна...я

    06:08 30.12.2025

  • 7 Сър Стенли Ройс

    2 14 Отговор
    Ганя - вълнуваш ли се за Еврото, Ганя? Хаааааайде - малко остана ❤️

    Коментиран от #10, #13

    06:09 30.12.2025

  • 8 Za Родину

    14 0 Отговор
    РОДИНА - МАТЬ ЗОВЕТ !

    06:13 30.12.2025

  • 9 Чуй чуй

    15 0 Отговор
    Прецизни удари по военната инфраструктура. Хубав ден се очертава.

    06:19 30.12.2025

  • 10 Сухия

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сър Стенли Ройс":

    Сух сух сух

    06:26 30.12.2025

  • 11 Карго 200

    0 7 Отговор
    Резултатите от четвъртата година на „тридневната специална военна операция за превземане на Киев“: Путин се оплаква по телефона на американския президент за предполагаеми украински атаки срещу резиденцията му.

    06:30 30.12.2025

  • 12 Вашето мнение

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Малко е":

    Идолът на всеки жълтопаветник не преживяя в украйна, когато не лети за да проси оно живее в Полша.

    06:35 30.12.2025

  • 13 Само гледай

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сър Стенли Ройс":

    Май ти се вълнуваш, като онова олигофренче с изрисувания украйнски флаг на прасешките си бузи. Хи хи хи всички умнокрасиви приличате на него.

    06:37 30.12.2025

  • 14 УрСульо

    2 0 Отговор
    Укрите кяриха фоерверки, безплатно при това.

    07:05 30.12.2025

  • 15 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    2 0 Отговор
    Слава на Русия и долу уср@йна и евр0джендърите

    07:05 30.12.2025

