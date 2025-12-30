Зеленски пред Fox News: Ще напусна президентството след края на войната

Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред Брет Байер от Fox News, че мирното споразумение с Москва може би е по-близо след срещата му с Тръмп в Мар-а-Лаго в неделя.
„Мисля, че имаме проблем с един въпрос: Става въпрос за територии", каза Зеленски пред Байер в предаването „Специален репортаж“.
Зеленски не е склонен да отстъпи на Москва територията, държана от руските сили от началото на войната през 2022 г.
Той намекна, че Украйна може да е отворена за оттегляне от украинските области Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка, които Русия иска да анексира, само ако украинските избиратели дадат съгласието си на референдум.
„Мисля, че компромисът, ако направим свободна икономическа зона и трябва да се върнем няколко километра назад, означава, че Русия трябва да направи малки стъпки назад“, каза Зеленски.
„Тази свободна икономическа зона ще има специфични правила. Нещо като този референдум е начинът как да я приемем или да не я приемем.“
"Путин не иска мир", каза Зеленски, "въпреки нарастващия брой жертви на руските сили".
„Не вярвам на Путин. Той не иска успех за Украйна“, каза Зеленски. „Вярвам, че може да каже такива думи на президента Тръмп... но всъщност не е вярно.“
Зеленски потвърди пред водещия, че смята да напусне поста си след края на руско-украинския конфликт.
„Да“, каза Зеленски в отговор на въпроса на интервюиращия дали ще се оттегли след края на конфликта.
Той заяви, че разбира недоверието на руския лидер Владимир Путин към него.
„Той не ми вярва. Това е разбираемо“, каза украинският президент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уса
Коментиран от #15
04:00 30.12.2025
2 Ха ха па ха
04:03 30.12.2025
3 Ти да видиш
04:04 30.12.2025
4 Чуй чуй
На юдеи никой няма вяра, лъжци.
04:07 30.12.2025
5 побърканяк
Коментиран от #37
04:08 30.12.2025
6 Тц тц тц
04:08 30.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 оня с коня
Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.
Коментиран от #20
04:15 30.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тази земя не е твоя,
04:24 30.12.2025
12 Всъщност
04:49 30.12.2025
13 Карго 200
П.С. Руснака иска две неща.
1. Зелена карта
2. Да унищожи Америка
04:51 30.12.2025
14 Добро утро!
04:52 30.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Щял да напусне поста си
Зеленски, ти си смъртник ! Тежки, каторжни времена те чакат!
04:57 30.12.2025
17 Георги
05:05 30.12.2025
18 Йес
05:06 30.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тези питомци на Зеленски
Не сте желани тук!
Коментиран от #23, #25
05:23 30.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Тихо бе!
До коментар #22 от "Тези питомци на Зеленски":Л@йнар.
05:26 30.12.2025
26 батСали
05:35 30.12.2025
27 ежко
05:38 30.12.2025
28 Фен
05:52 30.12.2025
29 верно ли бе Наркозеленски
05:53 30.12.2025
30 Нещастник
Няма да ти се прости!
Сибир и черен чувал!
05:58 30.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ООрана държава
06:09 30.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Евала Зеленски
06:28 30.12.2025
35 Докато натовско оръжие
Коментиран от #52
06:29 30.12.2025
36 Путин е АГРЕСОР
Коментиран от #54
06:30 30.12.2025
37 Стига бе....
До коментар #5 от "побърканяк":Тая "безгласна" буква играта разказа на Путин.
Коментиран от #39
06:32 30.12.2025
38 Зеленото:
Коментиран от #41
06:32 30.12.2025
39 Хахахахаха
До коментар #37 от "Стига бе....":Хахах я пак, руснаците си живеят спокойно, ще си празнуват нова година на площадите, а украинците къде ще празнуват знаеш ли-в мазета та без ток и на студено, тоя наркоман закопа народа си, изгони 20 млн украинци, изби 2 млн от собствения си народ, поне още толкова ранени, насилствена мобилизация 4 години. Питай дали и 1 украинец го харесва, страх го е да се прибере в Киев, че народа му ще го линчува.
Коментиран от #40
06:37 30.12.2025
40 Я пъ тоа
До коментар #39 от "Хахахахаха":Докато зеленски бомби Русия, руснаците ша Седат без бензин и ток....
Коментиран от #42
06:40 30.12.2025
41 Докато съм на власт
До коментар #38 от "Зеленото:":Жив руснак нема да остане
06:41 30.12.2025
42 Хахахахаха
До коментар #40 от "Я пъ тоа":Маняк ти в 6 сутринта ли си надрусан, стига бе спри го това бяло вещество. Момче няма смисъл да взимаш наркотици и без това си се родил с 1 мозъчна гънка която работи рядко, така че ги спри
Коментиран от #45
06:43 30.12.2025
43 Зеленски е жив временно
06:46 30.12.2025
44 Дудов
06:48 30.12.2025
45 Я пъ тоа
До коментар #42 от "Хахахахаха":Уча са от вас, другари путинисти
06:50 30.12.2025
46 Евала Зеленски
Коментиран от #51
06:51 30.12.2025
47 9ти септември
06:52 30.12.2025
48 Тцк
Коментиран от #50
06:53 30.12.2025
49 Докато натовско оръжие
06:54 30.12.2025
50 Я пъ тоа
До коментар #48 от "Тцк":А дъртака кремълски на фронте...когда ?
06:56 30.12.2025
51 Мухахаха
До коментар #46 от "Евала Зеленски":То за това му сцепиха бъсмата
06:56 30.12.2025
52 Мухахаха
До коментар #35 от "Докато натовско оръжие":Мухахаха
06:57 30.12.2025
53 Путинистче идиотче
06:57 30.12.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #58
07:00 30.12.2025
56 Голем смех
Коментиран от #59
07:01 30.12.2025
57 Зеленски, кошмара на Путин
07:03 30.12.2025
58 Я пъ тоа
До коментар #55 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Що ли Путин са окопава дълбоко в тая земя....явно е станала масов гроб за путинистите.
07:04 30.12.2025
59 Да знаеш
До коментар #56 от "Голем смех":Нещо ти куца математиката - 22 юни 1941 г. до 9 май 1945 г.
Но то е нормално за умнокрасивите.
07:04 30.12.2025
60 Путине, Путине...
07:06 30.12.2025
61 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:07 30.12.2025