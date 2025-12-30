Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски пред Fox News: Ще напусна президентството след края на войната
  Тема: Украйна

Зеленски пред Fox News: Ще напусна президентството след края на войната

30 Декември, 2025 03:27, обновена 30 Декември, 2025 05:48 2 699 61

  • зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • преговори

Аз земя не давам. Ще излезем от Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, само ако народът реши, заяви Зеленски

Зеленски пред Fox News: Ще напусна президентството след края на войната - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред Брет Байер от Fox News, че мирното споразумение с Москва може би е по-близо след срещата му с Тръмп в Мар-а-Лаго в неделя.

„Мисля, че имаме проблем с един въпрос: Става въпрос за територии", каза Зеленски пред Байер в предаването „Специален репортаж“.

Зеленски не е склонен да отстъпи на Москва територията, държана от руските сили от началото на войната през 2022 г.

Той намекна, че Украйна може да е отворена за оттегляне от украинските области Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка, които Русия иска да анексира, само ако украинските избиратели дадат съгласието си на референдум.

„Мисля, че компромисът, ако направим свободна икономическа зона и трябва да се върнем няколко километра назад, означава, че Русия трябва да направи малки стъпки назад“, каза Зеленски.

„Тази свободна икономическа зона ще има специфични правила. Нещо като този референдум е начинът как да я приемем или да не я приемем.“

"Путин не иска мир", каза Зеленски, "въпреки нарастващия брой жертви на руските сили".

„Не вярвам на Путин. Той не иска успех за Украйна“, каза Зеленски. „Вярвам, че може да каже такива думи на президента Тръмп... но всъщност не е вярно.“

Зеленски потвърди пред водещия, че смята да напусне поста си след края на руско-украинския конфликт.

„Да“, каза Зеленски в отговор на въпроса на интервюиращия дали ще се оттегли след края на конфликта.

Той заяви, че разбира недоверието на руския лидер Владимир Путин към него.

„Той не ми вярва. Това е разбираемо“, каза украинският президент.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уса

    43 52 Отговор
    Искаш да прехвърлиш отговорноста за своята безотговорност върху украинския народ...Това ще работи временно

    Коментиран от #15

    04:00 30.12.2025

  • 2 Ха ха па ха

    46 49 Отговор
    Какъв пък си ти, че да даваш неща което не е твое?

    04:03 30.12.2025

  • 3 Ти да видиш

    46 49 Отговор
    Еврейския плъх се е взел насериозно ха ха

    04:04 30.12.2025

  • 4 Чуй чуй

    43 29 Отговор
    „Той не ми вярва. Това е разбираемо“, каза украинският наркоман.
    На юдеи никой няма вяра, лъжци.

    04:07 30.12.2025

  • 5 побърканяк

    42 32 Отговор
    Безгласната буква пак се е надрусал.

    Коментиран от #37

    04:08 30.12.2025

  • 6 Тц тц тц

    45 30 Отговор
    Уж църула щеше избори да прави а пък сега друго плещи. Узурпатор.

    04:08 30.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 оня с коня

    46 34 Отговор
    Украйна все още съществува, защото Путин жали етническите руснаци в Украйна, които са болшинството от населението. Ракетни и бомбови удари се извършват само по обекти извън работно време, за да се намалят жертвите. Не се употребява ядрено оръжие и не се предвижда употребата му.
    Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.

    Коментиран от #20

    04:15 30.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тази земя не е твоя,

    40 30 Отговор
    а руснаците ви я харизаха, с обещание да спазвате договорите. Вие едни никакви като нашите меймунодонци, направихте точно обратното. За капак решихте, че можете да избивате публично руснаци, българи и т.н., като заличавате всичко руско пред погледа на руснаците. Сами си натресохте тази война с вашите авери джебчии от ЕС, с които си делите откраднатите пари на европейците. Ще свършиш само по един начин, като твоя идол Бандера. Като не щеш мира (светлина), ще получиш здрава секира (светлина), в двата случая проблясъци, но вече на онзи другия свят.

    04:24 30.12.2025

  • 12 Всъщност

    29 28 Отговор
    Ти вече си я дал тази земя, защото си атлантически васал и мекере. Такава е съдбата на всеки народ, оставил се на посолствени послушковци да го управляват. България, Молдова и Армения страдат, Грузия се взе в ръце.

    04:49 30.12.2025

  • 13 Карго 200

    25 19 Отговор
    Знаем,какво ще каже народа на Украйна-същото което и Зеленски. Руснаци ето я земята,тя е тук под краката ни,елате и си я вземете!
    П.С. Руснака иска две неща.
    1. Зелена карта
    2. Да унищожи Америка

    04:51 30.12.2025

  • 14 Добро утро!

    27 8 Отговор
    Абсолютно прав е президента Зеленски. Той и без това няма подобни пълномощия.

    04:52 30.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Щял да напусне поста си

    23 25 Отговор
    След края на войната?!?!?!
    Зеленски, ти си смъртник ! Тежки, каторжни времена те чакат!

    04:57 30.12.2025

  • 17 Георги

    16 15 Отговор
    да се чете "ходете на фронта, аз не се отказвам от далаверата"

    05:05 30.12.2025

  • 18 Йес

    13 20 Отговор
    Бе кви територии ще отстъпва Украйна на Азиатските блатари Само бой по кухите кратуни на руските фашисти и у роди!

    05:06 30.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тези питомци на Зеленски

    20 21 Отговор
    Които са много смели с минусите, да си събират партакешите и на огневата линия, за да докажат патриотизма си!
    Не сте желани тук!

    Коментиран от #23, #25

    05:23 30.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тихо бе!

    5 7 Отговор

    До коментар #22 от "Тези питомци на Зеленски":

    Л@йнар.

