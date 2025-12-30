Зеленски пред Fox News: Ще напусна президентството след края на войната

Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред Брет Байер от Fox News, че мирното споразумение с Москва може би е по-близо след срещата му с Тръмп в Мар-а-Лаго в неделя.

„Мисля, че имаме проблем с един въпрос: Става въпрос за територии", каза Зеленски пред Байер в предаването „Специален репортаж“.

Зеленски не е склонен да отстъпи на Москва територията, държана от руските сили от началото на войната през 2022 г.

Той намекна, че Украйна може да е отворена за оттегляне от украинските области Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка, които Русия иска да анексира, само ако украинските избиратели дадат съгласието си на референдум.

„Мисля, че компромисът, ако направим свободна икономическа зона и трябва да се върнем няколко километра назад, означава, че Русия трябва да направи малки стъпки назад“, каза Зеленски.

„Тази свободна икономическа зона ще има специфични правила. Нещо като този референдум е начинът как да я приемем или да не я приемем.“

"Путин не иска мир", каза Зеленски, "въпреки нарастващия брой жертви на руските сили".

„Не вярвам на Путин. Той не иска успех за Украйна“, каза Зеленски. „Вярвам, че може да каже такива думи на президента Тръмп... но всъщност не е вярно.“

Зеленски потвърди пред водещия, че смята да напусне поста си след края на руско-украинския конфликт.

„Да“, каза Зеленски в отговор на въпроса на интервюиращия дали ще се оттегли след края на конфликта.

Той заяви, че разбира недоверието на руския лидер Владимир Путин към него.

„Той не ми вярва. Това е разбираемо“, каза украинският президент.