    05:26 30.12.2025

  • 26 батСали

    14 1 Отговор
    мяса да гризнеш Орешника баце...

    05:35 30.12.2025

  • 27 ежко

    19 2 Отговор
    Да не почна войната след референдум бе ,Наркоман!Не давал земя?!?Ще дадеш,къде ще ходиш!

    05:38 30.12.2025

  • 28 Фен

    17 0 Отговор
    Е да. Ще има мир, когато си идеш. Трябва да си идеш, за да има мир.

    05:52 30.12.2025

  • 29 верно ли бе Наркозеленски

    17 2 Отговор
    Ами то няма война. Зеленски пуска укази за военно положение, но не обявява война. Това може да продължи до безкрайност.

    05:53 30.12.2025

  • 30 Нещастник

    13 1 Отговор
    Ще те напуснат! Има разлика!
    Няма да ти се прости!
    Сибир и черен чувал!

    05:58 30.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ООрана държава

    12 2 Отговор
    Ще бягат с шайката да си харчат заграбеното

    06:09 30.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Евала Зеленски

    0 7 Отговор
    Направи дъртака кремълски за смях.

    06:28 30.12.2025

  • 35 Докато натовско оръжие

    1 5 Отговор
    Громи Русия, мир нема да има.

    Коментиран от #52

    06:29 30.12.2025

  • 36 Путин е АГРЕСОР

    0 7 Отговор
    С агресор не се преговаря, той са трепе.

    Коментиран от #54

    06:30 30.12.2025

  • 37 Стига бе....

    0 5 Отговор

    До коментар #5 от "побърканяк":

    Тая "безгласна" буква играта разказа на Путин.

    Коментиран от #39

    06:32 30.12.2025

  • 38 Зеленото:

    4 1 Отговор
    Ду.е давам, властта не сдавам- да се знае!

    Коментиран от #41

    06:32 30.12.2025

  • 39 Хахахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Стига бе....":

    Хахах я пак, руснаците си живеят спокойно, ще си празнуват нова година на площадите, а украинците къде ще празнуват знаеш ли-в мазета та без ток и на студено, тоя наркоман закопа народа си, изгони 20 млн украинци, изби 2 млн от собствения си народ, поне още толкова ранени, насилствена мобилизация 4 години. Питай дали и 1 украинец го харесва, страх го е да се прибере в Киев, че народа му ще го линчува.

    Коментиран от #40

    06:37 30.12.2025

  • 40 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "Хахахахаха":

    Докато зеленски бомби Русия, руснаците ша Седат без бензин и ток....

    Коментиран от #42

    06:40 30.12.2025

  • 41 Докато съм на власт

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Зеленото:":

    Жив руснак нема да остане

    06:41 30.12.2025

  • 42 Хахахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Я пъ тоа":

    Маняк ти в 6 сутринта ли си надрусан, стига бе спри го това бяло вещество. Момче няма смисъл да взимаш наркотици и без това си се родил с 1 мозъчна гънка която работи рядко, така че ги спри

    Коментиран от #45

    06:43 30.12.2025

  • 43 Зеленски е жив временно

    0 0 Отговор
    Бандата му ще го отстрани за да не издаде престъпленията и особено милиардите $ в офшорките.

    06:46 30.12.2025

  • 44 Дудов

    1 0 Отговор
    Няма шанс.Този ще го обесят пръв

    06:48 30.12.2025

  • 45 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хахахахаха":

    Уча са от вас, другари путинисти

    06:50 30.12.2025

  • 46 Евала Зеленски

    0 0 Отговор
    Не цепиш басма на кремълския дъртак.

    Коментиран от #51

    06:51 30.12.2025

  • 47 9ти септември

    0 0 Отговор
    Спирай пърцуцата ве

    06:52 30.12.2025

  • 48 Тцк

    0 0 Отговор
    Зелю и семейството му на фронта

    Коментиран от #50

    06:53 30.12.2025

  • 49 Докато натовско оръжие

    0 0 Отговор
    Избива руснаци, никакво отстъпване на територии.

    06:54 30.12.2025

  • 50 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Тцк":

    А дъртака кремълски на фронте...когда ?

    06:56 30.12.2025

  • 51 Мухахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Евала Зеленски":

    То за това му сцепиха бъсмата

    06:56 30.12.2025

  • 52 Мухахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Докато натовско оръжие":

    Мухахаха

    06:57 30.12.2025

  • 53 Путинистче идиотче

    0 1 Отговор
    Путине, подписвай мира, че ни избиват като пилци в Донбас.

    06:57 30.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 1 Отговор
    Не е нужно да даваш земя бе, Zельо, те руснаците си я взеха без да те питат...

    Коментиран от #58

    07:00 30.12.2025

  • 56 Голем смех

    0 1 Отговор
    СВОто изкара 4 години. Великата Отечествена...три години

    Коментиран от #59

    07:01 30.12.2025

  • 57 Зеленски, кошмара на Путин

    0 1 Отговор
    Нема милост за сатрапа кремълски. Колкото повече избити руснаци, толкова по добре.

    07:03 30.12.2025

  • 58 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Що ли Путин са окопава дълбоко в тая земя....явно е станала масов гроб за путинистите.

    07:04 30.12.2025

  • 59 Да знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Голем смех":

    Нещо ти куца математиката - 22 юни 1941 г. до 9 май 1945 г.
    Но то е нормално за умнокрасивите.

    07:04 30.12.2025

  • 60 Путине, Путине...

    0 0 Отговор
    Избиха над 1,2 милиона руснаци....колко още кръвен данък да ти плаща мужика руски.

    07:06 30.12.2025

  • 61 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Дано го напуснеш по-рано... и то с краката напред...

    07:07 30.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания